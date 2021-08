Die besten FinTech-Aktien 2021

FinTech (Financial Technology) ist ein Bereich, der seit einigen Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt. In diesem Artikel finden sich hochinteressante Unternehmen, deren Aktien großes Potenzial aufweisen. Aber immer da, wo große Chancen warten, sind auch Risiken mit von der Partie. Daher sollte man sich mit dieser Thematik genauer befassen, bevor man einen Teil seines Kapitals in diese neue Wachstumsbranche investiert. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen einige derzeit interessante Aktien aus der FinTech-Branche vor.

Was ist „FinTech“? Eine Definition

Bankaktien gehören zu den ältesten an der Börse notierten Branchen. Und sie wirken für viele entsprechend angestaubt. Außerdem steht die Bankenbranche in Europa seit Jahren durch die „margenfressende“ Niedrigzinspolitik der EZB unter Druck. Nicht gerade ein Bereich, um den sich die Investoren reißen. Aber ganz anders sieht es im Bereich der Unternehmen aus, die genau die Technologien entwickeln und bereitstellen, die das Bankwesen schneller, innovativer, schlicht moderner machen.

Der Begriff Financial Technology oder „FinTech“ umfasst alle Innovationen in den verschiedenen Bereichen der Finanzindustrie mittels neuer Technologien. Das heißt, dass sich FinTech keineswegs auf neue Wege des bargeldlosen Bezahlens beschränkt, was einem hier wohl als erstes in den Sinn kommt. FinTech-Lösungen finden sich ebenso im Bereich des Investments, der Beratung, im Kreditwesen oder im Themenbereich der Verwaltung, Speicherung und des Transfers von Daten.

FinTech wird zu Recht als eine „disruptive“ Technologie bzw. Entwicklung angesehen, denn die hier entstehenden, neuen Technologien verdrängen das klassische Bankgeschäft im Eilzugtempo. Was dazu führt, dass Banken und Versicherungen sich ebenfalls solcher neuen Technologien bedienen müssen, um nicht von FinTech-Dienstleistern ins Abseits gedrängt zu werden.

Ein Wachstumsmarkt: „FinTech“ überrennt die Finanzbranche

In den Achtzigerjahren waren Bankautomaten eine Revolution. Erstmals war es möglich, außerhalb der Öffnungszeiten der Banken problemlos an Bargeld zu gelangen oder Kontoauszüge ausdrucken zu lassen. Das war bequem und sparte Zeit. Mit dem Beginn des neuen Jahrtausends kam dann das Onlinebanking hinzu. Überweisungen vom Computer aus zu tätigen, Börsentransaktionen schnell und bequem von zu Hause aus abzuwickeln, das hätte man sich nur wenige Jahre zuvor nicht träumen lassen. Die Konsequenz:

Bei den klassischen Banken schlossen immer mehr kleinere Filialen, Stellen wurden abgebaut, weil immer mehr vorher von Menschen umgesetzte Dienstleistungen dort, aber auch bei Versicherungen, von neuen Technologien abgelöst wurden. Diese Entwicklung setzt sich fort. Das unmittelbare, bargeldlose und kontaktlose Bezahlen, das mit PayPal und Apple Pay hoffähig und für jeden zugänglich wurde, ist da nur ein Aspekt.

Von Computern, sogenannten „Robo Advisors“ durchgeführte Beratungen zu Versicherungen und Finanzanlagen, noch schnellerer, weltweiter Handel an den Börsen, die Krypto-Währungen, all das stellt für die klassischen, auch heute noch personalintensiven Banken eine Herausforderung dar, der sie sich stellen müssen. Gerade in Europa, wo die Profitabilität der Geldhäuser seit Jahren massiv unter Druck steht.

FinTech ist also für die klassische Finanzindustrie ein Thema, dem man sich zwingend annehmen muss. Aber nicht alle Unternehmen, die dem Bereich FinTech zuzurechnen sind, werden sich durchsetzen.

FinTech Chancen und Risiken: Nicht alle können sich durchsetzen

Man darf diese Welle der technologischen Revolutionen im Finanzsektor mit dem Internetboom um die Jahrtausendwende vergleichen. Viele neue Techniken entstehen, vieles gerät in Bewegung, viele kluge Köpfe in zahlreichen Unternehmen suchen nach Tools, die die potenziellen Kunden der Finanzindustrie voranbringen. Den stärksten und innovativsten Unternehmen wird ein schneller und letztlich auch stetiger Aufstieg gelingen, aber einige werden auch auf der Strecke bleiben.

