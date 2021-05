Geht der DAX über die 15.500 oder rutscht er doch unter 15.000? Noch findet sich keine Mehrheit für eines der beiden Szenarien. Aber dass der Start in einen neuen Monat dahingehend keine Zeichen setzen konnte, ist eher ein Punkt für die Bären.

Neuer Monat, neues Glück: In den letzten Monaten haben wir öfter erlebt, dass die Notierungen des deutschen Leitindex in der ersten Woche eines neuen Monats kräftig Fahrt aufnahmen. Was indes noch kommen könnte: Die erste Handelswoche im Mai hat ja gerade erst begonnen. Aber wenn man sich ansieht, dass der DAX aktuell in einer engen Handelsspanne eingekeilt ist, hätten die Bullen da leicht Zeichen setzen können. Die blieben aus – ein Grund, den DAX jetzt nicht aus den Augen zu lassen.

Die zuletzt sehr oft festere Tendenz zu Monatsbeginn basierte vor allem auf dem Zufluss frischen Kapitals, das die passiv agierenden Anleger den und ETFs zukommen lassen. Doch irgendwann wird dieser Zustrom natürlich abnehmen. Wer angesichts der „Wette“ auf das Wiedererstarken der Wirtschaft am dabei sein oder seine Positionierung verstärken will, tut das nicht auf ewige Zeit. Mit einer Korrektur ist daher dann zu rechnen, wenn fast alle, die einsteigen wollten, schon drin sind und die, die langsam an Gewinnmitnahmen denken, noch drin sind. Ist dieser Moment nahe … oder sehen wir ihn gerade, so dass das Beherzigen des uralten, eigentlich längst nicht mehr sinnvollen Spruchs „sell in may and go away“ diesmal eine gute Idee wäre?

So etwas kann man nicht vorhersagen, denn es kommt recht oft vor, dass die institutionellen Investoren an den ersten ein, zwei Tagen eines neuen Monats erst einmal die Lage sondieren. Schließlich wissen auch die nicht, ob und wie viel frisches bei der Konkurrenz angekommen ist und wie man dort dann disponiert. Was spräche dafür, dass es tatsächlich eng wird für die Bullen? Die Quartalsbilanzen sind ja derzeit tadellos. Und dass die Konjunkturdaten bestenfalls gemischt ausfallen, kann niemanden wundern, immerhin hat die im Sommer/Herbst 2020 erwartete, dynamische Erholung Verspätung. Was kritisch ist, aber das wusste jeder auch schon im März oder April. Warum sollte es jetzt also Probleme geben?

Gerade deshalb. Die große Mehrheit der Marktteilnehmer dürfte bereits auf die mehrheitlich starken Quartalsergebnisse und die vielen angehobenen Prognosen reagiert haben. Und jeder weiß, dass die Rückkehr zum Wachstum nicht nur langsamer vonstattengeht, sondern auch deutlich weniger intensiv. Nur darf man bei einem DAX in unmittelbarer Nähe eines gerade erst vor zwei Wochen markierten Rekordhochs unterstellen, dass die meisten derjenigen, die sich vom Wachstum der Gesamtwirtschaft ursprünglich weit mehr erwartet haben, noch investiert sind und einfach darauf hoffen, dass der Kelch einer Korrektur an ihnen vorbeigeht.

Was dann, zumindest vorerst, der Fall wäre, wenn die institutionellen Akteure tatsächlich im weiteren Wochenverlauf durchstarten und der DAX über 15.502 Punkten, dem bisherigen Verlaufshoch, schließt. Sollte aber die runde Marke von 15.000 Punkten fallen, dadurch die Mini-Handelsspanne der vergangenen vier Wochen nach unten verlassen werden und der Index zugleich in seinen Dezember-Aufwärtstrendkanals zurückrutschen, könnte es allemal bis hinunter an die untere Begrenzung dieses im Chart auf Tagesbasis schwarz eingezeichneten Trendkanals bei 14.000 Punkten gehen. Denn wenn zu viele nach dem Motto „ich verkaufe, wenn die anderen auch verkaufen“ handeln, ist eine Verkaufslawine oft nicht fern.