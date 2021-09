DAX-Prognose 2021: Wie entwickelt sich der deutsche Aktienmarkt?

DAX Ausblick: Wie entwickelt sich der DAX Ende 2021?

Nachdem der DAX unser Kursziel für 2021 von 16.000 Punkten fast punktgenau erreicht hat, analysieren wir in dieser DAX Prognose, ob deutsche Aktien in Zeiten des Corona-Virus auch Ende 2021 attraktiv für neue Investments sind und mit welcher Kursentwicklung Sie beim DAX-Index in den kommenden sechs bis zwölf Monaten rechnen können. Wir schauen uns mögliche DAX Kursziele an und wagen einen DAX Ausblick.

Mit welchen Finanzprodukten (z.B. DAX-ETFs, DAX-CFDs, DAX-Futures, DAX-Optionen oder DAX-Zertifikate) Sie von Kursbewegungen des DAX-Index optimal profitieren, lesen Sie in unserem Artikel „Wie Sie den DAX-Index am besten handeln können“.

Rückblick: Corona-Crash und anschließende Kurserholung

Das vergangene Jahr 2020 verlief für die Aktienmärkte – bedingt durch die Corona-Krise – außergewöhnlich turbulent. Nach einem positiven Start ins Jahr und Höchstständen im Februar löste die große Unsicherheit bezüglich der rapide um sich greifenden Covid-19-Pandemie einen der weltweiten Aktienindizes aus. Die meisten Börsen verloren durch Panikverkäufe der Anleger innerhalb weniger Wochen -30 % bis -40 % an Wert. Der DAX-Index brach von den damaligen Höchstständen bei ca. 13.800 Punkten bis Mitte März um -40 % auf 8.256 Zähler ein. Sehr beeindruckend verlief die anschließende Kurserholung, denn trotz einer schweren wirtschaftlichen Rezession stiegen die Kurse der meisten Aktien stetig und erreichten vielfach sogar neue Bestmarken. Der DAX legte 2020 insgesamt um ca. +3,6 % auf 13.719 Punkte zu. Insbesondere Technologieaktien profitierten von einer Digitalisierungswelle, aber auch Branchen wie Pharma & Biotech oder grüne Energien brachten zahlreiche Krisengewinner mit beeindruckenden Kursanstiegen hervor. Der DAX Index, der im Zuge einer Reform seit September 2021 um 10 weitere Aktien aus dem MDAX ergänzt wurde, erreichte im Sommer 2021 neue Höchststände von knapp über 16.000 Punkten.

Berücksichtigt man die Unsicherheiten und hohen konjunkturellen Belastungen durch die Corona-Krise und den starken Kurseinbruch im letzten Jahr, so nahm die DAX Entwicklung seit Pandemie-Beginn trotz zwischenzeitlichem Kurseinbruch einen insgesamt sehr erfreulichen Verlauf.

Jährliche DAX Entwicklung von 2016 bis 2020

Jahr Performance 2016 +6,87 % 2017 +12,51 % 2018 -18,26 % 2019 +25,48 % 2020 +3,55%

DAX erreicht neue Rekordhochs von mehr als 16.000 Punkten

Anfang September 2021 notiert der DAX nach neuen Rekordhochs von 16.030 Punkten wieder bei ca. 15.600 Punkten. Doch wie geht es nun weiter? Droht ein nochmaliger Börseneinbruch oder steigen die Kurse in unvermindertem Tempo weiter?

Welche globalen Themen bestimmen die DAX-Richtung im Jahr 2021?

Derzeit beherrscht vor allem ein Thema die Börse: Die Corona-Virus-Pandemie. Während etlichen Unternehmen weiterhin ein harscher konjunktureller Gegenwind entgegenweht, gibt es auch viele Branchen wie Technologie, Biotech oder Lebensmitteleinzelhandel, die von der Krise profitieren. Andere Branchen sind im Erholungsmodus. Die Industrieproduktion beispielsweise zog zuletzt wieder stark an. Obwohl einige kriselnde Branchen wie Touristik oder Airlines an der Börse hinterherhinken, steigen die Kurse anderer Aktien von einem Hoch zum nächsten. Vor allem die Kurse von Software- oder Internet-Unternehmen klettern auf ungeahnte Höhen.

