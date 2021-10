Die besten Bitcoin und Blockchain Aktien 2021

Vom großen Goldrausch im 19. Jahrhundert profitierten in erster Linie die Händler, die die Goldschürfer mit der notwendigen Ausrüstung wie Schaufeln, Pfannen und Proviant ausstatteten. Die euphorisch gestarteten Goldsucher hingegen wurden nur in seltensten Ausnahmefällen reich. Genauso ging es vielen hoffnungsvollen Glücksrittern, die den Bitcoin in der ersten großen Spekulationswelle bis Ende 2017 nach oben, in den Bereich von 20.000 USD trieben – gefolgt von einem heftigen Absturz. Doch wer die anschließende jahrelange Seitwärtsphase durchgehalten hat, kann sich freuen, denn der Bitcoin startete Anfang 2021 erneut durch und erklomm im April rund um den Börsengang der Krypto-Handelsplattform Coinbase neue Höchstkurse von mehr als 63.500 USD. Seitdem konsolidierte der Bitcoin, ist aber mittlerweile mit Kursen von 57.000 USD wieder in Reichweite des Allzeithochs – und das obwohl China kürzlich jegliche Transaktionen mit Kryptowährungen für illegal erklärt und eine konsequente Strafverfolgung androht hat.

Seit unserer ersten Analyse im Herbst 2017 entwickelten sich unsere Bitcoin-Aktien-Tipps allesamt herausragend. In der Spitze legten die Aktien von Nvidia um bis zu +356 %, Microsoft um +288 % und AMD gar um +1.000 % zu. Doch wie geht es nun mit diesen Bitcoin- bzw. Blockchain-Profiteuren weiter?

Börsengang der Krypto-Handelsplattform Coinbase führt im April 2021 zu neuer Bitcoin-Preisspitze

Nachdem der Bitcoin während des Coronavirus-Crashs zweitweise unter 5.000 USD fiel, zog der der Digitalwährung seither stetig an. Große Tech-Unternehmen wie Tesla, Microstrategy oder Square hatten Anfang 2021 gemeldet, einen Teil ihrer Barbestände in Bitcoins angelegt zu haben, was den Preisanstieg im Frühjahr 2021 weiter befeuerte. Höhepunkt der damaligen Bitcoin-Spekulationswelle war der Börsengang der Kryptobörse Coinbase im April 2021. Die nach Binance weltweit zweitgrößte Börse für Kryptowährungen startete mit einer direkten und erzielte am ersten Handelstag Höchstkurse von 429 USD. Damit wurde das Unternehmen, das in diesem Jahr voraussichtlich auf knapp 7 Mrd. USD Umsatz kommt mit mehr als 110 Mrd. USD bewertet. Auf das furiose Börsenlisting folgte im Anschluss jedoch eine Kurshalbierung auf 208 USD, mittlerweile notiert die Coinbase-Aktie wieder bei immerhin 250 USD. Neben dem Coinbase-Börsengang wirkte sich auch der neu aufgelegte Terminkontrakt (Future) auf die Nummer Zwei, Etherum positiv auf die Bitcoin-Notierungen im Frühjahr 2021 aus. Ein Bitcoin erreichte im April 2021 vorläufige Höchstpreise von mehr als 63.500 USD, ehe eine Korrektur einsetzte, die den Preis kurzzeitig sogar wieder unter die 30.000-USD-Marke beförderte.

Das Schaffen neuer Bitcoins wurde 2020 erschwert

Im Jahr 2020 war das Schaffen neuer Bitcoins durch ein sogenanntes „Halving“ erschwert worden. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Preis halbiert wurde. Vielmehr wird die „Belohnung“ für das digitale „Schürfen“ von Bitcoins in festgelegten Abständen von etwa vier Jahren halbiert. Die Schürfer bekommen pro Block nun nur noch 6,25 Bitcoins, zuvor waren es noch 12,5 Bitcoins. Es wird somit schwieriger und teurer an neue Bitcoins zu kommen, da der Aufwand an komplexen Rechenoperationen und benötigter Computerleistung mit jeder Halbierung zunimmt. Aus diesem Grund stieg der Bitcoin-Preis einige Zeit nach einem solchen Halving bereits in der Vergangenheit jedes Mal an. Und auch diesmal ging es mit den Notierungen steil nach oben. Das nächste Halving steht nach weiteren 210.000 Blöcken an und dürfte voraussichtlich in etwa im Frühjahr 2024 vollzogen werden.

