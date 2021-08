Die besten antizyklischen Aktien und defensiven Aktien 2021

So überstehen Sie einen Börsencrash mit defensiven Aktien

Immer dann, wenn die Aktienkurse stark schwanken, d.h. wenn die Börsen seitwärts tendieren oder fallen, rücken stabile, antizyklische Aktien von relativ konjunkturunabhängigen Unternehmen in den Fokus der Anleger. Zyklische Wachstumsaktien wie z.B. Halbleiter- oder Cloudsoftware-Werte oder hochspekulative Aktien hingegen werden in schwierigen Marktphasen von den Investoren oft sprichwörtlich fallen gelassen wie heiße Kartoffeln und geraten dann nicht selten in einen regelrechten Abwärtsstrudel.

Bei einer offensichtlichen Umschichtung in defensive Aktien wird in Trader-Kreisen von einem „Risk-off“ Verhalten der Marktteilnehmer gesprochen, während Investments in zyklische Aktien analog als „Risk-On“ bezeichnet werden. Defensive Aktien sind also besonders dann gefragt, wenn Großinvestoren Abwärtsrisiken befürchten. Für das mittlerweile reale Szenario eines Börsenabsturzes konnten Sie in unserem Artikel „Diese Aktien sollten Sie beim nächsten Börsen-Crash auf Ihrer Watchliste haben“ lesen, mit welchen Aktien Sie dann am besten fahren könnten.

Die Party bei den Technologie- und Wachstumsaktien könnte bald beendet sein.

Die Geldpolitik war in den vergangenen Jahren extrem expansiv ausgerichtet und die Konjunktur entwickelte sich weltweit sehr gut. In diesem Umfeld waren es vor allem Technologieaktien à la Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla oder Facebook, welche die Aktienmärkte mit ihrem starken Gewinnwachstum antrieben. Für Anleger gab es in den vergangenen Jahren kaum ein Argument, um in defensive Aktien wie beispielsweise Basiskonsumgüter oder Telekommunikationsunternehmen zu investieren. Laut NNIP Investment Partners waren Wachstumsaktien gemessen am seit der Dotcom-Blase vor 18 Jahren nicht mehr so hoch bewertetet. Die „Party“ bei den Technologieaktien hielt auch nach dem Corona-Crash an. Getrieben von milliardenschweren Konjunkturprogrammen und einem Lockdown-bedingten Digitalisierungsschub erreichte der amerikanische Nasdaq-Index bereits wenige Monate nach dem Börseneinbruch neue Höchststände und kletterte bis Herbst 2021 munter weiter. Doch früher oder später wird es auch wieder einen scharfen Rücksetzer geben.

Konjunkturresistente, antizyklische Aktien im Anlegerfokus

Wenn die Börsen schwanken und die zukünftige wirtschaftliche und politische Entwicklung als unsicher gilt, werden die Anleger vorsichtiger und suchen verstärkt nach Sicherheit. Da allerdings auch die Zinsen weiterhin niedrig sind mangelt es an attraktiven Anlagealternativen zu Aktien. Defensive, konjunkturresistente Werte könnten diese Lücke zumindest etwas schließen, denn sie bieten Investoren auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten relative Stärke und Renditechancen. Kursanstiege fallen bei diesen Werten zwar meist erheblich moderater aus als bei Wachstumsaktien, allerdings wird dies durch eine höhere Dividendenrendite und geringere Kursschwankungen wett gemacht.

Zyklische Unternehmen profitieren von Boom-Phasen

Die meisten Unternehmen profitieren vor allem von konjunkturellen Wachstumsphasen. Die privaten Haushalte geben dann besonders viel Geld aus, das heißt sie kaufen beispielsweise ein Auto, gönnen sich Luxusartikel oder buchen eine teure Urlaubsreise. Sobald jedoch das Geld – z.B. durch eine konjunkturelle Krise nicht mehr so locker sitzt, wird vor allem bei Ausgaben gespart, die nicht unbedingt notwendig sind. Je zyklischer das Geschäft eines Unternehmens, desto stärker schwankt dessen Ertragssituation im Laufe eines Konjunkturzyklus. Entsprechend geht in der Regel auch der Aktienkurs eines zyklischen Unternehmens im Falle einer wirtschaftlichen Rezession überproportional zurück. Als besonders zyklische Aktien gelten die Papiere von Chip-Herstellern, Rohstoffunternehmen, Technologie- und Elektronikunternehmen, Luxusgüterkonzernen oder Automobilherstellern. Auch Aktien, die gerade stark im liegen wie z.B. Werte aus den Bereichen Elektromobilität, Brennstoffzelle oder alternative Energiequellen sind aufgrund steiler Kursanstiege und hoher Bewertungskennzahlen in Börsenkorrekturen besonders anfällig für starke Kursverluste.

