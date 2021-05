Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Im gestrigen Handel an der Wall Street sahen wir einen sogenannten Washout. Hierbei wurden zahlreiche bekannte Größen, aber auch die zuletzt heftig gestiegenen Small Caps teilweise regelrecht in der Luft zerrissen. Auch Titel wie Apple, Facebook, Amazon und Co. kamen zeitweise unter die Räder. Weniger beeindruckt vom Spektakel zeigte sich die Alphabet-Aktie, welche sich als Fels in der Brandung erwies. Aus technischer Sicht sahen wir hier lediglich einen Gap-Attack. Hierbei wurde die Kurslücke, welche Anfang Februar aufgrund positiver Quartalsergebnisse aufgerissen wurde, getestet. Die Bullen nahmen die Einladung bereitwillig an und kauften die Kursschwäche auf. Die Kurse konnten den Tagesverlust aufholen und Alphabet schloss sogar im Plus. Eine überaus erstaunliche Leistung, wenn man sich das sonstige Gemetzel in zahlreichen Papieren genauer ansieht.

Expertenmeinung: Gerade wenn die Indizes an der Wall Street zu einer heftigen Korrektur ausholen, trennt sich meist die Spreu vom Weizen. Anleger können sich in solchen Phasen die Rosinen herauspicken. Titel wie Alphabet, welche an so einem Abverkaufs-Tag sogar eine positive abliefern können, zeigen relative Stärke. Gerade diese Aktien haben meist nach dem Comeback der Indizes die besten Chancen stärker zu steigen als der Gesamtmarkt. Alphabet sollte also unbedingt auf die Beobachtungsliste gesetzt werden, denn die Rallye scheint hier vorerst noch nicht vorbei zu sein. Wir bleiben erst einmal bei unserer bullischen Bewertung auf die Aktie.

Aussicht: BULLISCH