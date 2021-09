Small Caps Aktien – Die besten US-Nebenwerte 2021

Manchmal kommt es eben doch auf die Größe an: US-Small Caps haben die größeren Werte in Bezug auf die in den letzten Jahren fast immer geschlagen und waren so die heimlichen Börsen-Stars. Unter den zahlreichen unbekannten kleineren Aktien, die oft unter dem Radar der meisten Analysten fliegen, befinden sich immer wieder „Perlen“, mit denen Investoren mehrere Hundert Prozent Kursgewinn einfahren.

Die heimlichen Börsenstars: Diese wachstumsstarken US-Small Caps fliegen noch unter dem Radar der Analysten

Im Jahr 2021 hinkten die kleinen Werte den Größeren jedoch vor allem in den USA deutlich hinterher. Wir haben uns für Sie angesehen, mit welchen amerikanischen Small Caps ( = Kurzform für Market Capitalization) Sie bei der erwarteten Aufholjagd der US-Nebenwerte auf die Überholspur des Aktienmarkts wechseln können.

Was sind Small Caps?

Weltweit gibt es etwa 15.000 Aktiengesellschaften, die an regulierten Börsen notiert sind. Etwa 6.000 davon zählen zu den kleineren Werten, den sogenannten Small- bzw. (zu Deutsch: Nebenwerte). Größere börsennotierte Firmen werden hingegen als oder Large Caps ( ) oder einfach zu Deutsch als bezeichnet. Was als gilt, ist jedoch relativ und die Grenzen sind fließend: So zählen in Deutschland nur Aktien mit einem Gesamtbörsenwert bis 500 Mio. Euro als Small Caps. Im US-Index Russell 2.000 Index hingegen, der die 2.000 Aktien mit der niedrigsten in den USA enthält, sind auch Werte mit einer Börsenkapitalisierung von bis zu zehn Milliarden USD enthalten. Eine dieser Größenordnung käme hierzulande fast schon als DAX-Kandidat in Frage. In den USA gilt ein börsennotiertes Unternehmen in der Regel bis zu einer Größe von 10 Mrd. USD als Small Cap und bis 30 oder 50 Mrd. USD als Mid Cap.

David schlägt Goliath: Regelmäßige Outperformance der Small Caps

Der Nebenwerte-Index Russell 2.000 stieg von Anfang 2016 bis März 2021 von 943 Punkten bis zu einem Hoch bei 2.360 Zählern – ein beachtliches Plus von +150 %. Im selben Zeitraum stieg der S&P 500 Index, der die 500 größten US-Aktien enthält von 1.991 Punkten auf 3.970 Zähler. Ein Anstieg, der mit +99 % deutlich unter der Nebenwerte-Performance liegt. Der Dow Jones Index mit den 30 größten US-Aktien stieg von 17.063 auf 33.015 Punkte und erzielte so immerhin ein Plus von +93 %. An die Performance des Russell 2.000 kommt das trotzdem bei weitem nicht heran. Anschließend jedoch schwächelten die kleineren und mittleren Werte. Während die großen drei US-Indizes S&P 500, Nasdaq und Dow bis Sommer von Hoch zu Hoch eilten, bewegte sich der Russell 2.000 seitwärts und erreichte die Hochs des Frühjahrs bislang noch nicht wieder.

Nach schwächerer Phase: Aufholpotenzial bei den kleineren US-Aktien

Dass kleinere Small Cap Aktien längerfristig betrachtet stärker zulegen als große sogenannte Blue Chip Aktien ist übrigens ein weltweites Phänomen: Der MSCI World Small Cap Index verzeichnete seit dem 29. Dezember 2000 eine jährliche von +10,3 %, während der große Bruder MSCI World „nur“ +6,7 % p.a. ablieferte. Nach einer halbjährigen Phase der Underperformance, in der vor allem größere Werte wie Apple oder Microsoft stark in der Anlegergunst standen, versprechen die kleineren Werte nun also wieder Aufholpotenzial.

Amerikanische Nebenwerte: Klein aber oho!