Zahlreiche Produkte sind auch in Krisenzeiten unverzichtbar

Allerdings betrifft dies nicht alle Produkte und Dienstleistungen. Es gibt Lebensbereiche für die Menschen in konjunkturell schwachen Phasen fast genauso viel Geld ausgeben wie in wachstumsstarken Zeiten. Auf Lebensmittel, Hygieneartikel oder Medikamente beispielsweise kann auch in der aktuellen Corona-Krise kaum jemand verzichten, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage insgesamt stark eingetrübt hat. Auch in den Branchen Telekommunikation, Gesundheit, (Rück)Versicherung, Energie und Entsorgung wirkt sich eine mittlere Konjunkturkrise meist unterdurchschnittlich schwach aus. Denn kaum jemand kündigt den Handyvertrag oder heizt im Winter nicht, wenn das Geld etwas knapper wird. Je unverzichtbarer die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens sind, desto mehr eignet sich die entsprechende als konjunkturunabhängiges, defensives Investment. Solche Unternehmen wachsen zwar meist weniger stark als beispielsweise Technologiefirmen, erwirtschaften dafür aber oftmals sehr stabile Erträge und schütten meist zuverlässig relativ hohe Dividenden aus.

Antizyklische Aktien finden

Die Mehrheit der börsennotierten Unternehmen zählt zu den zyklischen Aktien, weshalb die Suche nach antizyklischen Aktien nicht ganz so einfach ist. Auch ein auf den ersten Blick antizyklischer Wert kann sich schnell als sehr konjunkturabhängig erweisen. Banken und Immobilien beispielsweise wurden lange Zeit als antizyklische Branchen betrachtet. Spätestens seit der Finanz- und Immobilienkrise des Jahres 2008/09 dürfte sich diese Sichtweise geändert haben. Bei Banken bleibt zwar das Privatkundengeschäft in Rezessionen meist stabil, das Firmenkundengeschäft und das Investmentbanking hingegen schwanken dafür umso stärker. Faule Kredite, steigende Risikokosten für Firmenpleiten und sinkende Wertpapierumsätze führen in Krisenzeiten zu deutlich niedrigeren Erträgen. Dazu kommt, dass die klassischen Geschäftsmodelle vieler Banken durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz bedroht werden und an Substanz verlieren.

Antizyklisches Investieren: Branchenspezifische Risiken beachten

Solche grundlegenden Veränderungen innerhalb eines Industriezweigs betreffen jedoch nicht nur die Finanzbranche. Auch am Beispiel der Versorger sieht man, dass neben der allgemeinen Wirtschaftslage unbedingt stets branchenspezifische Entwicklungen im Auge behalten werden müssen. Die seitens der Regierung beschlossene Energiewende soll einen Übergang von fossilen Brennstoffen und Kernenergie zu einer nachhaltigen Energieversorgung sicherstellen. Dieses zweifellos sinnvolle Großprojekt belastet jedoch die Energiewirtschaft auf absehbare Zeit und stellt die zuvor jahrzehntelang florierenden und relativ konjunkturresistenten Geschäftsmodelle der Versorger auf einen harten Prüfstand. Die Aktien der großen deutschen Energieversorger RWE und EON befinden sich daher – trotz der Kurserholung in den letzten Jahren – bereits seit mehr als 13 Jahren in einem übergeordneten Abwärtstrend. Ein weiteres Beispiel ist in den USA die seit etlichen Jahren laufende Diskussion um politisch festgesetzte Obergrenzen für Medikamentenpreise, die Biotech- und Pharmaaktien betrifft. Diese Forderungen, die etliche Jahre auf die Aktienkurse der Branche drückten, wurden allerdings aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt etwas leiser. Es ist also gar nicht so leicht die richtigen nicht zyklischen Aktien zu finden. Wenn Sie in antizyklische Aktien investieren wollen, so ist es unerlässlich, dass Sie neben konjunkturbedingten Charakteristiken auch branchenspezifische Einflussfaktoren berücksichtigen.

