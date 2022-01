Was sind die besten Aktien 2022? 12 exklusive Top Aktientipps von Experten

Welche Aktien steigen 2022?

Die Aktienmärkte blicken auf ein sehr positives Jahr 2021 zurück. Die im Frühjahr 2020 gestartete Kursrallye setzte sich trotz der anhaltenden Corona-Pandemie weiter fort. In einem von Corona-Folgen, wie unterbrochenen Lieferketten, Knappheiten und steigenden Teuerungsraten, geprägten wirtschaftlichen Umfeld, legten die großen Börsenindizes beeindruckende Entwicklungen aufs Parkett. Hohe Gewinne verzeichneten insbesondere Big Tech-Unternehmen wie Apple, Microsoft, Tesla oder Nvidia. Doch welche Werte könnten sich in diesem Jahr als beste Aktien 2022 entpuppen? Was sind die möglichen Top Aktien des Jahres? Unsere spekulativen Aktienempfehlungen für das Jahr 2022 haben allesamt eine spannende „Story“, so dass unsere Experten jeweils ein erhebliches Potenzial für steigende Aktienkurse sehen. Deshalb denken wir, dass es sich für Sie lohnt, diese aussichtsreichen Aktien näher anzusehen. Lesen Sie hier die exklusiven Aktien Tipps von unseren Experten – vielleicht ist ja ein Geheimtipp für Sie dabei.

Beste Aktien 2022: Diese Aktien sollten nicht auf Ihrer Watchlist fehlen:

Die besten Aktientipps 2022 von Wendelin Probst

Aktientipp 1: Denbury: Klimafreundlicher Ölproduzent

Der texanische Energiekonzern Denbury ( : US24790A1016 – Symbol: DEN – Währung: USD) fördert mit innovativen Methoden Öl und reduziert dabei sogar CO2. Die Projekte von Denbury, in denen laut geologischen Gutachten über 143 Mio. Barrel Öl lagern, befinden sich in den Bundesstaaten Mississippi, Montana, North Dakota sowie an der Golfküste und in den Rocky Mountains. Das Unternehmen fördert pro Tag ca. 50.000 Barrel Erdöl mittels der Enhanced Oil Recovery Methode. Dabei wird in bereits ausgebeutete Ölfelder Kohlendioxid aus Industrieanlagen gepumpt. Dieses CO2 verbleibt anschließend im Boden, so dass sich ein positiver Effekt für das Klima ergibt. Auf diese Weise „entsorgt“ das Unternehmen jährlich bereits mehr als drei Mio. Tonnen CO2. Insgesamt hat es sich das erfahrene Management von Denbury zum Ziel gesetzt, die im Zuge der Ölförderung entstehenden CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 vollständig zu kompensieren – und zwar bis hin zu Scope 3. Dabei wird nicht nur der eigene CO2-Ausstoß berücksichtigt, sondern auch alle CO2-Emissionen, die anschließend bei Transport, Weiterverarbeitung und Verbrennung entstehen.

Der Ölpreiseinbruch Anfang 2020 brachte das Unternehmen kurzzeitig in eine finanzielle Notlage, so dass sogar Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt werden musste. Dieser Prozess konnte dank der steigenden Ölpreise schnell abgeschlossen werden, so dass das Unternehmen anschließend eine saubere aufwies. Für das abgelaufene Jahr 2021 erwarten Experten einen Umsatzanstieg um +55 % auf 1,16 Mrd. USD und eine Gewinnsteigerung um +183 % auf 2,49 USD . Im laufenden Geschäftsjahr 2022 sollen den Analysten zufolge bei 1,25 Mrd. USD Umsatz Gewinne in Höhe von 5,29 USD je Aktie geschrieben werden (+112%). Die Aktie dürfte vor allem dann weiter zulegen, wenn die Ölpreise im Jahr 2022 weiter Stärke zeigen. Früher oder später könnte die Denbury Aktie dreistellige Kurse erreichen.

