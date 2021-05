Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Es waren die , welche im April die Raketen an der zündeten. Alle Titel dieser Riege konnten deutlich an Wert zulegen. Auch der Versandriese nahm an der Rallye teil und zeigte relative Stärke gegenüber den US-Indizes. Die Amazon-Aktie konnte mit dem Bruch der März-Hochs ein klares Kaufsignal generieren. Der nächste Widerstand lieferte gleichzeitig auch das Kursziel des jüngsten Anstieges. Knapp vor Erreichen der Marke von 3.450 USD nahmen zahlreiche Anleger ihre Gewinne vom Tisch. Ein Durchbruch erschien eher unwahrscheinlich, zumal die Annäherung hin zum Widerstand einfach zu steil verlief. Der Pullback zum 20-Tage-Durchschnitt läuft nach Regieplan und liefert eine konstruktive Zwischenkonsolidierung. Nun werden die Karten neu gemischt, denn bereits kommende Woche wird das Unternehmen seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentieren.

Expertenmeinung: Am Donnerstag nach Börsenschluss ist es soweit. Dann kommen die Karten auf den Tisch. Was können sich Anleger erwarten? Positiv ist mit Sicherheit die Tatsache, dass Amazon im letzten halben Jahr so gut wie keine Kursgewinne mehr verbuchen konnte. Somit dürften halbwegs gute Zahlen eher honoriert werden und könnten in Folge die Seitwärtsbewegung durchbrechen. Erwartet wird ein sagenhafter Umsatz über der Marke von 104 Milliarden USD. Interessant werden vor allem die Aussichten in Richtung des zweiten Quartals. Vorerst bleiben wir bullisch auf Amazon und gehen mit Spannung in die nächste Woche.

Aussicht: BULLISCH