Beispiele für antizyklische Branchen

Nahrungsmittel, Getränke, Wasser

Konsumgüter des täglichen Bedarfs (z.B. Körperpflege, Waschmittel)

Pharma, Gesundheit

Müllentsorgung

Telekommunikation

(Rück)Versicherung

Rüstung

Die besten antizyklischen Aktien 2021

Es gibt zahlreiche defensive Aktien, die sich als antizyklische Investments eignen und in einer schwierigen Marktphase interessant werden könnten. Investoren sollten dabei besonders auf große, führende Unternehmen blicken, die dank einer starken Marktposition generell recht krisenfest sind. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Aktien-Liste von zehn defensiven Werten, die Sie auf Ihre antizyklische nehmen können. Drei dieser antizyklischen Aktien, mit denen Sie im Jahr 2021 bei widrigen Börsen gute Renditechancen haben könnten, stellen wir Ihnen anschließend näher vor.

Antizyklische Aktien Liste:

Antizyklische Aktie ISIN Symbol Währung Campbell Soup US1344291091 CPB USD Church & Dwight US1713401024 CHD USD Deutsche Telekom DE0005557508 DTE EUR Fresenius DE0005785604 FRE EUR General Mills US3703341046 GIS USD Johnson & Johnson US4781601046 JNJ USD Nestle CH0038863350 NESN CHF Regeneron Pharmaceutical US75886F1075 REGN USD Unilever GB00B10RZP78 ULVR GBP Waste Management US94106L1098 WM USD

Im Folgenden stellen wir Ihnen unsere besten antizyklischen Aktien vor, mit denen Sie im Jahr 2021 auch bei fortgesetzt widrigen Börsen gute Renditechancen haben.

Waste Management: Rendite mit Müll

Die Weltbank prognostiziert, dass die weltweite Müllmenge bis 2050 um bis zu +70% auf unglaubliche 3,4 Mrd. Tonnen im Jahr steigen soll. Der Ellen MacArthur Foundation zufolge landen jährlich rund 8 Mio. Tonnen Plastik in den Weltmeeren. Probleme bereitet aber natürlich nicht nur der Plastikmüll, sondern auch viele andere nicht oder nur schwer abbaubare Materialien. Um die Müllmenge einzudämmen muss neben einer Optimierung von Verpackungen vor allem die Recyclingquote erhöht werden.

Waste Management ( : US94106L1098 – Symbol: WM – Währung: USD) ist einer der Profiteure dieser Entwicklungen. Das im Jahr 1968 gegründete Abfallwirtschafts-Unternehmen ist an der New York Stock Exchange notiert und im S&P 500 enthalten. Kerngeschäft ist das Sammeln, Beseitigen und Recyceln von Müllsorten unterschiedlichster Art. Kunden sind sowohl Privathaushalte, Städte und Kommunen aber auch Industriekunden. Auch die Gewinnung erneuerbarer Energien aus Deponie-Gasen gewinnt für das innovative Unternehmen zunehmend an Bedeutung

Hohe Markteintrittsbarrieren sichern hohe Gewinnmargen

Allein der US-Hausmüllmarkt weist ein von rund 60 Mrd. USD auf. Ein ordentlicher Anteil davon entfällt auf Waste Management, denn das Unternehmen ist mit 17,2 Mrd. USD erwartetem Jahresumsatz 2021 der mit Abstand größte Entsorger der USA. Der wichtigste Wettbewerber Republic Services ist nur etwa halb so groß. Für potenzielle neue Wettbewerber gibt es hohe Markteintrittsbarrieren, denn zum einen ist das Geschäft äußerst kapitalintensiv, denn Entsorgungsanlagen und -fahrzeuge, Müllsammelstellen und Deponien kosten sehr viel Geld. Zum anderen bestehen erhebliche gesetzliche Auflagen für die Eröffnung und den Betrieb von Mülldeponien, Verbrennungsanlagen etc. Entsprechend hoch sind die Gewinnmargen für Waste Management. Zuletzt profitierten die US-Entsorger davon, dass China keinen amerikanischen Plastikmüll mehr ins Land lässt.

