Die besten Blue Chip Aktien 2021

An der Börse wird gerne mit Fachausdrücken hantiert. Da wird man von Spitznamen, Umschreibungen und Abkürzungen förmlich erschlagen. Und oft verwenden Akteure solche Begriffe dann verkehrt, auch, weil selten erklärt wird, was ein bestimmter Ausdruck wirklich zu bedeuten hat.

Ein Grund ist, dass manche glauben, besonders gescheit und glaubhaft zu wirken, wenn sie reden und schreiben, als wären sie Mediziner. Wir teilen solche Ansichten nicht. „Fachchinesisch“ ist nur dann sinnvoll, wenn alle Beteiligten diese Sprache verstehen. Grund genug, sich einmal anzusehen, was sich hinter der eleganten Formulierung „ “ verbirgt und wieso diese Blue Chips für jeden Investor interessant sind.

Blue Chips – was genau ist das?

Bemerkenswert an diesem Ausdruck ist, dass er eigentlich völlig unpassend ist, sich aber trotzdem im Lauf der Jahrzehnte hinweg etabliert hat, einfach, weil er so elegant klingt. Warum unpassend?

Weil „Blue Chips“ eigentlich die Spieljetons mit dem höchsten Wert in Spielcasinos sind. Und mit einem Glücksspiel hat der nun wirklich nichts zu tun. Nichtsdestotrotz hielt sich dieser Begriff bis heute, wobei manchmal auch vermutet wird, dass sich diese Formulierung deswegen so lange hält, weil sie mit dem Spitznamen des IBM-Konzerns korreliert. IBM, ein Unternehmen, das jahrzehntelang als eines der Blue Chips schlechthin angesehen wurde, wird von den US-Investoren auch „Big Blue“ genannt. Wobei da das „Blue“ auf die blaue Farbe des Firmenlogos zurückgeht. Aber in beiden Fällen führt das schon zu der richtigen Vermutung, um was es bei „Blue Chips“ geht:

Blue Chips sind besonders große Unternehmen, die von Umsatz und her am Aktienmarkt Schwergewichte darstellen. Man findet sie in den Flaggschiff- oder Leitindizes eines Marktes, also für Deutschland im DAX, für die USA im Dow Jones.

Eine klar abgegrenzte Definition, ab welcher Größe ein Unternehmen zu den Blue Chips zählt, gibt es nicht. Das wäre aber auch nicht sinnvoll, denn die großen Unternehmen eines Marktes können im Vergleich zu einem anderen Markt klein sein, auch, wenn sie in einem Land große Konzerne sind. Das erkennt man schon daran, dass die meisten der 50 derzeit größten Unternehmen der Welt ihren Sitz in den USA haben.

In einer solchen weltweiten Hitliste tauchen deutsche Unternehmen nur in geringer Zahl auf, trotzdem kann man viele deutsche Unternehmen, die im weltweiten Vergleich nicht unter die Top 50 kommen … wie z.B. die Deutsche Telekom oder Siemens … aus Sicht des deutschen Marktes eindeutig als „Blue Chips“ einstufen.

Warum in Blue Chips investieren?

Manche Anleger sehen diese Blue Chips als „langweilig“ an und meiden sie. Ihr Argument: Diese „Dickschiffe“ sind zu groß, um spannend zu sein. Sie seien zu unbeweglich, würden zu langsam wachsen. Das ist zwar nicht ganz falsch, aber es ist nur die eine Seite der Medaille.

Es ist schon wahr, dass diese Titanen unter den Unternehmen keine Wachstumsraten von 30 oder 40 Prozent pro Jahr aufweisen. Und so sieht man selten Blue Chips, deren Aktien in einem Jahr 100 oder mehr Prozent zulegen. Aber Blue Chips sind auch kein Tummelplatz für Spekulanten, sondern für Investoren. Für Anleger also, die nicht zocken, sondern ihr besonnen und mit einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont anlegen und vermehren wollen. Und für diese letztlich weit größere Gruppe unter den Anlegern haben Blue Chips entscheidende Vorteile:

Vorteile Blue Chip Aktien:

Geringere Schwankungen der

Gute Dividendenrendite

Jederzeit an allen wichtigen Börsen handelbar

Hohe Transparenz der Geschäftsentwicklung

Dass Starinvestoren wie Warren Buffett sich vor allem auf Blue Chips verlassen und doch über Jahrzehnte hinweg Gewinne erwirtschaftet haben, die die meisten Anleger blass vor Neid werden lassen, hat schon gute Gründe. Blue Chips sind vielleicht keine „Rennwagen“ am Aktienmarkt. Aber sie laufen solide und stetig – und darauf kommt es an, wenn man sich ein robustes Fundament für sein Depot schaffen will. Und die ?