Der Umstand, dass viele solcher Firmen aus dem Bereich FinTech börsennotiert sind und andere nicht (oder noch nicht), ist kein Gütesiegel in Sachen nachhaltigen Erfolges. Wenn beispielsweise mehrere Unternehmen im Bereich des Robo Advising oder des elektronischen Zahlungsverkehrs konkurrieren, kann eine zwar für die Kapitalbeschaffung hilfreich sein, aber da ist man letztlich auch vom und der Beurteilung der Chancen durch die Aktionäre abhängig. Kurz: Nicht alle werden sich durchsetzen, auch börsennotierte Unternehmen im FinTech-Sektor könnten scheitern, wie es damals im Zuge des Internetbooms auch der Fall war.

Worauf Sie bei einem Investment in FinTech achten sollten

Daher ist ein besonnenes Vorgehen unbedingt ratsam. Natürlich kommt bei neuen Technologien und Wachstumsmärkten „Goldgräberstimmung“ auf. Man sieht rasant steigende Aktien, man liest über gewaltige Zuwachsraten bei den Umsätzen in dieser Branche. Das ist verlockend, aber solche Verlockungen verleiten eben auch gerne dazu, die Sache zu „mutig“ bzw. unvorsichtig anzugehen.

Wie immer, wenn es um Investments in neue, schnell wachsende Branchen geht, sollte man genau abwägen, wo und wie man investiert. Es gälte, ein solches Investment hinreichend breit zu streuen, statt alles auf ein Pferd zu setzen. Und man sollte nur einen überschaubaren Teil des Kapitals dafür einsetzen. Wobei es zu überlegen wäre, den Schwerpunkt grundsätzlich auf Unternehmen zu legen, die schon länger in der Branche sowie an der Börse etabliert sind und nur einen kleineren Teil in spannende, aber eben auch riskantere Newcomer zu investieren.

Die besten FinTech-Aktien 2021

Wir stellen Ihnen hier einige FinTech-Aktien vor, die per Ende August 2021 interessant erscheinen. Diese Unternehmen sind aber nur eine Auswahl, d.h. sie decken nicht die gesamte Palette ab und stellen nur Beispiele für Aktien der Branche dar, keine Kaufempfehlungen. Auch sollten Sie die Reihenfolge, in der wir diese Aktien hier vorstellen, nicht als Rangliste oder Wertung betrachten. Unsere Charts zeigen die Aktien jeweils auf Wochenbasis über eine Zeitspanne von zwei Jahren in der Währung der Heimatbörse.

PayPal: Das Urgestein

Wenn man bei einer noch so jungen Branche überhaupt von einem Urgestein sprechen kann, dann wäre das wohl der US-Zahlungsdienstleister PayPal ( : US70450Y1038 – Symbol: PYPL – Währung: USD). Das bereits 1998 gegründete Unternehmen schreibt seit Jahren sukzessiv wachsende Gewinne. Eine offene Frage ist dabei, ob diese Entwicklung durch andere Dienstleister wie z.B. Apple Pay oder Alipay in den kommenden Jahren gebremst werden könnte, so dass auch ein „Blue Chip“ wie PayPal kein Selbstläufer wäre, auch, wenn das Unternehmen definitiv zu den im Markt etablierten Unternehmen gerechnet werden darf.

Aber bislang scheint es hinsichtlich des Umsatzpotenzials, als sei Platz für alle da. PayPal hatte 2020 durch die Corona-Problematik einen immensen Umsatz- und Gewinnschub erlebt, der aber mit der Verringerung der corona-bedingten Einschränkungen nicht wieder verloren ging. Mit Mausklick online zu zahlen, ist längst am „point of no return“ vorbei. Und mit dem steten Wachstum verbreitert PayPal auch noch seine operative Basis, indem man sich auch im Bereich des kontaktlosen Bezahlens im klassischen Einzelhandel engagiert. Die im Markt vorhandene Erwartung, dass sich das Wachstum des Unternehmens auch nach der „Corona-Zeit“ fortsetzen wird, hat daher durchaus ihre Berechtigung.

Hypoport: Die Finanz-Plattform

Die Berliner Hypoport AG (ISIN: DE0005493365 – Symbol: HYQ – Währung: EUR) betreibt rein internetbasierte Finanzplattformen (vor allem die Plattform EUROPACE) auf Basis innovativer FinTech-Tools, auf denen Finanzdienstleister und Privatkunden miteinander vernetzt interagieren. Wie bei PayPal sehen wir hier ein bei Umsatz und Gewinn solide wachsendes Unternehmen, das seine Erträge über Jahre hinweg sehr konstant steigern konnte.