Zweistelliges Wachstum von Umsatz und Gewinn im Jahr 2021 erwartet

Waste Management konnte den Umsatz in den vergangenen drei Jahren leicht um +2 % steigern. Gleichzeitig kletterten die Gewinne leicht überdurchschnittlich um +4 % p.a. Nachdem im vergangenen Jahr ein in Höhe von 4,03 USD erzielt wurde, rechnen Analysten für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Gewinnanstieg von +21 % auf 4,86 USD je Aktie. Auch der Umsatz soll den Analystenschätzungen zufolge um +13 % auf 17,2 Mrd. USD zulegen. Im kommenden Jahr 2022 sollen dann bei einem +5 % stärkeren Umsatz in Höhe von 18,6 Mrd. USD weitere +12 % mehr Gewinn erzielt werden, pro Aktie gerechnet 5,45 USD.

Milliardenschwere Aktien-Rückkaufprogramme und kontinuierliche Dividendenerhöhungen

Seit 17 Jahren in Folge steigt die Dividende kontinuierlich, so dass Waste Management auch in Zukunft zu den stärksten Dividendenzahlern gehören wird. Aktuell wird eine von 0,575 USD je Aktie bezahlt, was aufs Jahr hochgerechnet rund 2,30 USD oder (bei einem aktuellen Aktienkurs von 150 USD) einer Dividendenrendite von 1,5 % entspricht. Außerdem kauft das Unternehmen regelmäßig eigene Aktien mit milliardenschweren Rückkaufprogrammen zurück. Zuletzt wurde Mitte Dezember 2020 ein neues Programm im Volumen von 1,35 Mrd. USD aufgelegt.

Stabiles Geschäftsmodell und hervorragende Zukunftsaussichten

Waste Management hat alle Eigenschaften, die eine antizyklische Aktie aufweisen sollte. Die Aktie konnte sich dem negativen Marktumfeld des Corona-Crashs allerdings nicht entziehen und fiel auf das Niveau von Ende 2018 zurück. Dadurch bot sich eine Einstiegsmöglichkeit im Kursbereich von 85 USD bis 90 USD. Der Kursrückgang fiel jedoch viel schwächer aus, als bei zyklischen Aktien, die sich teilweise halbierten oder drittelten. Denn Waste Management ist mit einem äußerst stabilen Geschäftsmodell in einem Wirtschaftsbereich tätig, der immer benötigt wird. Wohl auch deshalb hat unter anderem auch Bill Gates in Anteile des an der Börse aktuell mit 64 Mrd. USD bewerteten Unternehmens investiert. Gates hält zusammen mit seiner Frau mehr als 7 % der Anteile. Die Aktie eignet sich in erster Linie für konservative, langfristig orientierte Anleger oder zur in turbulenten Börsenzeiten.

Church & Dwight: Konsumgüter des täglichen Bedarfs

Der im Jahr 1846 gegründete US-Konsumgüterhersteller Church & Dwight (ISIN: US1713401024 – Symbol: CHD – Währung: USD) stellt von Putz- und Reinigungsmitteln bis hin zu Körperpflegeprodukten alles her, was Konsumenten im Haushalt oder zur Körperpflege benötigen. Möglicherweise kennen Sie das Reinigungsmittel „Oxi Clean“? Das Produkt wird auch in Deutschland vertrieben und ist ein Beispiel aus dem Sortiment des Unternehmens. Das Unternehmen produziert auch Zahnpasta, Backpulver, Kondome, Hustenbonbons, Shampoo und Hygieneprodukte für Frauen.

Expansion nach Asien läuft auf Hochtouren

Die Expansion des Auslandsgeschäfts läuft auf Hochtouren, besonders im Fokus steht Asien. Dazu wurde eine Kooperation mit dem chinesischen Unternehmen Shanghai Jahwa geschlossen. Die Firma soll verschiedene Produkte von Church & Dwight, wie zum Beispiel Backpulver, Zahnpasta, Shampoo und Damen-Hygieneprodukte exklusiv in China vermarkten. Durch diesen Schritt soll das durchschnittliche Wachstumstempo von +6 % pro Jahr auch in Zukunft gesichert werden.