Bitcoins kaufen? Wie Sie vom neuen Bitcoin-Anstieg profitieren können

Falls auch Sie vom Aufwärtstrend des Bitcoins profitieren wollen, so sollten Sie Ihre Möglichkeiten sorgfältig prüfen. Macht es wirklich noch Sinn, Bitcoins zu den aktuellen Preisen von ca. 57.000 USD zu kaufen oder in Produkte zu investieren, die wie Bitcoin-CFDs, Bitcoin-ETFs oder Bitcoin-Zertifikate oder gar Bitcoin-Futures direkt an die Preisentwicklung der Krypto-Währung gekoppelt sind? Wer beispielsweise direkt Bitcoins kaufen möchte, der muss sich ein entsprechendes Wallet einrichten und nach dem Kauf für eine sichere Verwahrung sorgen, um sich vor Hackerangriffen zu schützen. Doch nicht nur Hacker stellen eine Bedrohung dar. Auch der Verlust des eigenen Passworts oder plötzliche Regulierungsmaßnahmen seitens der Regierung können zu einem bösen Erwachen führen. Solche Preisverluste würden dann auch Anlegerprodukte wie ETFs, Zertifikate oder Futures betreffen.

Bitcoin-Aktien kaufen

Sinnvoller als Bitcoins oder Bitcoin-Produkte zu kaufen und vor allem auch unkomplizierter könnte es weiterhin sein, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die in besonderem Maße vom Bitcoin Boom profitieren. Dabei kommt es besonders auf die richtige Auswahl an, denn viele Anleger mussten aufgrund von übereilten Investments in überbewertete Bitcoin Aktien bereits hohe Lehrgelder bezahlen. Die wenigen börsennotierten Firmen, die sich ausschließlich mit dem Thema Bitcoin beschäftigen oder beschäftigten waren in den bisherigen Boomphasen, beispielsweise Ende 2017 oder Anfang 2021 rasch heillos überbewertet. Denn mangels Alternativen drängte viel zu viel spekulatives in die meist sehr kleinen Unternehmen, die sich ausschließlich auf Kryptowährungen spezialisiert hatten. Der Absturz dieser Werte folgte mit dem anschließenden Bitcoin-Einbruch von über 20.000 USD auf unter 4.000 USD im Jahr 2018 bzw. von 63.500 USD auf unter 30.000 USD im Jahr 2021. Und so könnte es auch nach dem aktuellen Bitcoin-Anstieg kommen. Bevor wir uns den besten Bitcoin und Blockchain Aktien 2021 widmen, möchten wir uns diese kleinen Unternehmen einmal näher betrachten:

Bitcoin Group & Co: Achterbahnfahrten für Anleger

Zum Höhepunkt der ersten Bitcoin-Blase, Ende 2017, notierte die der kleinen deutschen Bitcoin Group, dem Betreibers des Bitcoin-Marktplatzes bitcoin.de bei Kursen von bis zu 89 Euro. Die damalige lag bei mehr als 400 Mio. Euro, obwohl die Firma nur Umsätze im niedrigen einstelligen Millionenbereich vorweisen konnte. Wir hatten Sie eindringlich vor einem Investment gewarnt und auf die eklatante Überbewertung hingewiesen. Es kam wie es kommen musste und die Aktie stürzte im Tief bis auf gut 13 Euro ab – ein Minus von bis zu -85 %. Mit dem letzten Anstieg des Bitcoins ist die Aktie Anfang 2021 wieder auf bis zu 82,50 Euro hochgeschnellt. Aktuell notiert der Wert bei ca. 43 Euro. Mit dem daraus resultierenden von ca. 217 Mio. Euro ist der Smallcap-Wert weiterhin mehr als ambitioniert überbewertet. Kein Wunder, dass die Aktie der Bitcoin Group die jüngsten Bitcoin-Anstiege kaum noch nachvollzog.

