Wie mein Kollege Tobias Krieg am Freitag an dieser Stelle in seiner Analyse „Herzlich Willkommen zur Schrottrallye“ absolut zutreffend schrieb, neigen unerfahrene Anleger dazu, sich auf optisch billige Aktien zu stürzen, auf die also, die durch einen niedrigen Kurs wirken, als seien sie ein Schnäppchen. Und derzeit gibt es so viele neue Anleger wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zwar ist die Aixtron-Aktie zwar ganz eindeutig kein „Schrott“, aber:

Eine Aktie, die zehn Euro kostet, ist deswegen nicht „billiger“ als eine Aktie mit einem Kurs von 1.000 Euro. Es kommt auf die Bewertung an, also auf die Relation des Kurses zum Gewinn, den das Unternehmen pro Aktie erwirtschaftet hat und darauf, wie die Perspektive für diese Gewinne aussieht.

Wenn eine Aktie stark steigt, kann das daran liegen, dass diese Gewinnperspektive herausragend ist … es kann aber auch daran liegen, dass sich viele Anleger auf die Aktie stürzen, nur, weil sie einen niedrigen Kurs hat und gerade rasant zulegt. Anleger, die entweder gar nicht wissen, wie man eine Bewertung ermittelt oder die einfach darauf setzen, dass die anderen, die da kaufen, schon wissen werden, was sie da tun. Zu welcher Kategorie müsste man die Aktie des vor allem für die Chipindustrie produzierenden Maschinenbauers Aixtron zählen?

Expertenmeinung: Im Moment zur zweiten Kategorie. Denn erst am Donnerstag (25. Februar) steht die Veröffentlichung der Bilanz an. Bis dahin weiß noch niemand, wie das vierte Quartal und damit das Gesamtjahr 2020 gelaufen sind und ebenso wenig, wie das Unternehmen die Perspektive für das 2021 einschätzt. Aber wieso ist die Aktie dann so extrem stark gelaufen und machte am Freitag nach einer Mini-Korrektur einen gewaltigen Sprung?

Aus zwei Gründen. Zum einen, weil sich viele Anleger gerne an den Kurszielen der Bankanalysten orientieren, weil man sich sagt: Die müssen ja wissen, was sie tun. Und als die Deutsche Bank ihr Kursziel am Freitagmorgen radikal von 14 auf 22 Euro anhob, sahen das viele als Beleg dafür, dass Aixtron noch eine Menge Luft nach oben hat. Aber wissen die Analysten wirklich immer, was sie da tun? Nur zwei von acht die Aktie beobachtenden Analysten haben Kursziele, die über dem aktuellen Kurs der Aktie liegen. Und mit 22 Euro setzte die Deutsche Bank jetzt das höchste aller Kursziele an.

Wenige Tage vor der entscheidenden Bilanz ist das aber vor allem eine Kombination aus Annahmen und Wagnis. Erst diese Zahlen am Donnerstag werden zeigen, ob die Aktie wirklich Richtung 22 Euro laufen und sich dort halten kann und ob die Schätzungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie 2021 Bestand haben.

Es ist normal, dass sich die Käufer vor allem an super-bullischen Kurszielen orientieren. Würde man sich indes den Durchschnitt der Analysten-Kursziele ansehen, würde man feststellen, dass der momentan bei 15,40 Euro liegt, denn andere Analysten sind weit weniger optimistisch. Und an diesen 15,40 Euro ist Aixtron längst vorbeigezogen.

Der andere Grund für diesen Kurssprung findet sich in der . Diese immense Kursziel-Anhebung kam in dieser Hinsicht im genau richtigen Moment: Gerade hatte die Aktie die für die Rallye entscheidenden Unterstützungen touchiert: die steile November-Aufwärtstrendlinie sowie die auf gleicher Höhe laufende 20-Tage-Linie bei aktuell 16,48 Euro. Damit hatten die Bullen ihren Anlass, um den Kurs erneut in Marsch zu setzen. Aber:

Die Charttechnik führt Trends, kann sich aber nicht ewig als Kurstreiber halten, wenn einlaufende Unternehmensdaten dem zuwiderlaufen bzw. ihn zumindest überzogen wirken lassen. Und Kursziele so kurz vor solchen wichtigen Bilanzzahlen sind nicht „schussfest“. Daher wäre man hier gut beraten, nicht mehr ohne Fallschirm auf der Long-Seite zu agieren … wobei sich die gerade erst getestete und als Sprungbrett dienende doppelte Unterstützung aus November-Aufwärtstrendlinie und 20-Tage-Linie als ideale Orientierungsbasis für einen Stoppkurs anbietet.