Die besten Platin Aktien 2021

Seit der Erstvorstellung im September 2019 entwickelten sich unsere Platin-Tipps allesamt sensationell. In der Spitze legten die Aktien von Anglo American Platinum um +151 %, Impala Platinum um +248 % und Sibanye Stillwater um +314 % zu. Die Aktien sind, wie auch der Platinpreis in den Monaten nach dem Corona-Crash wieder stark nach oben geklettert, bevor ab dem Frühjahr 2021 eine Konsolidierung einsetzte. Diese Korrektur, die bis heute anhält, könnte für Anleger eine Möglichkeit bieten zuzugreifen, denn langfristig versprechen alle drei Werte durchaus noch weiteres Kurspotenzial.

Das Edelmetall Platin galt lange Zeit als Luxusvariante oder Steigerung von Gold. Die fest in unseren Köpfen verankerte Reihenfolge bei Auszeichnungen und Standards lautet Silber – Gold – Platin. In den vergangenen Jahren stimmte diese Reihenfolge jedoch zumindest preislich nicht mehr, denn Platin wurde vor allem von der Automobilindustrie immer weniger nachgefragt und verlor so erheblich an Bedeutung. In diesem Artikel sehen wir uns für Sie an, ob sich diese Situation vielleicht wieder ändern könnte und welche Investmentchancen sich Anlegern bieten.

Was Sie über Platin wissen müssen!

Platin Preisentwicklung: Nach jahrelanger Krise wieder mit Aufwärtstendenz

Nach Zahlen des World Platinum Investment Council (WPIC) ist die Nachfrage von 8,5 Mio. Unzen im Jahr 2013 auf 8,3 Mio. Unzen im Jahr 2019 zurückgegangen. Auch im Jahr 2020 gab es aufgrund der Corona-Krise einen geschätzten Rückgang des Bedarfs um weitere -7 % auf 7,7 Mio. Unzen. Allerdings ging die Produktion Lockdown-bedingt sogar noch etwas stärker zurück, so dass sich die Preise nach dem Einbruch im März 2020 rasch stabilisieren konnten und zu klettern begannen. Für 2021 rechnen Marktforscher wieder mit einem leichten Nachfrage-Anstieg auf knapp 7,8 Mio. Unzen.

Jahrelanges Schlusslicht der Edelmetalle

Im Gegensatz zu Palladium, das in den vergangenen 12 Jahren in der Spitze unglaubliche +1.600 % von 164 USD auf neue Allzeithochs von 2.900 USD zulegen konnte, fiel Platin im Umfeld der Coronakrise kurzzeitig sogar unter die starke charttechnische Unterstützung von 750 USD bis 800 USD, dem Tief aus dem Jahr 2008. Von den vorherigen Höchstpreisen desselben Jahres bei über 2.300 USD pro Unze Anfang 2008 gerechnet ging es damit enorm bergab, selbst der aktuelle Platinpreis liegt noch immer knapp die Hälfte unter dem damaligen Wert. Das preislich gesehen schwächste Edelmetall hat aber seit den Corona-Tiefs eine beeindruckende Entwicklung hingelegt und Anfang 2021 zwischenzeitlich neue 5-Jahres-Hochs von ca. 1.300 USD erklommen. Seitdem korrigiert der Platin-Preis allerdings und ist aktuell wieder auf ca. 1.000 USD zurückgefallen.

Historisch gilt im Vergleich zu Gold ein Preisverhältnis von 1:1 als Norm, aktuell ist Platin in etwa zwei Drittel des Goldpreises wert.

Neuer Platin Aufwärtstrend: Ist das die längerfristige Trendwende?

Nach dem starken Preiseinbruch im ersten Quartal 2020, bei dem mit Tiefstpreisen von 600 USD sogar das Tief des Jahres 2008 unterschritten wurde, setzte zunächst eine starke Kursrallye ein. Der Platinpreis verdoppelte sich innerhalb nur eines Jahres und eroberte Anfang 2021 erstmals seit fünf Jahren die 1.250 USD-Marke. Die aktuelle Konsolidierung könnte bei Platin-Aktien eine Einstiegsgelegenheit für eine mögliche längerfristige Aufwärtsentwicklung sein.

Fakten zum Rohstoff Platin

Das Edelmetall Platin (chemisches Symbol Pt) ist ein grauweißes metallisches Element der Platinmetallgruppe zu der neben Platin auch die Edelmetalle Palladium, Iridium, Osmium, Rhodium und Ruthenium gehören. Platin besitzt als relativ schweres Metall katalytische Eigenschaften und eine hohe Korrosionsbeständigkeit, es ist schmiedbar und sehr selten. Schmelz- und Siedepunkt liegen mit 1.768 bzw. 3.827 Grad Celsius deutlich höher als bei Silber und Gold.

