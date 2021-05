Werden Growth-Aktien weiter verkauft? Kippt die Konjunkturwende, bevor sie wirklich begonnen hat? Würgt die Inflation die Wende ab? All diese Fragen sind offen und irritieren die Anleger. Doch was die angeht, zeigt der TecDAX klare Kante.

Wenn man sich das Chartbild des TecDAX ansieht, wird eines klar: Man muss keine Glaskugel besitzen, um vorhersagen zu können, ob dieses Projekt „Helikoptergeld“ als Gegenmaßnahme zu den Folgen der Corona-Krise funktioniert oder nicht. Erstens, weil all die vorstehenden Fragen auch in einer oder in zwei Wochen offen bleiben werden, die aber eine Entscheidung erzwingen werden. Zweitens, weil die charttechnische Konstellation sehr klar vorgibt, unter welchem Punkt die gewonnen hätten und was dem bullischen Lager gelingen muss, um die Kuh vom Eis zu bekommen.

Sie sehen im auf Tagesbasis, dass die Bullen im April mit dem Versuch gescheitert waren, den TecDAX über das bisherige Jahreshoch, im Februar bei 3.606 Punkten markiert, hinaus zu heben. Seit Anfang Mai wirkt es, als sei der alte Spruch „sell in may and go away“ Programm. Noch ist der Mai relativ jung, aber wenn es nicht gelingt, diesen Abverkauf aufzuhalten, wäre das auch im langfristigen Chartbild äußerst unerfreulich für die Bullen. Sie sehen im Chart auf Monatsbasis, dass der Index damit schon wieder an der oberen Begrenzung der riesigen, 2018 entstandenen „Trompeten-Formation“ (ein nach rechts offenes Dreieck) gescheitert ist. Die Kurse müssten also noch vor Monatsende die Kurve kriegen, um die Ausbruchschance aus diesem Dreieck zu erhalten, aber:

Das wäre nur realistisch, wenn die aktuell umkämpfte, mittelfristig entscheidende Unterstützungszone hält. Anfang März hielt sie. Aber gelingt das erneut? Viele Akteure dürfte nervös machen, dass der TecDAX diese Zone verdächtig früh wieder testet. Und dass dazwischen ein gescheiterter Ausbruchsversuch nach oben liegt, wird die Zuversicht nicht steigern.

Jetzt geht es also erneut um die Zone 3.188/3.303 Punkte. Und diesmal ist die 200-Tage-Linie mit von der Partie, denn die ist mittlerweile in diese Zone hinein gelaufen und wurde am Donnerstag einem ersten Test unterzogen. Der gelang, aber damit ist die kritische Situation noch nicht vom Tisch. Erst, wenn der TecDAX sehr deutlich aus dieser Zone nach oben hinausgelaufen ist, idealerweise die bei knapp 3.450 Pinkten verlaufende, zügig nach unten nachlaufende 20-Tage-Linie zurückerobert hat, wäre erneut ein mittelfristig relevantes Short-Signal effektiv abgewehrt.

Das kann gelingen, aber es als sicher vorauszusetzen, wäre gewagt. Das Gros der Quartalsbilanzen ist mittlerweile auf dem Tisch. Und obwohl diese Ergebnisse großenteils besser ausfielen als seitens der Analysten prognostiziert, obwohl viele Unternehmen ihre Jahresprognosen angehoben haben, ist der TecDAX ins Wanken geraten. Sich die Frage zu stellen, was, wenn nicht solche guten Ergebnisse, den Index ins Laufen bringen könnte, ist daher berechtigt und mahnt zur Vorsicht. Zumal das bärische Lager angesichts der Tatsache, dass sich ihm im Fall eines gelungenen Durchbrechens dieser Unterstützungszone 3.188/3.303 erst einmal keine zwingenden Unterstützungen mehr in den Weg stellen würden, allemal aktiv daran arbeiten dürfte, diese Situation zu ihren Gunsten zu entscheiden.

