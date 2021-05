Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Es ist knapp einen Monat her, als ich das mögliche Kursziel des Elektrofahrzeugherstellers deutlich nach unten revidiert hatte. Diese lagen damals im Bereich von 576 USD und so mancher Anleger wird bei Ständen von rund 700 USD noch den Kopf geschüttelt haben.

Doch die Korrektur der Tesla-Aktie war nicht zu übersehen. Die Bullen lieferten Ende Januar einen klaren Fehlausbruch zu einem neuen und nachdem das Pivot-Tief bei rund 780 USD gebrochen wurde, entlud sich die überkaufte Situation in Richtung einer scharfen Korrektur. Absolut nichts Unübliches in solchen Momentum-Aktien. Meist können diese Gegenbewegungen bis zum 61.8% Fibonacci-Retracement reichen und genau das war auch das anvisierte und durchaus realistische Kursziel. Der Trend ist mittlerweile durch die tieferen Hochs und tieferen Tiefs in eine bärische Phase übergegangen.

Expertenmeinung: Solche Korrekturen sind als gesund für des Kursgeschehen anzusehen und beleben das Parkett. Die Börse ist nun mal keine Einbahnstraße und was raufgeht, kommt auch wieder runter, die Frage ist nur wann. Nun scheint die Aktie das Schlimmste überstanden zu haben, denn in den letzten Tagen bildete sich eine klare definierte Widerstandslinie. Dies ist die große Chancen der Bullen, die Kurse wieder in Schwung zu bringen. Ein Breakout nach oben könnte wieder frisches Momentum entfachen und für eine Rückkehr zum bisherigen Allzeithoch sorgen.

Aussicht: NEUTRAL