In ähnlicher Weise wie bei der Bitcoin Group haben wir Sie bei Kursen von 14 Euro vor einem Investment in die Naga Group gewarnt. Es folgte der Totalabsturz der Aktie auf Pennystock-Niveau. Aktuell notiert die Aktie immerhin wieder bei mehr als 7 Euro.

Die besten Bitcoin Aktien und Blockchain Aktien 2021

Die aktuelle Anstiegswelle des Bitcoins verläuft bislang mit weitaus weniger Getöse als im Frühjahr – ein positives Zeichen. Trotzdem ist es nicht einfach, Aktien mit akzeptablem Chance-Risiko-Verhältnis ausfindig zu machen. Auch Regulierungsrisiken sollten unbedingt bedacht werden. Denn falls weitere bedeutende Staaten dem Beispiel Chinas folgen und Bitcoins und andere Kryptowährungen verbieten, droht Anlegern möglicherweise über Nacht großes Ungemach.

Trotzdem gibt es auch weniger riskante Aktien von größeren Unternehmen, die einen steigenden Teil ihres Umsatzes dem Boom der Krypto-Währungen wie Bitcoin oder der dahinterstehenden Blockchain-Technologie verdanken. Hält der Krypto-Boom in den kommenden Jahren an, so könnte dies den folgenden Bitcoin und Blockchain Aktien weiter Auftrieb geben. Ihr Anlagehorizont sollte jedoch schon einige Jahre betragen. Nachfolgend finden Sie die aus unserer Sicht besten Blockchain und Bitcoin Aktien 2021.

Bitcoin-Aktien Vergleich: Das sind die besten Bitcoin- und Blockchain-Aktien

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Bitcoin-Aktien-Liste von 10 Bitcoin und Blockchain Aktien. Drei der Werte aus der Bitcoin-Aktien-Liste mit außergewöhnlichem Potenzial stellen wir Ihnen im Anschluss vor.

Bitcoin Aktien-Liste:

Bitcoin und Blockchain Aktie ISIN Symbol Währung AMD US0079031078 AMD USD Coinbase US19260Q1076 COIN USD Facebook US30303M1027 FB USD Microsoft US5949181045 MSFT USD Nvidia US67066G1040 NVDA USD Paypal US70450Y1038 PYPL USD Riot Blockchain US7672921050 RIOT USD Robinhood Markets US7707001027 HOOD USD Shopify CA82509L1076 SHOP USD Square US8522341036 SQ USD

Nvidia-Aktie: Rechen-Power für Krypto-Miner

Um Bitcoins und andere Kryptowährungen zu „minen“ (herzustellen) sind leistungsstarke Rechner notwendig. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich Grafikchips (GPUs) besonders gut für die aufwändige Berechnung kryptografischer Schlüssel eignen. Die Nachfrage war während des großen Bitcoin-Hypes Ende 2017 so hoch, dass manche Elektronik-Ketten damals maximal drei Grafikkarten pro Einkauf erlaubten und sogar gebrauchte GPUs Rekordpreise erzielen. Das gehört zwar der Vergangenheit an, aber Grafikkarten-Hersteller wie Nvidia ( : US67066G1040 – Symbol: NVDA – Währung: USD) versorgen die Miner von Bitcoin & Co. als „Ausrüster“ weiterhin mit immer leistungsfähigeren Prozessoren. Das Unternehmen lässt sich also durchaus mit einem Schaufelverkäufer während des großen Goldrauschs vergleichen. Dabei ist es unerheblich nach welcher Digital-Währung zukünftig „gegraben“ wird. Die Nvidia-Aktie ist nach einem deutlichen Kursrückgang wieder auf Rekordniveau und erreichte kürzlich ein neues von 230 USD. Das Spannende an Nvidia ist, dass das weitere Kurspotenzial längst nicht allein vom Bitcoin-Boom oder vom PC-Spielemarkt abhängt.

Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber

Auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz (Artificial Intelligence) nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein, denn die Hochleistungschips von Nvidia werden mittlerweile in zahlreichen Rechenzentren eingesetzt, die sich auf maschinelles Lernen konzentrieren. Mehrere Tech-Riesen, darunter Facebook und IBM, haben bereits Nvidias GPUs in ihren „lernenden“ Rechenzentren installiert und auch die Technologieplattform Drive PX setzt auf GPUs von Nvidia und hilft damit Autoherstellern bei der Entwicklung von autonom gesteuerten Fahrzeugen, die Hindernisse erkennen und darauf reagieren können. Ebenfalls zum Einsatz kommen die GPUs von Nvidia in der Medizintechnik, wo diese zum Abgleich großer Datenmengen eingesetzt werden, um u.a. Krebszellen von gesunden Zellen zu unterschieden.

Wachstum zieht wieder an

In den letzten drei Jahren steigerte Nvidia die Umsätze im Schnitt um +22 %, während die Gewinne gleichzeitig überproportional um durchschnittlich +27 % zulegten. Zuvor war das Wachstum 2018 vorübergehend ins Stocken geraten. Nun läuft der Wachstumsmotor jedoch wieder und das Unternehmen profitiert von einer hohen Nachfrage nach Rechnerkapazität. Für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 wird seitens Analysten ein zum Vorjahr um +55 % gesteigerter Umsatz in Höhe von 25,8 Mrd. USD erwartet, während das Ergebnis um +66 % auf 4,14 USD je Aktie steigen soll. Im nächsten Jahr sollen dann bei Umsätzen in Höhe von 29 Mrd. USD (+12 %) bereits 4,68 USD Gewinn pro Anteilschein (+13%) erzielt werden.

Wegbereiter neuer Technologien & Blockchain-Fantasie

Die Nvidia-Aktie ist mit einem aktuellen KGV von 50 nicht gerade günstig bewertet. Bei marktführenden Technologieunternehmen ist das jedoch nie der Fall wie z.B. auch Google (Alphabet) oder Facebook beweisen. Richtet man seinen Blick jedoch 3-5 Jahre in die Zukunft, so könnte es sich durchaus lohnen in den Technologieführer Nvidia zu investieren, dessen Aktie schon jetzt zu den 10 besten Artificial Intelligence Aktien gehört. Neue Technologien wie Krypto-Währungen, weitere Blockchain-Anwendungen, das „Internet der Dinge“ und Künstliche Intelligenz werden immer höhere Rechenkapazitäten verlangen, die Nvidia bereitstellen kann. Anleger sollten für einen Einstieg möglichst einen Rücksetzer abwarten und einen längeren Anlagehorizont haben.

AMD-Aktie: Für spekulative Anleger

AMD (ISIN: US0079031078 – Symbol: AMD – Währung: USD) galt lange Zeit als Unternehmen, dem es einfach nicht nachhaltig gelingen will, einen Gewinn zu erzielen. In den letzten Jahren hat das Unternehmen seine Kritiker jedoch Lügen gestraft und auch der Aktie zu einer beeindruckenden Entwicklung und einem grandiosen Comeback verholfen. War die Aktie Anfang 2016 noch weniger als 2 USD wert, so kostet diese heute rund 105 USD. AMD wurde bereits im Jahr 1969 gegründet und das Unternehmen zählt damit zu den Dinosauriern der IT-Branche.

Rivale von Intel und Nvidia

Der Hersteller von Prozessoren stand seit Gründung im Dauer-Wettstreit mit dem Rivalen und Marktführer Intel, der jedoch immer eine Nasenlänge voraus war. Durch die Übernahme des Grafikkartenherstellers ATI ist AMD seit 2006 auch wichtigster Wettbewerber von Nvidia. Der große Erfolg blieb bei AMD jedoch lange Zeit leider aus, so dass das Unternehmen jahrelang in die Verlustzone gerutscht war. Um auf die Erfolgsspur zurückzukehren, waren einige Umstrukturierungen notwendig. Ein Durchbruch gelang, als sich vor fünf, sechs Jahren Unternehmen wie Alibaba und Alphabet für AMD-Chips entschieden, um Cloud-Anwendungen zu steuern. Auch Microsoft konnte seitdem als Kunde gewonnen werden.

AMD profitiert vom Krypto-Mining

Neben dem Bitcoin lässt sich vor allem die Kryptowährung Ethereum hervorragend mit AMD-Chips minen und das Unternehmen profitiert noch stärker als Nvidia vom Krypto-Mining. Der größte Unterschied zwischen AMD und Nvidia besteht nämlich darin, dass Grafikkartenverkäufe für Blockchain-Anwendungen insgesamt einen höheren Anteil am Gesamtgeschäft bei AMD ausmachen. In Zeiten, in denen Kryptowährungen stark gefragt sind ist dies ein klarer Vorteil, gerät der Markt für Digitalwährungen jedoch ins Stocken, so könnte sich die hohe Abhängigkeit auch ins Gegenteil verkehren.

Starkes Gewinnwachstum beflügelt die AMD-Aktie

Die Geschäftsentwicklung von AMD verlief in den vergangenen drei Jahren sehr beeindruckend. Mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von +27 % lieferte AMD weitaus mehr, als von den Analysten erwartet wurde. Dass die Gewinne gleichzeitig um beeindruckende +82 % p.a. stiegen, zeigt, dass sich AMD in einem margenstarken Geschäft bewegt. Im laufenden Geschäftsjahr 2021 sollen die Gewinne je Aktie von 1,29 USD im Vorjahr auf 2,49 USD anziehen – ein Plus von +93 %. Gleichzeitig sollen die Umsätze um +60 % von 9,8 Mrd. USD auf 15,7 Mrd. USD zulegen. Im kommenden Jahr 2022 erwarten Analysten bei einer Umsatzsteigerung um +17 % auf 18,4 Mrd. USD bereits einen Gewinn von 3,05 USD je Aktie, ein erneutes starkes Plus von +22 %.

AMD-Aktie weiterhin spannend, aber auch spekulativ

Auch AMD ist nach den Kursanstiegen alles andere als billig bewertet und mit etlichen Vorschusslorbeeren bedacht. Das profitable Wachstum der letzten Jahre hat nach der vorangegangenen Krisenzeit dazu geführt, dass auch die Kapitaldecke mittlerweile sehr stark ist. Die AMD-Aktie ist aus unserer Sicht weiterhin interessant. Auf dem aktuellen Kursniveau von ca. 105 USD, etwas unter dem Allzeithoch von 122 USD, ist der bereits gut gelaufene Wert allerdings nicht zum Einstieg geeignet. Vielmehr sollten für Käufe der AMD-Aktie Rücksetzer in den Bereich 85 USD bis 95 USD abgewartet werden.

Microsoft: Blockchain-Wegbereiter

Das Rückgrat von Kryptowährungen (Krypto = versteckt, geheim) wie dem Bitcoin bildet die sog. „Blockchain“-Technologie. Grundsätzlich handelt es sich dabei um eine Art dezentrale Datenbank, die nicht nur Transaktionen und Daten, sondern auch deren gesamten Verlauf speichert. Somit können Transaktionen aller Art auch unter einzelnen Marktteilnehmern ohne zentrale Kontrollinstanz (Peer-to-Peer) sehr sicher durchgeführt werden.

