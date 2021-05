Was tun, wenn alles durcheinander läuft?

Die Volatilität am nimmt deutlich zu. Und die Nachrichtenlage trägt ihren Teil dazu bei, hier geben sich grandios bullische Kursziele und düstere Warnungen die Klinke in die Hand. Wenn es an der Börse hektisch wird, bieten sich grundsätzlich zwei Möglichkeiten an … mitmachen oder raushalten. Aber für wen ist welche Lösung die bessere? Und gibt es taugliche Grundregeln, um in einem solchen Umfeld, wie es an der Börse aktuell vorherrscht, zu bestehen? Die gibt es.

An der Börse gibt es immer ein Für und Wider. Es gibt keine ohne Gegenargumente, es gibt keine , in der sich nicht gute Gründe für eine Aufwärtswende finden ließen. Diese Argumente verändern sich eher gemächlich: Zinsentwicklung, Konjunktur, , die Umsatz- und Gewinnentwicklung der Unternehmen. Doch wie diese Argumente von den Marktteilnehmern wahrgenommen und umgesetzt werden, ist weit weniger fließend.

Warum sich die Kurse an der Börse aktuell „aufschaukeln“ können

Dem überwiegenden Teil der Investoren sind Gegenargumente zu ihren Positionen sehr wohl bekannt. Man steht zu seinen Argumenten für einen Trade, aber das „ja, aber“ ist immer im Hinterkopf mit dabei. Nur wird es in der Regel eben nicht beachtet, weil man das „Für“ der eigenen Position als stärker ansieht. Bei manchen reicht eine Bewegung in die für sie falsche Richtung nicht aus, um in dieser Hinsicht wankend zu werden, bisweilen wird dann umso verbissener an den eigenen Argumenten festgehalten. Aber keineswegs bei allen. Und gerade dann, wenn die Kurse volatiler werden, ist der Schritt hin zu einem Schwenk der Meinung und zugleich der Position recht klein. Was bedeutet:

Wenn es erst einmal zu etwas größeren Schwankungen kommt, nimmt auch die Zahl derer zu, die schnell ihre Positionen drehen, weil sie fürchten, sonst auf dem falschen Dampfer zu sein und mit ihm unterzugehen. Das ist ein sich selbst nährender Prozess: Je intensiver dieses hektische Auf und Ab wird, desto mehr werden von dieser Unruhe erfasst und beginnen, ihre Trades entlang der kurzfristigen Tendenz zu drehen. Da dadurch aber umso öfter Meinungen und charttechnische Signale miteinander kollidieren und dadurch bei immer mehr Akteuren immer öfter einen Wechsel in der Position auslösen, können sich die Kurse in solchen Phasen zu einem richtigen Hexenkessel aufschaukeln. Was noch mehr Trader nervös macht, die daraufhin fürchten, sie würden mit ihren Positionen untergepflügt, wenn sie nicht sofort reagieren, den Markt nicht mehr aus den Augen lassen und jeden Schwenk mitmachen.

V&V: Ob long, ob short, das Geld ist fort – es sei denn …

Aber je größer der Stress, desto schreckhafter wird man. Und je höher die Nervosität, desto eher macht man fatale Fehler, das ist ja nicht nur an der Börse so.

In einem solchen Umfeld greift dann meist der alte Spruch „ob long, ob short, das Geld ist fort“, weil man irgendwie immer das Falsche tut, zu spät kommt und die Kurse schon wieder drehen, wenn man einem Impuls folgt, obwohl man sich schon gar nicht mehr traut, sich vom Bildschirm zu entfernen. Das führt zu V&V: zu Verlusten und Verdruss. Aber das ist vermeidbar. Schön, nur wie?

Indem man in dem Moment einen großen Schritt zurück macht, an dem man bemerkt, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, weil man sich in den Sog hat hineinziehen lassen, den eine zunehmende Volatilität auslöst. Sobald man sich dessen bewusst wird, muss man umgehend handeln, auch, wenn das schwerfällt.

