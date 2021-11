Die besten Palladium Aktien 2022

Seit der Erstanalyse Anfang Februar 2018 entwickelten sich unsere Palladium Aktien glänzend. In der Spitze stiegen die Aktien von Norilsk Nickel um +125 %, von Anglo American Platinum um +423 % und von North American Palladium um +220 %. Ende 2019 wurde North American Palladium dann zu einem von 19,74 CAD (13,80 EUR) je von Impala Platinum übernommen. Dies bedeutet gegenüber dem Kurs bei der Erstvorstellung immer noch ein sattes Kursplus von ca. +150 %. Auch die Zimplats Holding Aktie, die im September 2020 neu vorgestellt wurde, konnte sich zwischenzeitlich verdreifachen.

Bei allen drei Werten setzte ab dem Frühjahr – im Gleichschritt mit den nachgebenden Palladiumpreisen – eine Korrektur ein. In Folgenden sehen wir uns für Sie an, ob sich durch die Preisrückgänge eine Einstiegsgelegenheit ergeben könnte und welche Aktien aus dem Palladium Sektor trotz der starken Kursanstiege der vergangenen Jahre möglicherweise ein erneutes Steigerungspotenzial haben.

Palladium Preis: Korrektur nach jahrelangem Höhenflug

Während andere Metalle und Rohstoffe wie Kobalt oder Lithium bis zum Jahr 2020 korrigierten, legte der Palladiumpreis stetig zu und setzte seine steile Klettertour nach dem Corona-bedingten Börseneinbruch Anfang 2020 rasch fort. Palladium gehörte in den vergangenen sechs Jahren mit einer Kurssteigerung von zwischenzeitlich bis zu +450 % zu den Rohstoffen mit den stärksten Preisanstiegen und ist seit mehr als zwei Jahren sogar wertvoller als Gold. In der Zwölf-Jahres-Betrachtung steht in der Spitze ein unglaubliches Plus von +1.350 % zu Buche. Nachdem der Preis für eine Unze des Edelmetalls im Jahr 2018 erstmals seit 2001 wieder die 1.000 USD-Marke überschritt, wurde im Mai 2021 ein neues von ca. 3.000 USD markiert. Anschließend kam es zu einer Korrekturbewegung, die das Edelmetall im September kurzzeitig wieder um mehr als ein Drittel auf ca. 1.900 USD drückte. Der Grund dafür dürfte in erster Linie in der wegen des Mangels an Halbleitern gedrosselten Autoproduktion liegen, die für einen Großteil der Palladiumnachfrage verantwortlich ist. Aktuell könnte sich eine Bodenbildung abzeichnen, denn die Preise befinden sich mit knapp 2.200 USD wieder im Aufwind. Kommt es zu einem erneuten Aufwärtstrend, so könnten Sie als Anleger mit starken Palladium-Aktien davon profitieren. Werfen wir dazu zunächst einen Blick auf den Palladium .

Palladium Chart

Palladium-Aktien profitieren vom Diesel-Skandal

Vor wenigen Jahren zählte der Dieselskandal zu den bewegenden Wirtschaftsthemen. Die 2015 aufgedeckten Abgas-Manipulationen von Volkswagen und anderen Autoherstellern brachten die bis dahin sehr beliebte Antriebsart Diesel stark in Verruf und sorgten für heftige Kursturbulenzen bei den Autoaktien. Auch zunehmende Fahrverbote in Innenstädten aufgrund hoher Feinstaub-Belastungen haben dazu geführt, dass die Produktions- und Verkaufszahlen von Dieselfahrzeugen in den Keller fielen.

Sie werden sich fragen, was das mit dem Edelmetall Palladium zu tun hat? Die Antwort ist recht einfach: Die Verwendung in Katalysatoren für Benzinmotoren ist mit Abstand das wichtigste Anwendungsgebiet des Rohstoffs. Das Metall filtert bis zu 90 % der schädlichen Abgase und wandelt diese in weniger schädliche Substanzen um. Deshalb profitiert Palladium in erster Linie, wenn mehr Benzin- bzw. Hybridantriebe und weniger Dieselmotoren auf den Straßen unterwegs sind. Darüber hinaus kommt das Metall auch in Brennstoffzellen zur Anwendung, wofür allerdings weniger Palladium benötigt wird als in Katalysatoren. Letztere werden in immer mehr Verbrennungsmotoren verbaut, so dass die Palladium-Nachfrage in den letzten Jahren trotz der steigenden Verkaufszahlen bei Elektroautos stark anstieg. Aufgrund der Knappheit des Edelmetalls war es kein Wunder, dass sich viele Palladium-Aktien enorm stark entwickelten. Nun stellt sich Anlegern die Frage, ob die aktuelle Korrektur im Rohstoff Palladium und bei den Palladium-Aktien möglicherweise langfristige Einstiegsgelegenheiten bietet oder ob die Preisschwäche im Jahr 2022 weiter anhalten wird.