Schwächeres Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet

In den vergangenen drei Jahren stieg der Umsatz des Unternehmens im Schnitt um solide +8 %. Dabei legten die Gewinne überproportional um +11 % p.a. zu. Allerdings schwächen sich Umsatz- und Gewinnwachstum aktuell etwas ab: Für das laufende Geschäftsjahr 2021 wird bei einem Umsatzwachstum von +5 % auf 5,2 Mrd. USD ein etwas geringeres Gewinnwachstum von +6 % auf 3,00 USD je Aktie erwartet. Im kommenden Jahr 2022 wird bei leichten Umsatzzuwächsen mit einem Ergebnis von 3,25 USD je Aktie gerechnet.

Einzigartige Dividendenhistorie: Seit 119 Jahren zuverlässige Gewinnausschüttungen

Auch die verdienen kräftig mit. Seit 1902 (!) d.h. seit 119 Jahren oder 476 Quartalen zahlt das ebenfalls im S&P 500 Index enthaltene Unternehmen ununterbrochen Dividende. Seit 24 Jahren wird diese sogar jedes Jahr angehoben – auf zuletzt 1,008 USD je Aktie. Ausgezahlt wird – wie in den USA üblich – quartalsweise. Damit gehört das Unternehmen neu zum sogenannten „Dividenden-Adel“. Dieser „exklusive Club“, dessen Mitglieder auch als Dividenden-Aristokraten bezeichnet werden, beinhaltet Firmen, die ihre Dividende über 25 Jahre erhöht haben. Die Ausschüttungsquote ist mit rund 40 % für einen Haushaltsgüter-Konzern eher niedrig, so dass zukünftige Steigerungen in jedem Fall möglich wären. Auf dem aktuellen Kursniveau von 85 USD liegt die Dividendenrendite derzeit bei rund 1,2 %. Das ist zwar nicht ganz so attraktiv wie bei anderen vergleichbaren Werten, allerdings liegt dies eindeutig an der beeindruckenden Konstanz in der Dividendenhistorie bei Church & Dwight.

Neue Allzeithochs nach der Coronavirus-Krise

Die Wachstumsstory wird auch in den kommenden Jahren weitergeschrieben, schließlich sind die Produkte von Church & Dwight sehr konjunkturresistent. Entsprechend wenig hat sich die Aktie, die sich in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet, in den letzten Börsenkorrekturen nach unten bewegt. Das gilt auch für die Coronavirus-Krise. Zwar rutschte die Aktie kurzfristig unter 50 USD ab, erholte sich aber postwendend und erzielte bereits Anfang September 2020 neue Allzeithochs von knapp 99 USD. Aktuell notiert die Aktie mit Kursen von 85 USD wieder etwas niedriger. Große Sprünge sind bei Church & Dwight trotzdem nicht zu erwarten, am wahrscheinlichsten ist die Fortsetzung der moderaten langfristigen Aufwärtsentwicklung. Wie Waste Management ist auch diese Aktie eher für konservative Anleger bzw. als ruhiger Gegenpol zu spekulativeren Werten geeignet.

Regeneron Pharmaceutical: Hochprofitables Biotech-Unternehmen

Das dritte Unternehmen das wir Ihnen vorstellen möchten ist im Bereich Gesundheit tätig. Regeneron Pharmaceutical (ISIN: US75886F1075 – Symbol: REGN – Währung: USD) ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das lebenswichtige Arzneimittel für Menschen mit schweren Krankheiten entwickelt. Das Unternehmen mit Sitz in New York wurde vor etwas mehr als 30 Jahren von zwei Ärzten und Wissenschaftlern gegründet. Die Arzneimittel des Unternehmens helfen Patienten mit Augenerkrankungen, allergischen und entzündlichen Erkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, neuromuskulären Erkrankungen, Infektionskrankheiten und einigen seltenen Erkrankungen. Trotz Konjunkturresistenz ist die Biopharmaaktie etwas spekulativer als die beiden anderen Werte. In der aktuellen Coronavirus-Krise konnte Regeneron Pharma bereits glänzen.