Denn natürlich bleibt die Sorge, zu spät zu kommen, wenn man sich dem zunehmenden Tempo verweigert, unterbewusst erhalten. Man muss erreichen, seine eigenen Emotionen stillzulegen … das erfordert Selbstdisziplin. Wobei: Wenn das ein paarmal gelungen ist, klappt das, zumindest nach meiner eigenen Erfahrung, schnell und problemlos. Und was gälte es dann zu tun?

Börse aktuell: 5 Tipps gegen die Fallstricke eines hektischen Gesamtmarkts

Sobald das Marktumfeld sich spürbar und schnell verändert und die Volatilität dabei nicht ab-, sondern zunimmt, kann es sinnvoll sein, sich beim Trading auf eine deutlich kürzere Zeitebene zu begeben. Aber nur, wenn man dabei sieht, dass im Zuge dieser zunehmenden Schwankungen bereits eine klare charttechnische Entscheidung gefallen ist und diese kürzere Zeitebene eine saubere charttechnische Struktur zeigt.

In unserem begleitenden Beispiel des DAX war das an der Börse aktuell aber nicht der Fall, im Gegenteil. Wenn man einen Schritt zurück macht und sich den des deutschen Leitindex auf Tagesbasis ansieht, stellt man fest, dass der Selloff der vergangenen Woche nur den mittelfristigen Aufwärtstrend getestet hat. Von dort aus startete die Gegenreaktion nach oben, wie der folgende Chart zeigt:

Sich von der Hektik vereinnahmen zu lassen, hätte somit dazu führen können, dass man trendkonforme Long-Positionen vor der Zeit verkauft hat, weil man sich zu sehr vom Schwung der Abwärtsbewegung hat beeindrucken lassen, die das Gefühl vermittelte, jetzt brechen alle Dämme … obwohl der entscheidende Damm hielt.

Tipp 1: Kümmern Sie sich als erstes um das zu beobachtende Zeitraster

Gesetzt den Fall, im Zuge eine steigenden Volatilität kam es tatsächlich zu charttechnischen Signalen auf Tages- oder sogar Wochenebene, kann es zu starken, sehr dynamischen Impulsen kommen, die es sinnvoll machen, dass jemand, der normalerweise auf Basis von Charts auf Tagesbasis agiert, auf eine 60-Minuten-Ebene heruntergeht, ggf. sogar auf eine noch kürzere Ebene. Wenn man aber wie im folgenden Chart des DAX auf Eine-Minute-Zeitebene erkennt, dass da überhaupt keine Struktur mehr zu finden ist, gilt: Weg von den ultra-kurzen Zeitrastern und zurück auf eine längere Ebene, auf der man dann wieder eine Struktur sehen kann – in unserem Beispiel des DAX also momentan die Tagesebene.

Aber wenn man die Trading-Zeitebene herunterfährt, sollte man es da auf keinen Fall übertreiben, denn:

Tipp 2: Denken Sie daran, dass Ihre Kraft und Konzentration begrenzt sind!

Die Charts zeigen, dass eine steigende Volatilität auch mit häufigen, großen Kurslücken zum Handelsstart einhergeht. Das liegt daran, dass die großen Indizes über Derivate rund um die Uhr und rund um die Welt gehandelt werden. Gerade dann, wenn es hektisch wird und die kurzfristigen Zocker das Geschehen zu dominieren beginnen, werden gerne „Attacken“ außerhalb der regulären Handelszeit geritten, um die normalen Anleger zu Aktivitäten zu zwingen. Natürlich kann man heutzutage selbst ebenso außerhalb der regulären Handelszeit agieren. Aber denken Sie daran:

Die großen Player am Markt nutzen rasend schnelle, vollautomatisierte Handelsprogramme. Die werden nicht müde, werden nicht krank und reagieren in jedem Moment genauso schnell wie immer – und schneller, als ein Mensch es könnte. Nonstop 24 Stunden am Tag gegen diese „Maschinen“ anzutreten, hält man nicht durch … es wäre daher ratsam, es gar nicht erst zu versuchen. Wenn die Computer so richtig loslegen, ist man daher besser beraten, sich auf eine längere Zeitebene als eigene Trading-Basis zu begeben, in der diese rasanten, kräftigen Kurssprünge nicht mehr entscheidend sind – in unserem Beispiel des DAX und in speziell dieser Situation, wie sie an der Börse aktuell vorkam, also auf die Tagesebene.

