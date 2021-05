Von über 180 auf unter 110 Euro in nur wenigen Wochen: Die Super-Hausse der VARTA-Aktie ist vorbei. Jetzt stellt sich die Frage, ob der Kurs noch weiter in die Knie geht … oder aber gerade der Boden für einen neuen Aufwärtsimpuls entsteht.

Das wird sich in den kommenden Tagen entscheiden. Nach dem durch den Ausblick auf 2021 ausgelösten Selloff hatte die Aktie Ende Februar zwar die doppelte Unterstützung aus mittelfristiger Aufwärtstrendlinie und 200-Tage-Linie noch gehalten. Aber die Gegenbewegung nach oben versickerte kläglich. Zu viele Marktteilnehmer sahen die Aktie auf einmal als zu riskant an und blieben weg. Die Folge war, dass dieser doppelte, mittelfristige Support in der vergangenen Woche fiel. Ein klar bärisches Szenario, aber:

Die Chance, in der aktuellen Kursregion einen Boden zu bilden, ist durchaus vorhanden. Sie sehen im Chart, dass VARTA beim ersten Test der mittelfristigen Leitlinien ein Verlaufstief bei 105,10 Euro ausgebildet hatte, das zusammen mit den Zwischentiefs vom Oktober und November bei 99,20 bzw. 100,40 Euro eine potenzielle Auffangzone bildet. Dass es da um die Verteidigung einer „big figure“, der 100 Euro-Marke, ginge und die markttechnischen Indikatoren nach diesem rasanten Abstieg der Aktie klar überverkauft sind, würde eine Bodenbildung in diesem Bereich begünstigen. Aber was ist mit der fundamentalen Situation? Waren die 2020er-Bilanzzahlen sowie der 2021er-Ausblick denn nicht so schwach, dass ein nennenswerter Aufwärtsimpuls unwahrscheinlich wird? Nein, das waren sie nicht.

Expertenmeinung: VARTA hat seinen Umsatz 2020 um sagenhafte 140 Prozent gesteigert, der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 145 Prozent, die Gewinnmarge kletterte von 26,9 Prozent auf 27,5 Prozent. Diese Ergebnisse lagen sogar über den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten.

Also war es der Ausblick, der den Kurs zu Boden schickte? Ja, aber nur, weil viele Analysten und das gewaltige Wachstum des abgelaufenen Jahres einfach in die Zukunft verlängert hatten, wofür es keinen vernünftigen Grund gab. Das war der Grund, weshalb ein avisiertes Umsatzwachstum von ca. acht Prozent und ein Avis von +18 Prozent beim EBITDA derart negativ aufgenommen wurden. Nichtsdestotrotz geht das Wachstum weiter. Und der Kurs liegt jetzt dramatisch tiefer als vor wenigen Wochen, was bedeutet: Die zuvor überzogene Bewertung der Relation Aktienkurs/Gewinn (KGV), die vor Kurzem noch bei knapp 60 lag, liegt für das laufende Jahr auf einmal unter 30. Und das ist eher günstig.

Da viele Analysten ebenfalls überzogen optimistisch waren wundert es nicht, dass zahlreiche Kursziele und Einstufungen sofort nach den Zahlen nach unten genommen wurden. Aber wenn man sich überlegt, wie immens der Abverkauf der Aktie war und dass VARTA seine Prognosen 2020 mehrfach nach oben korrigierte, fragt man sich schon, wie viel Luft nach unten da mittelfristig noch wäre. Trotzdem sollte man sich hüten, einfach in ein fallendes Messer zu greifen. Die Aktie hätte grundsätzlich zwar Aufwärtspotenzial, aber man sollte auf Beweise warten, die anzeigen, dass dieses auch genutzt wird. VARTA müsste klar über dieser mittelfristig wichtigen, jetzt als Widerstand fungierenden Zone aus mittelfristigem Aufwärtstrend und 200-Tage-Linie im Bereich 114/115 Euro schließen, dann würde das Chance/Risiko-Verhältnis für risikofreudige Trader den Einstieg erwägenswert machen.