Der folgende über einen Zeitraum von 10 Jahren zeigt anhand des US-Aktienmarkts, dass sich Leitindizes der großen Aktienmärkte wie der Dow Jones oft deutlich besser entwickeln als der Gesamtmarkt, hier für die USA durch einen der am breitesten greifenden Gesamtmarktindizes dargestellt, den New York Stock Exchange (NYSE) Composite Index.

Momentum und Streuung: Wie man am besten in Blue Chip Aktien investiert

Es lohnt also, sich diese Blue Chips, diese Titanen der Börsenwelt, genauer anzusehen. Aber natürlich können auch Titanen ins Wanken geraten und schlecht laufen. Daher ist es sinnvoll, sich diese „Größten der Großen“ regelmäßig anzusehen und zu prüfen, welche von ihnen aus der Masse herausstechen, indem sie eine besonders starke Dynamik entwickeln.

Hierzu ließe sich prüfen, welche dieser Aktien über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten den jeweiligen Blue Chip Index schlagen. Damit würde man immer diejenigen Aktien mit dem stärksten Momentum im Depot halten. Was zur Schwäche neigt, wird konsequent verkauft und durch stärkere Aktien ersetzt. Und darüber hinaus sollte man da eine sinnvolle Streuung vornehmen, indem man sich aus jedem der ganz großen Wirtschaftsräume eine gleichmäßige Zahl an Blue Chips ins Depot legt. Wir stellen Ihnen hier die per August 2021 über die letzten zwölf Monate besten Blue Chips aus folgenden vier Indizes vor:

Der DAX als Blue Chip Index für Deutschland

Der Euro Stoxx 50 als Repräsentant für die Eurozone

Der Dow Jones, Flaggschiff-Index der

Der Nikkei 225, Leitindex der japanischen Börse

Sie vermissen China? China haben wir bewusst außen vor gelassen. Das Land ist zwar mittlerweile die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Aber der Aktienmarkt ist reglementiert und zudem mehr politischen Einflüssen ausgesetzt als andere Börsen. Nicht umsonst rechnet man China (noch) zu den wirtschaftlichen Schwellenländern, den Emerging Markets. Noch ist die Zeit, dass chinesische Aktien, egal wie groß die jeweiligen Unternehmen sind, kein sehr spekulatives Investment mehr sind, nicht gekommen.

Wer liegt vorne? Wir prüfen regelmäßig nach!

Wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, sollte man solche Rankings der besten Blue Chips regelmäßig überprüfen, denn natürlich sind alle Wertungen von Aktien Momentaufnahmen.

Der kann sich verändern, nicht zuletzt, weil sich eine gute Geschäftsentwicklung in eine grandiose, aber auch in eine sich abschwächende Geschäftsentwicklung verwandeln kann. Deshalb werden wir für unser Blue Chip Ranking regelmäßig Updates vornehmen.

Gerade in diesem so schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, das von starken Schwankungen und einem hohen Maß an Unsicherheit geprägt ist, ist es wichtig, regelmäßig einen Blick darauf zu werfen, welche der großen Blue Chips sich in diesem besonders herausfordernden Umfeld am besten schlagen. Unsere aktuelle Überprüfung hat als Stichtag Montag, den 16. August 2021 bzw. für die Aktien des Dow Jones Freitag, den 13. August 2021.

DAX – Die besten Blue Chip Aktien 2021

Welche drei deutschen Blue Chips schlagen den DAX auf Sicht der letzten zwölf Monate am deutlichsten? Hier unsere Top 3 im August 2021 für den deutschen Aktienmarkt:

Daimler ( : DE0007100000 – Symbol: DAI – Währung: EUR) steht im August 2021 ganz oben in der Hitliste der DAX-Outperformer. Gut 76 Prozent ist die Aktie binnen eines Jahres gelaufen. Basis dieser immensen Rallye war der Umstand, dass die Automobilkonzerne deutlich besser durch die Lockdown-Phasen gekommen waren als im Vorfeld befürchtet und die Erwartung, dass sich die Profitabilität bei Daimler im laufenden Jahr deutlich wird steigern lassen.

Merck KGaA (ISIN: DE0006599905 – Symbol: MRK1 – Währung: EUR) belegt den zweiten Platz unter den besten Blue Chips des DAX. Der Pharma-Riese (nicht zu verwechseln mit dem US-Pharmaunternehmen Merck) profitiert als Zulieferer von Impfstoff-Komponenten an den weltweiten Corona-Impfungen und wuchs dadurch zuletzt sehr dynamisch. Gerade in den letzten Monaten zog die Aktie rasant davon, weil man jetzt auf den Effekt von Auffrischungsimpfungen setzt.