Während Nebenwerte hierzulande eher stiefmütterlich behandelt werden, ist der US-Markt für Nebenwerte für Anleger besonders attraktiv: Das Segment hat fast dasselbe Marktvolumen wie der gesamte europäische und ist zudem ähnlich liquide. Die Gewinne amerikanischer Small Caps sind – gemessen am Umsatz – im Schnitt etwa doppelt so hoch wie die der Großkonzerne. Und diese erzielen einen großen Teil ihrer Gewinne auch nur durch Aktienrückkäufe – zum Teil sogar auf Pump. Kleinere Unternehmen hingegen steigern ihre Gewinne vor allem durch organisches Wachstum. Auch in Krisen gelten kleine Unternehmen als flexibler und können Restrukturierungen leichter und schneller umsetzen als die großen Dickschiffe.

Steuersenkungen und Bürokratieabbau stärken kleinere und mittlere Unternehmen

Ein großer Vorteil von US-Nebenwerten: Der Heimatmarkt in den USA ist sehr groß und bietet für viele innovative kleine Firmen und Startups erst einmal ausreichende Absatzpotenziale, bevor die internationale Ausrichtung vorangetrieben wird. Aus demselben Grund ist auch das Coronavirus ein geringerer Faktor, denn selbst wenn der internationale Warenverkehr ins Stocken gerät, gibt es immer noch den US-Binnenmarkt. Und dieser dürfte nach dem Abflauen der Covid-19 Pandemie ein besonders starkes Comeback feiern.

Kleinere und mittlere Unternehmen sind zudem auch die größten Nutznießer der Steuersenkungen und profitieren ebenso vom Abbau der bürokratischen Hürden in den letzten Jahren. Boris Schlossberg von BK sieht Small Caps für 2021 klar im Vorteil, vor allem nach dem Wahlsieg von Joe Biden und dem erwarteten Ende der Corona-Krise: „Small Caps haben eine erstaunliche operative , weil die Unternehmen, die überlebt haben, jetzt die Chance haben, sich mit einer viel schlankeren Belegschaft und daher viel besseren Gewinnmargen zu erholen.“ Anleger sollten daher den US-Nebenwertemarkt mehr in den Blick nehmen.

Die besten US Small Cap ETFs

Wer in US-Small Caps investieren möchte, der kann dies beispielsweise über eine Vielzahl von ETFs. Besonders gut haben sich sich in den letzten Jahren der iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF ( : IE00B3VWM098 – Symbol: SXRG – Währung: EUR), der Amundi Russell 2000 UCITS ETF (ISIN: LU1681038672 – Symbol: RS2K – Währung: EUR) oder der Invesco Russell 2000 UCITS ETF (ISIN: IE00B60SX402 – Symbol: SC0K – Währung: EUR) entwickelt. Alle drei ETFs sind über LYNX bereits für eine niedrige Kommission ab 5,80 Euro pro Trade handelbar.

Die besten amerikanischen Small Caps (Nebenwerte) 2021

Für Anleger mit guten Nerven, die sich durch vergleichsweise höhere Kursschwankungen der Small Caps nicht aus der Ruhe bringen lassen, bieten kleine, wachstumsstarke Einzelwerte aus aufstrebenden Branchen zur Depotbeimischung und Depotdiversifizierung attraktive Kurschancen. Nachfolgend finden Sie die unserer Meinung besten Nebenwerte der USA für 2021 und darüber hinaus, von denen wir Ihnen drei Aktien näher vorstellen möchten.

Smallcap Vergleich: Das sind die besten Nebenwerte der USA

Hier finden Sie eine Aktien-Liste von 10 relativ kleinen aber wachstumsstarken US-Nebenwerten, unsere Small Cap-Tabelle. Drei dieser Nebenwerte mit außergewöhnlichem Potenzial stellen wir Ihnen im Anschluss vor. Diese Small Caps könnten zu den Gewinneraktien 2021 gehören.