Fakten zum Rohstoff Palladium

Das Edelmetall Palladium ist ein silberweißes metallisches Element der Platinmetallgruppe das jedoch nur halb so viel wiegt wie Platin. Palladium und palladiumhaltige Legierungen sind selten und werden in der Natur hauptsächlich in Flusssedimenten gefunden. Solche Vorkommen gibt es im Ural, Nord- und Südamerika, Australien und Äthiopien. Allerdings gelten diese bereits als erschöpft bzw. wirtschaftlich nicht förderbar.

Palladium wird heute daher hauptsächlich aus Kupfer-, Nickel-, Blei und Silbererz gewonnen. Hauptproduktionsländer von Palladium sind Russland und Südafrika, die knapp 80 % der Weltproduktion auf sich vereinen. Kleinere Förderländer sind Kanada, die USA und Simbabwe. Über 90 % der nachgewiesenen Reserven lagern in Südafrika. Allerdings gibt es aus Russland keine verlässlichen Daten, so dass auch dort noch bedeutende Lagerstätten vermutet werden können. Neben dem Palladium-Abbau in Minen spielt auch das Recycling d.h. die Neuraffination von Palladium eine immer wichtigere Rolle bei der Versorgung der Märkte.

Geschichte von Palladium

Der englische Chemiker und Mediziner William Hyde Wollaston entdeckte das Edelmetall 1803 zusammen mit dem bis dato ebenfalls noch unbekannten Metall Rhodium bei chemischen Versuchen mit südamerikanischem Erz. Wollaston benannte das Metall nach dem Asteroiden Pallas, der zwei Jahre vorher entdeckt worden war. Im Jahr 1820 wurden dann bereits die katalytischen Eigenschaften von Palladium und anderen Metallen der Platinmetallgruppe durch Michael Faraday nachgewiesen. Im Gegensatz zu Platin, das als Glühdraht in Glühbirnen und als Kontaktmetall in Telegrafen eingesetzt wurde, fand Palladium in der Zeit der Industrialisierung kaum Verwendung. Seit den 70er Jahren wird Palladium zunehmend für den Bau von Katalysatoren eingesetzt, so dass die Nachfrage seitdem sprunghaft anstieg.

Palladium-Produzenten verzeichnen hohe industrielle Nachfrage

Im Vergleich zu anderen Edelmetallen wie Gold, Silber und Platin, ist bei Palladium die industrielle Nachfrage mittlerweile am höchsten. Das liegt unter anderem daran, dass das Metall unter den Nickelmetallen den niedrigsten Schmelzpunkt hat und zudem als sehr reaktionsfreudig gilt. Mehr als zwei Drittel des produzierten Palladiums wird für die Herstellung von PKW-Katalysatoren eingesetzt, mit steigender Tendenz. Denn die Zahl der Autos mit Katalysator soll laut dem Bankhaus Julius Bär bis zum Jahr 2025 von derzeit knapp 76 Mio. auf bis zu 90 Mio. pro Jahr steigen. Prognosen von J.P. Morgan zufolge soll der Anteil von Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeugen am gesamten Automobilmarkt im selben Zeitraum von aktuell rund 3 % auf bis zu 23 % der Verkäufe anwachsen. Aber auch in der Elektronikindustrie, der Chemiebranche, in der Medizintechnik sowie als Legierungsbestandteil (z.B. bei Weißgold-Schmuck) wird Palladium benötigt.

