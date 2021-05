Zu Beginn der Woche, am ersten Handelstag des neuen Jahres, startete der Nasdaq 100 zwar auf einem neuen Verlaufsrekord, sackte dann aber sofort weg. Wäre das nach der Stichwahl um die letzten offenen Sitze im US-Senat am Dienstag passiert, hätte man argumentieren können, dass die Anleger sich deshalb aus den großen Hightech-Aktien verabschieden, weil sie fürchten, dass die gebrochene Dominanz der Republikaner im Senat dazu führen werde, dass die Demokraten die Marktmacht der großen „Datenkraken“ effektiver ausbremsen. Dadurch könnten Unternehmen wie Alphabet, Facebook oder auch Amazon Probleme bekommen. Aber dieser Abgabedruck tauchte auf, als noch offen war, wie die Stichwahl in Georgia ausgehen würde. Und danach war das Gros der Abgaben bereits vorbei. Auch der Sturm des Kapitols am Mittwoch ließ die Akteure scheinbar relativ kalt. Was also hat diesen Druck erzeugt … und könnte sich das wiederholen, womöglich beim zweiten Mal nachhaltiger wirken?

Dass diese Abgaben gleich am ersten Handelstag des Jahres auftraten, deutet an, dass es sich um das Ergebnis der üblichen Strategie-Überprüfungen großer Investoren zu Beginn eines neuen Quartals handeln könnte. Und wenn dort einige entschieden haben, ihre Exposition bei den Schwergewichten des Technologiesektors zu verringern, kann das Stichwort „Schwerkraft“ eine entscheidende Rolle gespielt haben. Denn nichts steigt ewig. Und die Nasdaq ist bereits so hoch gestiegen, dass ihr Fall tief sein könnte.

Gerechnet vom März-Tief 2020 hat der Nasdaq 100 in der Spitze 91 Prozent zugelegt. Für einen Index unglaublich, erst recht, wenn zugleich die Wirtschaft in den USA ebenso wie weltweit in einer kritischen Verfassung ist. Richtig ist zwar, dass die Schwergewichte im Index, die großen Hightech-Konzerne, ihren Umsatz und Gewinn trotz der Krise mehrheitlich steigern konnten. Aber die Kurse sind deutlich schneller gestiegen als die Gewinne. Zum Vergleich:

Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis der 100 im Nasdaq gelisteten Aktien liegt momentan auf Basis der tatsächlichen Gewinne (berechnet werden dann die letzten vier Quartale und nicht irgendwelche Prognosen für kommende Jahre) bei 39,45. Vor einem Jahr, als man von Corona noch nichts ahnte und guter Dinge war, dass ein nahender „Deal“ mit China das zuvor wankende Wachstum neu beleben werde, lag dieses Kurs/Gewinn-Verhältnis bei 27,55! In einem optimistischen, positiven Umfeld also. Was müsste passieren, damit dieser Level von 27,55, der in normalen Zeiten angemessen wäre, wieder erreicht wird?

Entweder müssten die Gewinne der Nasdaq 100-Unternehmen im Schnitt um ca. 43 Prozent steigen, ohne dass der Nasdaq 100 zugleich weiter steigt. Oder die Gewinne bleiben gleich, dafür fällt der Index aber um 30 Prozent in die Region um 9.000 Punkte. Würden die Unternehmensgewinne 2021 um 20 Prozent steigen, bräuchte es „nur“ eine Korrektur um knapp 15 Prozent im Index. Gut, das sind nur Rechenexempel und am Aktienmarkt agieren viele sehr emotional. Wenn der Trend „brummt“, wischen viele solche Aspekte vom Tisch und finden hundert Gründe, warum diesmal gerechtfertigt wäre, was zuvor oft zu einem Kursrutsch geführt hat. Aber große Adressen agieren eben nicht emotional wie ein Zocker, wenn sie ihre Strategie überprüfen. Und sie sind es, die die entscheidende Kapitalmacht haben, Trends am Leben erhalten oder sie beenden können. Wird es also langsam eng?

Das wird es. Was nicht heißt, dass wir gerade die letzten Punkte dieser Super-Hausse seit März sehen müssen, immerhin setzten sich die Bullen gestern umgehend zur Wehr … trotz der angeblichen Sorge über die Pläne der neuen Regierung Biden. Aber es wäre jetzt jederzeit möglich, dass der Nasdaq 100 abdreht. Und wenn nach einer solchen erst einmal die ersten anfangen, die Reißleine zu ziehen, kann es kurz darauf von Fallschirmen nur so wimmeln. Vor allem, weil nicht nur die Bullen, sondern auch potenzielle Short-Seller nicht übersehen dürften, was Sie in unserem Chart auf Wochenbasis sehen:

Der Nasdaq 100 hat es im Zuge dieser Rallye sogar geschafft, die große „Trompeten-Formation“, die 2018 ihren Anfang nahm, nach oben zu durchbrechen. Deren obere Begrenzung verläuft aktuell im Bereich der 200-Tage-Linie und dem letzten markanten Zwischentief von Ende Oktober. Diese Region im Bereich 10.800 bis 11.000 Punkte wäre ein sich aufdrängendes Ziel einer Korrektur. Und sollte der Nasdaq 100 erst einmal ins Rutschen kommen, indem die zuletzt sauber verteidigte Supportzone 12.205/12.440 Punkte bricht, kann eine derart markante charttechnische Kreuzunterstützung wie ein Magnet wirken. Einer, der die Bullen zum Ausstieg und die zum Angriff motiviert. Sich konsequent knapp unter der vorgenannten Unterstützungszone 12.205/12.440 Punkte abzusichern, dürfte daher wirklich nicht schaden.