Erfolgreiche Entwicklung eines Medikaments zur Behandlung von Covid-19

Seitdem wir Ihnen die Aktie im Jahr 2019 zu Kursen von unter 300 USD erstmals vorstellten, ist der Wert in der Spitze um bis zu +129 % gestiegen und erreichte im Verlauf der Coronavirus-Krise vor kurzem neue Mehrjahres-Hochs, von denen der Wert auf dem Kursniveau von ca. 667 USD nicht weit entfernt ist. Einer der Gründe für den Aktienkursanstieg war die Entwicklung eines aussichtsreichen Covid-19-Medikaments.

Weltmarktführer bei der Herstellung menschlicher Antikörper

Insbesondere ist Regeneron weltweit führend in der Herstellung humaner Antikörper, die Regeneron zum Teil selbst vermarktet, zum Teil aber auch in Lizenz / Kooperation mit anderen Unternehmen, wie z. B. Bayer oder Sanofi vertreibt. Die erfolgreichsten der vermarkteten Medikamente sind EYLEA, Dupixent und Libtayo. Regeneron beschleunigt und verbessert den traditionellen Entwicklungsprozess von Medikamenten durch die optimierte Produktion vollständig humaner Antikörper mittels der eigens entwickelten Technologien. Darüber hinaus hat die Firma eine bedeutende Pipeline von Medikamenten-Kandidaten, z. B. zur Behandlung von Krebs, rheumatoiden Arthritis und Hypercholesterinämie. Eines der Hauptprodukte ist das Medikament Dupixent, das beispielsweise gegen Ekzeme und Asthma hilft. Vor allem die strategische Zusammenarbeit mit Sanofi ermöglicht dem Unternehmen die Finanzierung zahlreicher Forschungs- und Entwicklungsprojekte wie z.B. dem Regeneron Genetics Center, das eine der weltweit größten Sequenzierungsaktivitäten für Genetik durchführt.

Medikament zur Behandlung von Covid-19 entwickelt

Mit REGN-COV2 entwickelte Regeneron einen Antikörper-Cocktail aus zwei verschiedenen Antikörpern, der zur Therapie und Blockierung von SARS-COV-2 Infektionen eingesetzt werden kann. Dazu wurden in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford an 176 Krankenhäusern in Großbritannien klinische Tests durchgeführt. Das Unternehmen durchlief die klinischen Studien in Rekordzeit und das Corona-Medikament erhielt nach erfolgreichem Abschluss der Phase III Tests in den USA bereits im November 2020 eine Notfallzulassung und auch in Großbritannien wurde der Einsatz genehmigt. Zuvor war bereits die Corona-Erkrankung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump im Oktober 2020 mit dem Antikörper-Cocktail des Unternehmens therapiert worden. Regeneron zufolge profitierten besonders Probanden, deren Immunsystem noch keine eigenen Antikörper gegen das Virus gebildet hatte. In den Studien habe es die besten Ergebnisse innerhalb von zehn Tagen nach der Infektion gegeben, so die US-Gesundheitsbehörde FDA. Führende Wissenschaftler sind von der Wirkung des Medikaments REGN-COV2 überzeugt.

Zulassung des Antikörper-Cocktails in der EU könnte bevorstehen

In der EU gibt es zwar noch keine Zulassung für das Mittel, aber eine solche könnte nun kurz bevorstehen. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat mit der Prüfung des Corona-Medikaments begonnen. Die Wirksamkeitsprüfung erfolgt im Rahmen eines sogenannten Rolling-Review-Verfahrens. Dabei bewerten Fachleute Daten aus abgeschlossenen und laufenden Studien, auch wenn diese Versuche noch nicht abgeschlossen sind. Die Vermarktung in der EU möchte Regeneron zusammen mit dem Partner-Pharmakonzern Roche betreiben. Der deutsche Gesundheitsminister Spahn hatte Anfang 2021 bereits den Ankauf einer sechsstelligen Anzahl Dosen des Antikörper-Cocktails zur Corona-Behandlung für einen dreistelligen Millionenbetrag bekanntgegeben. Sie sollen zunächst in Uni-Kliniken bei Risikopatienten in der Frühphase eingesetzt werden. Anfang März dieses Jahres sprach sich die EMA bereits für den vorläufigen Einsatz des Medikaments aus.

