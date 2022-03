Die besten Metaverse-Aktien 2022

Metaverse: Die digitale Welt, das virtuelle Universum. Profitieren Sie mit den besten Metaverse Aktien von der nächsten Generation des Internets!

Microsoft-CEO: „Das Metaverse ist da“

Ein Thema, das in letzter Zeit immer mehr Fahrt aufgenommen hat, ist das sogenannte Metaverse, das „virtuelle Universum“. Spätestens seit der Social Media Konzern Facebook in Meta Platforms umbenannt wurde, ist der Begriff Metaverse auch unter Anlegern in aller Munde. „Das Metaverse ist da„, erklärte auch Microsoft-CEO Satya Nadella in einer Video-Botschaft Ende 2021.

Welche Metaverse Aktien kaufen?

Mit welchen Metaverse Aktien können Anleger vom neuen Megatrend profitieren und welche Chancen bietet das Verschmelzen der realen mit der digitalen Welt? Hier finden Sie unsere Liste mit den fünf besten Metaverse-Aktien. Die vorgestellten Aktien weisen eine starke Marktposition auf und positionieren sich frühzeitig für das virtuelle Universum:

Liste der fünf besten Metaverse-Aktien

Metaverse Top-Aktien

In folgende Metaverse Aktien können Anleger investieren:

Meta Platforms (ex Facebook): DIE Metaverse Aktie

Die Namensänderung von Facebook in Meta Platforms ( : US30303M1027 – Symbol: FB – Währung: USD) bringt zum Ausdruck, welche Erwartungen das Management um Mark Zuckerberg an das Metaverse hat. Das Unternehmen investiert Milliardenbeträge in den Aufbau des Metaverse und gehört zu den absoluten Vorreitern. Meta entwickelt beispielsweise ein Metaverse-Betriebssystem und eine E-Commerce-Plattform, die sich mit den sozialen Medien des Unternehmens verbinden lassen. Im Bereich Virtual Reality entwickelt das Unternehmen mit Oculus seit Jahren eine eigene VR Brille und gilt als führend in diesem Bereich. Meta Platforms könnte zu der Metaverse schlechthin werden.

Roblox: Spiele-Engine mit eigenem Wirtschaftssystem

Bei Roblox (ISIN: US7710491033 – Symbol: RBLX – Währung: USD) handelt es sich um eine leicht zu bedienende Online-Spieleplattform, auf der Nutzer oder Entwickler mit einem digitalen Baukasten eigene Computerspiele erschaffen können. Diese können zukünftig auch im Metaverse von und mit anderen Nutzern gespielt werden. Die Roblox-Plattform verfügt über ein eigenes Wirtschaftssystem. Wer sein Spiel anderen Nutzern zur Verfügung stellt, kann dafür eine Bezahlung in Form der digitalen Währung „Robux“ verlangen und damit auch echtes Geld verdienen. Aktuell sind täglich bereits rund 50 Mio. Nutzer auf der bei jungen Leuten sehr beliebten Plattform aktiv.

Unity Software: 3-D Baukasten für virtuelle Welten

Unity Software (ISIN: US91332U1016 – Symbol: U – Währung: USD) ist ein US- Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von virtuellen 3D-Inhalten spezialisiert hat. Als sogenannter „Engine“ bietet Unity dabei eine Plattform und einen Baukasten an, mit denen Entwickler eigene 3D-Inhalte für Onlinespiele, Filme und Apps entwickeln können. Auch Inhalte für Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) können mittels Unity kreiert werden. Realitätsnahe 3D-Eindrücke sind eine der Voraussetzungen für einen Erfolg der Metaversen, so dass Unity Software allerbeste Wachstumschancen hat.

