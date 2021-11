Boombranche 5G – Die besten 5G-Aktien 2021

Das sind die besten 5G-Aktien für 2021, um vom neuen Mobilfunkstandard zu profitieren

Weltweit wird der Aufbau des neuen 5G Netzstandards für Mobilfunk und mobiles Internet mit Milliardensummen vorangetrieben. Nach der anfänglichen Euphoriewelle bei vielen 5G Aktien zeigt sich nun, wer die wahren Gewinner der neuen Übertragungstechnologie sind. In diesem Artikel sehen wir uns an, mit welchen 5G-Aktien Sie am meisten vom neuen Mobilfunkstandard profitieren könnten.

Auf der ganzen Welt wächst der Datenverkehr in einem enormen Tempo und damit steigt auch der Bedarf an schnellen Datenverbindungen. Vor allem die Mobilfunknetze, stoßen schnell an ihre Grenzen, wenn Millionen von Nutzern per Smartphones im Internet surfen, Videos und Spiele streamen oder große Dateien herunterladen. Die Herausforderung der Netzbetreiber liegt darin, eine möglichst flächendeckende Netzabdeckung und ausreichende Kapazitäten für die Übertragung immer größerer Datenmengen zur Verfügung zu stellen – und zwar nicht nur für private Nutzer. Eine Lösung für dieses Problem bietet der neue 5G-Mobilfunk-Standard.

Was ist 5G?

5G oder die „fünfte Generation des Mobilfunks“ ist ein neuer Mobilfunkstandard, der seit dem Jahr 2019 eingeführt wird und seitdem zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der entscheidende Vorteil der neuen Technik ist es, dass größere Datenvolumen um ein Vielfaches schneller übertragen werden können. 5G baut als Nachfolger des zellularen 4G-Dienstes auf dem bisherigen Standard „Long Term Evolution“ (LTE) auf und nutzt dabei auch Frequenzen oberhalb von 6 GHz. So ist die 5G-Technologie bis zu 100 Mal schneller als LTE und macht Übertragungen quasi in Echtzeit möglich. Damit kommt 5G in ländlichen Regionen sogar als DSL-Alternative in Frage. Um eine möglichst hohe Netzabdeckung zu erreichen, müssen die Funkzellen bei 5G jedoch engmaschiger ausgebaut werden als bei den Vorgänger-Standards, so dass hohe Investitionen in die Infrastruktur notwendig sind. Und auch die Endgeräte wie Smartphones und Tablets müssen mit 5G fähigen Chips ausgestattet werden, damit die schnellen neuen Dienste überhaupt genutzt werden können. Langfristig arbeiten einige Unternehmen bereits daran, 5G per Satellit flächendeckend auf dem Globus anzubieten. Bis es soweit ist, dürften aber noch etliche Jahre ins Land ziehen.

Für private Nutzer eröffnet 5G eine neue Dimension der mobilen Datennutzung. Dies ist vor allem für Entertainmentzwecke spannend, also wenn es zum Beispiel bei Onlinespielen um „Live-Streaming“, „Virtual Reality“ oder „Augmented Reality“ geht. Videos können in Hochauflösung live gestreamt werden und auch Downloads großer Dateien oder Apps werden stark beschleunigt. Videotelefonie in guter Qualität wird nicht nur zu Hause am WLAN möglich, sondern auch von unterwegs.

5G ermöglicht jedoch nicht nur privaten Smartphone-Nutzern einen höheren Datenkonsum. Durch die zunehmende drahtlose Vernetzung von Maschinen und Geräten, dem sogenannten „Internet der Dinge“ (Englisch: „Internet of Things“), steigt auch bei vielen Unternehmen der Bedarf an schnellen Übertragungslösungen für Datentransfers. Durch die Übertragung von Echtzeitdaten und einen ständigen Abgleich, können beispielsweise Produktions- oder Logistikabläufe automatisiert werden. Auch für das autonome Fahren oder Car-to-Car Communication ist eine Echtzeitübertragung von Daten unerlässlich. Auch andere digitale Trends wie Cloud, Künstliche Intelligenz und Big Data profitieren stark von der Einführung des 5G-Kommunikationsstandards.