Ein Aspekt, den man aktuell im Hinterkopf haben sollte, ist ein sehr hohes Kurs/Gewinn-Verhältnis von 110 auf Basis der aktuell im Schnitt von den Analysten für 2021 geschätzten Gewinne. Hypoport wächst zwar weiter, aber dadurch, dass das Wachstum dieser ungewöhnlich hohen Bewertung nur bedingt entspricht, ist der sehr volatil. Hier sollte man, wenn man den Einstieg erwägt, Korrekturen abwarten – die ja bei einer solchen ebenso spannenden wie volatilen nie ausbleiben, wie der auch zeigt.

Fiserv: Der Allrounder

Das US-Unternehmen Fiserv (ISIN: US3377381088 – Symbol: FISV – Währung: USD), kurz für Financial Services, ist ein Allround-Supporter für alle Unternehmen der Finanzbranche. Das heißt, Fiserv bietet ebenso klassische Unterstützung, z.B. Buchungsverarbeitung oder Kontenüberwachung, wie speziell auf Kundenbedürfnisse ausgerichtete Software-Entwicklungen an, womit das Unternehmen sich in die Gruppe der Fintech-Unternehmen einreihen lässt.

Fiserv hat über die vergangenen Jahre konstante Umsatzzuwächse verzeichnet, auf operativer Ebene steigt auch der Gewinn stetig. Netto gerechnet schienen 2019 und 2020 schwächere Jahre gewesen zu sein, aber das basierte auf der stetigen Vergrößerung des Unternehmens durch Zukäufe, so wurde z.B. 2019 der Zahlungsdienstleister Clover übernommen. Seitens der Analysten findet sich per Ende August 2021 keine einzige negative Einstufung, das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 142 US-Dollar und damit noch ein gutes Stück über der derzeitigen .

ADYEN: Die End-To-End-Zahlungsplattform

Die im Euro Stoxx 50 notierte, niederländische Adyen (ISIN: NL0012969182 – Symbol: ADYEN – Währung: EUR) ist einer der großen, weltweit agierenden Zahlungsdienstleister. Adyen wickelt beispielsweise die Zahlungen bei Uber oder Facebook ab. Umsatz und Gewinn wuchsen in den vergangenen Jahren mit beeindruckender Konstanz, wobei die Analysten derzeit damit rechnen, dass speziell das laufende Jahr 2021 einen immensen Gewinnanstieg bringen wird, die Unternehmensgewinne aber auch 2022 und 2023 mit beeindruckendem Tempo weiter zulegen.

Eine noch relativ junge Branche bietet diese Chancen … daher sehen die Anleger hohe Kurs/Gewinn-Verhältnisse wie derzeit 180 bei Adyen(für den im Schnitt prognostizierten 2021er-Gewinn) als akzeptabel an. Doch keine Aktie ist eine Einbahnstraße, daher wäre es auf jeden Fall zu überlegen, hier Korrekturen für den Einstieg abzuwarten, statt auf dem Level neuer Rekordhochs zu kaufen.

Worldline: Der Zahlungsdienstleister

Worldline (ISIN: FR0011981968 – Symbol: WLN – Währung: EUR) ist, wie die ebenfalls hier vorgestellte ADYEN, ein großer, in diesem Fall in Frankreich beheimateter Zahlungsdienstleister, der im Herbst 2020 die in einer früheren Ausgabe des Artikels hier vorgestellte, französische Igenico übernommen hat.

Als Anbieter von Zahlungssystemen hat Worldline, so wie die anderen Branchen-Mitglieder auch, vom Absturz der deutschen Wirecard profitiert und bewegt sich auf einem kontinuierlichen Wachstumspfad. Der Umsatz wächst stetig, der operative Gewinn ebenso. Dass sich der Gewinn pro Aktie schwankender darstellt als die operativen Gewinne basiert darauf, dass sich Worldline derzeit stetig vergrößert. So übernahm man neben der oben erwähnten Igenico im Sommer den Zahlungsdienstleister Axepta Italy von der BNP Paribas; es ist gut möglich, dass weitere Aktivitäten zur Vergrößerung des Unternehmens folgen.

Beste FinTech Aktien Fazit: Eine spannende Branche mit großen Perspektiven

Die Finanzbranche muss mit der technologischen Entwicklung Schritt halten, wobei das letztlich für alle Branchen gilt. FinTech, Financial Technology, ist ein „Muss“ … und je größer der Druck insbesondere auf die europäische Finanzindustrie wird, desto dringlicher wird der Ruf nach neuen, innovativen Lösungen. FinTech-Unternehmen haben daher große Perspektiven, aber es gilt, wie immer an der Börse: Streuen Sie die Investments und agieren Sie mit Bedacht, denn auch Aktien in Wachstumsbranchen sind keine Einbahnstraße.