Infineon (ISIN: DE0006231004 – Symbol: IFX – Währung: EUR) erreichte mit einem Plus von gut über 50 Prozent im Zwölf-Monats-Vergleich die Bronzemedaille unter den 30 DAX-Aktien. Die Marktteilnehmer zeigten sich beeindruckt von der Stabilität der Umsätze trotz der immens schwierigen Gesamtsituation im Krisenjahr 2020 und griffen hier beherzt zu. Seit einigen Monaten ist hier indes keine Aufwärtsdynamik mehr zu sehen. Grund: Zwar herrscht weltweit Chipmangel, aber Infineon produziert bereits auf Volllast und hatte im Frühjahr den höchsten Kurslevel seit zwanzig Jahren erreicht, so dass viele mutmaßen, dass hier nicht mehr allzu viel Spielraum nach oben sein könnte

Euro Stoxx 50 – Die besten Blue Chip Aktien 2021

Der Euro Stoxx 50 umfasst die 50 größten Blue Chips der gesamten Eurozone. Etwa ein Drittel dieser Aktien stammen aus dem DAX. Über den hier untersuchten Zeitraum von 12 Monaten hat Daimler als einzige DAX-Aktie den Sprung in die Top 3 dieses europäischen Leitindex geschafft. Daher nehmen wir Daimler heraus, der Platz 4, die spanische Banco Santander, rückt nach.

Platz 1 erreicht die ASML Holding (ISIN: NL0010273215 – Symbol: ASML – Währung: EUR) mit einem Zwölf-Monats-Gewinn von sagenhaften 109 Prozent. Die ASML Holding ist ein niederländischer Zulieferer für die Halbleiterindustrie. Die von ASML hergestellten Lithographie-Systeme sind seit Jahren stark nachgefragt: Umsatz, Gewinnmarge und Gewinn haben sich über die letzten Jahre konstant nach oben entwickelt.

Die Silbermedaille im Euro Stoxx 50 erreicht per Mitte August der französische Luxusgüterkonzern LVMH (ISIN: FR0000121014 – Symbol: MC – Währung: EUR), mit vollständigem Namen Louis Vuitton Moet Hennessy, mit einer Performance von fast 80 Prozent. Viele mag es überraschen, aber die Luxusgüter haben die heiße Corona-Phase sehr gut überstanden. Und bereits seit Herbst 2020 ziehen Umsatz und Gewinn bei LVMH kräftig an, so dass die Experten für das Gesamtjahr mit einem Rekordgewinn rechnen.

Für Daimler auf Platz 3 nachgerückt: die Banco Santander (ISIN: ES0113900J37 – Symbol: SAN – Währung: EUR), die ansonsten auf dem vierten Platz gelegen hätte. Die Banken haben, seit die Regierungen und Notenbanken die Märkte massiv mit Geld geflutet haben und im November 2020 klar wurde, dass die Impfkampagne bald beginnen würde, kräftig Boden gutgemacht. Man setzt auf wieder steigende Gewinne durch eine deutlich erhöhte Kreditnachfrage, was sich in den ersten Quartalsbilanzen der Bankhäuser auch schon positiv bemerkbar gemacht hat.

Dow Jones – Die besten Blue Chip Aktien 2021

Der Dow Jones ist der bekannteste der Welt und steht für viele stellvertretend für den Aktienmarkt an sich. Und das, obwohl dieser Index, der mit vollem Namen Dow Jones Industrial Average heißt, nur 30 Aktien umfasst. Doch diese 30 Aktien gehören zu den Titanen der Weltwirtschaft, sie sind „die“ Blue Chips der Wall Street. Um diesen Flaggschiff-Index der USA kommt niemand herum, der ein sinnvoll diversifiziertes (=gestreutes) Blue Chip Depot aufbauen will.

Dass mit Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040– Symbol: GS – Währung: USD) eine US-Investmentbank den Spitzenreiter im Dow Jones stellt, ist nicht überraschend. Die Börse boomt und das Wachstum wird durch massiv erleichterten Zugang zu Krediten befeuert. Das lässt die Gewinne des Branchenriesen Goldman Sachs explodieren. Derzeit rechnen die Experten für 2021 mit absoluten Rekordgewinnen. Für die kommenden Jahre ist man aber noch eher vorsichtig, kalkuliert zwar immer noch hohe, aber gegenüber 2021 rückläufige Profite ein. Ob Goldman Sachs also in einem Jahr immer noch an der Spitze der Dow-Performer stehen wird, muss sich erst noch herausstellen.

American Express (ISIN: US0258161092– Symbol: AXP – Währung: USD) schlägt in die gleiche Kerbe wie Goldman Sachs: Die Schuldenblase ist durch Corona noch deutlich weiter aufgebläht worden, davon profitiert ein Kreditkartenanbieter natürlich immens. Die Gewinnprognosen der Analysten wurden auch bei „AmEx“ in den letzten drei Quartalen weit übertroffen. Zwar erwarten die Analysten hier nur leicht über den bisherigen Rekorden liegende Gewinne für das laufende Jahr, aber hier geht man im Moment davon aus, dass sich dieser Gewinnanstieg auch 2022 und 2023 wird fortsetzen können.