Small Cap Aktien Liste USA

Small Caps Aktien ISIN Symbol Branche Marktkapitalisierung Währung Box US10316T1043 BOX Content Management Software 3,0 Mrd. USD USD Ciena US1717793095 CIEN Optische Netzwerktechnik 8,7 Mrd. USD USD Emergent Biosolutions US29089Q1058 EBS Biotechnologie 6,6 Mrd. USD USD InMode IL0011595993 INMD Medizintechnik 2,5 Mrd. USD USD Lumentum Holdings US55024U1097 LITE Optische Netzwerktechnik 7,1 Mrd. USD USD Pacira Biosciences US6951271005 PCRX Biotechnologie 3,3 Mrd. USD USD Ping Identity US72341T1034 PING IT Security Software 2,9 Mrd. USD USD Power Integrations US7392761034 POWI Halbleiter 5,6 Mrd. USD USD Qualys US74758T3032 QLYS IT Security Software 4,0 Mrd. USD USD Sciplay US8090871091 SCPL Online & Mobile Games 2,6 Mrd. USD USD

Qualys: IT-Sicherheit in Zeiten der Digitalisierung

Qualys (ISIN: US74758T3032 – Symbol: QLYS – Währung: USD) ist Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen in Firmen und Organisationen. Das im Jahr 1999 gegründete Unternehmen war der erste Anbieter, der Schwachstellen-Management-Lösungen als Anwendungen cloudbasiert d.h. über das Internet mit einem sogenannten „Software-as-a-Service“ -Modell lieferte.

Jährlicher Schaden durch Cyber Angriffe: 675 Mrd. USD

Im Zuge der Digitalisierung nehmen Hackerangriffe immer mehr zu. Um sich gegen Schäden von Cyber-Angriffen, Datenverlusten oder -missbrauch abzusichern, müssen Unternehmen IT-Sicherheitsfirmen engagieren. Einem Bericht des Analysehauses Deloitte zufolge wird fast die Hälfte aller Unternehmen wöchentlich per Internet attackiert, die meisten davon sogar täglich. Vor fünf Jahren lag die Zahl der Vorfälle noch nicht mal halb so hoch. Je größer ein Unternehmen, desto häufiger sind Hackerangriffe, bei denen nicht selten auch größere finanzielle Schäden entstehen. In den Medien war zuletzt immer häufiger von sogenannten Ransomware-Attacken zu lesen. Dabei schleusen Hacker eine Erpresser-Software in Unternehmensnetzwerke, die anschließend wichtige Daten verschlüsselt. Nur gegen die Zahlung eines hohen Lösegelds (Englisch: ransom) in Bitcoins oder anderen Kryptowährungen werden die Daten wieder freigegeben.

Weltweit wird der durch Hackerangriffe entstandene ökonomische Schaden bereits auf 675 Mrd. USD geschätzt, ein großer Teil davon entfallen auf die USA. Kein Wunder, dass der Markt für IT-Sicherheit seit vielen Jahren stetig wächst und aktuell auf ein jährliches Wachstum von +9 % kommt.

Cyber Security ist ein , in den es sich zu investieren lohnt – wenn man genau hinschaut und die richtigen Werte entdeckt. Einer davon könnte Qualys sein. Die Plattform des Unternehmens basiert auf einer modernen, Cloud- und Microservices-basierten Architektur, die eine erweiterbare, leistungsstarke und vor allem sicherere IT-Umgebung gewährleistet. Verschiedene Apps helfen dabei, die IT-Sicherheit zu vereinfachen und die Compliance-Kosten zu senken. Mittels künstlicher Intelligenz werden Sicherheitsanwendungen bei Bedarf bereitgestellt, so dass das komplette Spektrum an IT-Sicherheit, Kontrolle und Compliance abgedeckt und automatisiert werden kann. Qualys möchte eine dynamische Plattform als hochskalierbare Lösung zur Verfügung stellen, die eine vollständige Übersicht über alle lokalen Endpunkte, Clouds und mobilen Umgebungen vermittelt. Auf diese Weise wissen Unternehmen stets über ihren Sicherheitsstatus Bescheid und können entsprechend reagieren. Nachdem der langjährige CEO Philippe Courtot Anfang des Jahresaus gesundheitlichen Gründen zurücktrat, brach der Aktienkurs dramatisch von 145 USD auf 90 USD ein. Im Juni meldete das Unternehmen dann den Tod des ehemaligen Chefs. Zum Nachfolger wurde Vorstandsmitglied Sumedh Thakar bestellt, der zuvor bereits mehr als 20 Jahre in unterschiedlichen Positionen im Unternehmen tätig war.