Auch der Erfolg der weltweiten Impfkampagnen gegen das Coronavirus steht weiterhin im Blickpunkt der Anleger. Aktuell wird allgemein davon ausgegangen, dass sich die Pandemie durch die großangelegten Massenimpfungen eindämmen lässt und die negativen Folgen weiter abebben. Falls sich aber herausstellen sollte, dass der Impfschutz gegen das Virus nur temporär, also beispielsweise 6 bis 8 Monate wirkt, oder falls neue Virus-Mutationen (wie die Delta-Variante) auftreten, gegen die die entwickelten Impfstoffe wirkungslos sind, so dürfte sich die Corona-Krise noch einmal erheblich verschärfen.

Doch aktuell sieht es nicht danach aus: Nach dem Wahlsieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr läuft die Wirtschaft in den USA dank gigantischen Konjunkturpaketen auf Hochtouren und es herrscht in vielen Bereichen sogar ein Mangel an Arbeitskräften. Daneben kämpfen die Unternehmen bei Materialien und Vorprodukten mit steigenden Preisen und mangelnder Verfügbarkeit.

In Deutschland steht am 26. September die Bundestagswahl an und die Umfragen lassen einen deutlichen „Linksruck“ erwarten. Es dürfte spannend werden, ob die Union tatsächlich zum großen Wahlverlierer wird und ob es möglicherweise zu einer SPD-geführten Regierungskoalition unter einem Bundekanzler Scholz kommt. Wie die Reaktion der Börse auf das Wahlergebnis bzw. auf die Ergebnisse der Koalitionsgespräche ausfällt, lässt sich nur schwer prognostizieren. Allerdings dürfte eine eher linksgerichtete Regierung nicht so ganz nach dem Geschmack der Anleger sein, vor allem ein nicht auszuschließendes Rot-Rot-grünes Bündnis dürfte viele Aktionäre zu kurzfristigen Verkäufen veranlassen. Insgesamt ist zu erwarten, dass sich der DAX-Index im Nachgang der Bundestagswahl kurzzeitig in die eine oder die andere Richtung von den US-Leitindizes abkoppelt, um die Wahlergebnisse zu verdauen.

DAX Prognose: Aktien weiterhin nicht unattraktiv

Sehen wir uns für unsere DAX Prognose zunächst das „große Bild“ an. Da Privatanleger „nur“ ca. 16 % der DAX Anteile halten, wird der Handel von institutionellen Großanlegern dominiert, die die DAX Entwicklung beeinflussen. Diese stehen stets unter dem Druck, gewaltige Summen möglichst rentabel anzulegen, denn ansonsten ziehen die jeweiligen Geldgeber schnell ihre Mittel ab. Anlagealternativen zu Aktien wie Bankeinlagen oder (Staats)Anleihen sind negativ verzinst und daher weiterhin völlig unattraktiv. Außerdem schwebt über den festverzinslichen Anlageformen das Damoklesschwert einer weiter anziehenden Inflationsrate, denn auch der Geldwertverlust spielt bei der neben der Verzinsung natürlich ebenfalls eine große Rolle. Andere Alternativen gibt es kaum, denn Immobilien sind für die allermeisten Anleger zu illiquide und der Goldmarkt ist gemessen an den gewaltigen Anlagesummen, die am Kapitalmarkt bewegt werden, geradezu mikroskopisch klein.

Obwohl sich der DAX innerhalb der letzten elf Jahre vom Tief bei 3.589 Punkten Anfang 2009 bis Sommer 2021 auf bis zu 16.030 Punkte mit einem Kursanstieg um bis zu +347% mehr als verdreifacht hat, sind Aktien also zumindest attraktiver als andere Anlageklassen.

DAX Bewertung mit KGV 19 nicht günstig, aber es fehlen Anlagealternativen

Ist die DAX Bewertung aufgrund der Corona-Krise und den starken Kursanstiegen nach dem Crash nicht schon zu hoch?

