Delivery Hero: Das irritiert die Anleger:

Die Anleger sehen die Delivery-Hero-Aktie mittlerweile deutlich anders als die Analysten: Mittlerweile notiert der sogar unter dem niedrigsten aller Analysten-Kursziele. Es scheint, als würden die foodpanda-Pläne die Akteure irritieren – wieso?

Dass ein in Berlin beheimatetes Unternehmen nicht aktiv in Deutschland agiert, ist schon ungewöhnlich. Aber nachdem Delivery Hero seine heimischen Marken wie Lieferheld und pizza.de 2018 an ein niederländisches Unternehmen verkaufte, wurde das Land, in dem Delivery Hero seinen Hauptsitzt hat, zugleich ein weißer Fleck auf der Karte. Das soll sich jetzt wieder ändern:

Delivery Hero gab im Wochenverlauf bekannt, dass man unter dem Markennamen „foodpanda“ wieder in den deutschen Markt einsteigen will. Es soll im Sommer eine Testphase in Berlin geben, bevor das Projekt auf weitere große Städte ausgeweitet werden soll. Begründung: Die Kundennachfrage in Deutschland habe sich weiter entwickelt und der Markt sei noch nicht ausreichend erschlossen. Wieso stören sich die Marktteilnehmer daran?

Expertenmeinung: Es wirkt nun einmal ein wenig wie „rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln“: Erst will man den Standort Deutschland loswerden, keine drei Jahre später will man doch wieder mitmischen. Das heißt nicht, dass die Idee, die durchaus innovative Elemente enthält, schlecht wäre, aber:

Nachdem der Hype um die „Corona-Gewinner“ und dynamischen Wachstumswerte erst einmal ins Stocken geraten war, begannen viele, auch mal auf die Perspektiven zu schauen und stellten fest, dass die Analysten für die kommenden Jahre nicht damit rechnen, dass Delivery Hero die Gewinnschwelle überschreiten wird. Dies in Kombination mit einem immer wackliger werdenden Gesamtmarkt und dem abverkauften Versuch, im April das zu Jahresbeginn erzielte, bisherige der zu überwinden, dürfte dazu beigetragen haben, dass immer mehr Anleger den weiterhin optimistischen Analysten von der Fahne gehen. Dort sieht man derzeit Kursziele zwischen 110 und 185 Euro … die Aktie notiert derzeit sogar unter dem niedrigsten dieser Ziele. Und wenn der wankt, kommt eine Meldung wie die zum Wiedereintritt in den deutschen Markt, fast drei Jahre nach dem Ausstieg und damit fast drei Jahre, in denen die Konkurrenz sich festigen konnte, zur Unzeit.

Damit dürfte die Entscheidung, ob die Delivery Hero-Aktie auch auf mittelfristiger Ebene bärisch wird und die Analysten gezwungen sein werden, ihre Kursziele einer weiter abrutschenden Aktie hinterher zu senken, wohl sehr bald fallen, denn die Schlüsselzone, die halten müsste, um das abzuwenden, ist erreicht.

Die wichtige, im März umkämpfte und am Ende verteidigte 200-Tage-Linie, aktuell bei knapp 110 Euro, ist bereits unterboten. Sollte auch das Tief vom März bei 100,05 Euro fallen, wären damit nicht nur eine psychologisch wichtige Marke und die September-Aufwärtstrendlinie unterboten, sondern auch ein großes Doppeltopp vollendet. Da Aktien von Unternehmen, die in den roten Zahlen operieren, anfällig für ein Umschlagen der Marktstimmung sind, wäre dann nicht auszuschließen, dass sich die Aktie unter 100 Euro in ein fallendes Messer verwandeln würde, bei dem man besser nicht zu bereitwillig die Hand aufhalten sollte.