Überdurchschnittlich starkes Gewinnwachstum

In den vergangenen drei Jahren stiegen die Umsätze von Qualys im Schnitt um +14 %, während die Gewinne überdurchschnittlich um +29 % p.a. zulegten. Für 2021 gehen die Analysten bei einer erneuten Umsatzsteigerung von +12 % auf 407 Mio. USD von einer moderaten Gewinnsteigerung auf 23,05 USD je aus. Im kommenden Jahr 2022 sollen dann bei einem Umsatz in Höhe von 454 Mio. USD immerhin 3,18 USD erzielt werden.

Aktie nach Ausscheiden des Vorstands in der Korrektur

Die Aktie von Qualys befindet sich seit dem Börsengang im Jahr 2012 (Ausgabepreis 12 USD) in einem Aufwärtstrend, mittlerweile beträgt der des Unternehmens bei einem Aktienkurs von 119 USD in etwa 4,7 Mrd. USD. Allerdings fiel die Aktie zuletzt von den Höchstständen bei ca. 148 USD wieder deutlich zurück, was vor allem am Ausscheiden des mittlerweile verstorbenen langjährigen CEOs Phillipe Courtot lag. Möglicherweise bietet sich durch die Korrekturbewegung eine längerfristige Einstiegsgelegenheit.

Ende des Wachstums nicht in Sicht: Steigender Börsenwert erwartet

Anhand der Kursreaktion auf das Ausscheiden des charismatischen CEOs wird allerdings das besondere Risiko von Small-Caps verdeutlicht. Mitunter genügen auch kleinere Ereignisse oder Personalien, um ein Unternehmen (vorübergehend) aus der Bahn zu werfen. Bei Qualys sind wir allerdings optimistisch, denn das Unternehmen bewegt sich mit innovativen Lösungen auf einem absoluten Zukunftsmarkt. Je mehr Daten im Zuge der Digitalisierung entstehen und fließen, desto mehr Absicherungsbedarf ist notwendig. Mit der Small Cap Aktie können Sie also hervorragend auf den Trend Cyber Security setzen. Denn der Spezialist für Netzwerksicherheit und Compliance profitiert in erster Reihe von der steigenden Datenflut und dem Bedarf nach Sicherheit und Kontrolle. Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht. Deshalb dürften Umsätze und Gewinne von Qualys auch in den kommenden Jahren unter der Führung des neuen CEOs Thakar überproportional zum Markt wachsen. Das wiederum wird sich dann mit Sicherheit auch entsprechend in einem langfristig steigenden Börsenwert niederschlagen.

Ciena: Infrastruktur für Telekom- und Kabelnetzwerke feiert Comeback

Ciena (ISIN: US1717793095 – Symbol: CIEN – Währung: USD) mit Sitz in Maryland, USA ist ein führender Hersteller von intelligenten optischen Netzwerken und Zubehör. Gegründet wurde die Ciena Corporation im Jahr 1992 mit Fokus auf optische Übertragungstechnik z.B. die damals neuen Breitband- und Glasfaserkabel. Damit gilt das Unternehmen als technologischer Pionier und Vorreiter, der den Weg für ein kostengünstiges Internet geebnet hat. Zur Glanzzeit des Unternehmens um die Jahrtausendwende erreichte die Aktie Höchstkurse von mehr als 1.000 USD, bevor der Absturz auf Kurse von 5 USD folgte. Ciena verschwand in der Versenkung und fristete abgesehen von wenigen Börsen-Strohfeuern ein Dasein als Nischenanbieter und Small Cap mit einer zeitweisen Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd. USD.

In den vergangenen Jahren wurde der Produktumfang deutlich erweitert und besteht heute aus Lösungen für Zugangsnetze, sogenanntes Packet Switching, Datentransport und -switching, Netzüberwachung sowie Netzdienstleistungen und Software. Mittlerweile verfügt Ciena über mehr als 2.000 technologische Patente. Die Ethernet-Schaltungen und -Systeme werden von Telekom- und Kabeldienstanbietern für eine automatisierte Netzinfrastruktur benötigt, um deren Effizienz und Geschwindigkeit zu steigern. Insgesamt werden bereits mehr als 1.500 Geschäftskunden in über 35 Ländern Geräte, Software und Services angeboten mit denen Netzwerke an die sich ständig ändernden Anforderungen angepasst werden können.

Namhafte Kunden wie Deutsche Telekom, Vodafone, Samsung oder AT&T

Auf der Kundenliste finden sich Unternehmen wie die Deutsche Telekom, Vodafone, Samsung oder AT&T. Neben der Bereitstellung von Netzwerktechnik und -diensten gehört zum Angebotsspektrum auch die Verwaltung des Sprach-, Video- und Datenverkehrs in Kommunikationsnetzen. Nach dem Kauf des Konkurrenten Acacia Communications durch den Netzwerkriesen Cisco Systems sehen Analysten Ciena als klaren Gewinner, denn einige ehemalige Acacia Kunden dürften mittlerweile zu Ciena übergelaufen sein.

Kurzfristige Wachstumspause erwartet

In den vergangenen drei Jahren stiegen die Umsätze moderat, im Schnitt um +4 % p.a. Die Gewinne jedoch stiegen überproportional, um durchschnittlich +34 %. Für das zurückliegende Geschäftsjahr 2019/20 wurden Umsätze in Höhe von 3,5 Mrd. USD gemeldet, im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 wird nur mit einer moderaten Steigerung auf 3,6 Mrd. USD gerechnet. Das Ergebnis pro Aktie soll dabei leicht von 2,95 USD auf 2,92 USD zurückgehen. Im kommenden Geschäftsjahr 2021/22 erwarten Analysten dann einen Umsatz von 3,9 Mrd. USD (+8 %) und einen Gewinn von 3,16 USD je Aktie.

Aktie kurz nach dem Coronavirus-Crash auf neuem Mehrjahreshoch

Seit einigen Jahren befindet sich die Ciena-Aktie wieder auf dem aufsteigenden Ast. Der Wert notiert mit aktuell 53 USD nicht mehr weit von dem im September 2020 erzielten 18-Jahres-Hoch auf das nach einem (Corona-bedingt) enttäuschenden Geschäftsausblick eine heftige Korrektur folgte. Seitdem konnte sich die Aktie allerdings wieder fast komplett erholen. Den Kursbereich des letzten Zwischenhochs von ca. 61 USD gilt es nun zurückzuerobern und zu überwinden. Ein erster Versuch im Juni scheiterte knapp.

Aktie mit langfristigem Potenzial

Dank hoher Investitionen in Forschung und Entwicklung, neuen, innovativen Produkten und einer steigenden Kundennachfrage befindet sich Ciena nach Jahren des Darbens wieder auf einem Wachstumskurs, der durch Corona-Auswirkungen allerdings eine kleine Delle bekommen hat. Trotzdem ist die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau von ca. 49 USD nicht teuer bewertet. Die Aktie ist vor allem für Anleger geeignet, die auf ein langfristiges Comeback des ehemaligen Highflyers setzen möchten. Die Voraussetzungen dafür, dass Ciena vom Small Cap-Niveau wieder in andere Bewertungsregionen vorstoßen könnte, waren nie besser.

InMode: Schnell wachsendes Medizintechnik-Unternehmen aus Israel

Bei InMode (ISIN: IL0011595993 – Symbol: INMD – Währung: USD) handelt es sich nicht um ein US-Unternehmen, sondern ein in Israel ansässiges Medizintechnik-Unternehmen. Die Firma gilt als Technologieführer im Bereich nicht- bzw. minimalinvasiver chirurgischer Eingriffe und Schönheitsoperationen. Die Lösungen des Unternehmens sind bestehenden Verfahren technologisch überlegen, so dass es eine steigende Nachfrage nach den Produkten gibt.

Milliardenmarkt Schönheitschirurgie

Die Geräte von InMode kommen unter anderem in der plastischen Chirurgie, der Gynäkologie, der Dermatologie, sowie in den Bereichen HNO und Augenheilkunde zum Einsatz. Anwendungsfelder sind beispielsweise Konturierungen, Hautbehandlungen, Akne, Haarentfernungen, Anti-Aging & Wellness sowie Pigment- und Gefäßprobleme. Dazu nutzt InMode unter anderem innovative Technologien, die auf Radiofrequenz (RF) oder Laser basieren. Der lukrativste Markt des Unternehmens ist der Wachstumsmarkt Schönheitschirurgie, der ein aktuelles von ca. 12 Mrd. USD hat und in den kommenden fünf Jahren jährlich knapp zweistellig wachsen soll. Die Gewinnspannen sind in diesem Markt besonders hoch, so dass sich der Fokus des Unternehmens auf diesen Bereich bezahlt machen dürfte.

