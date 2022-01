Meta Plattforms: Ein Hoffnungsschimmer bleibt

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: An den neuen Namen des Facebook Konzerns müssen wir uns erst gewöhnen. Die Umbenennung in der letzten Woche in Meta Platforms Inc. hat jedoch keinen Einfluss auf das Börsensymbol FB.

Kurz vor Umbenennung präsentierte der Konzern auch seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal. Die letzten Tage hatten es also wirklich in sich. Schauen wir uns die Zahlen genauer an. Der Umsatz ist im Vergleichszeitraum um 35.1% gestiegen, verfehlte aber mit 29 Milliarden USD die Schätzungen der Analysten. Der Gewinn lag zumindest leicht über den Erwartungen. Wesentlich wichtiger waren die Aussichten in Richtung des vierten Quartals, doch hier enttäuschte das Unternehmen. Prompt reagierte die Aktie mit einem Gap nach unten. Zwar versuchen die Bullen gerade die Kurslücke zu schließen, doch noch ist dies nicht komplett gelungen.

Expertenmeinung: Während sich die Nasdaq längst schon auf neuen Allzeithochs befindet, zeigt sich die Aktie des Social-Media-Unternehmens weiterhin von ihrer schlechten Seite. Der Trend befindet sich nach wie vor in einer bärischen Gesamtlage und die Rallye des Gesamtmarktes wurde völlig verschlafen.

Solange die eingezeichnete Kurslücke nicht geschlossen wird, stehen die Ampeln weiterhin auf Rot. Auch die Tatsache, dass sich die Kurse unter der 50-Tage-Linie befinden, ist ein Alarmsignal. Erst bei Schlusskursen über diesem Niveau können wir eine Entwarnung aussprechen. Vorerst sehen wir eher die Gefahr, dass es hier noch eine weitere Etage Richtung Süden gehen könnte.

Aussicht: BÄRISCH