Netzausbau läuft weltweit auf Hochtouren

Um die 5G-Technologie zeitnah anbieten zu können, arbeiten rund um den Globus unzählige Telekommunikations- und Netzwerkunternehmen an der Errichtung der notwendigen Infrastruktur. Denn für die neue Technologie muss zum Beispiel eine neue Antennenstruktur eingesetzt werden. Auch die EU fördert den Auf- und Ausbau von Datennetzen mit Milliardenbeträgen und wollte ursprünglich noch 2020 eine Bandbreitenverbindung für die Hälfte der europäischen Bevölkerung von mindestens 100 Mbit/s erreichen. Doch dieses ambitionierte Ziel wurde nicht erreicht. Bis September 2020 hatten die Mitgliedstaaten und Großbritannien durchschnittlich erst 27,5 % der 5G-Pionier-Frequenzbänder zugeteilt. Der neue Plan lautet, dass bis 2025 alle wichtigen sozioökonomischen Schwerpunkte (d. h. Schulen, Krankenhäuser, Verkehrsknotenpunkte) über eine Gigabit-Anbindung verfügen, alle städtischen Gebiete und wichtigen Landverkehrswege eine ununterbrochene 5G-Abdeckung erhalten und alle europäischen Haushalte Zugang zu einer Netzanbindung mit mindestens 100 Mbit/s haben. Als Gegenleistung für die Fördergelder haben sich die Mobilfunkanbieter unter anderem dazu verpflichtet, den Ausbau der Internet-Infrastruktur mit Sendemasten zeitnah umzusetzen.

5G-Netzausbau in Deutschland schreitet rasch voran

In Deutschland wurde der schnelle Ausbau der 5G-Technologie sogar im Koalitionsvertrag der letzten Regierung festgeschrieben, Deutschland solle zum „Leitmarkt für 5G“ werden. Die zur Übertragung notwenigen Frequenzbänder wurden im Jahr 2019 für rund 6,6 Mrd. Euro zugunsten der deutschen Staatskasse an die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica Germany sowie 1&1/Drillisch versteigert. Bereits seit Mitte 2019 ist 5G in den ersten größeren Städten verfügbar und der Netzausbau wird seitdem mit Hochdruck vorangetrieben. So erreicht beispielsweise das 5G-Netz der Deutschen Telekom nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 55 Mio. Bundesbürger. Bis zum Jahresende 2021 sollen bis zu 40.000 5G-Antennen den neuen Mobilfunkstandard bereits für 80 % aller Einwohner in Deutschland bereitstellen.

Mittelmäßige Übertragungsraten im deutschen 5G-Netz zu erwarten

Die rasche Erhöhung der deutschen Netzabdeckung hört sich durchaus beeindruckend an. Es gibt allerdings ein großes „Aber“: Denn der schnelle Ausbau basiert darauf, dass 5G hierzulande einfach auf die bestehenden Standards LTE/4G „aufgesetzt“ wird und dass zur Übertragung teilweise sogar Frequenzen mit dem 4G-Standard (sog. Dynamic Spectrum Sharing) geteilt werden. Das Geschwindigkeitspotenzial der 5G Technologie kann so allerdings bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Und so lange, bis ein eigenständiges 5G-Kernnetz aufgebaut wird, müssen sich die deutschen Nutzer mit Datenraten zufriedengeben, die zwar den 4G-Standard deutlich übertreffen, für 5G-Verhältnisse aber allenfalls mittelmäßig sind. Dem Anspruch der deutschen Politik, eine führende Rolle bei der 5G-Technologie zu spielen wird damit jedenfalls (noch) nicht Rechnung getragen. Länder wie die USA und Südkorea sind Deutschland mit eigenen 5G-Netzen mittlerweile meilenweit enteilt. Als Hauptgründe dafür werden von Marktbeobachtern neben einer Vielzahl von nationalen Regularien auch die milliardenschweren Kosten für die Frequenzauktionen gesehen, die den Mobilfunkanbietern aufgebürdet wurden. In Frankreich beispielsweise wurden die Frequenzbänder unentgeltlich gegen die Erfüllung von Auflagen zur Verfügung gestellt.