Beeindruckendes Wachstum

In den letzten drei Jahren legte der Umsatz der Israelis im Schnitt um +46 % zu. Gleichzeitig stieg der Gewinn um +68 % p.a. Im Gesamtjahr 2020 erzielte InMode einen Umsatz in Höhe von 206 Mio. USD und ein Ergebnis in Höhe von 2,11 USD je Aktie. Das übertraf die Analystenschätzungen deutlich, die zuletzt bei 195 Mio. USD Umsatz und 1,79 USD Gewinn je Aktie lagen. Im laufenden Jahr 2021 erwarten Analysten für InMode einen Umsatz von 315 Mio. USD, was weit über den ursprünglichen Prognosen von ca. 255 Mio. USD und +53 % über dem Vorjahreswert liegt. Marktbeobachter gehen mittlerweile davon aus, dass das Unternehmen dabei mindestens einen Gewinn von 3,27 USD je Aktie erzielen kann, das wären +55 % mehr als im Vorjahr. Für das kommende Geschäftsjahr 2022 gehen die Analysten bereits von 372 Mio. USD Umsatz (+18 %) und 3,49 USD Gewinn je Aktie (+18 %) aus. Gut möglich, dass diese Schätzungen, die bereits deutlich erhöht wurden, abermals nach oben revidiert werden.

Technologieführer und Übernahmekandidat

InMode ist eindeutiger Technologieführer bei nicht- bzw. minimalinvasiven chirurgischen Eingriffen und Technologien für Schönheits-OPs. Die Corona-Krise konnte überraschend schnell abgehakt werden, mittlerweile können die allermeisten OPs ohne Ansteckungsgefahr durchgeführt werden. Viele Behandlungen mit InMode-Technologien werden ohnehin nicht in Krankenhäusern, sondern in privaten Schönheitskliniken und spezialisierten Praxen durchgeführt. Die Analysten dürften ihre Umsatz- und Gewinnziele für 2021 in Kürze deutlich anheben. Das mit 5 Mrd. USD Börsenwert noch recht kleine Unternehmen ist zudem ein interessanter Übernahmekandidat für größere Medizintechnik-Konzerne. Die Aktie, die aktuell bei etwa 130 USD notiert, ist in den letzten Monaten bereits ordentlich angestiegen. Für Neueinstiege sollten Anleger daher einen Rücksetzer in den Bereich 100 USD bis 110 USD abwarten.

Fazit: Small Caps auf der Gewinnerstraße

Small Caps zählen nicht ohne Grund zu den Anleger-Favoriten. Sicher auch deswegen, weil sich unter den zahlreichen Nebenwerten auch etliche „Perlen“ befinden, die später einmal zu großen, bekannten Weltkonzernen werden. Doch selbst, wenn es einem nicht gelingt einen solchen Treffer zu landen, versprechen kleine Unternehmen mit innovativen Ideen und Produkten oft mehr Kurspotenzial, als die großen „Dickschiffe“, die nur langsamer manövrieren können und irgendwann auch an die Grenzen ihres Wachstums stoßen. Den höheren Chancen stehen aber auch höhere Risiken gegenüber. Denn Small Caps sind grundsätzlich weitaus schwankungsfreudiger als Standardwerte und daher nur für Anleger geeignet, die mit erhöhten Kursrisiken (siehe Qualys) umgehen können.

Sie möchten an der Börse die besten US Small Caps Aktien handeln?

Als Aktien-Broker bieten wir Ihnen den Börsenhandel der vorgestellten besten Small Caps Aktien direkt an den Heimatbörsen der Unternehmen an. Damit profitieren Sie von einem hohen und engen Spreads.

Über den Online-Broker LYNX profitieren Sie als Daytrader, Anleger oder Investor von einem ausgezeichneten Angebot, denn wir ermöglichen Ihnen den preiswerten Handel von Aktien, ETFs, Futures, Optionen, Forex u.v.m. Nehmen Sie sich die Zeit, unsere Gebühren mit denen der Konkurrenz zu vergleichen und handeln Sie in Zukunft über unsere professionelle Handelsplattform.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen