Die besten deutschen Nebenwerte 2021

Wenn von den „besten“ Aktien egal welcher Kategorie die Rede ist, stellt sich manchem Investor unwillkürlich die Frage, wie lange sie das noch sein können. Denn wenn solche Artikel auftauchen, wird oft versucht die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf diese Aktien zu lenken. Wenn sie dann alle kaufen – wer sollte dann noch nachkommen und für weiter steigende Kurse sorgen? Aber nein, es geht uns hier nicht um irgendwelche Geheimtipps, um unbekannte Mini-Aktien, die wie Eintagsfliegen nur kurz senkrecht emporschießen, weil irgendwer eine Kaufempfehlung im Internet verbreitet hat. Es geht um solide, deutsche Aktien mit Renommee, die durchaus den meisten Investoren bekannt sind.

Es geht um Aktien, die nicht nur morgen und übermorgen, sondern in ein, zwei, fünf und mehr Jahren noch für solide Gewinne in Ihrem Depot sorgen können, die aber, da sie als Small Caps nicht in der allerersten Reihe der deutschen Aktien stehen, oft weniger beachtet werden. Wer diese Aktien in seine Beobachtung mit einbezieht, hat mit den Nebenwerten, die wir Ihnen hier vorstellen möchten, eine sehr gute Basis zur Diversifizierung seines Aktiendepots und erlebt nicht selten eine Intensivierung der . Denn nur, weil die 40 Aktien des DAX, die deutschen „ “, die größten und international am meisten beachteten deutschen Aktien sind, sind das keineswegs automatisch diejenigen, die die höchsten Kursgewinne vorweisen können.

Deutsche Small Caps – Auf der Suche nach starken Nebenwerte Aktien: Wie gehen wir vor?

Bei der Sichtung des deutschen Aktienbestands kann man sich leicht verlieren. Wenn man bis zu den allerkleinsten Aktien vordringt, stellt man fest: Das hört ja gar nicht mehr auf. Aber es ist nicht unbedingt sinnvoll, sich Aktien anzusehen, die nahezu niemand kennt und die entsprechend wenig, bisweilen sogar nur ab und zu Umsätze ausweisen. Das wären Aktien, die jahrelang unbeweglich im Depot vor sich hin modern könnten, die nicht wirklich laufen und zu geringe Umsätze aufweisen, um jederzeit ein- und aussteigen zu können.

Was ebenso nicht unbedingt ideal wäre sind Aktien, die noch keine „Historie“ vorweisen können, die gerade erst emittiert wurden. Das sind meist Unternehmen, die sich erst beweisen müssen. Oft kann man bei diesen Unternehmen in Bezug auf die Entwicklung von Umsatz und Gewinn nicht weit genug zurückblicken, um zu erkennen, ob man es mit einem kontinuierlich wachsenden Unternehmen zu tun hat.

Also haben wir uns einen Index vorgenommen, der alle klassischen deutschen Nebenwerte beinhaltet, die im sogenannten der Deutschen Börse gehandelt werden: den „Classic All Share“-Index. In ihm sind diejenigen Aktien gelistet, die wir suchen:

Aktien, die im Prime Standard gelistet sind,

die zu den klassischen Branchen gehören und

die nicht im DAX enthalten sind, aber im oder enthalten sein können.

Damit haben wir bei unserer Suche den Technologiesektor gezielt weniger im Fokus, denn speziell die besten deutschen Technologieaktien betrachten wir im folgenden Beitrag gesondert: Die besten deutschen Technologieaktien.

Der Aufbau unseres „Nebenwerte-Filters“

Unsere Kriterien für eine „starke“ , die mittel- und langfristig Potenzial mitbringt und damit zu den besten gezählt werden darf, sind dabei:

Eine über mehrere Jahre hinweg überdurchschnittliche Performance, was wir durch einen Performance-Vergleich der im Classic All Share-Index enthaltenen Aktien über ein, drei und fünf Jahre prüfen. Hier wählen wir die 15 insgesamt über alle drei Zeitspannen besten Aktien aus und sehen uns diese nach folgenden, weiteren Kriterien an:

Konstantes Umsatzwachstum über die letzten vier Jahre, wobei Konstanz höher bewertet wurde als die kurzfristige Dynamik. Geprüft wurden die Jahre 2017 bis einschließlich 2020. Hier bereits das Jahr 2021 auf Basis von Analystenschätzungen mit hinein zu nehmen, ist per Ende Oktober noch nicht angebracht, da für die meisten Unternehmen gerade einmal die Ergebnisse des ersten Halbjahrs bekannt sind.