5G-Nutzung: Verhaltener Start in Europa

Auch was die Nutzung angeht, droht Westeuropa von Nordamerika, Asien und den Golfstaaten überholt zu werden. Dies legt zumindest eine Studie des schwedischen Netzwerkausrüsters Ericson nahe. In Nordostasien (inkl. China und Südkorea) basierten per Ende 2020 bereits neun Prozent aller Mobilfunkverträge auf 5G. In Westeuropa hingegen war zum selben Zeitpunkt gerade mal ein Prozent aller Mobilfunkverträge auf 5G umgestellt. Bei Ericson geht man davon aus, dass Ende 2021 weltweit annähernd 600 Mio. Menschen 5-G-Netze nutzen – mit stark steigender Tendenz. Ende 2026 sollen es bereits 3,5 Mrd. Menschen sein, die mit ihren Smartphones und Tablets auf schnelle 5G Netze zugreifen. Und auch die bislang schleppende Entwicklung in Europa dürfte sich bis dahin stark beschleunigen, denn per Ende 2026 sollen bereits 69 Prozent aller europäischen Mobilfunknutzer 5G-Verträge haben. Damit liegt die erwartete Durchdringung zwar niedriger als in Nordamerika, wo bis dahin rund 84 % aller Mobilfunkanschlüsse 5G nutzen, ist aber höher als in Nordostasien, wo bis 2026 voraussichtlich nur knapp zwei Drittel aller Verträge auf 5G basieren.

Die schwedische Studie prognostiziert außerdem, dass die Anzahl der kabellosen Festnetzverbindungen (Fixed Wireless Access) bis Ende 2026 annähernd 180 Mio. betragen wird. Zukünftig wird 5G also mehr und mehr auch mit klassischen Breitbandverbindungen per DSL, Kabel oder Glasfaser konkurrieren, v.a. weil für die „letzte Meile“ keine Leitung mehr vom Verteilerkasten zum jeweiligen Haushalt oder Büro gelegt werden muss. Möglicherweise sind die Tage der Kabelbasierten Datenverbindungen also bereits gezählt.

Die besten 5G Aktien 2021

Es gibt zahlreiche Unternehmen, die von 5G profitieren, von Technologie- und Infrastrukturunternehmen, die 5G-Ausrüstung und Kleinzellenfunkanwendungen herstellen, bis hin zu den eigentlichen Mobilfunkanbietern, die 5G-Dienste anbieten. Am interessantesten dürften Aktien von Unternehmen sein, die direkt an der Entwicklung und am Aufbau der 5G-Technologie beteiligt sind und so von den hohen Investitionen der Telekommunikationsbranche profitieren. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Aktien-Liste von zehn 5G-Aktien für 2021. Drei dieser Werte mit außergewöhnlichem Potenzial stellen wir Ihnen im Anschluss vor.

5G-Aktien-Liste:

Aktie ISIN Symbol Währung Applied Materials US0382221051 AMAT USD Ericson SE0000108656 ERIC B SEK Nokia FI0009000681 NOKIA EUR Qualcomm US7475251036 QCOM USD Qorvo US74736K1016 QRVO USD Skyworks Solutions US83088M1027 SWKS USD Taiwan Seminconductor US8740391003 TSM USD Teradyne US8807701029 TER USD T-Mobile US US8725901040 TMUS USD Verizon US92343V1044 VZ USD

Mit diesen 5G Aktien können Sie von der Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G profitieren.