Diese Frage ist durchaus berechtigt. Die Experten-Schätzungen für das aktuelle DAX-40 Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Jahr 2021 gehen recht weit auseinander und liegen zwischen 17 und 21, im Mittel also bei etwa 19. Damit sind die deutschen Blue-Chips im historischen Vergleich nicht mehr ganz günstig bewertet. Durchschnittlich liegt das DAX-KGV bei ca. 15. Ein DAX-KGV von 19 besagt, dass die 40 Werte im Durchschnitt 19-mal mehr kosten, als die erwarteten Nettogewinne der DAX-Konzerne im Jahr 2021. Im Jahr 2000 wurde beim DAX kurzzeitig ein Rekord-KGV von 33,7 erreicht, mehr als der doppelte Wert des langjährigen Durchschnitts. Da 10jährige Bundesanleihen gleichzeitig rund 5 % Rendite abwarfen, setzte damals ein massives Umschichten in Staatsanleihen ein, der Rest der Geschichte dürfte Ihnen bekannt sein. Eine Diskrepanz im Rendite-Vergleich der Anlagealternativen wie im Jahr 2000 liegt heute nicht vor. Zwar fiel das DAX-KGV im Verlauf des Jahres 2021 zwischenzeitlich bis auf relativ moderate 16, die deutlich höher bewerteten Neueinsteiger beförderten das Durchschnitts-KGV jedoch wieder um 3 Punkte nach oben. Auch wenn deutsche Aktien gemessen an der Profitabilität im historischen Vergleich kein Schnäppchen mehr sind, ist das für viele Anleger immer noch besser als Minuszinsen – es gibt einfach keine ernsthaften Anlagealternativen.

Geldanlage ist immer „relativ“: Aktienmarkt noch immer alternativlos

Der Rendite-Ausblick der alternativen Investments ist weitaus weniger attraktiv als für Aktien. Pro Jahr „ein bisschen Geld“ mit Staatsanleihen zu verlieren war und ist für viele Großanleger paradoxerweise immer noch attraktiver, als ihr Geld in vergleichsweise renditebringenden Dividendenpapieren mit langfristigem Gewinnsteigerungspotenzial anzulegen. Dennoch ist Geldanlage immer relativ zu betrachten: Es kommt stets darauf an, welcher bezüglich Werterhalt, Wertentwicklung und Risiko im Vergleich die beste und stabilste Entwicklung zugetraut wird. In diese Richtung fließt das wie eine Flüssigkeit in einem Gefälle. Doch auch wenn deutsche Aktien derzeit krisenbedingt nicht mehr günstig bewertet sind: Für einen DAX Ausblick reicht es nicht aus, sich (eindimensional) das historische Bewertungsniveau von Aktien zu betrachten, sondern es müssen (multidimensional) immer auch die zur Verfügung stehenden Alternativ-Optionen in Relation gesetzt und betrachtet werden.

Negativzinsen & Politik-Unsicherheit: Mit Staatsanleihen drohen Verluste

Werfen wir also einen Blick auf den im Vergleich zum rund dreimal größeren Staatsanleihenmarkt – der einzigen wirklichen Anlagealternative für Großanleger. Um es gleich vorweg zu nehmen, der Anleihenmarkt ist zur Geldanlage weiterhin absolut unattraktiv.

Staatsanleihen kein sicherer Hafen mehr

Und das ist nicht nur dem unverantwortlichen, rekordhohen Verschuldungsgrad der westlichen Industrienationen geschuldet. Auch die teilweise chaotisch anmutenden und zunehmend unberechenbaren politischen Verhältnisse und immer wieder aufflammende Handelsstreitigkeiten tun ihr Übriges, um das Vertrauen in die Politik und damit auch in staatliche Investments zu schmälern. Doch es gibt weitere Gründe, die Staatspapiere unter Druck setzen: Da die massiven Kaufprogramme der Zentralbanken auf absehbare Zeit auslaufen sollen, fallen zukünftig die mit Abstand größten Anleihen-Käufer weg. Auch oder gerade weil Anleihen lange Zeit als „Safe Haven“ (sicherer Hafen) galten: Es ist durchaus fraglich, ob auch nach der erwarteten Beendigung der Zentralbank-Eingriffe überhaupt noch genügend Anleihenkäufer zur Stelle sein werden, um das enorme Angebot auf dem aktuellen Renditeniveau aufzunehmen. Als sicheren Hafen würden wir Staatsanleihen also selbst zu Zeiten des Corona-Virus nicht mehr betrachten.

