LVMH: Short-Kandidat „auf Abruf“:

Die Analysten kommen mit dem Anheben des Kursziels für die Aktie des Luxusgüter-Konzerns Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) gar nicht mehr hinterher. Am Montag wurde da mit einem Kursziel von 551 Euro seitens der Analysten der UBS ein neues Rekordhoch markiert. Was an diesem Wettlauf der Kursziele problematisch ist? Dass man dort offenbar mehr auf die Bewegung der LVMH Aktie als auf die Bilanzdaten reagiert. Und wenn die Aktie daraufhin steigt, weil die Anleger durch immer höhere Kursziele motiviert werden, was wiederum zu erneuten Kurszielanhebungen führt, weil einige (beileibe nicht alle!) Analysten das Kursziel fast automatisch anheben, wenn das bisherige erreicht ist, entsteht dadurch ein Ringelreihen unter Ausschluss der Fakten. Denn die kennt man nicht so wirklich.

Das liegt daran, dass LVMH zwar nach jedem Quartal die Umsätze meldet, nicht aber die Margen und den Gewinn, diese Zahlen gibt es nur nach einem Halbjahr. Wir kennen also, was das Gesamtbild angeht, nur die Lage bis zum 30. Juni. Und die war äußerst unerfreulich, denn der Halbjahresgewinn hatte sehr weit unter den Erwartungen der Analysten gelegen (1,67 Milliarden Euro statt der Konsensprognose von 2,3 Milliarden). Warum schießt die Aktie dann aber so steil nach oben und klopft jetzt sogar schon an die 500-Euro-Marke?

Expertenmeinung: Wegen des Umsatzes im dritten Quartal schon mal nicht, denn da wurde die durchschnittliche Prognose der Analysten zwar überboten (12,0 Milliarden, Prognose 11,2 Milliarden). Aber erstens waren das dennoch etwa zehn Prozent weniger als im dritten Quartal 2019. Und zweitens weiß niemand bislang genau, wie sich das auf den Gewinn auswirkte, denn nur wenn die Margen wieder kräftig zulegen, ließe sich dahingehend der Daumen heben. Und selbst wenn der Gewinn wieder Fahrt aufnimmt: Seitens der relativ vielen für die Aktie optimistisch wirkenden Analysten erwartet niemand, dass es gelingen würde, den 2019er-Rekordgewinn bereits 2021 zu überbieten. Die Aktie jedoch liegt weit über dem damaligen Rekordhoch vom Februar, als man noch davon ausging, dass der Gewinn 2020 steigen und nicht sinken würde. Also, warum?

Offenbar wetten die darauf, dass Umsatz und Gewinn früher als erwartet massiv anziehen, weil die vermögenden Konsumenten, welche das Gros der Kundschaft von LVMH darstellen, aufgrund der Meldungen über nahende Impfstoffe ihre Zurückhaltung aufgeben und wieder in die Vollen gehen werden. Das wird dadurch deutlich, dass die LVMH-Aktie an diesem denkwürdigen 9. November als Reaktion auf die BioNTech/Pfizer-Nachricht sofort massiv zulegte und dadurch über das vorherige Rekordhoch vom Februar stieg. Doch ob es auch wirklich so kommt, ist schlichtweg offen.

Bevor die Ergebnisse des zweiten Halbjahrs kommen – womit in der zweiten Januar-Hälfte zu rechnen ist – hätten die Bullen zwar den Vorteil, dass man ihnen nicht das Gegenteil ihrer optimistischen Erwartungen beweisen könnte. Aber spätestens dann kann es zu einem Moment der Wahrheit kommen, der den Ringelreihen aus Käufen und angehobenen Kurszielen durchkreuzen kann. Und aus aktueller Sicht ist das nicht nur eine vage Möglichkeit, sondern angesichts der durch diese Rallye immens hohen Bewertung der Aktie ein greifbares Risiko.