Qorvo: Hochgeschwindigkeits-Chips für 5G-Smartphones

Qorvo ( : US74736K1016 – Symbol: QRVO – Währung: USD) ist ein weltweit führender Chiphersteller, der Hochfrequenz-Lösungen für die Breitbandkommunikation herstellt. Das Unternehmen profitiert stark davon, dass neue Handy-Modelle mit 5G-Empfang ausgerüstet werden, denn die meisten aktuellen Geräte ermöglichen diesen noch nicht. Hauptabnehmer der 5G-Chips von Qorvo, das mit Unternehmen wie Skyworks Solutions oder Broadcom konkurriert sind Smartphone-Hersteller wie Apple, Samsung oder Huawei. Auch drahtlose Hochgeschwindigkeitslösungen für Cloud-Netzwerke, Rechenzentren, Unternehmen und private Haushalte sowie für Satellitenübertragungen und militärische Einrichtungen befinden sich im Angebotsspektrum des Unternehmens aus dem US-Bundesstaat North Carolina.

5G-fähige iPhones erweisen sich als Wachstumstreiber

Die bestehende Abhängigkeit vom in den USA und in Europa umstrittenen chinesischen Kommunikationsunternehmens Huawei wird derzeit erheblich reduziert. Der Umsatzanteil des chinesischen Großkunden wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 von über 10 % auf ca. 5 % halbiert , 2018/19 lag der Umsatzanteil noch bei rund 20 %. Die entstandene Lücke konnte durch das wachsende Apple-Geschäft, das aktuell rund ein Drittel des Umsatzes liefert, mehr als nur geschlossen werden. Denn der Einsatz der 5G-Technologie von Qorvo in den neuen iPhone-Modellen erweist sich für das Unternehmen als großer Umsatztreiber.

Im Gesamtjahr 2020/21 erzielte Qorvo ein Umsatzwachstum von +24 % auf 4 Mrd. USD und erzielte dabei ein Ergebnis pro in Höhe von 6,43 USD (+125 %). Für das Gesamtjahr 2021/22 rechnen Analysten mit einem Umsatz von rund 4,7 Mrd. USD (+18 %) und einem in Höhe von 12,12 USD (+88 %). Im kommenden Jahr 2022/23 sollen dann bei einem Umsatz von 5,1 Mrd. USD (+8 %) ca. 13,22 USD (+9 %) je Aktie verdient werden.

Aktie für langfristig orientierte Investoren

Nach einigen Jahren der Stagnation ist Qorvo zurück auf Wachstumskurs. Die 5G-Technologie kommt dem Anbieter für Hochfrequenz-Chips mehr als nur gelegen. Da früher oder später die meisten Smartphones und Tablets 5G-fähig sein müssen, hat das Unternehmen beste Aussichten auf serienweise lukrative Großaufträge. Dazu kommen weitere Wachstumsfelder wie das „Internet der Dinge“, denn auch für die drahtlose Vernetzung von Maschinen und Geräten werden Chips von Qorvo benötigt. Ein klarer Minuspunkt ist die bestehende Abhängigkeit von mehreren Großkunden wie Apple oder Samsung. Nichtsdestotrotz sind die Marktteilnehmer offenbar sehr optimistisch was die weiteren Aussichten des Unternehmens angeht, denn die Aktie erzielte Anfang August ein neues von 201,46 USD. Seitdem konsolidiert die Aktie und notiert aktuell bei ca. 168 USD. Langfristig orientierte Anleger, die mit Qorvo auf den 5G-Trend setzen möchten, warten für den Einstieg einen Rücksetzer in den Bereich von 150 USD ab.

Qualcomm: Marktführer mit besten Wachstumsaussichten

Qualcomm (ISIN: US7475251036 – Symbol: QCOM – Währung: USD) dürfte den meisten Anlegern ein Begriff sein. Das Unternehmen aus San Diego, Kalifornien, zählt zu den fünf größten Chipherstellern der Welt und ist darüber hinaus der global führende Konzern für drahtlose Datenkommunikation. In diesem Bereich vermarktet das im Jahr 1991 gegründete Unternehmen Halbleiter, Software und Dienstleistungen. Laut Strategy Analytics beherrscht Qualcomm ca. 43 % des Basisbandprozessormarktes, was quasi einer Monopol-Stellung gleichkommt und dem Unternehmen in den vergangenen Jahren auch immer wieder Ärger mit den Kartellbehörden einbrachte.

Massive Investitionen zahlen sich aus: Wachstumsschub erwartet

Die Produkte des Unternehmens werden auch für die Vorgängertechnologien von 5G, insbesondere 4G eingesetzt. Analysten erwarten, dass vor allem der 5G-Standard einen Wachstumsschub für Qualcomm bringt, das Unternehmen hat in dem Bereich massive Investitionen getätigt. Apple brachte zum Jahresende 2020 mit dem iPhone 12 das erste 5G-fähige Smartphone auf den Markt– mit einem Qualcomm-Prozessor. Ein Hinweis darauf waren die zuvor deutlich angestiegenen Lagerbestände, denn offenbar wurden Chips und Modems vorproduziert. Kürzlich wurden zudem nach langen Verhandlungen Lizenzstreitigkeiten mit dem chinesischen Huawei-Konzern beigelegt. Die getroffene Vereinbarung spült Qualcomm fürs Erste immerhin 1,8 Mrd. USD in die Kasse.

Analystenerwartungen deutlich geschlagen

Auch die Geschäftszahlen können sich sehen lassen. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte Qualcomm bei einem Umsatz in Höhe von 21,7 Mrd. USD einen Gewinn von 4,19 USD je Aktie. Die Analystenerwartungen lagen deutlich niedriger, bei 21 Mrd. USD und einem Ergebnis von 3,92 USD je Aktie. Im kürzlich abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 sollen, Analysten zufolge, 33 Mrd. USD Umsatz (+ 52,5 %) und 8,26 USD (+97 %) erlöst worden sein. Für diesen erwarteten Umsatz- und Gewinnsprung ist selbstverständlich vor allem die 5G-Technologie maßgeblich. Im laufenden Jahr 2021/22 wird das Wachstum deutlich moderater ausfallen. Marktexperten erwarten bei 36,6 Mrd. USD Umsatz (+11 %) einen Gewinn in Höhe von 9,28 USD je Aktie (+12 %).

Basisinvestment im 5G-Sektor: Korrektur zum Einstieg nutzen

Ähnlich wie bei Qorvo stagnierten auch bei Qualcomm die Umsätze und Gewinne in den letzten Jahren. Der neue 5G-Übertragungsstandard lieferte nun neue, starke Impulse, die Qualcomm als Marktführer jetzt in Umsatz- und Gewinnwachstum ummünzt. Kein Wunder, dass die Aktie des Unternehmens Anfang des Jahres ein neues Allzeithoch von 167,94 USD erzielte, das sogar die Hochs aus dem Jahr 2000 übertreffen konnte. Zwar ist der Wert mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) für 2020/21 von 16 einigermaßen moderat bewertet, aber Anleger sollten – wie bei allen 5G-Investments – trotzdem einen ausreichend langen Anlagehorizont haben. Qualcomm ist aus unserer Sicht ein Basisinvestment, um vom 5G-Boom zu profitieren. Die laufende Korrektur kann zu einem langfristigen Einstieg genutzt werden.