Aktientipp 2: Agnico Eagle Mines: Gold-Aktie mit glänzenden Aussichten

Der Goldpreis legte im Jahr 2021 eine Pause ein. Doch 2022 könnte sich der Anstieg der Vorjahre fortsetzen – nicht zuletzt aufgrund der anziehenden Inflation. Agnico Eagle Mines (ISIN: CA0084741085 – Symbol: AEM – Währung: USD) könnte davon profitieren. Der kanadische Goldproduzent kommt nach dem Zusammenschluss mit Kirkland Lake Gold auf 12 kostengünstig produzierende Minen in Kanada, Finnland, Australien und Mexiko. In diesen Ländern, sowie in den USA und Schweden befinden sich weitere spannende Goldprojekte in der Explorations- und Entwicklungsphase. Nach dem Zusammenschluss steigt die jährliche Gesamtproduktion auf ca. 3,5 Mio. Unzen Gold. Die geschätzten Goldreserven des neuen Konzerns belaufen sich auf 48 Mio. Unzen, wovon 32 Mio. Unzen als bestätigt gelten. Auch das Bankkonto des Konzerns ist mit 2,3 Mrd. USD an Barmitteln gut gefüllt, so dass weitere Bergbauprojekte zur Produktion gebracht werden können. Neben einem um +23 % höheren Umsatz von 3,9 Mrd. USD, erwarten Analysten auf der Ergebnisseite für 2021 eine Steigerung um +29 % auf 2,74 USD Gewinn je Aktie. Im laufenden Jahr 2022 soll bei 5,3 Mrd. USD Umsatz ein Gewinn von 3,12 USD je Aktie erzielt werden.

Aufgrund der insgesamt guten Geschäftsergebnisse wurde die zuletzt um +75 % von 0,20 USD je Aktie auf 0,35 USD je Aktie erhöht. Das entspricht einer Jahresdividende von 1,40 USD und auf dem aktuellen Aktienkursniveau von 50 USD einer Dividendenrendite von ca. 2,8 %. Das ist für einen Goldwert ein vergleichsweise hoher Wert. Der Bergbaukonzern schüttet seit 1983, also mittlerweile seit 39 Jahren durchgehend eine aus und gehört damit zu den zuverlässigsten Dividendenzahlern. Durch die Fusion mit Kirkland Lake Gold entsteht einer der weltgrößten Goldkonzerne mit vergleichsweise günstigen Produktionskosten. Die deutliche Korrektur des Aktienkurses bietet aus unserer Sicht im Bereich von 50 USD eine hervorragende mittel- bis langfristige Einstiegsgelegenheit, um sich für einen Goldpreisanstieg im Jahr 2022 zu positionieren.

Aktientipp 3: Qualys: Cyber-Security in Zeiten der Digitalisierung

Im Zuge der Digitalisierung nehmen auch Hackerangriffe und sonstige Attacken auf IT-Systeme immer mehr zu. Um sich gegen Schäden von Cyber-Angriffen, erpresserischen Ransomware-Attacken, Datenverlusten oder -missbrauch abzusichern, engagieren Unternehmen IT-Sicherheitsfirmen. Eine davon ist Qualys (ISIN: US74758T3032 – Symbol: QLYS – Währung: USD). Das Unternehmen gilt als Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen in Firmen und Organisationen. Die angebotene Plattform basiert auf einer modernen, Cloud- und Microservices-basierten Architektur, die eine erweiterbare, leistungsstarke und vor allem sicherere IT-Umgebung gewährleistet. Verschiedene Apps helfen dabei, die IT-Sicherheit zu vereinfachen und die Compliance-Kosten zu senken. Mittels künstlicher Intelligenz werden Sicherheitsanwendungen bei Bedarf bereitgestellt, so dass das komplette Spektrum an IT-Sicherheit, Kontrolle und Compliance abgedeckt und automatisiert werden kann.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 gehen die Analysten bei einer Umsatzsteigerung von +13 % auf 410 Mio. USD von einer Gewinnsteigerung um +11 % auf 3,18 USD je Aktie aus. Im laufenden Jahr 2022 sollen dann bei einem Umsatz in Höhe von 464 Mio. USD (+13 %) immerhin 3,33 USD Gewinn je Aktie erzielt werden. Die Aktie von Qualys befindet sich seit dem Börsengang im Jahr 2012 (Ausgabepreis 12 USD) in einem Aufwärtstrend, mittlerweile beträgt der des Unternehmens bei einem Aktienkurs von 125 USD in etwa 4,9 Mrd. USD. Qualys bewegt sich mit innovativen Lösungen auf einem absoluten Zukunftsmarkt. Je mehr Daten im Zuge der Digitalisierung entstehen und fließen, desto mehr Absicherungsbedarf besteht. Mit der Aktie können Sie im Jahr 2022 also hervorragend auf den Cyber Security setzen.