Geringe jährliche Platin-Fördermengen

Aufgrund seiner Seltenheit wird Platin mit einer jährlichen Produktionsmenge von weniger als 200 Tonnen also in einer vergleichsweise geringen Menge gefördert. Die jährlichen Produktionsmengen nahmen zuletzt deutlich ab und fielen 2019 von 190 Tonnen im Vorjahr auf 180 Tonnen. Im Jahr 2020 gab es Corona-bedingt einen weiteren Rückgang auf ca. 170 Tonnen. Zum Vergleich: Die jährliche Goldproduktion beträgt in etwa 3.000 Tonnen. Zumeist wird Platin in seiner elementaren, metallischen Form vorgefunden, denn es ist kaum reaktiv. Das bedeutendste Förderland des Edelmetalls ist heute Südafrika wo im sogenannten Bushveld Komplex mehr als 70 % des weltweiten Platin-Outputs erzeugt wird. Gefolgt wird Südafrika von Russland mit 15 % sowie Kanada und Simbabwe mit je ca. 5 % Förderanteil. Kleinere Mengen werden auch in den USA produziert. Reine Platinminen gibt es nur in Südafrika und Simbabwe, meist fällt Platin als Nebenprodukt bei der Buntmetallerzeugung an z.B. bei der Kupfer- und Nickel-Produktion.

Lange Zeit als wertloses, unnützes Metall verkannt

Erstmals verwendet wurde das Metall wahrscheinlich um 3.000 v. Chr. von den alten Ägyptern, denn es wurde zu kleinen Anteilen in altägyptischem Schmuck nachgewiesen. Später, im 17. Jahrhundert, stießen die Spanier beim Goldabbau in Südamerika auf Platin, das beim Goldabbau als Nebenprodukt, sogenanntes „Waschgold“ anfiel. Da dem Metall damals keinerlei Wert zugemessen wurde, wurde es abwertend als „platina“, übersetzt „kleines Silber“ bezeichnet und zurück in die Flüsse geworfen. Mit Gold überzogene Platin-Kupfer-Legierungen wurden jedoch bald in großem Stil zum Fälschen von Goldmünzen verwendet, denn es ließ sich fast deren exakte Dichte erzeugen.

Platin beginnt zu glänzen und stellt seinen Wert in der Industrialisierung unter Beweis

Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhundert breitete sich ausgehend von Frankreich nach und nach Schmuck aus Platin aus, denn zwischenzeitlich war nachgewiesen, dass es sich um ein Edelmetall handelt. In Russland wurden später sogar die ersten Münzen aus dem Metall gefertigt, der sogenannte „Platinrubel“. Nur wenig später kam das Edelmetall auch in der gerade entstehenden Industrie zum Einsatz, beispielsweise als Kontaktmetall für Telegrafen. Thomas Edison benutzte einen Platindraht als Glühfaden für seine Glühlampen. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wird Platin als Katalysator verwendet, da es in aktiviertem Zustand Wasserstoff, Sauerstoff und andere Gase in großen Mengen absorbieren kann. Autoabgase werden mittels platinbeschichteter Keramik beschleunigt in Wasser und Kohlendioxid umgewandelt.

Unzählige Verwendungsformen für Schmuck, Industrie und Medizintechnik

Aufgrund seiner Seltenheit und Haltbarkeit wird Platin zwar auch heute noch zur Herstellung von Schmuck u.a. in Weißgold-Legierungen verwendet, gilt jedoch mittlerweile in erster Linie als Industriemetall. Als solches kommt es in einer fast unüberschaubaren Anzahl von Bereichen in Reinform oder als Legierung zum Einsatz. So findet Platin beispielsweise bei Fahrzeugkatalysatoren, Heizungen, Flugzeugturbinen, Laserdruckern, Elektronik- und Laborgeräten, Düngemitteln sowie technischen Werkstoffen, Chemie und Petrochemie Anwendung. Da es die größte Organ- und Körperverträglichkeit aller Edelmetalle aufweist wird Platin auch in großem Stil in der Medizintechnik, beispielsweise in Herzschrittmachern und Zahnimplantaten oder in Komplexen z.B. als Cisplatin in Chemotherapien verwendet. Rund 40 % des Platinbedarfs entfallen auf Autokatalysatoren, ca. 25 % auf Industrie, Chemie und Medizintechnik und 24 % auf Schmuck. Nur rund 4% werden für Anlagezwecke verwendet – allerdings seit der Corona-Krise wieder mit deutlich steigender Tendenz.

Automobilindustrie: Palladium ersetzt Platin in Katalysatoren

Die Hauptnachfrage nach Platin kommt aus der Automobilindustrie. Hier konkurriert Platin mit Palladium und war lange Zeit das teurere und gefragtere der beiden Metalle. Pro Fahrzeug werden im Schnitt 5 Gramm Platin oder Palladium benötigt. Die Automobilhersteller stellten jedoch in den vergangenen zehn Jahren fest, dass für Benzinmotoren die deutlich höhere Temperaturstabilität von Platin gar nicht benötigt wird. Deshalb wurde verstärkt auf das damals mit 200 USD je Unze bis zu 80 % kostengünstigere und dabei auch noch deutlich leichtere Palladium gesetzt. So entfällt heute bereits 75 % der Palladiumnachfrage auf die Autoindustrie. Mittlerweile hat Palladium Platin den Rang abgelaufen und die steigende Nachfrage hat dazu geführt, dass der Palladiumpreis kurzzeitig auf bis zu 2.900 USD je Unze explodierte, bevor es zu einer Korrektur kam. Aktuell hat sich der Preis im Bereich von 2.100 USD eingependelt. Palladium weist gegenüber Platin inzwischen eine stattliche Prämie in Höhe von 1.100 USD auf. Platin hingegen wird heute fast nur noch bei Dieselmotoren angewendet, da das Metall hier bei der Schadstoffreinigung gegenüber Palladium eine deutlich bessere Leistung erzielt.