Wehe die Inflationsspirale dreht sich weiter…

Die Nachfrage nach den aktuell negativverzinsten Staatspapieren wird erheblich zurückgehen, sobald sich beispielsweise – getrieben von steigenden Inflationserwartungen – höhere Zinsen ankündigen. Denn um ein steigendes Zinsniveau abzubilden, müssen die Kurse von Staatsanleihen fallen, da die Anpassung an das steigende Renditeniveau nur über sinkende Kursnotierungen erfolgen kann. Ende 2020 waren weltweit Anleihen im von mehr als 18 Billionen US-Dollar negativ verzinst, in Europa warfen drei Viertel aller Staatsanleihen negative Renditen ab. Nur Großanleger wie Versicherungen oder Pensionskassen, die gesetzlich dazu gezwungen sind, kaufen solche negativ verzinsten Papiere. In den letzten Monaten zeigte die Zinstendenz wieder leicht nach oben, das Volumen an negativ verzinsten Staatsanleihen verringerte sich. Sicher auch aufgrund der weltweit anziehenden Inflationsrate. Diese erreichte in Deutschland mit 3,9 % im August 2021 den höchsten Stand seit mehr als 27 Jahren. Auch wenn einige Volkswirte beschwichtigend auf den Vergleich zum schwachen Corona-Jahr 2020 verweisen, ist es alles andere als sicher, dass die Preissteigerungsraten nach diesen Sondereffekten wieder auf ein moderates Level zurückfallen. Hohe Verluste mit Anleihen drohen dann, falls die Inflationsraten auch über das Jahr 2021 hinaus weiter steigen und damit auch noch die letzten Käufer vertreiben. Wenn dadurch auch der Druck auf die Zinsen steigt, dann dürfte es für Anlegergläubiger extrem ungemütlich werden. Ausgehend von den Negativzinsen drohen dann möglicherweise prozentual zweistellige Verluste.

Auf solche Kursverluste haben natürlich die wenigsten Großanleger Lust, die spätestens bei der kommenden Zinswende massiv Anleihen verkaufen werden. Da der Anleihenmarkt den Aktienmarkt vom Volumen her bei Weitem übertrifft geht es um immense Summen. Dieses aus dem Anleihenmarkt fließende Kapital muss dann natürlich trotzdem weiterhin Rendite erzielen und angelegt werden. Und einiges Kapital wird dabei auch den Weg an die Börse finden, denn auch Immobilien und Gold können sich als verbleibende Anlageklassen nicht als ernstzunehmende Konkurrenten qualifizieren.

Immobilien: Illiquide und im Umfeld steigender Zinsen zunehmend unattraktiv

Immobilien haben nach den Preissteigerungen der vergangenen Jahre, sowie durch die steigenden Zinsen zuletzt erheblich an Attraktivität eingebüßt. Da diese überwiegend fremdfinanziert werden, lasten steigende Zinsen sehr schnell auf der für viele Finanzinvestoren ohnehin zu illiquiden Anlageform. Mit jedem den die Kreditzinsen für Immobiliendarlehen mehr kosten, verringert sich auch das potenzielle Investitionsvolumen d.h. die Finanzkraft der Käufer. Spätestens in einem Umfeld steigender Zinsen werden Investments in Immobilien dann also immer unattraktiver. Dazu kommt, dass sich die Käufersuche im Fall eines geplanten Ausstiegs nicht nur bei Großprojekten oft jahrelang hinzieht. Bei Aktien, Anleihen oder Gold gibt es hingegen stets einen Marktpreis zu dem gekauft und verkauft werden kann.

Wer mehr zu Immobilieninvestments lesen möchte, dem empfehlen wir unsere Artikel „Die besten offenen Immobilien-Fonds für Privatanleger" und Die besten REITs.

Goldmarkt für eine echte Anlagealternative viel zu klein

Der Goldmarkt hingegen ist im Vergleich zu Aktien- und Anleihenmärkten vor allem zu klein. Schätzungen zufolge wurden weltweit bislang nur etwas über 165.000 Tonnen Gold gefördert. Auch wenn Sie dieses Beispiel vielleicht schon kennen: Zu einem Würfel gegossen, hätte dieser mit allem jemals produzierten Gold der Welt einer Kantenlänge von gerade einmal ca. 22 Metern. Die Hälfte des produzierten Goldes ist bereits zu Schmuck verarbeitet oder kommt in der Industrieproduktion zum Einsatz. Zehntausende weitere Tonnen lagern in den Tresoren der Zentralbanken, so dass folglich der Großteil des Goldes vom Markt ist. Um beispielsweise nur 1 % der weltweiten von Aktien- und Staatsanleihen in Gold anzulegen, müssten beim aktuellen Goldpreis über 40.000 Tonnen oder rund ein Viertel der bislang geförderten Goldmenge erworben werden. Daher kommt auch dieser Markt – im Gegensatz zu Früher – für die allermeisten Großanleger und mit Milliardenvermögen nicht für nennenswerte Investments in Frage.

Goldpreis steigt bei negativen Realzinsen und bei extremer politischer Unsicherheit

Das bedeutet natürlich nicht, dass Gold als Investment für Sie unattraktiv ist. Da das Metall per se keine Rendite generiert und zudem nicht unerhebliche Lager- und Sicherungskosten produziert, steigt der Goldpreis deshalb vor allem dann, wenn die Realzinsen negativ sind d.h. wenn die Zinsen durch die Inflationsrate quasi „aufgefressen“ werden. Denn dann macht es durchaus Sinn, die Lagerkosten in Kauf zu nehmen und auf Wertsteigerungen beim gelben Edelmetall zu setzen. Daneben fungiert Gold in Extremsituationen auch immer wieder als „ gegen Regierungspolitik“ oder gegen geopolitische Krisen. Im Jahr 2020 zog der Goldpreis stark an, eine Preisentwicklung, die vor allem durch die wirtschaftliche und politische Unsicherheit rund um die Corona-Pandemie begründet sein dürfte. Auch wenn Gold im Bereich von 2.000 USD etwas heiß gelaufen war und anschließend deutlich zurückfiel, sind die Aussichten für das gelbe Edelmetall, das aktuell bei etwa 1.800 USD notiert, mittel- bis langfristig weiterhin gut.

Die besten Gold Aktien 2021 Knapp +27 % legte der Goldpreis im Jahr 2020 auf USD-Basis zu und knüpfte damit an die positive Performance des Vorjahres an. In diesem Artikel stellen wir Gold-Aktien vor, die von einem Anstieg des Goldpreises profitieren könnten.

Privatanleger nutzen den Corona-Crash zum Neueinstieg

Doch nicht nur Großanleger werden weiterhin Aktien kaufen. Auch viele Privatanleger haben den Crash und die anschließende Erholungsphase zum Neueinstieg genutzt, denn viele von ihnen waren am Börsenaufschwung der letzten Jahre nicht oder nur geringfügig beteiligt. Grund waren neben der Flut von Krisen und Negativnachrichten oft Bedenken, ob sich der Bullenmarkt nicht langsam dem Ende entgegen neigt. In der Regel endet ein langjähriger Aufwärtstrend jedoch nicht sang- und klanglos, sondern erst dann, wenn zu viele unerfahrene Anleger an die Börse drängen und Aktien ein allgemeines Gesprächsthema sind. Diese werden schließlich von steigenden Kursen und entsprechender Berichterstattung in den Medien angelockt, werfen alle Vorsicht über Bord und wollen zuletzt auch noch ihr Stück vom Kuchen haben. Doch dann wird es meist gefährlich. Nach den starken Kursanstiegen seit den Crash-Tiefs ist der deutsche Aktienmarkt mittlerweile etwas überhitzt, so dass es jederzeit auch stärkere Kursschwankungen oder eine deutliche Korrektur geben könnte. Dies würde die Stimmung dämpfen.

Insgesamt betrachtet stehen die Chancen für mittel- bis langfristig weiter steigende Aktienkurse jedoch immer noch relativ gut. Und weiter steigende Aktienkurse sind natürlich auch für die DAX Entwicklung positiv.

Aktienkurse können auch in Rezessionen steigen

Viele Anleger sind überzeugt, dass Aktienmärkte in Rezessionen stets fallen müssen. Das ist aber – so wie wir es aktuell in der Corona-Krise erleben – ein Irrtum, denn historisch betrachtet ist dies zwar meistens, aber keineswegs immer der Fall. Aktienkurse steigen vor allem dann, wenn die Mehrheit der Anleger fallende Kurse erwartet oder sich aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen oder politischen Nachrichtenlage mit Aktien-Investments unwohl fühlt.

An der Börse passiert bekanntlich meist das Gegenteil von dem was die Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet. Natürlich wird ein langjähriger Aufwärtstrend immer wieder durch überschaubare Zwischenkorrekturen wie 2018 oder wie in 2020 durch den Corona-Crash unterbrochen. Trotzdem stehen die Chancen gut, dass Aktien – mit einigen erwartungsgemäßen Schwankungen – weiter steigen werden. Unternehmensanteile sind vor allem in politisch unsicheren Zeiten die bessere Alternative zu Gold. Möglicherweise könnte sich sogar eine Geldflucht in privatwirtschaftliche Anlageformen entwickeln.

