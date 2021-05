Nichts scheint die Bullen aufzuhalten: Vergangene Woche wurden anfangs deutlich fallende Kurse aufgefangen, am Ende notierte der Euro Stoxx 50 in Schlagdistanz für einen Ausbruch nach oben. Aber es gibt Warnsignale, die man besser nicht unterschätzen sollte.

Sieht man sich den europäischen Leitindex im auf Tagesbasis an, könnte die Lage für die Bullen eigentlich nicht günstiger sein. Der Euro Stoxx 50 bewegt sich seit Anfang April in einer Seitwärtsrange. Zwar liegen die Zwischentiefs sukzessiv tiefer, aber immer wieder kehren die Notierungen schnell ans obere Ende der Handelsspanne zurück. Und vergangene Woche wurde dabei auch noch die wichtige Unterstützung in Form des Jahreshochs 2020 bei 3.867 Punkten getestet und verteidigt.

Ein Ausbruch nach oben wäre damit jederzeit möglich, auch, wenn der Index diese Hürde, das Jahres-Verlaufshoch bei 4.041 Punkten, am Montag zunächst nicht angegangen ist. Aber am Freitag werden an der die Optionen auf Aktien und Indizes abgerechnet. Das könnte dazu beitragen, den Euro Stoxx 50 über diese Hürde hinaus zu ziehen. Doch man sollte zumindest vorsichtig sein mit dem Glauben, dass ein solcher Ausbruch nach oben die Basis eines größeren Rallye-Impulses werden muss.

Den aktuellen Kurs und Chart des EURO STOXX 50 sowie Kursinformationen und alle Aktien des Index finden Sie hier.

Die Konjunkturdaten sind eher gemischt, das Inflationsproblem nicht zu unterschätzen und die Reaktionen auf die Quartalsbilanzen mittlerweile über die Bühne. Der Euro ist sehr fest, vor allem zum US-Dollar, was die Perspektiven der Exporteure behindert. Und ein positiver Impuls für das Wachstum durch die nach und nach erfolgende Normalisierung innerhalb der Eurozone ist seit Monaten eingepreist. Sollte also ein Ausbruch nach oben gelingen, würde es den Bullen an frischen Argumenten seitens der Rahmenbedingungen fehlen.

Hinzu kommt, dass man erkennen kann, dass sich viele auf Seiten des bullischen Lagers dessen sehr wohl bewusst sind. Denn gerade das sture Wegkaufen kleinster Korrekturen zeugt davon, dass man nervös wird, fürchtet, dass aus einer Konsolidierung in einem solchen Umfeld, in dem fortbestehende Risiken auf Hochs am treffen, leicht eine Verkaufslawine werden kann. Sieht man sich den Chart auf Wochenbasis an, manifestiert sich das in der Candlestick-Kerze der vergangenen Woche:

Diese Kerze, ein Doji mit einem langen unteren und einem fehlenden oberen Docht, stellt einen sogenannten „hanging man“ dar. Nach einer Abwärtsbewegung wäre eine solche Kerze bullisch, aber am oberen Ende einer Handelsspanne manifestiert sie genau das Vorgenannte: Die Angst der Bullen vor der Korrektur, die sie dazu bringt, jeden Rücksetzer aufzukaufen, um andere vom Ausstieg abzuhalten. Anders wäre es, hätte die zweite Hälfte der Vorwoche Daten oder Nachrichten gebracht, die diese Käufe hätten begründen können. So aber wird klar: Das Bild ist weniger bullisch, als es auf den ersten Blick scheint. Zwar kann die anstehende Terminbörsen-Abrechnung die Motivation bringen, um den Index aus seiner Handelsspanne nach oben hinauszutragen. Aber da besteht ein höheres Risiko als sonst, dass dann, vor allem nach dieser Abrechnung am Freitag, die Anschlusskäufe ausbleiben. Das muss nicht so kommen, aber in einem solchen Gesamtumfeld sollte man das im Hinterkopf haben und Käufe bzw. Zukäufe auf der Long-Seite in jedem Fall eng absichern.

Sie möchten vor Börsenstart über spannende Aktien informiert werden? Wir beobachten für Sie regelmäßig die interessantesten Aktien am Markt. Die Besten stellen wir Ihnen jeden Morgen kostenfrei im LYNX Börsenblick vor. Aktuell ermöglichen wir so über 30.000 Lesern täglich einen schnellen Überblick über die spannendsten Aktien. Machen Sie sich selbst ein Bild und abonnieren Sie unseren täglichen Newsletter Börsenblick oder einen anderen auf unserer Seite Börsennews.