2021: Chip-Knappheit bremst Nachfrage aus der Autobranche

Und so erklärt sich dann auch die in den vergangenen Jahren entstandene Preisdiskrepanz. Denn die im Dieselskandal der letzten Jahre aufgedeckten Manipulationen bei der Messung von Diesel-Fahrzeugemissionen führten zu immer stärkeren Beschränkungen für Dieselfahrzeuge in Europa und Japan. Aufgrund dessen ist der Marktanteil von Dieselfahrzeugen in den letzten fünf Jahren enorm zurückgegangen und mit ihm die Nachfrage nach Platin. Allein zwischen 2016 und 2018 wurde von der Automobilindustrie rund -9 Prozent weniger Platin nachgefragt, der Bedarf fiel von 3,34 Mio. Unzen auf 3,05 Mio. Unzen. Der World Platinum Investment Council (WPIC) sieht im vergangenen Jahr der Coronavirus-Krise allerdings einen „Turning Point“, also einen Tiefpunkt der Nachfrage des Automobilsektors, mit anschließendem wieder steigendem Bedarf. Bislang zumindest scheint diese Prognose aufzugehen, denn wie in anderen Industriebereichen wird in der Automobilindustrie tatsächlich ein steigender Bedarf verzeichnet. Allerdings nicht ganz so deutlich wie ursprünglich erwartet: Ein anhaltender Halbleitermangel ist Ursache dafür, dass im Jahr 2021 deutlich weniger Autos gebaut werden konnten als geplant – und das bedeutet es werden auch weniger platinhaltige Katalysatoren verbaut. Verschiedene Quellen gehen davon aus, dass in diesem Jahr weltweit rund 9 Mio. Autos oder bis zu 30 % weniger Fahrzeuge ausgeliefert werden könnten. Marktexperten erwarten, dass die Chip-Knappheit erst im Jahr 2022 ausklingen wird und erst 2023 komplett ausgebügelt ist.

Erste Automobilkonzerne schwenken wieder auf Platin um

Unabhängig davon macht es für Katalysatoren Hersteller aufgrund der anhaltenden Preisdiskrepanz Sinn, Palladium wieder durch Platin zu ersetzen. Bei durchschnittlich 5 Gramm des Edelmetalls liegt der Preisunterschied aktuell immerhin bei fast 200 USD je Auto. Die Preissensibilität der Autohersteller ist jedoch gar nicht mal so hoch, wie man sich dies bei dem deutlichen Unterschiedsbetrag vorstellen könnte. Das liegt vor allem daran, dass Umstellungsprozesse in der Produktion teuer sind und viel Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb wird ein solcher Schritt für die Automobilindustrie vor allem in Erwägung gezogen, wenn der Preisaufschlag längere Zeit bestehen bleibt. Und genau das ist nun der Fall. Wichtigstes Argument ist in der Branche jedoch die langfristige Versorgungssicherheit und die schien bei Palladium zuletzt weniger gewährleistet als bei Platin. Deshalb haben laut WPIC einige Fahrzeughersteller damit begonnen, bei neuen Modellen zu Platin wechseln. Das Experten-Gremium schätzt, dass bis 2025 eine Menge von 1 Mio. bis 1,5 Mio. Unzen Palladium durch Platin ersetzt werden könnte – möglicherweise auch schon deutlich früher. Erste Tendenzen sind laut Branchenexperten bereits zu erkennen, insbesondere in Indien und China, wo zuletzt vor allem für den Schwerlastverkehr strengere Abgasnormen beschlossen wurden. Mehr zum Thema Palladium lesen Sie in unserem Artikel Die besten Palladium Aktien.

Hochleistungsglas und Brennstoffzellenautos als Nachfragetreiber für Platin

Zukunftspotenzial und Preisfantasie bietet beispielsweise die Anwendung in Brennstoffzellen sowie bei Hochleistungsglas. Allein der Glassektor machte im Jahr 2021 bereits rund 7 % der industriellen Nutzung von Platin aus und trägt stark dazu bei, dass die industrielle Nachfrage weiterhin wächst. So wird das Edelmetall z.B. für Fernsehgeräte, Smartphones, Glasfasern und anderen Smart Glas Verwendungsformen benötigt. In Brennstoffzellen-Autos sorgt Platin im Rahmen einer „kalten Verbrennung“ für eine optimale Umwandlung von Wasserstoff und Sauerstoff in Wasser. Dabei liegt der Platin-Bedarf pro Wasserstoff-Fahrzeug in etwa beim Siebenfachen von PKWs mit Verbrennungsmotor. Da es sich allein China zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 rund 1 Mio. Brennstoffzellenfahrzeuge auf die Straße zu bringen, entspricht dies derselben Nachfrage wie für 7 Mio. herkömmliche Katalysatoren.