DAX-Aktien als „Hedge“ für ein mögliches Euro-Aus

Angesichts der Corona-Krise sowie häufigeren Spannungen und Unstimmigkeiten unter den EU-Partnern und Euro-Ländern, ist sogar ein Euro-Aus nicht ganz unvorstellbar. Für den (dennoch sehr unwahrscheinlichen) Fall, dass die europäische Währungsunion tatsächlich auseinanderfällt, sind Besitzer von Immobilien, Gold und natürlich auch Aktien exzellent geschützt. Denn Investoren werden für diese Vermögensformen immer einen fairen Marktwert bekommen – unabhängig von der Währung. Bei Anleihen und Spar- und Bankguthaben hingegen sind Sie bei möglichen Währungsreformen auf die von Politikern festgelegten Wechselkurs- und Umrechnungsverhältnisse angewiesen – und diese können, wie die Geschichte lehrt, durchaus auch ungünstig für Anleger ausfallen. DAX-Aktien sind somit ein guter und gleichzeitig liquider Schutz vor einem Euro-Aus und Währungsturbulenzen.

Verschuldung, Protektionismus, Abgrenzung und Populismus in der Politik: Sondersituation für Aktien

Das politische Klima der wichtigsten Wirtschaftsnationen war viele Jahre lang auf internationaler Ebene meist relativ harmonisch und von verbesserten Handelsbeziehungen, Marktöffnungen (Stichwort Freihandel) und Zusammenhalt geprägt. Seit der Brexit-Entscheidung und der Trump-Wahl im Jahr 2016 wurde offensichtlich, dass der Wind gedreht hat und seitdem eher in Richtung Protektionismus, Abgrenzung, Autoritarismus und Populismus wehte. Auch die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten änderte an diesem Trend nichts. Politikern und Regierungen zu vertrauen fällt vielen Bürgern und Bürgerinnen deshalb zunehmend schwerer als zuvor – was sich ja auch hierzulande deutlich im Wahl-Trend abbildet. Auch Investoren sind deshalb immer weniger gewillt, ihr Kapital freiwillig in die ohnehin schon niedrig verzinsten Papiere hoch verschuldeter Staaten anzulegen. In negativ verzinste Staatsanleihen wie zehnjährige Bundesanleihen mit ca. -0,33 % Verzinsung investiert nur, wer keine andere Möglichkeit hat und beispielsweise gesetzlich dazu gezwungen ist.

Dies führt für Aktien zu einer Sondersituation, da es schlichtweg an echten liquiden Investmentalternativen fehlt. Die Entscheidungsgründe in Aktien zu investieren sind daher nicht unbedingt nur fundamentaler Natur. Von einer Flucht von staatlichen in private Assets zu sprechen ist möglicherweise noch etwas früh, aber dazu könnte es durchaus kommen. Kurzfristig ist der Markt zwar überhitzt, aber mittel- bis langfristig dürfte der DAX Index, dessen 40 enthaltene Werte mehr als drei Viertel der Marktkapitalisierung des nationalen Aktienmarkts abbilden, weiterhin vom Anlagenotstand der Investoren und der Geldflut der Zentralbanken profitieren. Sehen wir uns zu guter Letzt für unseren DAX Ausblick aber auch noch das längerfristige Chartbild an.

DAX Prognose heute: Langfristiger Aufwärtstrend dank neuer Allzeithochs intakt

Um ein übergeordnetes Bild der technischen Verfassung einer oder eines Index zu bekommen, sollte man immer erst einen Blick auf längerfristige Charts werfen und sich dann die untergeordneten Zeitebenen ansehen, die fürs Trading oder die Aktienanlage meist relevanter sind. Im 10-Jahreschart ist zunächst ein langfristiger Aufwärtstrend erkennbar. Von etwa 4.966 Punkten im Tief, ging es bis Januar 2020 auf bis zu 16.030 Zähler, ein stattlicher Zuwachs von +223 %. Da der DAX als im Gegensatz zu fast allen Leitindizes auch Dividenden berücksichtigt, müssen die hohen Zuwächse im internationalen Vergleich zwar in Relation gesetzt werden, aber auch ohne Gewinnausschüttungen bleibt (beim weniger beachteten DAX-Kursindex) in der Spitze ein ordentliches Plus von +141 %.