Palladiummarkt seit Jahren mit Angebotsdefizit

Neben dem Diesel-Thema und der steigenden Anzahl von Benzin- und Hybridantrieben ist vor allem die rückläufige Bergbauförderung dafür verantwortlich, dass es im Palladium-Markt seit etwa sieben Jahren eine Unterversorgung gibt. Laut Schätzungen des Palladium-Produzenten Anglo American Platinum gab es auf dem Weltmarkt im Jahr 2020 ein Angebotsdefizit von ca. 1,9 Mio. Unzen Palladium, nachdem im Jahr zuvor schätzungsweise 1,1 Mio. Unzen Palladium zu wenig produziert wurden. Durch Covid-19-bedingte vorübergehende Minenschließungen, sowie Streiks in der südafrikanischen Bergbauindustrie, hatte sich die Unterversorgung des Marktes zwischenzeitlich erheblich vergrößert. Dazu kam Anfang 2021 ein Wassereinbruch bei der von Nornickel betriebenen Oktyabrsky Mine in Russland. Nachdem die Schäden im Frühjahr 2021 beseitigt werden konnten, kam es zu einer allmählichen Normalisierung des Palladium-Marktes und die Preisentwicklung kühlte sich deutlich ab.

Trotzdem bleibt die Situation auf der Angebotsseite angespannt. Marktführer Nornickel kaufte zuletzt angesichts stagnierender Produktionsmengen immer größere Mengen Palladium aus russischen Staatsbeständen, um die Nachfrage bedienen und Preisschwankungen abzufedern zu können. Wie groß die russischen Lagerbestände gegenwärtig noch sind, ist allerdings ungewiss. Experten nehmen an, dass diese bald zur Neige gehen dürften. Auch in Südafrika ist vorerst kein signifikant steigendes Angebot zu erwarten, da dort tendenziell mehr Minenschächte geschlossen als neu eröffnet werden.

Langfristige Aussichten für Palladium eher mau

Allerdings gibt es auch Faktoren, die dämpfend wirken. Im Jahresverlauf 2021 wirkten sich vor allem Folgen der Corona-Krise wie die global gestörten Lieferketten und die damit einhergehende allgemeine Chipknappheit negativ auf die Automobilproduktion aus. Diese lag Schätzungen zufolge weltweit um bis zu 9 Mio. Autos oder fast ein Drittel unter den Kapazitäten der Hersteller. Experten rechnen damit, dass die Halbleiterknappheit bis weit ins Jahr 2022 anhalten dürfte und die Automobilproduktion entsprechend einschränkt. Auch die steigenden Verkaufszahlen von Elektroautos dürften sich früher oder später stark auf die Palladiumpreise auswirken. Denn Katalysatoren werden in reinen E-Autos zukünftig nicht mehr benötigt, stattdessen steigt die Nachfrage nach Graphit, Nickel, Aluminium, Lithium, Kobalt und Mangan an. Dazu kommt, dass hohe Notierungen das Recycling von Palladium attraktiver machen. Dementsprechend steigt der Anteil von aufbereitetem bzw. neu raffiniertem Palladium.

Palladium ist zudem mittlerweile erheblich teurer als Platin, das während des Corona-Crashs ein Zehn-Jahres-Tief von 600 USD je Unze markierte und sich seitdem aber ebenfalls stark entwickelte und sich zeitweise sogar verdoppeln konnte. Trotzdem ist Platin aktuell nurmehr rund die Hälfte des Palladium-Preises wert. Vor einigen Jahren, als der Platin-Preis im Vergleich zu Palladium zeitweise viermal so hoch lag, galt das noch als unvorstellbar. Katalysatoren Hersteller könnten bei einer weiteren Ausweitung der Preisdiskrepanz Palladium durch das ebenso geeignete – und bislang vor allem in Diesel-Motoren verwendete – Platin ersetzen. Allerdings sind solche Umstellungsprozesse teuer und nehmen viel Zeit in Anspruch. Deshalb macht dies für die Automobilindustrie allenfalls dann Sinn, wenn absehbar ist, dass der Preisaufschlag dauerhaft hoch genug bleibt oder sich noch ausweitet. Experten und Analysten halten einen Umstieg auf Platin oder Rhodium auch auf dem aktuellen Preisniveau noch immer für unrentabel. Mehr zum Thema Platin lesen Sie in unserem Artikel Die besten Platin Aktien.

Unterm Strich hängt derzeit für den Palladiumpreis viel davon ab, wie rasch die Chip-Krise der Automobilhersteller gelöst wird. Die anschließend wieder deutlich steigende Nachfrage seitens der Autohersteller könnte zumindest kurz und mittelfristig für erneut anziehende Palladiumpreise sorgen. Zumindest so lange, bis der zunehmende Einsatz von Katalysatoren in den kommenden 2 bis 3 Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Steigende Elektroautoverkäufe dürften bald wieder zu einer stetig abnehmenden Nachfrage führen. Die langfristigen Preisaussichten für Palladium sind deshalb trotz des begrenzten Angebots eher mau. Kurz- und mittelfristig könnte es für das Edelmetall jedoch möglicherweise nochmals bergauf gehen. Schauen wir uns nun an, ob und wie Sie als Anleger davon profitieren können.

Palladium-Münzen und Palladium-Barren für Anleger uninteressant

Als Anlageprodukt kann man das Metall z.B. in Form von Palladium-Münzen oder Palladium-Barren erwerben. Hierzulande fällt auch beim Kauf von physischem Palladium zu Anlagezwecken der volle Mehrwertsteuersatz von 19 % an. Hinzu kommt in der Regel ein hoher d.h. eine große Differenz zwischen Verkaufs- und Ankaufspreis. Deshalb muss der Metallpreis nach einem Kauf allein schon deshalb erheblich steigen, um ohne Verlust wieder aussteigen zu können. Bei diesen Rahmenbedingungen macht ein Investment natürlich wenig Sinn.

Direkt in Palladium investieren: Palladium ETFs bzw. Palladium-ETCs

Aber auch als Palladium-ETFs bzw. Palladium-ETCs fristet das Edelmetall ein Schattendasein hinter Gold und Silber. Über den BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Palladium ( : DE000PB8PAL7 – Symbol Frankfurt: BNQL – Währung: USD), den ETFS Physical Palladium ETC (ISIN: DE000A0N62E5 – Symbol Frankfurt: VZLB – Währung: USD), sowie den iShares Physical Palladium ETC (ISIN: IE00B4556L06 – Symbol Frankfurt: PPFA – Währung: USD) wäre allerdings ein Investment möglich. Mit dem Xtrackers Physical Palladium EUR Hedged ETC (ISIN: DE000A1EK3B8 – Symbol Frankfurt XAD4 – Währung EUR) gibt es auch ein in Euro notierten ETC. Doch am interessantesten sind für viele Anleger ohnehin direkte Investments in Palladium Aktien. Lesen Sie nun, ob unsere Palladium-Aktientipps weiterhin ein Kauf sind und bei welchen Werten sich durch die Preiskorrekturen der letzten Monate möglicherweise Einstiegschancen ergeben.

Die besten Palladium Aktien 2022

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Aktien-Liste von 10 Palladium-Aktien für 2022. Drei Palladium-Produzenten mit positiven Geschäftsaussichten stellen wir Ihnen anschließend näher vor.

Palladium Aktien Liste:

Palladium Aktie ISIN Symbol Währung A-Mark Precious Metals US00181T1079 AMRK USD Anglo American Platinum ZAE000013181 AMS ZAR African Rainbow Minerals ZAE000054045 ARI ZAR Glencore JE00B4T3BW64 GLEN GBP Impala Platinum ZAE000083648 IMP ZAR Norilsk Nickel ( ) US55315J1025 NILSY USD Northam Platinum ZAE000298253 NHP ZAR Sibanye Stillwater (ADR) US82575P1075 SBSW USD Vale (ADR) US91912E1055 VALE USD Zimplats Holdings GB0061284906 ZIM AUD

Diese Palladium-Aktien profitieren von den hohen Preisen des Rohstoffs Palladium.

Zimplats Holdings: Mittelgroßer Palladium-Produzent im Aufwind

Zimplats Holdings (ISIN: GB0061284906 – Symbol: ZIM – Währung: AUD) mit Verwaltungs-Sitz auf der britischen Kanalinsel Guernsey ist ein mittelgroßer Produzent von Platin, Palladium, sowie Gold und Rhodium. Die Hauptbörse an der die Zimplats-Aktie gehandelt wird, ist die australische Börse in Sydney.

87 %ige Tochtergesellschaft des Impala Platinum Konzerns

Die Bergbauaktivitäten des Konzerns, der sich seit dem Jahr 2005 zu 87 % im Besitz des südafrikanischen Implats-Konzerns befindet, liegen in der Magmatit-Gesteinsformation Great Dyke in Simbabwe, rund 150 km südwestlich der Hauptstadt Harare. Die Great Dyke Formation ist ein 4 bis 11 km breiter und 550 km langer Streifen, der sich quer durch Simbabwe zieht und rund 80 % der bekannten Ressourcen an Platinmetallen des afrikanischen Landes enthält. Hier unterhält Zimplats mehrere Minen sowie einen Tagebau und Anlagen zur Metallaufbereitung. Die jährlich dort geförderten Platinmetalle im Umfang von 500.000 Unzen teilen sich zu 55 % auf Platin und 45 % auf Palladium auf und stehen für zwei Drittel des Umsatzes. Die verbleibenden Umsätze entfallen auf Rhodium, Gold Nickel und andere Nebenerzeugnisse.

Niedrige Produktionskosten, Sicherheit, Sozial- und Umweltverträglichkeit im Fokus

Erklärtes Ziel ist es, sowohl bei den Produktionskosten als auch bei der Sicherheit der Minenarbeiter das führende Unternehmen der Branche zu sein. Der sozial- und umweltverträgliche Bergbau steht für das Unternehmen ebenfalls ganz oben. Dass dies im Vergleich zu anderen Bergbauunternehmen wie z.B. Nornickel keine reinen Lippenbekenntnisse auf Hochglanz-Unternehmenspräsentationen sind, wird unter anderem durch die Mitarbeiterbeteiligungen belegt. So wurde beispielsweise der Zimplats Employee Share Ownership Trust gegründet, der für die Mitarbeiter stattliche 10 % der operativen Tochter Zimbabwe Platinum Mines hält. Die restlichen 90 % werden von der börsennotierten Holdinggesellschaft Zimplats gehalten. Neben dem Trust gibt es noch eine Vielzahl von weiteren Initiativen, mit denen Mitarbeiter und umliegende Gemeinden unterstützt werden.

Palladium größter Umsatzbringer

Das Unternehmen, das in USD bilanziert, konnte den Umsatz im Geschäftsjahr 2020/21 um +56 % von 896 Mio. USD im Vorjahr auf 1,4 Mrd. USD steigern. Dabei hatte Palladium mit 499 Mio. USD wertmäßig mit Abstand den größten Umsatzanteil, gefolgt von Rhodium mit 440 Mio. USD und Platin mit 246 Mio. USD.

Der Gewinn wurde von 262 Mio. USD um starke +114 % auf 563 Mio. USD gesteigert. Pro Aktie gerechnet bedeutet dies einen Gewinn von 5,23 USD nach 2,43 USD im Vorjahr.

Nach einer Dividende in Höhe von 0,41 USD im Vorjahr wurde im März 2021 eine Zwischendividende in Höhe von 0,42 USD an die Aktionäre ausgeschüttet. Nach Geschäftsjahresende flossen pro Aktie weitere 0,79 USD an die , so dass für 2020/21 insgesamt Dividenden in Höhe von 1,21 USD pro Aktie bezahlt wurden. Bei einem aktuellen Aktienkurs von umgerechnet ca. 16 EUR entspricht dies immerhin einer Dividendenrendite in Höhe von 6,6%.

Aktie nur für spekulative Anleger geeignet

Gemessen an Umsatz und Gewinn ist das Unternehmen mit einer aktuellen in Höhe von 2,7 Mrd. AUD und einem aktuellen Aktienkurs von 25 AUD mittlerweile fair bewertet. Zimplats hat in den letzten Jahren sehr gutes Geld verdient und seine bilanzielle Situation erheblich verbessert. Positiv ist das klare Bekenntnis des Unternehmens zu Nachhaltigkeit in Sachen Umweltverträglichkeit, Mitarbeitersicherheit und sozialer Verantwortung. Alles in allem ist die Aktie – wie alle Bergbauaktien – eher für spekulative Anleger geeignet, die im Jahr 2022 und darüber hinaus auf Stärke bei den Palladiumpreisen setzen wollen. Wer investiert, sollte günstige Einstiegsgelegenheiten abwarten und sich auf starke Kursschwankungen einstellen.

Nornickel: Umstrittener russischer Palladium-Gigant kämpft mit Umweltskandalen

Der russische Minenbetreiber Nornickel (ISIN: US55315J1025 – Symbol: NILSY – Währung: USD), auch Norilsk Nickel genannt, ist nicht nur der weltgrößte Nickel-Produzent, das Unternehmen gilt mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von um die 3,0 Mio. Unzen auch als der weltweit größte Hersteller von Palladium. Daneben produziert der an der Börse derzeit mit rund 47 Mrd. USD bewertete Rohstoff-Konzern auch andere Metalle wie Platin und Kupfer. Die Oligarchen Vladimir Potanin, der gleichzeitig Vorstandsvorsitzender ist, und Oleg Deripaska halten jeweils einen Anteil von 30 % bzw. 28 % an Norilsk Nickel. Roman Abramowitsch ist über den von ihm gelenkten Rohstoffriesen Rusal mit weiteren 25 % beteiligt.

Kritik an Norilsk Nickel: Immer wieder enorme Umweltverschmutzungen

Der Abbau von Nickel durch Nornickel führt zu schwersten Umweltverschmutzungen, so dass die Stadt Norilsk und das Umland seit November 2001 für Ausländer gesperrt sind. Im Jahr 2006 wurde Norilsk vom Blacksmith Institute in die Top 10 der am meisten verschmutzten Orte der Welt aufgenommen. Auch in Sachen Luftverschmutzung nimmt Norilsk Nickel unter den russischen Industrieunternehmen Platz eins ein. Im Jahr 2020 sorgte das Unternehmen gleich für mehrere Umweltskandale.

Zunächst liefen zehntausende Tonnen Diesel aus einem Tanklager in Gewässer in der Nähe des Nordpolarmeeres und sorgten für die bislang schlimmste Ölkatastrophe in der Arktis. Gleichzeitig wurde bekannt, dass das Unternehmen absichtlich hochgiftige Flüssigabfälle wie Schwermetalle und Säure in einen Fluss geleitet hatte. Im Juli entwichen dann durch das Leck in einer Pipeline auch noch rund 45 Tonnen Öl in die Umwelt. Nornickel gelobt in Unternehmenspräsentationen Besserung und stellt Umweltinitiativen und -ziele dar. Ob diese allerdings glaubhaft sind, kann angesichts der zuletzt gehäuften Vorkommnisse jedoch bezweifelt werden. Hoffentlich sorgen nun die dem Konzern (zu Recht) aufgebürdeten milliardenschweren Kosten für die Beseitigung der Schäden für ein Umdenken in der Konzernzentrale.

Verantwortlich für 40 Prozent der weltweiten Palladium-Produktion

Rund 42 % des Konzernumsatzes gehen mittlerweile auf das Konto der Palladium-Förderung, mit dem Verkauf von Platin, Nickel und Kupfer erzielt das Unternehmen die restlichen Umsätze. Palladium ist seit 2017 der umsatzstärkste Bereich. Insgesamt ist Norilsk Nickel für rund 40 % der weltweiten Palladium-Förderung verantwortlich, im Jahr 2020 produzierte das Unternehmen ca. 2,6 Mio. Unzen. Gegenüber dem Vorjahr war dies ein Rückgang um etwa -10 %, der in erster Linie auf Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Anfang 2021 kam der eingangs erwähnte Wassereinbruch in der Oktyabrsky Mine auf der russischen Taimyr Halbinsel dazu, der die Produktionskapazität in diesem Jahr um schätzungsweise 400.000 Unzen an Platinmetallen minderte.

Weitere Minen in denen Nornickel Palladium und Platin produziert befinden sich auf der russischen Kola Halbinsel, sowie in Botswana und Südafrika. Ende 2017 hat der Rohstoff-Riese zudem ein neues Bergbauprojekt in Sibirien gestartet. Das dort geförderte Gold, Kupfer und Eisen soll vor allem ins relativ nahegelegene China exportiert werden. Insgesamt plant das Unternehmen bis zum Jahr 2024 rund 12 Mrd. USD in die Entwicklung seiner Produktionskapazitäten zu investieren, um die Fördermengen signifikant zu erhöhen. Im Jahr 2020 wurde der Umsatz um +15 % auf 15,5 Mrd. USD gesteigert, während der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) wegen der hohen Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden um -3 % auf 7,7 Mrd. USD zurückging.

