Was ist mit dem Goldpreis los?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits im März dieses Jahres hatte ich Gold als möglichen sicheren Hafen in der nach wie vor anhaltenden Krise gesehen. Das gelbe Edelmetall ist vor allem aufgrund der überaus lockeren Geldpolitik der US-Notenbank FED interessant. Der Markt wird regelrecht mit Geld überschwemmt und das Ansteigen der Inflation ist sogar gewünscht. Nur so kann der riesige Schuldenberg der Staaten weltweit quasi weg inflationiert werden. Ob diese Rechnung aufgehen wird, ist natürlich eine andere Sache, aber die Bullen haben sich schon seit Monaten auf den Rohstoff eingeschossen. Zwar fand von August auf September eine heftigere Korrektur statt, doch nach den starken Anstiegen zuvor, war dies eher als notwendige Verschnaufpause in einem übergeordneten Aufwärtstrend zu sehen. Der Trend befindet sich derzeit in einer neutralen Phase.

Expertenmeinung: Längerfristig im Wochenchart betrachtet, sehen wir hingegen nach wie vor einen klaren Aufwärtstrend. Hier ist Gold gerade dabei eine Bullenflagge nach oben zu durchbrechen. Sollte es zum Ende dieser Woche zu Schlusskursen über dem Bereich von 1.925 bis 1.935 USD je Feinunze kommen, wäre der Breakout aus der Formation gelungen. Doch wo wäre das nächste Kursziel zu finden? Wenn wir uns die letzten Impulse genauer ansehen, könnte sich sogar ein Anstieg auf bis zu 2.200 USD je Feinunze ausgehen. Durchaus ein attraktives Potential, welches vielleicht noch in diesem Jahr erreicht werden könnte. Wichtig ist nur, dass der Boden bei rund 1.850 USD je Feinunze nicht mehr verletzt wird.

Aussicht: BULLISCH