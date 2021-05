SAP auf dem Weg zur alten Stärke:

Am Dienstagmorgen meldete der Softwarekonzern SAP, dass seine Tochter Qualtrics den Börsengang an der US-Börse Nasdaq beantragen werde. Das sorgte zwar nicht gerade für eine Kursexplosion. Aber immerhin ging die SAP-Aktie mit +1,46 Prozent aus dem Handel, während der DAX anfängliche Gewinne wieder abgab.

Und so unbedingt verwunderlich ist es nicht, dass die Reaktion eher überschaubar war, denn vielen ist diese Firma Qualtrics unbekannt. Dieses Unternehmen wollte eigentlich mal selbst an die Börse gehen, wurde dann aber vor knapp zwei Jahren von SAP geschluckt und wird jetzt als „Spinoff" des Konzerns an den Start gehen. Was den Vorteil hat, auf weit solideren Kapital-Füßen zu stehen.

Also – wer oder was ist Qualtrics? Grob gesagt ist das Unternehmen ein analysierender Datensammler. Qualtrics sammelt Daten, anhand derer Unternehmen z.B. Feedback zur Kundenzufriedenheit, der Zufriedenheit der eigenen Mitarbeiter oder zur Qualität ihrer Produkte erhalten. Grundsätzlich also eine Branche, die interessant und insgesamt im Kommen ist. Ob die Investoren das auch so sehen werden, wird sich zeigen. Splunk, ein einigermaßen ähnliches Unternehmen, hatte die Anleger zuletzt in Sachen Umsatz und Gewinn enttäuscht. Nichtsdestotrotz hat diese Nachricht bei der SAP-Aktie etwas bewegt, was charttechnisch interessant ist:

Expertenmeinung: Mit dem Plus des Dienstags hat sich die SAP-Aktie erstmals in den Bereich der großen Abwärts-Kurslücke vorgearbeitet, die Ende Oktober als Reaktion auf eine ernüchternde Quartalsbilanz entstanden war. Würde man dieses „Gap“ nach klassischem Lehrbuch zeichnen, müsste es bis hinunter zum Eröffnungskurs des Gap-Tages reichen, d.h. bis 100,00 Euro. Aber heute sieht man eine Kurslücke gemeinhin als die Distanz zwischen dem Tagestief des Vortages und dem Tageshoch des Gap-Tages an. Letzteres liegt bei 105,40 Euro. Und dass die Akteure diesen Level als entscheidend sehen, erkennt man gut im , denn die Aktie mäanderte lange unterhalb dieser Linie seitwärts und wurde genau dort vergangene Woche erst einmal wieder nach unten abgewiesen. Jetzt ist sie über diese Hürde hinaus … kommt jetzt wieder Zug in SAP?

Das ist gut möglich, wenn die größeren Investoren dieses so deutlich unter dem Level vor der Bilanz zum dritten Quartal liegende Kursniveau als attraktiv einstufen und auch entsprechend handeln. Was im neuen Jahr eher denkbar wäre als in diesen letzten Tagen des alten Jahres, denn SAP gehört durch diesen Abriss Ende Oktober zu den großen Verlierern in DAX und TecDAX, sowohl auf Jahres- wie auch auf Quartalssicht. Einen Verlierer kurz vor dem noch einzusammeln, ist nicht gerade eine gute Destination für verbleibende Barreserven. Aber im neuen Jahr könnte die Aktie, wenn sie denn von genug Tradern als Aufholkandidat angesehen wird, einiges zuwege bringen. Wichtig ist dabei aber, dass der Kurs diesen jetzt begonnenen Gap-Close nicht komplett wieder abbricht. Ein Rücksetzer an die Aufwärtstrendlinie bei aktuell 101,20 Euro wäre da noch hinnehmbar, ein Bruch dieser Linie hingegen wäre ein deutliches Signal, dass es mit der Aufholjagd vorerst doch nichts wird.

[/emaillocker]