Höhe der Dividende (Berechnung auf Basis der für das absolvierte Geschäftsjahr 2020 bezahlten Dividende in Relation zu den aktuellen Kursen des 25. Oktober 2021).

Attraktive Bewertung über das aktuelle Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis der aktuellen Kurse im Vergleich zu den für 2021 von den Analysten im Schnitt geschätzten Gewinnen.

Die besten deutschen Nebenwerte Aktien 2021

Unsere Top 15 der deutschen Nebenwerte

Wir haben unsere 15 herausgefilterten Small Aktien in der nachfolgenden Tabelle abgebildet und für die einzelnen Kriterien Punkte vergeben: 15 Punkte für den Sieger einer Kategorie, einen Punkt für den schwächsten Kandidaten.

Für den , der als Basis der Auswahl dient und letztlich wichtiger ist als die anderen Kriterien, haben wir das Gewicht erhöht: Hier gibt es eine Rangliste für die Performance über ein Jahr und eine über fünf Jahre, so dass dieser Aspekt seitens der Gesamtpunktzahl doppeltes Gewicht erhält. Daraus resultiert übrigens, dass in dieses Ranking nur Aktien einfließen können, die mindestens seit fünf Jahren an der deutschen Börse notiert sind.

Darüber hinaus haben wir die Aktien von Unternehmen aus der Wertung genommen, die unmittelbar vor einer Übernahme stehen und sich daher als Investment nicht mehr anbieten wie beispielsweise zooplus oder Siltronic.

Unser per Ende Oktober 2021 aktualisiertes Ranking führt uns zu folgenden Top 15-Nebenwerten:

Die besten Nebenwerte im Classic All Share Index

Nebenwerte Aktie Performance 5 Jahre Performance 1 Jahr Wachstum Umsatz Dividendenrendite Bewertung/KGV Saldo Hapag Lloyd 11 14 11 15 15 66 VERBIO 12 13 6 6 8 45 PVA TePla 14 15 9 3 4 45 Secunet 13 5 10 10 6 44 Amadeus Fire 3 10 8 11 10 42 Sixt 4 11 0 13 12 40 Aixtron 5 7 7 9 11 39 Evotec 10 9 15 0 5 39 flatex DEGIRO 7 8 14 0 9 38 Eckert & Ziegler 15 12 5 5 1 38 ATOSS Software 9 1 12 12 3 37 Wacker Chemie 2 6 0 14 14 36 Nemetschek 8 4 13 8 2 35 Carl Zeiss Meditec 6 2 4 7 7 26 Sto 1 3 3 4 13 24 15 Punkte: beste Aktie in dieser Kategorie … 1 Punkt: schwächste Aktie in dieser Kategorie * 0 Punkte bei Dividende oder Umsatzwachstum = keine Dividendenzahlung oder kein Umsatzwachstum im Schnitt der letzten vier Jahre





Bitte bedenken Sie bei dieser Auflistung: Die Aktie mit der geringsten Punktzahl hat nur im Vergleich mit den 14 anderen besten Aktien „verloren“. Sie würde also keineswegs am unteren Ende der Tabelle landen, würde man alle deutschen Nebenwerte auf diese Weise auflisten, diese Aktie ist momentan quasi nur die „Schwächste der Besten“. Spannend sind diese hier aufgelisteten 15 Aktien allesamt!

Unsere 5 besten deutschen Nebenwerte

Die fünf nach diesem Filter am besten bewerteten und damit derzeit interessantesten Aktien stellen wir Ihnen hier kurz vor. Die Charts sind einheitlich auf Wochenbasis über einen Zeitraum von fünf Jahren gehalten.

Bitte beachten Sie dabei eines unbedingt: Die Bewertung erfolgt nach dem „Ist“ im Oktober 2021. Diese „Hitparade“ ist also eine Momentaufnahme. Unternehmen können Probleme bekommen, andere wie ein Phönix aus der Asche zu Top-Aktien werden, die aktuell noch nicht einmal in die gröbere Auswahl gekommen wären. Die Börse „fließt“, unterliegt steter Veränderung. Daher ist das Ergebnis unseres Nebenwerte-Filters eines, das wir regelmäßig für Sie aktualisieren werden.