Tipp 3: Weniger ist mehr – Vorsicht vor zu hohem Kapitaleinsatz

Je intensiver die Kurse auf und ab springen, desto größer werden die Gewinnchancen, aber zugleich eben auch die Risiken. Daher ist es unbedingt zu empfehlen, den Kapitaleinsatz beim Trading in solchen Phasen eher herunter- statt heraufzufahren. Denn je mehr Geld aktiv investiert ist, desto mehr lastet das auf den Nerven. Und gerade die müssen Sie schonen.

Erstens, um Fehlentscheidungen so gering wie möglich zu halten (wobei man im Hinterkopf haben muss, dass man Fehler nie ganz vermeiden kann) und zweitens, weil Sie nicht wissen können, wie lange eine hektische Marktphase andauert. Das kann sich ruckzuck wieder beruhigen, kann aber auch immer extremer werden. Da sollte man nicht in eine Situation geraten, in der man zwangsläufig Positionen verkaufen muss, weil man sich übernommen hat.

Tipp 4: Overnight-Positionen vermeiden

Bei Trading auf kurzfristiger Ebene sollte man zudem erwägen, in solchen Situationen keine Overnight-Positionen zu halten. Natürlich könnte man dann einen starken Impuls in die richtige Richtung verpassen. Aber es kann eben auch das Gegenteil passieren … und Stop Loss-Absicherungen helfen nicht, wenn ein Long-Trade ausgestoppt wird, ein Short-Trade automatisch über Stop Buy gekauft wird und das Ganze dann mitten in der Nacht, wenn man schläft, wieder in die Gegenrichtung dreht. Doppelt zu verlieren kann allemal in solchen Phasen über Nacht passieren. Das sollte man sich keinesfalls antun!

Tipp 5: „Keep Covered“ – immer an der Wand lang

Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, Ihre Trading-Disziplin über Bord zu werfen. Leicht handelt man impulsiv, aus dem Bauch heraus, agiert gegen den und ohne Absicherung, wenn der Markt immer schneller hin und her springt. Das Gegenteil ist ebenso richtig wie zwingend:

Lassen Sie sich in solchen Phasen nie ohne Deckung erwischen, gehen sie nicht ungeschützt auf freies Feld. Sie müssen immer gute Argumente für einen Trade haben, so, wie sonst auch. Sie sollten, egal, welche Zeitebene sie auf charttechnischer Basis gerade verfolgen, unbedingt dem Trend folgen, um diesen im Rücken, statt gegen sich zu haben. Und niemals sollten sie ohne eine Stop Loss-Absicherung traden. Wenn die aufgrund des Chartbildes weiter gesetzt werden muss, sollten Sie im Gegenzug die Positionsgröße verkleinern, um sich keiner nervlichen Belastung auszusetzen, die Sie in Fehler treibt. Kurz: „Immer an der Wand lang“ ist auch in Phasen wie diesen ein Motto, dem man konsequent folgen sollte.

Fazit: Das Chaos lässt sich beherrschen

Entscheidungen unter Unsicherheit sind normal an der Börse. Entscheidend ist dabei, dass man das Unvorhersehbare bzw. dessen Konsequenzen immer im Griff behält, egal wie sich die Kurse an der Börse aktuell entwickeln. Wem es gelingt, sich in Phasen, in denen die Emotionen die Kontrolle zu übernehmen drohen, zurückzunehmen und nach dem Motto „weniger ist mehr“ besonders kontrolliert zu handeln, für den sind solche chaotischen Phasen mehr eine spannende Herausforderung als ein Groschengrab.

Das ist, keine Frage, natürlich immer leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn Verluste auflaufen, will man, von den Emotionen getrieben, diesen Verlust so schnell wie möglich wettmachen und wird dadurch erst Recht in Fehler getrieben. Solchen Impulsen zu widerstehen, ist nicht unbedingt einfach. Aber mit etwas Übung gelingt es jedem zu verhindern, dass man sich unnötig selbst ein Bein stellt!

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche!

Ihr

Ronald Gehrt

* Charts vom 30.04.2021, Chartquelle marketmarker pp4