Investmentnachfrage zieht an: Angebotsüberhang wird ab 2021 zum Defizit

Im Corona-Jahr 2020 gab es ein Rekord-Defizit im Platin-Markt. In Summe war das Platinangebot im Jahr 2020 laut WPIC um satte 863.000 Unzen geringer als die Nachfrage, nachdem Angebot und Nachfrage im Vorjahr annähernd ausgeglichen waren. Zuvor hatte es bei der Produktion jahrelang Überschüsse gegeben. Corona-bedingt war zwar die Nachfrage im Jahr 2020 erheblich geringer, aber die Produktion ging aufgrund von Lockdowns und weiteren Einschränkungen zur Pandemie-Bekämpfung noch deutlich stärker zurück. Positiv überrascht hat seitdem vor allem die stark anziehende Investmentnachfrage. Diese lag laut Daten des WPIC, allein durch Käufe von Platin-ETFs im Jahr 2020 bei einer halben Million Unzen. Im Jahr 2018 lag die ETF-Nachfrage noch bei gerade mal 90.000 Unzen. Insgesamt befanden sich dem Platinproduzenten Anglo American Platinum zufolge per Ende 2020 Rekordbestände in Höhe von 4 Mio. Unzen Platin im Besitz der ETF-Branche.

Insgesamt soll die Platin-Nachfrage daher im abgelaufenen Jahr um ca. -7 % auf knapp 7,7 Mio. Unzen zurückgegangen sein. Dieser Tiefpunkt könnte die Trendwende für die Zeit nach der Coronavirus-Krise bereits eingeläutet haben, denn Branchenexperten sprechen seither von einer ungebrochen starken Nachfrage, sowohl aus der Industrie, als auch von Anlegern. Nachdem der WPIC zu Jahresbeginn bei einer Nachfrage von 8 Mio. Unzen ein leichtes Defizit erwartet hatte, geht man dort mittlerweile für 2021 von einem Nachfragevolumen in Höhe von knapp 7,8 Mio. Unzen und einem Produktionsüberschuss in Höhe von 190.000 Unzen aus. Neben dem Chipmangel in der Autoindustrie liegt dies auch daran, dass die meisten Minen ihre Auslastung rascher als erwartet wieder Richtung 100 % getrieben haben. Für die kommenden Jahre erwartet Trevor Raymond, der Direktor des WPIC dann allerdings wieder Defizite. Denn einer in den nächsten Jahren stetig sinkenden Minenproduktion würden steigende Bedarfe gegenüberstehen.

Daneben gibt es einen weiteren Grund, der in den kommenden Jahren für etwas Zusatznachfrage sorgen könnte: Platin wird gemäß den Basel III Richtlinien ab dem Jahr 2022 erstmals auch zur Eigenkapitalausstattung und damit zur Bilanzabsicherung von Zentralbanken zugelassen. Damit bekommt Platin wieder einen höheren Stellenwert als Geldmetall und wird infolgedessen auch für Investoren interessanter.

Nach der Dieselkrise und den Palladium-Preisanstiegen sollten in den kommenden Jahren wieder die nachfrageseitigen Argumente dominieren und für einen wieder erstarkenden Platinpreis sprechen. Schauen wir uns nun an, wie Sie als Anleger davon profitieren können.

Platin-Investments: Platin-Barren und Platin-Münzen als Geldanlage ungeeignet

An der Börse wird Platin unter dem Kürzel XPT und der XC0009665545 gehandelt. Als Anlageprodukt kann man das Metall z.B. in Form von Platin-Barren oder Platin-Münzen erwerben. Hierzulande fällt auch beim Kauf von physischem Platin zu Anlagezwecken allerdings der volle Mehrwertsteuersatz von 19 % an. Hinzu kommt in der Regel ein relativ hoher d.h. eine große Differenz zwischen Verkaufs- und Ankaufspreis. Deshalb muss der Metallpreis nach einem Kauf allein schon deshalb erheblich steigen, um ohne Verlust wieder aussteigen zu können. Bei diesen Rahmenbedingungen macht ein Investment in physisches Platin natürlich wenig Sinn. Auch der steuerfreie Kauf über ein Zollfreilager ist unterm Strich alles andere als kostengünstig.

Investieren in Platin ETFs bzw. Platin ETCs

Nicht uninteressant sind jedoch Platin-ETFs bzw. Platin-ETCs (Exchange Traded Commodities) auch wenn diese ein weitaus geringeres aufweisen als beispielsweise Gold und Silber ETCs. Anleger können sich hier beispielsweise die ETCs ETFS Physical Platinum (ISIN: DE000A0N62D7 – Symbol Frankfurt VZLA – Fondswährung: USD) oder iShares Physical Platinum ETC (ISIN: IE00B4LHWP62 – Symbol Frankfurt: PPFC – Fondswährung: USD) ansehen. Mit dem Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC (ISIN: DE000A1EK0H1 – Symbol Frankfurt XAD3 – Fondswährung: EUR) gibt es auch ein in Euro notiertes ETC. Bitte beachten Sie jedoch, dass ETCs im Gegensatz zu echten, replizierenden ETFs eigentlich Schuldverschreibungen sind und somit in der Regel ein besteht. Doch am Interessantesten sind für viele Anleger ohnehin direkte Investments in Platin Aktien. Mit welchen starken Platin-Werten können Sie als Anleger also von einem möglichen Comeback des Platinpreises profitieren?

Die besten Platin Aktien 2021

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Aktien-Liste von zehn Platin-Aktien für 2021. Drei dieser Werte mit außergewöhnlichem Potenzial stellen wir Ihnen im Anschluss vor. Mit diesen Werten können Sie vom neuen Aufwärtstrend des Rohstoffs Platins profitieren.

Platin-Aktien-Liste

Name ISIN Symbol Währung African Rainbow Minerals ZAE000054045 ARÄI ZAR Anglo American Platinum ZAE000013181 AMS ZAR Asahi Holdings JP3116700000 5857 JPY Glencore JE00B4T3BW64 GLEN GBP Impala Platinum ZAE000083648 IMP ZAR Nornickel US55315J1025 MNOD USD Northam Platinum ZAE000030912 NHM ZAR Sibanye Stillwater ZAE000259701 SSW ZAR Vale BRVALEACNOR0 VALE3 BRL Wesizwe Platinum ZAE000075859 WEZ ZAR

Anglo American Platinum: Die Nummer 1

Anglo American Platinum (ISIN: ZAE000013181 – Symbol (Johannesburger Börse): AMS – Währung: ZAR) ist mit ca. 38 % Weltmarktanteil und (vor der Corona-Krise) jährlich 2,5 Mio. geförderten Unzen Platin der weltgrößte Produzent des Edelmetalls. Aber auch Palladium produziert das in Johannesburg ansässige Unternehmen in seinen südafrikanischen Minen. Mit einer Förderung von 1,6 Mio. Unzen Palladium per annum ist Anglo American Platinum (kurz: Amplats) auch der weltweit zweitgrößte Palladium-Produzent. Neben geförderten Metallen beliefert der Konzern seine zahlreichen Kunden auch mit recycelten Metallprodukten. Rund 38 % des Konzerns gehören der Muttergesellschaft, dem Rohstoffgiganten Anglo American.

Produktion für die kommenden Jahre gesichert

Anglo American Platinum verfügt in Südafrika über mehrere produzierende Minen sowie Schmelzhütten und Raffinerien. Dabei kann es auf die größte bekannte Platinlagerstätte, das Merensky Reef im Bushveld-Komplex in Südafrika, zurückgreifen. Zusätzlich stehen einige hochkarätige Platinvorkommen als Reserve zu Verfügung, die auch in den kommenden Jahren eine wirtschaftliche Förderung von Platin und Palladium sicherstellen sollten. Nebenprodukte des an der Börse umgerechnet mit ca. 23 Mrd. Euro bewerteten Unternehmens sind Rhodium, Ruthenium, Iridium und Osmium.

Starke Geschäftsentwicklung dank Kostenführerschaft

Nach dem Verkauf von weniger profitablen Minen werden Fokus und Kapitaleinsatz nun auf die stärksten Projekte gerichtet. Anglo American Platinum hat laut eigenen Angaben im Vergleich mit seinen wichtigsten Wettbewerbern die niedrigsten durchschnittlichen Produktionskosten. Nach einem Förderplus von +1 % im Jahr 2019 auf 4,4 Mio. Unzen brach die Gesamtproduktion der Platinmetalle (Platin und Palladium) im Jahr 2020 Corona-bedingt um -14 % auf 3,8 Mio. Unzen ein. Dabei zeigte das zweite Halbjahr jedoch eine starke Erholung und am Ende des vierten Quartales waren alle Anlagen wieder zu 100 % in Betrieb. Aufgrund der vorübergehend beschränkten Veredelungskapazitäten befanden sich zum Jahresende 2020 ca. 1 Mio. Unzen Platinmetalle auf Lager.

Bedingt durch die im Schnitt um +71 % gestiegenen Metallpreise kletterten die Umsätze trotz der geringeren Verkäufe um +38 % auf 138 Mrd. Rand (ca. 9,4 Mrd. USD). Die höheren Metallpreise wirkten dabei wie ein Gewinnhebel. Nach einem Gewinnsprung um +145 % im Jahr 2019 auf 71 Rand (ca. 4,85 USD) je gab es eine erneute Gewinnsteigerung um +63 % auf 115,5 Rand (7,90 USD).

Hohe Dividende für 2020 –Rekordjahr 2021 erwartet

Die positive Geschäftsentwicklung sowie der erfolgreiche komplette Schuldenabbau ermöglichte es dem Management zuletzt wieder eine starke Dividende auszuschütten. Fürs Geschäftsjahr 2020 waren pro Aktie zwei Halbjahresdividenden im Gesamtwert von 12 Mrd. Rand (ca. 0,8 Mrd. USD) bzw. pro Aktie gerechnet 46 Rand (ca. 3,15 USD) an die Aktionäre gezahlt worden. Auch zukünftig soll dividendenpolitisch die aktuelle Ausschüttungsquote von 40 Prozent beibehalten werden. Zuletzt wurde für das erste Halbjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 175 Rand ausgeschüttet, die sich aus der Halbjahresdividende in Höhe von 70 Rand (ca. 4,65 USD) und einer in Höhe von 105 Rand (ca. 6,97 USD) zusammensetzte. Auf dem Bankkonto befand sich Ende 2020 ein komfortables Cash-Polster in Höhe von knapp 58 Mrd. Rand (ca. 3,8 Mrd. USD). Mit einer auf Hochtouren laufenden Produktion und starken Metallpreisen sollte das Jahr 2021 für Amplats zu enormen Umsatz- und Ergebnissteigerungen führen. Auch die vorteilhafte Kostenstruktur im Vergleich zu Mitbewerbern dürfte sich positiv auswirken. Auf der Produktionsseite rechnet das Unternehmen mit einer Minenproduktion an Platinmetallen in Höhe von 4,2 bis 4,4 Mio. Unzen, raffiniert werden sogar 4,8 bis 5,0 Mio. Unzen.

Rücksetzer zum Einstieg nutzen

Bereits Mitte 2018 gelang es der Aktie aus einer charttechnischen Seitwärtsbewegung auszubrechen und auf neue Höchststände zu klettern. Durch die verbesserte Kostenstruktur und die Fokussierung auf besonders profitable Konzernteile gab es in den vergangenen Jahren eine enorme Gewinndynamik, die dem Aktienkurs Auftrieb verlieh. So erreichte die Aktie Anfang des Jahres Höchstkurse von mehr als 120 EUR. Damals empfahlen wir Ihnen für Einstiege auf Kursrückgänge von 80 EUR bis 90 EUR zu warten. Genau in diesem Bereich notiert die Aktie seit Anfang September und bietet somit Einstiegsgelegenheiten. Die Firma ist zwar auch auf diesem Niveau kein absolutes Schnäppchen mehr, die Kostenführerschaft und die erfreuliche Geschäftsentwicklung rechtfertigen jedoch einen Aufschlag gegenüber Konkurrenten. Der Wert eignet sich weiterhin für langfristig orientierte Anleger als Depotbeimischung bzw. Diversifizierung.

Impala Platinum: Hoher Gewinnhebel

Die in Illovo, Südafrika ansässige Bergbaugesellschaft Impala Platinum (ISIN: ZAE000083648 – Symbol (Johannesburger Börse): IMP – Währung: ZAR) gehört zu den größten Platin-Produzenten auf der Welt. Impala Platinum (Abkürzung Implats) betreibt wie Anglo American Platinum Bergbau rund um den Bushveld Komplex in Südafrika, wo insgesamt drei Minen betrieben werden sowie zwei Minen in der Great Dyke Region in Simbabwe. Der Konzern ist darüber hinaus an Explorationsprojekten in Botswana, Mosambik, Madagaskar, Russland und Kanada beteiligt. Im S&P Africa 40 Index ist Implats das Unternehmen mit der dritthöchsten Gewichtung.

Rhodium wird zum umsatzstärksten Förderprodukt

Operativ aktiv ist Impala mit etlichen Tochterfirmen wie Impala, Zimplats, Marula, Mimosa und Two Rivers. Die Konzerntochter Impala Refining Services veredelt die in den eigenen Minen gewonnenen Edelmetalle. Zuletzt produzierte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020/21 ein Äquivalent von ca. 3,3 Mio. Unzen an raffinierten Platinmetallen. Dabei entfallen auf Rhodium aktuell ca. 41 % der Umsätze, auf Palladium 31 % und auf Platin 17 %. Der Rest teilt sich auf Gold, Nickel, Iridium und Ruthenium auf. Bis 2018/19 dominierte Platin, denn bis dahin hielt sich der Preisanstieg bei Palladium noch einigermaßen in Grenzen. Der enorme Umsatzanteil den Rhodium im abgelaufenen Geschäftsjahr erreichte, beruht auf einer zwischenzeitlichen Verdreißigfachung (!) des Rhodium-Preises. Dieser kletterte von 2017 bis Anfang 2021 von unter 1.000 USD je Unze auf Höchstpreise von bis zu 30.000 USD je Unze. Mittlerweile liegt der Rhodium Preis wieder bei ca. 13.800 USD je Unze, so dass der Umsatzanteil wieder deutlich zurückging.

Im Fokus: Arbeitssicherheit in den Minen

Doch beim Unternehmen ist nicht alles Platin was glänzt. Ein wichtiger Aspekt ist die Arbeitssicherheit, die in der Vergangenheit oft zu Recht öffentlich kritisiert wurde. Das Unternehmen hat daraufhin jedoch entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet und einen wichtigen Fokus auf das Thema Sicherheit gelegt. Ansonsten wäre das Unternehmen an dieser Stelle übrigens auch nicht für eine Empfehlung in Frage gekommen. Die Zahl der sehr bedauerlichen tödlichen Unfälle in den Minen hat sich in den letzten vier Jahren bereits stetig verringert und lag im vergangenen Geschäftsjahr bei 3. Obwohl diese Zahl unter den jeweils 5 tödlichen Unfällen in den beiden Vorjahren liegt, gibt es diesbezüglich weiterhin etwas zu verbessern bei Implats.

Gewinnverdreifachung im Jahr 2020/21

Da die Gesamtproduktion an Platinmetallen um +16% von 2,8 Mio. Unzen auf 3,27 Mio. Unzen zulegte, wurden die Umsätze im Jahr 2020/21 von 69,9 Mrd. Rand (ca. 4,6 Mrd. USD), dank der stark gestiegenen Preise, um +86 % auf 129,6 Mrd. Rand (ca. 8,6 Mrd. USD) gesteigert. Nach einem Gewinn von 16,5 Mrd. Rand (ca. 1,1 Mrd. USD) im Vorjahr wurde eine Gewinnverdreifachung auf 47,9 Mrd. Rand (ca. 3,2 Mrd. USD) vermeldet. Pro Aktie entspricht das etwa 60 Rand oder 3,98 USD (Vorjahr 21 Rand bzw. 1,39 USD). Mit einer Eigenkapitalquote von 72 % und einem Cash-Bestand in Höhe von 23,5 Mrd. Rand (ca. 1,6 Mrd. USD) ist auch die Finanzierung der Minenproduktion längerfristig gesichert. Aufgrund der glänzenden Geschäftsentwicklung wurden für das vergangene Geschäftsjahr Dividenden in Höhe von 22 Rand (1,46 USD bzw. 1,27 EUR) je Aktie ausgeschüttet. Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs in Höhe von 11,60 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von mehr als 10 %. Für 2021/22 dürften die Geschäftsergebnisse und damit auch die Gewinnbeteiligungen aufgrund der schwächeren Preise für Platinmetalle allerdings wieder deutlich moderater ausfallen. Für das Geschäftsjahr 2021/22 wurde ein relativ breites Produktionsziel von 3,3 bis 3,6 Mio. Unzen ausgegeben.

Sensationelle Aktienkursentwicklung

Auch die Impala-Aktie profitierte von der erfreulichen Geschäftsentwicklung und den steigenden Edelmetallpreisen. Seit Ende 2018 kletterte die Aktie von Pennystock-Niveau in der Spitze auf ein 9 Jahres-Hoch von 17,43 Euro – in diesem Bereich lag auch unser mögliches Kursziel. Der Corona-Crash, der die Aktie von 10 Euro kurzzeitig auf 2,50 Euro abstürzen ließ, erwies sich als einmalige Einstiegsgelegenheit auf die innerhalb weniger Monate eine Kursvervielfachung folgte. Seit den Höchstkursen hat die Aktie parallel zu den fallenden Platin-Notierungen wieder erheblich nachgegeben. Mit einer aktuellen von 9,6 Mrd. Euro (Aktienkurs 11,60 Euro) ist die Aktie weiterhin nichtunbedingt als Schnäppchen zu betrachten.

Spekulative Platin-Aktie mit hohem Gewinnhebel

Die Implats-Aktie ist ein hochinteressantes aber auch sehr spekulatives Investment im Platinbereich. Die Höchststände aus dem Jahr 2008 bei über 30 Euro dürften zwar weiterhin außer Reichweite liegen, aber mittel- oder langfristig könnten durchaus wieder Kurse im Bereich von 15 Euro drin sein. Bei wieder steigenden Platin-Preisen dürfte Impala Platinum zu den größten Gewinnern unter den Platin-Aktien gehören, denn der Gewinnhebel ist bei steigenden Metallpreisen enorm. Wie Anglo American Platinum ist auch Implats dank des Rücksetzers in einem Kursbereich, der zum langfristigen Positionsaufbau genutzt werden kann. Rechnen Sie allerdings, wie bei allen Rohstoffaktien, mit sehr starken Kursschwankungen. Kurshalbierungen oder -verdopplungen sind in diesem Sektor nicht außergewöhnlich, besonders dann, wenn es an den Finanz- und Rohstoffmärkten allgemein turbulent zugeht. Investieren Sie entsprechend nur einen sehr kleinen Depotanteil.

Sibanye Stillwater: Die Nummer 2 der Platinförderung

Das in Westonaria, Südafrika ansässige Unternehmen Sibanye Stillwater (ISIN: ZAE000259701 – Symbol (Johannesburger Börse): SSW – Währung: ZAR) ist mit 36,6 geförderten Tonnen Gold der größte südafrikanische Goldproduzent (vor AngloGold Ashanti, Harmony Gold und Gold Fields). Nach den Übernahmen von Aquarius und Stillwater Mining im Jahr 2016 und Lonmin im Juni 2019 ist das Unternehmen mittlerweile darüber hinaus auch der zweitgrößte Platin- und Palladiumhersteller der Welt.

Nach der Übernahme des US-amerikanischen Platin- und Palladium-Produzenten Stillwater Mining im Jahr 2016 hat sich das Unternehmen im Februar 2020 zu Sibanye Stillwater umbenannt, auch das Aktienkürzel änderte sich. Der Bergbaukonzern betreibt in Südafrika insgesamt fünf Goldbergwerke. Platin baut das Unternehmen in Rustenburg, Südafrika sowie zusammen mit Palladium in Stillwater in den USA ab. In den USA wird ferner auch eine große Recyclinganlage zur Wiedergewinnung von PGM-Metallen (PGM = Platin Group Metals) unterhalten. Des Weiteren besitzt das Unternehmen in Südafrika auch Uranvorkommen, die bei den derzeit noch zu niedrigen Uranpreisen jedoch nicht abgebaut werden.