Platz 5: AMADEUS FIRE

AMADEUS FIRE ( : DE0005093108 – Symbol: AAD – : 509310 – Währung: Euro) ist ein Personaldienstleister, der sich auf den kaufmännischen Bereich spezialisiert hat. Die Aktie des Frankfurter Unternehmens überzeugte durch ein Kurs/Gewinn-Verhältnis und eine Dividendenrendite im oberen Bereich unserer Top 15. Zudem hat der Wert eine vor allem in den letzten zwölf Monaten starke Performance und erreichte so den Platz 5 unserer derzeit spannendsten Nebenwerte.

Platz 4: secunet Security Networks

secunet Security Networks (ISIN: DE0007276503 – Symbol: YSN – WKN: 727650 – Währung: Euro) ist ein IT-Dienstleister aus dem Sicherheitsbereich, der die gesamte Palette dieses Bereichs abdeckt, von Schulungen über Risikoanalysen bis zum speziellen Zuschnitt und der Implementierung von IT-Sicherheitssystemen. Mit einem soliden Umsatzwachstum, einer guten Dividendenrendite und einem vor allem auf der mittel- und langfristigen Ebene starken Aufwärtstrend der Aktie schaffte es secunet in unserem aktuellen Update auf Platz 4.

Platz 3: PVA TePla

Die Aktie des Hightech-Maschinen- und Anlagenbauers PVA TePla (ISIN: DE0007461006 – Symbol: TPE – WKN: 746100 – Währung: Euro) ist weder niedrig bewertet noch lockt hier eine ungewöhnlich hohe Dividende, aber das Umsatzwachstum ist stark und die Aktie noch deutlich stärker. Ob auf kurz- oder längerfristiger Ebene, die PVA TePla-Aktie ist unter unseren Top-Nebenwerten einer der Top-Performer.

Platz 2: VERBIO

VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6 – Symbol: VBK – WKN: A0JL9W – Währung: Euro) ist ein großer Hersteller von Biokraftstoffen wie Biodiesel und Bioethanol – ein absoluter Wachstumsmarkt. Sie sehen im , weshalb diese Aktie den zweiten Platz des aktuellen Nebenwerte-Ranking erreicht hat: Die Performance ist auf allen Zeitebenen äußerst beeindruckend.

Platz 1: Hapag Lloyd

Vorsicht, heiß! Unser Spitzenreiter im Bereich der Nebenwerte kann durchaus genau das sein, was wir bei unseren Rankings immer betonen, nämlich, dass es sich hier um Momentaufnahmen handelt und eine Aktie, die heute ganz oben im Ranking steht, bisweilen beim nächsten Update nicht mehr auftaucht. Das wäre bei der Hapag Lloyd-Aktie (ISIN: DE000HLAG475 – Symbol: HLAG – WKN: HLAG47 – Währung: Euro) deswegen zumindest denkbar, weil die Reederei durch die im Herbst 2021 massiv gestiegenen Preise für Frachtraum zwar immense Gewinne einfährt, es aber völlig offen ist, wie sich diese Frachtraten weiter entwickeln. Die Aktie ist durch die Verknappung von Transportraum seit dem Herbst 2020 immens gestiegen, zeigt sich dabei aber hochvolatil. Fazit: Das ist eine Aktie für risikofreudige Anleger!

Sie möchten an der Börse in Nebenwerte Aktien investieren?

Als Aktien-Broker bieten wir Ihnen den Börsenhandel der vorgestellten besten Nebenwerte Aktien direkt an den Heimatbörsen der Unternehmen an. Damit profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.

Über den Online-Broker LYNX profitieren Sie als Daytrader, Anleger oder Investor von einem ausgezeichneten Angebot, denn wir ermöglichen Ihnen den preiswerten Handel von Aktien, ETFs, Futures, Optionen, Forex u.v.m. Nehmen Sie sich die Zeit, unsere Gebühren mit denen der Konkurrenz zu vergleichen und handeln Sie in Zukunft über unsere professionelle Handelsplattform.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen