Schaeffler: Kommt hier ein neuer Abwärts-Impuls?:

Die Bilanz der ersten neun Monate, die der Industrie- und Automobilindustrie-Zulieferer Schaeffler am Morgen des 10. November präsentierte, war nicht gerade inspirierend. Ein Minus von 17 Prozent beim Umsatz zum Vorjahr, ein Minus von 56 Prozent beim EBIT (Gewinn vor Steuern und Zinsen), das war dünn, wenngleich nicht unerwartet. Dass die Aktie trotzdem stieg, kann zum Teil eine hoffnungsvolle Reaktion auf die Zahlen gewesen sein. Aber dass die Aktie am Freitag dann doch nicht allzu viel höher notierte als am 9. November im Vorfeld der Bilanz, deutet an, dass da zwei andere Faktoren ebenso eine Rolle spielten, die jetzt verpuffen könnten:

Zum einen kam die Bilanz einen Tag nach der Super-Rallye des Gesamtmarkts als Reaktion auf die BioNTech/Pfizer-Impfstoff-Meldung. Zum anderen gelang am 11. November ein charttechnischer Doppel-Coup (also erst einen Tag nach der Bilanz, die kaum Käufe auslöste): Es gelang, die Aktie aus ihrer wochenlangen Seitwärtsrange hinaus zu tragen und zugleich über die mittelfristige Abwärtstrendlinie und die parallel zu dieser verlaufende 200-Tage-Linie zu heben. Ein bullisches Signal also, aber:

Expertenmeinung: Sie sehen im Chart, dass sich die Anschlusskäufe als Reaktion auf diesen charttechnischen Befreiungsschlag schon nach einem Tag erschöpften und der Kurs auf der Stelle trat. Und er fiel prompt wieder unter Abwärtstrendlinie und 200-Tage-Linie zurück, nachdem der Konzern am Abend des 17. November bis 2025 reichende Mittelfristziele veröffentlichte. Was nicht unbedingt überraschte. Zum einen, weil es problematisch wirkt, wenn ein derart konjunktursensibler Konzern Ziele für einen derart langen Zeitraum festlegt. Zum anderen, weil diese Ziele schwer greifbar waren. So peilt man ein Wachstum zwischen zwei und fünf Prozent über dem globalen Umsatzwachstum der Automobilindustrie an. Deren Größenordnung niemand vorhersagen könnte. Und da die Ziele für die EBIT-Gewinnmargen nach den drei Hauptsparten aufgeteilt wurden, musste sich der Anleger den Durchschnitt anhand der Umsatzgewichtung der einzelnen Segmente selber zusammenrechnen. Was am Ende nichts bringt, weil das Wachstum der globalen Automobilindustrie eine nicht auflösbare Unbekannte bleibt.

Die Marktteilnehmer stimmten daraufhin mit den Füßen ab und stiegen wieder aus. Noch hält zwar die obere Begrenzung der am 11. November nach oben verlassenen Seitwärtsrange zwischen fünf und sechs Euro. Aber wenn ein eigentlich sehr markanter charttechnischer Befreiungsschlag so bald und deutlich ins sich zusammenfällt, sollte man das bärische Lager hier besser noch nicht abschreiben. Sollte die Schaeffler-Aktie mit einem Schlusskurs unter der zuletzt bei 5,83 Euro verlaufenden 20-Tage-Linie wieder deutlicher in diesen Seitwärtstrendkanal zurückfallen, wäre ein Test dessen unterer Begrenzung um fünf Euro nicht überraschend.