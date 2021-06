Microsoft hat Zahlen vorgelegt und die haben es in sich. Wo kann man zuschlagen? Wie sieht die Prognose für die Aktie jetzt aus?

Das muss man erstmal nachmachen

Über die Qualitäten von Microsoft muss man nicht viele Worte verlieren. Es gibt wenige Unternehmen, die es im Technologie-Umfeld über Jahrzehnte hinweg schaffen, immer wieder erfolgreich neue Geschäftszweige zu erschließen.

Ich hatte es in einer früheren Analyse ausführlich beschrieben, damals notierte die Aktie noch bei 140 USD:

Copycat > Innovator

Eine Sache unterscheidet Microsoft von nahezu allen anderen Software-Unternehmen: Enorme Anpassungsfähigkeit.

Es ist der eigentliche Kern von Microsoft, die Geschichte des Unternehmens basiert auf Anpassungsfähigkeit. Neue Produkte und Trends werden umgehend erkannt und im Zweifelsfall kopiert.

Im Jahr 1980 versprachen Bill Gates und Paul Allen IBM ein Betriebssystem, ohne auch nur eine Code-Zeile parat zu haben. Die beiden kauften kurzerhand für 50.000 USD die Rechte am „Quick and Dirty Operating System“.

Es war die Basis für DOS. Es folgte Windows, der Rest ist Geschichte.

Es ist aber keineswegs das einzige Beispiel. Gates sah ein Gerät, welches erste Züge einer heutigen Computer-Maus hatte. Wenig später hatte Microsoft ein eigenes Produkt.

In ähnlicher Weise lief es bei Office, dem Internet Explorer, der Cloud und unzähligen anderen Fällen. Man kopiert Erfolgsmodelle.

Sieht Microsoft also, dass eine Innovation der Konkurrenz Anklang findet, springt man umgehend auf den Zug auf.

Es ist vielleicht nicht die feine englische Art und auch nicht heldenhaft, dafür aber eine sehr kluge Strategie.

Helden sterben und Innovatoren gehen am laufenden Band unter, doch Microsoft prosperiert.

Das Problem

Bei Microsoft gibt es in der jüngeren Vergangenheit nur ein Problem und das ist die hohe Bewertung.

In den letzten zwei Jahren hat sich die P/E von knapp über 20 auf 40 nahezu verdoppelt.

Ein bedeutender Teil der Kursgewinne ist also auf die gestiegene Bewertung und nicht auf den höheren Gewinn zurückzuführen.

Das sollte man immer im Hinterkopf behalten.

Brachial

Wenn man allerdings derartige Zahlen wie gestern vorlegt, werden sich Anleger von einer relativ hohen Bewertung kaum abschrecken lassen.

Im dritten Quartal legte der Umsatz von Microsoft um 19% auf 41,71 Mrd. USD zu. Das Ergebnis explodierte von 1,40 auf 1,95 USD je Aktie regelrecht, ein Plus von 39%.

Geht es so aufwärts, stellt eine P/E von 40 kein Problem mehr dar.

Man muss sich auch vergegenwärtigen, welche Gewinnspanne Microsoft derzeit einfährt.

Ein Umsatzplus von 6,7 Mrd. USD hat zu einem Anstieg des operativen Ergebnisses um knapp über 4 Mrd. USD geführt.

In allen Bereichen

Das positive Bild wird dadurch untermauert, dass alle relevanten Segmente stark wachsen.

Die Einnahmen im Bereich Productivity and Business Processes (Office, LinkedIn usw) legten um 15% auf 13,6 Mrd. USD zu.

Der Cloud-Umsatz kletterte um 23% auf 15,1 Mrd. USD.

Im Segmente Personal Computing (Windows usw) stiegen die Einnahmen um 19% auf 13,0 Mrd. USD.

Die Digitalisierung wurde durch Covid befeuert und dieser Trend scheint bis heute anzuhalten.

Der Chef von Microsoft drückte es so aus:

“Over a year into the pandemic, digital adoption curves aren’t slowing down. They’re accelerating, and it’s just the beginning.”

Chart vom 28.04.2021 Kurs: 256,47 Kürzel: MSFT – Tageskerzen

Kurioserweise notiert die Aktie vorbörslich dennoch 2% im Minus, obwohl die Zahlen herausragend sind und weit über den Erwartungen lagen.

Uns soll’s Recht sein. Hoffentlich setzt Microsoft zu einer nennenswerten Korrektur an.

Für antizyklische Anleger wäre ein Rücksetzer in den Bereich nahe 232 USD sehr interessant. Knapp darunter verläuft auch der mehrmonatige Aufwärtstrend.

Wer noch nicht investiert ist, könnte bereits nahe 245 USD einen Fuß in die Türe stellen.