Starke Umsatz- und Gewinnentwicklung im Jahr 2021

Die Umsätze von Regeneron Pharmaceutical stiegen von 2012 von 1,4 Mrd. USA bis 2020 auf 8,5 Mrd. USD an. Im Schnitt lag das Umsatzwachstum in den vergangenen drei Jahren bei +10 %. Deutlich stärker als die Umsätze stiegen die Gewinne, die im selben Zeitraum um durchschnittlich +21 % zulegten. Im Geschäftsjahr 2021 wird bei einem satten Umsatzwachstum von +55 % auf 13,2 Mrd. USD mit einer starken Gewinnsteigerung um +74 % von 31,47 USD auf 54,69 USD je Aktie gerechnet, im Jahr 2022 wird allerdings wieder mit einem -11 % schwächeren Umsatz in Höhe von 11,7 Mrd. USD und einem um -22 % niedrigeren Ergebnis von 42,41 USD je Aktie gerechnet. Zuletzt überraschte das Unternehmen allerdings stets positiv. Vor allem die Verkäufe des Augenmittels Eylea zur Behandlung von altersbedingter Sehschwäche legten dank der Kooperation mit Sanofi stark zu.

Attraktives Bewertungsniveau

Aktuell wird Regeneron Pharmaceutical an der Börse mit 71 Mrd. USD bewertet. Zwar notiert die Aktie mit einem von derzeit 667 USD in der Nähe ihrer Allzeithochs, ist aber aus fundamentaler Sicht nach wie vor nicht übermäßig teuer. Mit einem 2022er KGV von 16 bietet das Wachstumsunternehmen trotz der Kursanstiege eine faire Bewertung. Die Aktie von Regeneron, die wie die beiden anderen vorgestellten Werte, ebenfalls im enthalten ist, weist insgesamt eine relativ geringe Korrelation zum Gesamtmarkt auf.

Spekulatives antizyklisches Investment mit Covid-19 Fantasie

Dank der fairen Bewertung, der innovativen Produkte, der aussichtsreichen Produktpipeline und der führenden Marktstellung kann Regeneron durchaus als antizyklisches Investment aus dem Gesundheitsbereich betrachtet werden. Denn das Geschäft des Unternehmens ist kaum vom Konjunkturzyklus abhängig. Stattdessen gibt es eher branchenspezifische Chancen und Risiken wie Erfolge oder Fehlschläge in der Medikamentenentwicklung. Wachstumspotenzial gibt es aktuell vor allem aufgrund des Covid-19-Medikaments REGN-COV2. Im Falle eines weltweiten Einsatzes des Präparats könnten hier zusätzliche Umsätze winken.

Von den drei vorgestellten Werten hat die Aktie zweifellos die höchste Schwankungsbreite, verfügt jedoch dafür aber auch langfristig über ein erheblich größeres Wachstumspotenzial. Eine Übernahme durch einen der Biotech- oder Pharma-Riesen mit entsprechendem Preisaufschlag ist ebenfalls jederzeit denkbar. In der Gesamtbetrachtung ist die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau eher für etwas spekulativere Anleger geeignet. Beispielsweise um das Portfolio mit einer zu diversifizieren, die weniger mit dem Gesamtmarkt korreliert als klassische Tech-Aktien à la Apple oder Microsoft.

Fazit antizyklische Aktien: Die nächste schwierige Börsenphase kommt bestimmt.

Auch wenn die Märkte nach dem Corona-Crash scheinbar nur noch eine Richtung kennen: Selbstverständlich wird es an den Märkten früher oder später wieder mal über längere Zeit ungemütlich werden. Denn die Börse ist bekanntlich keine Einbahnstraße. Egal ob Korrektur oder volatile Seitwärtsbewegung, defensive Aktien dürften in einer solchen Phase glänzen. So könnten beispielsweise Enttäuschungen in Bezug auf die Pandemie-Bekämpfung oder die allgemeine konjunkturelle Entwicklung nach dem Stimmungshoch zum Jahreswechsel früher oder später für Ernüchterung unter den Anlegern sorgen. Für Sie als Investor macht es daher möglicherweise Sinn, sich mit Investments in erstklassige antizyklische Aktien auf solche Eventualitäten vorzubereiten. Einige aussichtsreiche Kandidaten dafür haben wir Ihnen in diesem Artikel vorgestellt.

