Symrise: Stiller Aufsteiger … und DAX-Outperformer:

Bei dieser Halbjahresbilanz gab es wirklich nichts zu meckern. Der Duft- und Geschmacksstoff-Spezialist Symrise konnte der Corona-Krise beeindruckend trotzen. Der Umsatz legte in den ersten sechs Monaten des Jahres um 7,6 Prozent zu, der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) stieg überproportional um 15 Prozent. Zugleich bestätigte Symrise die bisherige 2020er-Prognose, was den Umsatz angeht und hob zugleich die Margen-Prognose leicht an. Die Entwicklung läuft also sogar leicht über Plan, was in einem derart schwierigen wirtschaftlichen Umfeld aller Ehren wert ist.

Die Geschäftsentwicklung gäbe also keinen Anlass, um hier über Gewinnmitnahmen oder gar den Ausstieg nachzudenken. Aber es ist ja nicht die Bilanzsituation allein, die eine Aktie bewegt. Irgendwann kann ein Punkt erreicht sein, an dem eine positive Entwicklung mit dem Anstieg des Aktienkurses nicht mehr mithält, die Aktie überzogen hat und damit von der Bewertung her zu teuer ist, um noch eine spannende Perspektive für weitere Kursgewinne zu bieten. Wäre dieser Punkt bei Symrise langsam erreicht?

Expertenmeinung: Er könnte zumindest ziemlich nahe sein. Im Februar, bevor die Corona-Situation alles am Aktienmarkt auf den Kopf stellte, hatte die Symrise-Aktie 100 Euro erreicht. Damals ging man von einem soliden, konstanten Wachstum aus. Dass sich das trotz Corona-Krise bestätigte, ließe vermuten, dass man die im Februar/März mit dem Gesamtmarkt weggerutschte Aktie von ihren März-Tiefs knapp über 70 Euro wieder an dieses 100-Euro-Hoch gezogen hätte. Aber die Aktie lief eben darüber hinaus … und das relativ deutlich. Damit ist die Bewertung auch relativ hoch. Momentan läge das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 47, falls Symrise die derzeitige durchschnittliche Gewinnprognose der Analysten, die einen Gewinnanstieg von 8-9 Prozent zum Vorjahr sehen, moderat übertreffen könnte. Das ist nicht gerade billig, denn per Ende 2019 lag das KGV bei 42, in den Jahren davor sogar nur in einer Range zwischen 30 und 35. Und um auf eine KGV-Bewertung von 35 zurück zu kommen, müsste die Aktie immerhin 30 Euro fallen … oder die Gewinnerwartung sehr deutlich steigen.

Zu einer solchen Korrektur muss es nicht zwingend in Kürze kommen, denn die hohe Bewertung ist ja nicht erst seit gestern gegeben. Das indes ist nur ein Argument, um hier nicht Short zu gehen. Was Gewinnmitnahmen angeht, kann man den Moment, an dem das absolute Hoch für die kommenden Monate erreicht wird, ohnehin nicht vorhersagen. Und der Blick auf den Chart zeigt, dass die Bullen langsam müde werden: Es macht zusehends Mühe, den Kurs in der aufwärtsgerichteten Keilformation zu halten. Problematisch würde es für die Bullen zwar erst, wenn Schlusskurse unter 111 Euro den Weg in Richtung 97/100 Euro freigeben würden. Aber um ausgerechnet jetzt noch einzusteigen, scheint die Gemengelage nicht ideal zu sein. Und wenn man erst nach einer Korrektur wieder gute Kurse bekäme, warum dann auch nicht darüber nachdenken, eine größere Position ein wenig zu verkleinern, sprich ein paar Gewinne mitzunehmen?