Smart Contracts mit der Azure Cloud

Microsoft (ISIN: US5949181045 – Symbol: MSFT -Währung: ZSD) baut über die Azure-Cloud einen Service auf, mit welchem Rahmenbedingungen für Blockchain-Anwendungen geschaffen werden und seit der Markteinführung des ersten Ethereum Blockchain Service im November 2015 zählt Microsoft zu den Vorreitern auf dem Markt. Azure unterstützt mehrere Blockchain-Protokolle und kann beispielsweise rechtlich bindende „Smart Contracts“ (intelligente Verträge) implementieren. Dabei handelt es sich um Computerprotokolle, die Verträge abbilden und überprüfen oder die Verhandlung oder eines Vertrags technisch unterstützen. Dadurch wird eine höhere Vertragssicherheit gewährleistet als beim traditionellen Vertragsrecht. Smart Contracts können zum Beispiel in der digitalen Rechteverwaltung Copyright-Lizenzen oder Finanztransaktionen abbilden.

Blockchain-Netzwerke für Unternehmen

Parallel zu Azure baut Microsoft mit dem Coco Framework auch eine Blockchain-Umgebung für Unternehmen auf. Coco steht dabei für Confidential Consortium, also „vertrauenswürdiger Zusammenschluss“ und soll Unternehmen Blockchain-Netzwerke ermöglichen, die deren Anforderungen an Leistung, Vertrauenswürdigkeit und Corporate Governance erfüllen.

Wachstum auf hohem Niveau

Für seine Größe verzeichnet Microsoft nach wie vor starke Wachstumszahlen. So stieg der Umsatz des Softwaregiganten in den vergangenen drei Jahren im Schnitt um +14 %, während die Gewinne überproportional um +25 % zulegten. Analysten erwarten für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 beim Umsatz ein Wachstum von +14 % auf 192 Mrd. USD und beim Ergebnis einen Zuwachs von +9 % auf 8,79 USD je Aktie. Auch 2022/23 soll das Umsatzwachstum mit +13 % auf 217 Mrd. USD zweistellig bleiben. In Sachen Gewinnwachstum wird im kommenden Geschäftsjahr mit einer Steigerung von +15 % auf 10,11 USD je Aktie gerechnet.

Mit Microsoft setzen Sie auf die Technologie und nicht auf eine Anwendung

Die Blockchain-Technologie ermöglicht neben dem Bitcoin eine Vielzahl an weiteren Anwendungen, die das Potenzial haben, unser zukünftiges Leben grundlegend zu verändern. Bei einem Investment in Microsoft geht es nicht um den Bitcoin, sondern vielmehr um die dahinterstehende Technologie. Deshalb ist die Microsoft-Aktie trotz des beeindruckenden Kursverlaufs möglicherweise die konservativste der drei vorgestellten Aktien, um von den Themen Bitcoin und Blockchain zu profitieren. Mit einem erwarteten KGV von 29 für das kommende Geschäftsjahr ist die Aktie mittlerweile fair bewertet. Kaufkurse sehen wir im Falle eines Rücksetzers bei 250 bis 260 USD.

Fazit: Mit Bitcoin-Aktien aus der zweiten Reihe vom Boom profitieren

Im Bitcoin- und Blockchain-Universum gibt es zweifellos zahlreiche „Hot Stocks“ wie Microstrategy, Bitcoin Group oder Overstock. Zuletzt kam auch die Kryptobörse Coinbase hinzu. Zocker-Aktien, die bei Spekulationswellen im Einklang mit dem Bitcoin-Preis meist stark ansteigen und bei Rückgängen anschließend oft noch stärker korrigieren. Um sich an solche „heißen Eisen“ heranzuwagen sollte man schon über etliche Jahre Börsenerfahrung verfügen und zudem sehr risikofreudig sein. Wem die immensen Schwankungen dieser Werte zu hoch sind, für den sind Bitcoin- und Blockchain-Aktien aus der zweiten Reihe interessant, selbst wenn bei diesen Werten nur ein gewisser Umsatzanteil auf Krypto-Technologien entfällt. Um im Bild zu bleiben: Während Nvidia und AMD Ausrüstung und Schaufeln an die Goldgräber verkaufen, vermietet Microsoft Wohnraum an Bergleute, verpachtet Ländereien und vergibt verschiedenste Explorationslizenzen.