Nvidia: Essenzielle Grafik-Technologie

Nvidia (ISIN: US67066G1040 – Symbol: NVDA – Währung: USD) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), Grafik und Gaming. Für eine bestmögliche Nutzererfahrung im Metaverse sind schnelle Grafikprozessoren (GPUs) entscheidend, hier gilt Nvidia als weltweit führender Anbieter. Mit der Omniverse-Plattform des Unternehmens lassen sich darüber hinaus virtuelle 3-D-Designs entwerfen und simulieren. Nvidia ist nicht auf ein bestimmtes Metaverse beschränkt, sondern liefert Technologie, die für sämtliche virtuelle Welten essenziell ist.

Snap: Fokus auf Augmented Reality (Erweiterte Realität)

Die Social Media-Firma Snap (ISIN: US83304A1060 – Symbol: SNAP – Währung: USD) ist die Muttergesellschaft der beliebten Social-Media-Plattform Snapchat. Das Unternehmen hat eine Augmented-Reality-Brille namens Spectacles entwickelt. Diese ermöglicht es, die digitale mit der realen Welt zu kombinieren. Snap setzt darauf, dass dies bei den Nutzern besser ankommt als komplett virtuelle Welten, in denen die Realität völlig ausgeblendet wird. Laut Snap werden dadurch echte menschliche Kontakte gefördert und negative Effekte der virtuellen Realität vermieden.

Metaverse-Aktien: Performance Vergleich

Megatrend Metaverse: Die nächste Generation des Internets

Völlig neue Nutzererfahrung: Das Metaverse verspricht damit eine völlig neue Nutzererfahrung, die komplett von der bisherigen abweicht. Denn statt für jedes Angebot eine neue Internetadresse einzutippen und auf Webseiten zu surfen, bewegt man sich in einem digitalen, realitätsnahen Raum, bei dem man das Gefühl hat, selbst mittendrin zu sein.

Unterschiedlichste Angebote im virtuellen Raum: Im Metaverse sind zahlreiche Angebote unterschiedlichster Anbieter zu finden, wie beispielsweise Treffpunkte mit Freunden, Einkaufsmöglichkeiten aber auch Spielwelten, Webinare, Schulen oder Konzerte. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Wer ein Metaverse schafft, legt auch dessen Zugangsbedingungen, Spielregeln und Zahlungssystem fest.

Mehrere Digitalwelten erwartet: Zahlreiche Tech-Unternehmen arbeiten an einer virtuellen Welt, in der digitale Angebote und Erlebnisse miteinander verknüpft werden. Deshalb wird es wohl nicht ein großes, gemeinsames Metaverse geben, sondern verschiedene, miteinander in Konkurrenz stehende digitale Welten.

Zugang über neue Endgeräte: Ins Metaverse können Nutzer zwar auch über PC oder Smartphone eintauchen, der Zugang wird aber wohl in erster Linie über neuartige, leistungsstarke Endgeräte wie Virtual bzw. Augmented Reality Brillen (VR bzw. AR Brillen) erfolgen. Dabei werden digitale Bilder und andere Informationen in das Sichtfeld einer Person eingeblendet, so dass Nutzer realitätsnah durch virtuelle Welten navigieren können. Die Brillen und Headsets werden von Analysten bereits als Nachfolger von Smartphones betrachtet.

Megatrend der Zukunft: Experten sehen gigantische Wachstumspotenziale

Obwohl es sich bereits jetzt um einen Milliardenmarkt handelt, steckt das Metaverse noch in den Kinderschuhen. Marktexperten erwarten jedoch ein explosives Wachstum. Das Research- und Beratungsunternehmen Emergen Research beispielsweise prognostiziert jährliche Wachstumsraten von +43 %. So soll das Marktvolumen rund um das Metaverse von geschätzten 48 Mrd. USD im Jahr 2020 bereits bis zum Jahr 2028 auf unglaubliche 829 Mrd. USD anschwellen. Die fünf vorgestellten Metaverse Unternehmen habe beste Aussichten, sich von diesem gewaltigen Kuchen ein ordentliches Stück abzuschneiden und damit auch den eigenen Unternehmenswert erheblich zu steigern.