Platinmetalle stehen im Jahr 2020 für 60 % des Jahresergebnisses

Im Gesamtjahr 2020 wurden insgesamt 18,8 Tonnen Platinmetalle (Vorjahr 18,5 Tonnen) produziert und 26,1 Tonnen (Vorjahr 26,5 Tonnen) recycelt. Platin steht dabei für 50 % der Produktionsmenge, Palladium für 42 % und Rhodium für die restlichen 6 %. Bei einer Umsatzsteigerung von +75 % auf 127 Mrd. Rand (ca. 7,74 Mrd. USD) lieferten die Platinmetalle im Jahr 2019 satte 60 % des Gewinns. Der Gewinn explodierte von 62 Mio. Rand (4,2 Mio. USD) auf 30,6 Mrd. Rand (ca. 1,9 Mrd. USD). Das sprang damit von 0,02 Rand (ca. 0,001 USD) im Vorjahr auf 10,68 Rand (ca. 0,73 USD). Allerdings hatte dem Unternehmen im Vorjahr ein mehrmonatiger Streik der Minenarbeiter Gewerkschaft zu schaffen gemacht und entsprechend auf die Ergebnisse drückt. Dennoch sind die Geschäftsergebnisse des Jahres 2020 bemerkenswert.

Dividendenzahlung dank erfolgreichem Schuldenabbau

Der Schuldenabbauwurde im Jahr 2020 wieder vorangetrieben, so dass die Schuldenlast, die Ende 2019 bei ca. 23,7 Mrd. Rand (ca. 1,6 Mrd. USD) lag, um rund ein Drittel oder 444 Mio. USD reduziert werden konnte. Der Finanzvorstand (CFO) Charl Keyter hatte angekündigt, wieder eine Dividende zu zahlen, sobald das Verhältnis der Nettoschulden zum EBITDA einen Wert von 1,5 erreicht. Das war dank des erfolgreichen Schuldenabbaus der Fall, so dass für 2020 erstmals seit 2017 wieder Dividenden im Gesamtwert von 3,71 Rand (ca. 0,25 USD) je Aktie oder insgesamt 10,7 Mrd. Rand (ca. 729 Mio. USD) ausgeschüttet wurden. Für das erste Halbjahr 2021 wurde zuletzt eine in Höhe von 0,292 Rand (ca. 0,193 USD) ausgeschüttet. Außerdem wurde kürzlich ein Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen, bei dem für rund 8 Mrd. Rand (ca. 0,54 Mrd. USD) rund 5 % der ausstehenden Aktien aufgekauft wurden.

Spannende Aktie für mutige Anleger

Die Sibanye Stillwater-Aktie befand sich bereits seit Mitte 2018 wieder im Vorwärtsgang, als die Corona-Krise wie ein Meteorit einschlug. Ausgehend von Crash-Tiefstkursen bei 0,85 Euro hatte sich die Aktie zwischenzeitlich um +412 % auf 4,36 Euro hochgekämpft. Aktuell notiert der Wert bei ca. 3,15 EUR. Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 9 Mrd. Euro ist das Unternehmen recht fair bewertet. Ohne weitere Streiks könnte Sibanye nach den Übernahmen von Aquarius, Lonmin und Stillwater über kurz oder lang zum weltgrößten Platinproduzenten aufsteigen. Je nachdem, ob auch recyceltes Platin dazugerechnet wird, könnte dieses Ziel sogar in unmittelbarer Reichweite liegen. Mutige Anleger kaufen die Aktie im Bereich von 2,80 bis 3,20 EUR und spekulieren auf einen weiteren Anstieg des Platinpreises sowie des Goldpreises.

Fazit: Korrektur bietet spekulativen Anlegern Einstiegsgelegenheiten bei Platin-Aktien

Zweifellos gehörten Platin-Aktien direkt nach dem Corona-Crash zu den großen Krisen-Gewinnern. Während auf der einen Seite Anleger verstärkt in das Edelmetall investieren, verzeichnete auch die Industrie wieder einen steigenden Bedarf. Der Chipmangel in der Autobranche sorgte allerdings zwischenzeitlich für Ernüchterung, denn im Jahr 2021 konnten weit weniger Autos gebaut werden als nachgefragt wurden. Entsprechend wurde auch weniger Platin für Katalysatoren benötigt. Dennoch liefert der zuvor überproportional stark gestiegene Palladium-Preis immer mehr Automobilbauern genügend Anreiz dafür, in Katalysatoren das immer noch deutlich günstigere Platin zukünftig als Substitut einzusetzen. Sobald der Halbleitermangel beseitigt wird, dürften sich die Aussichten für Platin stark aufhellen. Denn dann steht einer auf absehbare Zeit sinkenden Minenproduktion wieder eine steigende Nachfrage gegenüber. Da die Aktienkurse aller Platin-Produzenten zuletzt deutlich korrigiert haben, können spekulative Anleger mit entsprechendem Risikobewusstsein die aktuellen Kurse für Einstiege bei allen drei vorgestellten Werten nutzen.