Zweistellige Dividendenrendite

Das Hauptargument für die Aktie von Nornickel ist die ansehnliche Dividendenrendite. Seitdem es diesbezüglich eine Abmachung zwischen Konzernlenker Potanin und Abramowitsch gibt, werden rund 60 % der Nettogewinne als Dividende ausgeschüttet. Falls der Nettogewinn im Verhältnis zur Bilanzverschuldung geringer ausfällt, so kann die Ausschüttungsquote schrittweise auf 30 % reduziert werden. Für das vergangenen Jahr 2020 wurden pro ADR-Anteilsschein (Aktien-Hinterlegungsschein) drei Dividenden in einer Gesamthöhe von 3,00 USD ausgeschüttet. Damit blieb die Gesamtausschüttung trotz der Kostenbelastung durch die Beseitigung der verursachten Umweltschäden im Bereich des Vorjahreswerts von 3,11 USD je ADR.

Damit errechnet sich bei einem Aktienkurs von 31 USD eine stattliche Dividendenrendite von knapp 10 Prozent. Analysten zufolge sollen die Gewinne 2021 auf Jahresebene um ca. +53 % von 3,63 USD je ADR auf 5,55 USD je Aktie steigen. Im kommenden Jahr 2022 soll das dann bereits bei 6,46 USD liegen. Es darf also auch in den kommenden Jahren mit einer zweistelligen Dividendenrendite gerechnet werden.

Chart in US-Dollar

Chart in Euro

Nornickel-Aktie entwickelt sich schwächer als die Konkurrenz

Dass sich die Nornickel-Aktie nach dem Corona-Crash von knapp 36 USD auf 19 USD deutlich schwächer entwickelte als die meisten anderen Palladiumwerte liegt offensichtlich an den hohen Kosten zur Beseitigung der verursachten Umweltschäden. Die Gewinnentwicklung des Konzerns dürfte – ohne Umweltskandale – ab dem Jahr 2021 dann wieder erfreulicher ausfallen, so dass basierend auf dem jetzigen Kursniveau von 31 USD auch für die kommenden Jahre eine zweistellige Dividendenrendite zu erwarten ist.

Keine Kaufempfehlung für die Nornickel-Aktie

Doch Anleger sollten neben der berechtigten Kritik für Umweltverschmutzungen nicht außer Acht lassen, dass es sich um eine russische Firma handelt. Das bedeutet, dass es zwar auf der einen Seite günstigere Bewertungen und höhere Dividenden gibt. Auf der anderen Seite bestehen dafür generell größere Risiken und Unsicherheiten, die vor allem im Wechselkurs des Rubels und in der Politik liegen. So könnte die Aktie wie beispielsweise im Jahr 2018 durch US-Sanktionen zwischenzeitlich stark unter Druck geraten. Obwohl die Aktie sehr günstig bewertet ist, raten wir Anlegern aufgrund der massiven Umweltvergehen, die das Unternehmen im Jahr 2020 zu verantworten hat, ausdrücklich von einem Investment in Nornickel ab.

Anglo American Platinum: Die Nummer 2

Anglo American Platinum (ISIN: ZAE000013181 – Symbol (Johannesburger Börse): AMS – Währung: ZAR) ist mit ca. 38 % Weltmarktanteil der weltgrößte Platin-Produzent. Aber auch Palladium produziert das in Johannesburg ansässige Unternehmen in seinen südafrikanischen Minen. Mit einer Förderung von mehr als 1,2 Mio. Unzen Palladium, ist Anglo American Platinum der weltweit zweitgrößte Palladium-Produzent nach Norilsk Nickel. Palladium machte aufgrund des Preisanstiegs der letzten Jahre mit 51 % den größten Anteil am Umsatz aus, im Vorjahr lag der Anteil noch bei 40 %. Neben geförderten Metallen beliefert der Konzern seine zahlreichen Kunden auch mit recycelten Metallprodukten. Rund 38 % des Konzerns gehören der Muttergesellschaft, dem Rohstoffgiganten Anglo American.

Produktion für die kommenden Jahre gesichert

Anglo American Platinum verfügt in Südafrika über mehrere produzierende Minen sowie Schmelzhütten und Raffinerien. Dabei kann es auf die größte bekannte Platinlagerstätte, das Merensky Reef im Bushveld-Komplex in Südafrika, zurückgreifen. Zusätzlich stehen einige hochkarätige Platinvorkommen als Reserve zu Verfügung, die auch in den kommenden Jahren eine wirtschaftliche Förderung von Platin und Palladium sicherstellen sollten. Nebenprodukte des an der Börse umgerechnet mit ca. 25 Mrd. Euro bewerteten Unternehmens sind Rhodium, Ruthenium, Iridium und Osmium.

