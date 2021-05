Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie der chinesischen IT-Firmengruppe befindet sich erneut im Kampf mit den Bären. Dabei sah es bis vor wenigen Tagen noch äußerst bullisch aus und wir hatten unsere Prognosen auf die Alibaba-Aktie bekräftigt. Die Korrektur der letzten Monate wurde beendet und die wichtigen gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 konnten endlich zurückerobert werden. Alles in allem hatten die Bullen von hier aus gute Chancen, das Zepter wieder an sich zu reißen. Der etwas magere Breakout über die Marke von 270 USD zeigte bereits das schwache Kaufmomentum an und die jüngst ausgelöste Korrektur an der Nasdaq hat die ganze Geschichte nicht wirklich begünstigt. Der Bruch des Supports bei 252.30 USD hat mittlerweile ein recht deutliches Verkaufssignal ausgelöst. Die Hoffnungen der Bullen auf eine nachhaltige Erholung sind somit vorerst vom Tisch.

Expertenmeinung: Somit können wir an unserer bislang bullischen Haltung auf Alibaba nicht mehr festhalten und senken unsere Prognosen auf neutral. Auch der gestrige Handel zeigte die Schwächen in der Aktie recht deutlich auf. Während es in den US-Indizes kräftig nach oben ging, konnten die Kurse lediglich ein leichtes Plus verzeichnen. Das scheint derzeit nicht gefragt zu sein und weitere Kursverluste sind somit nicht auszuschließen. Vorerst sehen wir keine Anzeichen dafür, dass sich die Erholung von hier aus weiter fortsetzen dürfte.

Aussicht: NEUTRAL