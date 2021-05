Nvidia: Was für ein Ausbruch – Bullenalarm!:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: In unserer letzten Analyse auf den Grafikchiphersteller hatten wir unser Augenmerk auf das Pivot-Hoch von März gelegt. Dieses befand sich knapp über der Marke von 540 USD und war für eine Rückkehr der Bullen überaus wichtig. Wir gingen davon aus, dass erst ein Bruch nach oben der Nvidia-Aktie wieder frisches Momentum einhauchen würde.

So kam es dann auch. Innerhalb weniger Tage legte die Nvidia nun mehr als 20 Prozent an Wert zu und die Entwicklung gleicht einer Silvesterrakete – steiler geht nicht mehr. Doch kann dieser Anstieg in der Form weitergeführt werden? Wohl eher nicht. Mittlerweile ist die Aktie erneut am Pivot-Hoch von Februar angekommen, wo sich ein klarer Widerstand ergibt. Diese Ebene wird nicht einfach gebrochen werden können.

Expertenmeinung: Die Aktie hat es Anlegern in den letzten Wochen nicht einfach gemacht. Von Februar auf März fielen die Kurse wie ein Stein und selbst der Support bei 490 USD wurde wie Butter durchschnitten. Danach kam es zu einer Zwischenrallye, welche ein höheres Tief bildete. Doch auch dieses wurde kurzfristig wieder gebrochen, um erst bei selbiger Marke eine Unterstützung zu kreieren. Der ganz große Schub hingegen deutete sich an, wenngleich das Chance-Risiko-Verhältnis nicht gerade für einen Einstieg sprach. Mit einem Kauf im Bereich bei 530 bis 540 USD, mussten einen adäquaten Stopp unter 490 USD setzen. Das Risiko lag demnach bei 40 bis 50 USD. Der weitere Verlauf brachte lediglich einige Punkte mehr. Nun gilt es abzuwarten, wie sich das am Widerstand verhält. Ein Pullback ist sehr wahrscheinlich und könnte in Folge vielleicht eine wesentlich bessere Einstiegschance mit kleineren Risiken bieten. Danach könnte Nvidia vielleicht die Marke bei rund 615 USD brechen, um weiter in der Erfolgsspur zu bleiben.

Aussicht: BULLISCH