Aktientipp 4: AirBnB: Vermietungsplattform Nummer eins bei Ferienhäusern und privaten Unterkünften

AirBnB (ISIN: US0090661010 – Symbol: ABNB – Währung: USD) betreibt die weltweit führende digitale Plattform zur Vermittlung von privaten Zimmern und Ferienwohnungen an Reisende auf der ganzen Welt. Das Geschäftsmodell ist sehr gut skalierbar und ein großer Teil der Kosten ist variabel. Das Unternehmen, das im Jahr 2008 gegründet wurde, kommt mittlerweile auf mehr als 1 Mrd. vermittelte Aufenthalte und mehr als 4 Mio. Gastgeber. Für das Jahr 2021 rechnen Analysten – allerdings im Vergleich mit dem schwachen Coronajahr 2020 – mit einem starken Umsatzanstieg von +75 % auf 5,9 Mrd. USD. Dabei soll nochmals ein überschaubarer Verlust von -0,64 USD je Aktie anfallen. Für das laufende Jahr 2022 wird dann allerdings bei einem Umsatzwachstum von +24 % auf 7,3 Mrd. USD erstmals mit einem Gewinn in Höhe von 0,93 USD je Aktie gerechnet.

Die AirBnB-Aktie wurde Ende 2020 inmitten der Corona-Pandemie zu einem von 68 USD an die Börse gebracht. Anschließend stiegen die Kurse bis Februar 2021 auf knapp 220 USD, bevor die AirBnB-Aktie in eine Korrektur fiel. Die Corona-Krise ging auch an AirBnB nicht spurlos vorüber, wenngleich die Auswirkungen deutlich schwächer ausfielen als bei anderen Reise- und Tourismus-Unternehmen. Von den Tiefstständen im Sommer 2021 hat sich die Aktie mittlerweile ein gutes Stück erholt und könnte bald wieder höhere Kurse ansteuern – vor allem dann, wenn sich die Pandemie-Lage entspannt und der nachhaltige Sprung in die Gewinnzone gelingt.

Die besten Aktientipps 2022 von Ronald Gehrt

Aktientipp 1: Adobe

Das US-Softwareunternehmen Adobe (ISIN: US00724F1012 – Symbol: ADBE – Währung: USD) gehört zu den eher stillen Stars der Nasdaq. Doch auch, wenn Adobe weniger Schlagzeilen macht als Apple, Tesla oder andere aus der ersten Reihe der Publikumslieblinge, so steht es diesen in Sachen Wachstum in nichts nach, im Gegenteil. Die vor allem für Anwendungen wie Acrobat oder Photoshop bekannte Softwareschmiede sticht durch über Jahre hinweg stark und zugleich konstant steigende Umsätze und eine sukzessiv ausgebaute Gewinnmarge heraus. Im Geschäftsjahr 2020/2021, das am 30.11.2021 endete, kam es zwar erstmals seit Jahren zu einem geringen Rückgang des Nettogewinns, das lag aber nur am untypisch starken Gewinnsprung im Jahr 2019/2020 als Folge der Corona-Problematik. Derzeit spricht viel dafür, dass Adobe auch im laufenden Jahr in Sachen Unternehmensgewinn glänzen wird. Und der Umstand, dass die sogenannten „Mega-Caps“ unter den US-Hightech-Aktien seit Mitte November massiv verkauft werden, bietet jetzt, Mitte Januar, die Chance, eine Aktie, die vor zwei Monaten noch bei 700 US-Dollar notierte, deutlich günstiger einzusammeln.