Teradyne: Test-Equipment für die 5G-Branche

Teradyne (ISIN: US8807701029 – Symbol: TER – Währung: USD) mit Sitz im US-Bundesstaat Massachusetts entstand im Jahr 2015 durch die Fusion von TriQuint Semiconductor und RF Micro Device. Das Unternehmen entwickelt automatische Testsysteme für Chip- und Endgerätehersteller. Da Komplexität und Vernetzung vieler Produkte immer weiter zunehmen, müssen Halbleiter- und Endgerätehersteller die Funktionsfähigkeit und Qualität durch automatisierte Tests sicherstellen. Kein Wunder, dass bei Teradyne die Verkäufe von Halbleitertestgeräten für 5G-Infrastruktur und 5G-Endgeräte in den letzten Quartalen stark anzogen. Zu den Kunden von Teradyne zählen beispielsweise Apple, Samsung, Qualcomm, Intel, Analog Devices und IBM. Neben den genannten Testsystemen bietet Teradyne auch intelligente, vernetzte Robotik-Systeme für die Industrie an.

Umsatz- und Gewinnwachstum ziehen stark an

Zuletzt zog das Wachstum bei Umsatz und Gewinn auch dank Großaufträgen für 5G-Testsysteme stark an. Im Jahr 2020 kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um + 35 % auf 3,1 Mrd. USD, während der Gewinn je Aktie von 2,86 USD um + 62 % auf 4,62 USD anzog. Analysten hatten lediglich 3,90 USD Gewinn je Aktie erwartet.

Für 2021 wird von Marktexperten bei einem um +16 % höheren Umsatz in Höhe von 3,65 Mrd. USD ein Gewinn von 5,61 USD je Aktie (+21 %) erwartet. Im kommenden Jahr 2021 sollen bei 3,9 Mrd. USD Umsatz (+6%) bereits 6,08 USD Gewinn (+8%) erzielt werden.

Bei einem aktuellen Aktienkurs von 117 USD liegt das 2021er KGV damit bei 21, was angesichts der aktuellen Wachstumsraten durchaus gerechtfertigt scheint.

Klarer 5G-Profiteur für risikobewusste Anleger

Teradyne ist ein marktführendes Unternehmen, das mit seinen präzisen und zuverlässigen Testsystemen ein Wegbereiter für neue Technologiestandards in der Halbleiter- und Kommunikationsbranche ist. Teradyne profitiert stark vom weltweiten Ausbau der drahtlosen 5G-Kommunikationssysteme und darf in diesem Bereich auf absehbare Zeit mit lukrativen Aufträgen rechnen. Doch auch die anderen Geschäftsbereiche sind spannend z.B. die noch kleine Robotik-Sparte, die kürzlich um einen innovativen, vernetzten Lagerhaus-Roboter ergänzt wurde. Die Aktie befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und erreichte vor kurzem ein neues Allzeithoch. Mittelfristig könnte die Aktie, die aktuell 117 USD kostet, in Bereiche von 150 bis 160 USD klettern. Risikobewusste Anleger warten für Einstiege einen Rücksetzer in den Bereich von 100 bis 105 USD ab.

Fazit: Nach 5G kommt der nächste Mobilfunkstandard: 6G

Bis der neue 5G Standard jedoch weltweit eingeführt ist dürften nach Ansicht von Experten noch mindestens 4 bis 5 Jahre vergehen. In dieser Zeit dürfte mit dem Auf- und Ausbau des 5G Netzes noch viel Geld zu verdienen sein. Technologisch führende Unternehmen, die sich gut positioniert haben, dürften weiterhin lukrative Aufträge erhalten und entsprechend stark wachsen. Doch auch nach 5G ist natürlich nicht Schluss. Denn mit 6G, der sechsten Generation, wird bereits der nächste Mobilfunkstandard mit unglaublichen Datentransferraten von bis zu 400 Gbit/s in Aussicht gestellt. Aktuell wird allerdings noch an den technischen Umsetzungsmöglichkeiten geforscht. In entsprechenden Arbeitsgruppen arbeiten weltweit Forschungsinstitute, Regierungsvertreter und Technologieanbieter an der Forschung und Entwicklung von 6G. Die drei vorgestellten Unternehmen haben also auf absehbare Zeit glänzende Aussichten vom superschnellen Datenverkehr – sei es 5G oder 6G – zu profitieren.