Übrigens: Während der DAX-Performance-Index im Januar 2021 ein deutliches neues über der bisherigen Bestmarke von Januar 2018 erzielte, fehlten dem DAX-Kursindex zum selben Zeitpunkt zu einem neuen Kursrekord noch rund 5 %. Die Diskrepanz entspricht folglich den DAX-Dividenden 2018 bis 2020. Erst im Frühjahr 2021 gelang auch dem DAX-Kursindex ein neues Allzeithoch. Der langfristige Aufwärtstrend des DAX-Performance-Index ist nach dem Erzielen neuer Allzeithochs wieder intakt, beim DAX-Kursindex steht ein neues Hoch zur Bestätigung eines fortgesetzten Aufwärtstrends noch aus.

Hier sehen Sie beide Indizes im Vergleich:

DAX Entwicklung – 10-Jahres-Chart DAX Performance-Index (mit Dividenden)

DAX Entwicklung – 10-Jahres-Chart DAX Kurs-Index (ohne Dividenden)

Entwicklung DAX Performance-Index vs. Entwicklung Dax-Kursindex – der feine Dividenden-Unterschied

DAX – Mittelfristige Performance

Bei der Betrachtung des 4-Jahres-Charts fällt auf, dass sich der DAX Performance-Index bei Ausblendung des Corona-Crashs genau in den Bahnen des seit Anfang 2019 vorliegenden Aufwärtstrends bewegt. Trotzdem: Vor allem im Vergleich zu den US-Indizes hinken die DAX 40 Werte weit hinterher. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Test der vormaligen Hochs bei 13.750 Punkten ein denkbares Szenario. Denn gemäß Chart-Lehrbuch werden frühere Hochpunkte oft noch einmal getestet, bevor sich ein Aufwärtstrend fortsetzt. Die früheren Hochpunkte fungieren dann als Unterstützungen. Doch dazu muss es nicht unbedingt kommen.

Mittel bis langfristig betrachtet ist das charttechnische Gesamtbild für die verbleibenden Monate 2021 und darüber hinaus zum aktuellen Zeitpunkt sehr positiv. Und selbst eine moderate Korrektur von -10 % bis -15 % (gerechnet vom Hoch) würde in den Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends passen. Trotzdem sollten Anleger flexibel auf das Marktgeschehen reagieren. In Zeiten des Corona-Virus schadet es sicher nicht, Positionen mit (ausreichend weiten) Stopps abzusichern.

4-Jahres-Chart DAX Performance-Index

DAX-Prognose 2022: 17.500 Punkte als mögliches DAX-Kursziel

Nachdem der DAX den nachhaltigen Ausbruch auf neue Allzeithochs bestätigte, erreichte der Index unser Kursziel vom Jahresanfang bei 16.000 Punkten fast mit einer Punktlandung. Auch wenn eine überschaubare Korrektur nun jederzeit möglich wäre, so wäre aus charttechnischer und fundamentaler Sicht ein Kursniveau von 17.000 bis 17.500 Punkten innerhalb von 12 bis 18 Monaten ein realistisches DAX Kursziel. Dies würde einem Zuwachs von immerhin +9 % bis +12 % entsprechen. Deutsche Aktien wären dann zwar nicht mehr ganz günstig, aber der Anstieg wäre durchaus aus fundamentaler Sicht gerechtfertigt – vor allem dann, wenn die Corona-Pandemie nach einer erfolgreichen Impfkampagne nachhaltig abebbt. Aktien sind relativ zu allen anderen Alternativen betrachtet noch immer eindeutig die attraktivste Anlageklasse. Die DAX 40 Aktien versprechen daher auch im Jahr 2022 attraktive Renditen. Anleger könnten nach den Anstiegen der letzten Monate für Neueinstiege auch einen Rücksetzer von beispielsweise -5 % bis -10 % abwarten.

Interview mit Börsenexperte Robert Halver

Erfahren Sie vom Börsenexperten Robert Halver, ob sich der DAX trotz anhaltendem Handelskonflikt, der Schwellenländerkrise und den derzeitigen Schuldverhältnissen in Europa wieder erholen und womöglich neue Rekordstände aufbauen kann oder ob es zu einer nachhaltig gedrückten Stimmung bei den Anlegern kommt.