Aktientipp 2: Netflix

Viele Publikumslieblinge und Top-Performer des Jahres 2020 wurden 2021 zu Flops. Auch für die Aktie des Streaming-Dienstes und Film-/Serienproduzenten Netflix (ISIN: US64110L1061 – Symbol: NFLX– Währung: USD) galt in der Bilanz 2021: Außer Spesen nichts gewesen. Das kann sich 2022 ändern. Denn ebenso wie für die ebenfalls in die 2022er-Aktientipps beförderte Adobe gilt auch hier: Dass die Aktie seit Mitte November massiv unter Druck steht, liegt nicht an der Entwicklung von Umsatz und Gewinn des Unternehmens. Ursache dieser Abgaben dürfte vielmehr sein, dass man speziell bei diesen Top-Performern viel auf Kredit spekuliert hatte und dem „billigen Geld“ für solche Aktionen durch eine jetzt doch konsequenter agierende US-Notenbank der Boden entzogen wird. Zu große, spekulative Positionen mussten abgebaut werden und bieten für besonnene Investoren jetzt, da die Spekulationsblase geplatzt ist, interessante Einstiegschancen. Denn die zuvor ambitioniert hohe Bewertung ist jetzt auf Basis der 2021er-Gewinnschätzungen der Analysten langsam günstig. Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 56 für den 2021er-Gewinn und von knapp über 40 auf Basis der Schätzungen für 2022 ist eben schon etwas anderes als das Kurs/Gewinn-Verhältnis von 90, das man bezahlen musste, hätte man Netflix vor einem Jahr gekauft. Auf Sicht eines Jahres dürfte der derzeitige Kurslevel eine lukrative Chance bieten.

Aktientipp 3: Zalando

Zalando (ISIN: DE000ZAL1111 – Symbol: ZAL – Währung: EUR) ist ein typischer Fall von zu großen Erwartungen seitens der Investoren. Obwohl es gelungen ist, den Vorteil, den der Online-Händler durch die Lockdowns des Jahres 2020 bei Umsatz und Gewinn erreichte, ins Jahr 2021 hinüber zu retten, hatten zu viele Akteure noch deutlich mehr von der Bilanz des Schuh- und Modehändlers erwartet. Die derzeit nervösen Verbraucher in Verbindung mit einer problematisch hohen Inflation lassen die Erwartungen jetzt ins Gegenteil umschlagen. Doch während man zuvor mit dem Optimismus überzogen hatte, ist man derzeit eher zu pessimistisch eingestellt. Das neue Jahr dürfte weiteres Wachstum bringen. Und auch, wenn man von den Gewinnmargen durch die fortbestehenden Lieferengpässe und wegen der hohen Erzeugerpreise keine Wunder erwarten sollte: Nach einer ausführlichen Korrektur der Aktie von (vom Rekordhoch im Juli gerechnet) über 35 Prozent ist diese Aktie günstig bewertet. Dies in Kombination mit der Tatsache, dass der Onlinehandel weiterhin eine Branche mit solider Wachstumsperspektive ist, befördert Zalando in die Liste meiner 2022er-Aktientipps.

