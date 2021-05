Die Nordex-Aktie gehörte zu den größten Gewinnern im März. Doch im April ist sie bislang einer der größten Verlierer. Ist es vorbei mit der bullischen Phase? Oder holt die Aktie nur Schwung, um in Kürze erneut durchzustarten?

Grundsätzlich hat sich das negative Bild, das der Windkraftanlagenbauer durch die flaute-Jahre 2017 und 2018 lange Zeit vermittelt hatte, deutlich gewandelt. Das Nachsteuerergebnis war 2020 zwar erneut negativ, das basierte aber auf dem Druck, der auf dem international operierenden Unternehmen durch die Corona-Problematik lastete.

Der Umsatz hatte bereits 2019 wieder zugelegt, 2020 ging es noch schneller aufwärts. Und die Perspektive, die Nordex für die kommenden Jahre aufzeigt, beinhaltet mit wieder solide steigenden Margen auch gute Gewinne, die hoffen lassen, dass man in den kommenden Jahren an die starke Phase bis 2016 anknüpfen kann. An den Aussichten liegt es also nicht, dass die Aktie Anfang April wie vom Blitz gefällt abrutschte. Wo also liegt aktuell das Problem?

Expertenmeinung: So banal es klingt, dürfte die Korrektur einfach dadurch ausgelöst worden sein, dass diese Aktie zu schnell zu weit gestiegen war. Seit dem 8. März war Nordex binnen vier Wochen um in der Spitze 55 Prozent nach oben geschossen und hatte dabei die positiven Nachrichten über steigende Umsätze, eine Verbesserung der Profitabilität im vierten Quartal und eine bullische, unternehmenseigene Perspektive für die kommenden Jahre verarbeitet.

Das heißt, die Aktie war heiß gelaufen, zugleich war klar, dass die entscheidenden Nachrichten auf dem Tisch liegen und zunächst nichts mehr zu erwarten wäre, das die Aktie zwingend weiter nach oben treiben könnte. Als Nordex am 6. April mit einer erneuten Kurslücke nach oben aufmachte, begannen Gewinnmitnahmen. Den ersten Verkäufern schlossen sich noch am selben Tag andere an – und damit wurde es problematisch. Denn dadurch, dass der Kurs gleich so deutlich durchgereicht wurde, entstand ein negatives Signal in Form eines „bearish engulfing pattern“ im Candlestick-Chart, zugleich rutschte die Aktie in einem Zug unter die beiden nächstgelegenen Supportlinien bei 26,56 und 27,44 Euro.

Nachdem die Käufer in den Folgetagen nicht zurückkehrten, gingen die Abgaben weiter. Mittlerweile hat die Aktie auch das Ringen um die 20-Tage-Linie knapp verloren. Aber mit Blick auf die positive Unternehmensperspektive sehen wir hier eher nicht die Basis einer mittelfristigen Abwärtstrendwende, sondern nur eine Korrektur. Die hätte als nächstes Kursziel die November-Aufwärtstrendlinie bei 21,30 Euro, die aber nicht zwingend erreicht werden muss.

Trotzdem sollte man hier nicht zu wagemutig agieren und in das noch fallende Messer greifen. Besser wäre es abzuwarten, bis die Bullen erkennbar wieder am Ball sind, indem nicht nur Unterstützungen gehalten, sondern Widerstände bezwungen werden. Der Trigger hierfür wäre aktuell ein Schlusskurs über der jetzt als Widerstand fungierenden Zone 26,56/27,44 Euro. Sollte Nordex die momentan bei 25,05 Euro verlaufende 20-Tage-Linie deutlicher unterbieten, wäre sie es, die als nächstgelegener Widerstand zu bezwingen wäre, um die Rückkehr der Bullen zu indizieren.