NIKE (ISIN: US6541061031 – Symbol: NKE – Währung: USD) gehört zur Spitze der Sportartikelhersteller und kam, was Umsatz und Gewinn angeht, im Krisenjahr 2020 weniger unter Druck als dies viele Investoren anfänglich befürchtet hatten. Im Jahr 2021 glänzte NIKE vor allem im zweiten Quartal mit überraschend starken Bilanzergebnissen, das löste den gewaltigen Rallye-Schub Ende Juni aus, durch den sich NIKE in die Top 3 hat schieben können. Denn das machte deutlich, dass der Konsum im Bereich der Sportartikel nicht nur das frühere Niveau erreicht, sondern sogar gegenüber der „Prä Corona“-Phase auf dem Wachstumspfad ist.

Nikkei 225 – Die besten Blue Chip Aktien 2021

Durch die Schlagzeilen, die das im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen starke Wachstum Chinas macht und durch die Unruhe, die der Handelskrieg mit den USA in den letzten Jahren mit sich brachte, rückte der japanische Aktienmarkt bei manchen Anlegern etwas in den Hintergrund. Zu Unrecht, denn hier finden sich starke, immens große Unternehmen von Weltrang, die in keinem Depot fehlen sollten. Die Performances unserer aktuellen Top 3 des Nikkei 225-Index sprechen da für sich. Und anders als an den chinesischen Börsenplätzen können Anleger hier frei und planungssicher agieren.

Wir stellen Ihnen hier die drei Aktien vor, die in den vergangenen zwölf Monaten im Rahmen des Tokioter Leitindex Nikkei 225 die stärkste Performance ablieferten:

Nippon Yusen K.K. (NYK Line) (ISIN: JP3753000003 – Symbol: 9101 – Währung: JPY) ist eine der größten Reedereien der Welt und agiert fast ausschließlich im Bereich der Frachtschifffahrt. Durch die immens gestiegenen Preise für Container-Frachtraum im Zuge der im Sommer 2021 sehr ausgeprägten Lieferprobleme in vielen Bereichen der Weltwirtschaft sind die Gewinne des Unternehmens immens gestiegen – und die Aktie mit ihnen.

Kawasaki Kisen Kaisha (ISIN: JP3223800008 – Symbol: 9107 – Währung: JPY), auf Platz zwei der Top 3 des japanischen Leitindex Nikkei 225 gelandet, ist ebenfalls eine der weltgrößten Reedereien, auch bekannt als „KKK-Line“. Sie betreibt Frachtschiffe aller Art, von Containerschiffen bis ihn zu Öltankern. Auch hier ist natürlich die derzeit angespannte Lage im Bereich der Frachtschifffahrt, verbunden mit den dadurch immens gestiegenen Frachtpreisen, Basis dieser .

Mitsui O.S.K. Lines (ISIN: JP3362700001 – Symbol: 9104 – Währung: JPY), ist ebenso wie die beiden anderen japanischen Top-Performer eine Reederei, die zwar auch Fähr- und Kreuzfahrtschiffe betreibt, bei der Containerschifffahrt aber dennoch zu den Top 20 der Welt gehört. Wie bei den beiden anderen Reederei-Aktien sollte man im Hinterkopf haben, dass die derzeitige Verknappung von Frachtraum nicht dauerhaft sein wird, so dass sich die momentan grandiosen Gewinnzuwächse in den Bilanzen der Reedereien in den kommenden Jahren durchaus wieder zurückbilden könnten.

FAZIT: Die Besten der Besten Blue Chips als Fundament eines Aktiendepots

Die größten Unternehmen der Welt … und unter diesen die ausgewählt stärksten Performer im Depot zu haben, gut diversifiziert über die wichtigsten Wirtschaftsregionen, das ist ein solides Fundament für jeden Anleger.

Es empfiehlt sich dabei, diejenigen Top Blue Chips, deren Aktien auf die eigene Landeswährung lauten, etwas höher zu gewichten. Natürlich können Sie US- und Japan-Blue Chips hierzulande ebenso problemlos in Euro kaufen und verkaufen. Aber bei ihnen wirken die Veränderungen von US-Dollar und japanischem Yen mit auf den . Dieses sollte man nicht zu groß werden lassen, daher würde es sich anbieten, die Aktien der Eurozone ein wenig höher zu gewichten.

Wir werden diesen Artikel in regelmäßigen Abständen aktualisieren, um Sie in Sachen Positionswechsel in dieser Hitliste der weltweiten Top Blue Chips auf dem Laufenden zu halten!

*Kurse vom 13. Und 16.08.2021, Charts von marketmaker pp4