Aktientipp 4: Nordex

Die Aktie des Hamburger Windkraftanlagenbauers Nordex (ISIN: DE000ZAL1111 – Symbol: ZAL – Währung: EUR) gehörte 2020 zu den größten Gewinnern am Markt, 2021 aber war die Luft ab Mai raus. Mit in der Spitze 27,25 Euro war die Aktie einfach zu heiß gelaufen. Aber die Perspektive, die Nordex im Frühjahr 2021 für die kommenden Jahre lieferte und bislang Bestand hat, ist beeindruckend. Denn die Gewinnmarge, die 2020 ebenso wie 2021 Corona-bedingt massiv unter Druck stand, soll 2023 so deutlich positiv werden, so dass eine gute Chance besteht, dass der bisherige Rekordgewinn von einem Euro netto pro Aktie, der 2016 erzielt wurde, wieder erreicht, im Idealfall überboten werden kann. Zwar drückte im Herbst 2021 noch eine große auf den Kurs. Aber die scheint seitens der Anleger mittlerweile verdaut zu sein, zumal das dadurch eingenommene eine umso bessere Basis für zukünftiges Wachstum darstellt. Nordex ist eine spekulative und volatile Aktie und sollte daher eher als Beimischung im Depot liegen. Sie hat aber, wenn man ein wenig Geduld und Nerven mitbringt, auf dem derzeitig gedrückten Niveau mittelfristig einiges an Chancen zu bieten.

Die besten Aktientipps 2022 von Achim Mautz

Aktientipp 1: Lucid Group: Mein möglicher Geheimtipp unter den Elektrofahrzeugherstellern

Das US-amerikanische Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat sich auf die Produktion von Elektroautos spezialisiert. Das Börsendebüt feierte die Lucid Group Aktie (ISIN: US5494981039 – Symbol: LCID – Währung: USD) im Jahr 2020 und nur wenige Wochen nach dem IPO schoss der Kurs um mehr als +400% nach oben. Dies zeigte, wie groß das Interesse der Marktteilnehmer an Elektromobilität ist. Nach dem Absturz der Wachstumsaktien im Segment der Small Caps musste aber auch die Lucid-Aktie im vorigen Jahr einige Federn lassen. Doch die Schwäche nutzten zahlreiche Investoren, um Ende Oktober erneut den Turbo zu zünden. Zwar sind einige Gewinne bereits wieder dahingeschmolzen, doch größtenteils zeigt die Aktie seit einigen Wochen relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt.

Die Stärke der letzten Wochen ist überaus beeindruckend. Und wenn Aktien in Korrekturphasen wenig oder kaum an Wert verlieren, führen sie häufig die nächste Rallye an. Dies könnte auch für Lucid-Group der Fall sein. Die Lucid Aktie gehört zweifelsohne zu den spekulativen Werten an der . Es muss daher unbedingt auf einen guten Einstieg geachtet werden, um das Risiko von Verlusten zu minimieren. Anleger sollten deshalb auf solide Setups im Tageschart warten. Generell würde es mich aber nicht wundern, wenn wir diesen Titel schon bald im dreistelligen Kursbereich sehen.

Aktientipp 2: Ford: Auf dem Weg zur Mega-Rallye?

Die Ford-Aktie (ISIN: US3453708600 – Symbol: F – Währung: USD) könnte in diesem Jahr für Furore sorgen. Das Unternehmen will rund 30 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung neuer Elektroautos stecken und bis 2030 sollen 40 Prozent aller Fahrzeuge elektrisch angetrieben werden. Die Kunden scheinen diesen Weg zu begrüßen, wie die hohe Zahl an Reservierungen für den neuen Elektro-Pick-up Ford F-150 Lightning zeigen. Alles in allem dürfte das Unternehmen in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle im Bereich der E-Mobilität spielen. Aktionäre sind bereits jetzt von dem Titel überzeugt. Vor allem die relative Stärke der Aktie in den letzten Monaten gegenüber dem Gesamtmarkt ist überaus beeindruckend. Während wir im S&P 500 und an der Nasdaq immer wieder mit heftigen Einbrüchen zu kämpfen hatten, ging es hier stetig immer weiter nach oben.

Auch der Start ins neue Jahr hätte kaum besser laufen können. Nach dem Ausbruch aus der Konsolidierung über das Niveau von 21 USD zündete die Aktie den Turbo und konnte sich gegen den allgemeinen Markttrend behaupten. Die Stimmung ist gut und Ford scheint 2022 durchstarten zu wollen. Nun müssen noch die Fundamentaldaten mit den Erwartungen Schritt halten. Immerhin erwarten Analysten einen satten Gewinnsprung von mehr als +300%. Ist Ford also die nächste Tesla? Das gilt es abzuwarten, doch die nächsten Quartalsergebnisse, welche für den 03. Februar erwartet werden, könnten eine Richtung vorgeben. Bereits das letzte Quartal überzeugte und sorgte Ende Oktober für Begeisterung unter den Anlegern. Wenn alles gut läuft, könnte der Siegeszug der Ford Aktie im Jahr 2022 eine Fortsetzung finden.