Starkes Gewinnwachstum und Kostenführerschaft

Anglo American Platinum hat laut eigenen Angaben im Vergleich mit seinen wichtigsten Wettbewerbern die niedrigsten durchschnittlichen Produktionskosten. Die Fördermengen gingen im Jahr 2020 aufgrund Covid-19 um ca. 14 % zurück. Die Umsätze hingegen konnten aufgrund der gestiegenen Metallpreise um +38 % auf 138 Mrd. Rand (ca. 9,5 Mrd. USD) stiegen. Die höheren Metallpreise wirkten dabei wie ein Gewinnhebel. Der Gewinn stieg von 71 Rand (ca. 4,88 USD) um +63 % je Aktie auf 116 Rand (ca. 7,93 USD) je Aktie. Auch Kostensenkungen und verbesserte Produktionsabläufe hätten dazu beigetragen.

2,8 % Dividendenrendite

Die positive Geschäftsentwicklung sowie der erfolgreiche komplette Schuldenabbau ermöglicht es dem Management eine starke Dividende auszuschütten. Fürs abgelaufene Geschäftsjahr 2020 wurden insgesamt Dividenden in Höhe von 46 Rand (ca. 3,16 USD) ausgeschüttet.

Bei einem aktuellen Aktienkurs von 95 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von immerhin 2,8 %. Zukünftig soll dividendenpolitisch eine Ausschüttungsquote von ca. 40 Prozent beibehalten werden. Da die Produktion im Jahr 2021 deutlich höher liegen sollte als 2020, dürfte – bei stabil hohen Metallpreisen – auch die zukünftige Dividende erheblich steigen.

Chart in Südafrikanischer Rand

Für spekulative Einstiege weitere Rücksetzer abwarten

Mitte 2018 gelang es der Aktie aus einer langfristigen charttechnischen Seitwärtsbewegung auszubrechen und auf neue Höchststände zu klettern. Durch die verbesserte Kostenstruktur und die Fokussierung auf besonders profitable Konzernteile gab es in den vergangenen drei Jahren eine hohe Gewinndynamik, die dem Aktienkurs Auftrieb verlieh. Nachdem die Preise für Platinmetalle nun seit dem Frühjahr 2021 korrigieren, dürfte der für das Jahr 2021 erwartete Gewinnanstieg jedoch bei weitem nicht so hoch ausfallen wie ursprünglich erhofft. Die Firma ist trotz der deutlichen Kursrückgänge der letzten Monate erheblich teurer bewertet als Norilsk Nickel, hat allerdings auch keinen „Russland-Faktor“. Der Wert eignet sich im Falle eines weiteren Rücksetzers frühestens im Kursbereich von 75 EUR bis 80 EUR als sehr spekulative Depotbeimischung bzw. zur Diversifizierung.

Fazit: Nachfrage nach Palladium dürfte langfristig sinken

Palladium hat – wie auch Platin – eine wichtige Rolle in der Industrie, vor allem in der Automobilindustrie. Strengere Abgasnormen haben zuletzt in vielen Ländern der Welt wie z.B. in China zu einem steigenden Einsatz Palladium-basierter Katalysatoren geführt. Wer einen längerfristigen Zeitraum im Blick hat, der sollte auf dem Schirm haben, dass Elektroautos die klassischen Verbrenner-Motoren in den kommenden Jahren immer mehr verdrängen werden. Somit dürften auch weniger Katalysatoren gebaut werden, so dass die Nachfrage nach Palladium und anderen Platinmetallen aus der Automobilindustrie deutlich sinken könnte. Zwar könnte dem ein steigender Bedarf aus anderen Industriesektoren entgegenwirken, jedoch dürfte dies allenfalls einen Teil der möglichen Nachfragerückgänge abfedern. Zuletzt gab der Palladiumpreis aufgrund der Chip-bedingten Produktionsengpässe in der Automobilbranche erheblich nach. Sollte sich die Halbleiter-Krise im Jahr 2022 nach und nach auflösen, so könnte der Preis für Palladium aufgrund der erwarteten Nachfragesteigerung wieder anziehen. In 2-3 Jahren jedoch könnte sich das Bild möglicherweise bereits gewandelt haben. Dieses mögliche Szenario sollten Sie bei Investments in Palladium Aktien zumindest im Blick haben. Langfristig orientierte Anleger legen ihren Fokus am besten auf andere, aussichtsreichere Rohstoffe oder Branchen.