Aktientipp 3: Micron Technology: Für mich die beste Chipaktie 2022

Halbleiteraktien gehören zu den Wachstumsaktien und sollten im Fall einer Fortsetzung der Börsenrallye unbedingt mit auf die Beobachtungsliste. Die Klassifikation als garantiert allerdings keine steigenden Kurse. Dies wurde von November bis Dezember 2021 sehr deutlich, als viele Werte unter die Räder kamen und nur wenige relative Stärke zeigten, wie z.B. die Aktie des Chipunternehmens Micron Technology (ISIN: US5951121038 – Symbol: MU– Währung: USD). Dass die Micron Technology Aktie so gut wie keinen Kursverlust verzeichnete und sich nach wie vor knapp unter ihrem behaupten kann, ist ein Zeichen von starkem institutionellem Interesse. Analysten gehen in diesem Jahr von einem Gewinnsprung in Höhe von 116.2% aus. Für mich ganz klar die Nummer 1 unter den aussichtsreichsten Kandidaten im Chipsektor.

Im Wochenchart ist die Aktie mittlerweile an einer markanten Marke angekommen. Sollte der Ausbruch über das Niveau von 100 USD gelingen, stünde einer Fortsetzung der Rallye nichts mehr im Weg. Mein persönliches Kursziel geht auf bis zu 150 USD. Bei entsprechender Börsenlage könnte die Aktie eventuell sogar noch weiter steigen. Langfristig wäre es definitiv nicht hilfreich, wenn die Kurse unter das Niveau von 80 USD fallen. Vorerst aber sieht es nicht danach aus und die Bullen haben das Zepter fest in der Hand. Die Kombination aus einem starken und soliden Fundamentaldaten machen die Aktie überaus interessant.

Aktientipp 4: GlaxoSmithKline: Ein Covid Profiteur

Das britische Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline (ISIN: GB0009252882 – Symbol: GSK – Währung: GBP) ist mit den Unternehmensbereichen GSK Vaccines und Biologicals (GSK Bio) ein bedeutender Hersteller von Impfstoffen. Dennoch schaffte es das Unternehmen nicht, einen eigenen Impfstoff gegen das Corona Virus auf den Markt zu bringen. Die Aktionäre zeigten sich dementsprechend enttäuscht. Mittlerweile ist GlaxoSmithKline jedoch am Tübinger Unternehmen Curevac beteiligt und kann auch in diesem Bereich mitmischen. Auch das Medikament Sotrovimab sollte weiteren Auftrieb geben. Dabei handelt es sich um monoklonale SARS-CoV-Antikörper, welche in einem frühen Behandlungsstadium von Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren, die ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben, eingesetzt werden. Auch bei Omikron soll die Wirkung mittlerweile bestätigt worden sein. Anleger haben in den letzten Wochen bereits zugegriffen und der Kurs der Aktie ist bereits deutlich gestiegen.

Die klassischen Impfstoffaktien scheinen aktuell nicht mehr im Fokus der Anleger zu stehen, hier bahnt sich eher ein Verdrängungswettbewerb an. Dies führte beispielsweise bereits bei den Aktien von BioNTech und Moderna in den letzten Wochen zu herben Kursverlusten. Pharmaunternehmen wie GlaxoSmithKline sind hier wesentlich besser aufgestellt, da diese auch Medikamente zur Behandlung bei einer Covid-Infektion bereitstellen. Aus technischer Sicht haben wir es mit einem soliden Aufwärtstrend zu tun, welcher sich in den kommenden Monaten weiter fortsetzen dürfte. Für mich der Top-Pick im Bereich Pharma- und Biotechnologie.

