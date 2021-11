Die besten DAX ETFs 2022

Der Deutsche DAX ist der entscheidende Leitindex für den deutschen und spielt, auch, wenn es den Euro Stoxx 50 gibt, für ganz Europa eine immens wichtige Rolle. Hier dabei zu sein, ist für einen deutschen Anleger somit eine logische Konsequenz. Aber wie lässt sich das am effektivsten bewerkstelligen? Eine Möglichkeit sind DAX ETFs, welche wir in diesem Artikel näher betrachten.

Gezielt in einzelne Aktien des DAX zu investieren kann sinnvoll sein, wenn man die Erfahrung hat und die Zeit aufbringen möchte, die einzelnen Trends zu verfolgen und regelmäßig das Depot umzuschichten. Denn innerhalb des DAX laufen die Trends der in ihm enthaltenen DAX 40 Aktien alles andere als einheitlich, wie der folgende zeigt. Um da jeweils die „richtigen“ Aktien im Depot zu haben, muss man schon Zeit investieren.

Aber wer hier einfach einen Fuß in der Tür haben möchte, vom deutschen Markt insgesamt profitieren will, ohne gleich zum zu werden, wäre mit dem DAX selbst besser bedient. Aber den DAX kann man ja nicht insgesamt kaufen – oder doch?

Mit DAX ETFs einfach den Deutschen Aktienindex „am Stück“ kaufen!

Doch, das ist möglich. Und das auch ohne dabei unbedingt mit gehebelten Derivaten und ihren höheren Risiken agieren zu müssen. Und man muss auch keine DAX-Fonds kaufen, die oft nicht mit der des Index mithalten können und bisweilen nicht ganz unerhebliche Gebühren kosten. Die Lösung sind sogenannte , kurz ETFs. ETFs auf den DAX bilden den Index 1:1 ab, folgen ihm also nahezu wie ein Schatten, sind günstig in Bezug auf die Kosten und jederzeit handelbar. Und wer ein wenig flexibler agieren mag, hätte da sogar die Möglichkeit, im Fall eines Abwärtstrends an fallenden Kursen zu verdienen, denn es gibt auch DAX Short ETFs.

Wir stellen Ihnen in diesem Beitrag fünf ETFs für die Long-Seite, sprich reguläre ETFs, die normal mit dem DAX mitlaufen, vor. Dazu ETFs, die auf der Short-Seite agieren und damit den DAX quasi spiegelverkehrt abbilden. Dabei sind jeweils auch ETFs, die mit einem Hebel von 2 arbeiten und dann DAX ETF 2x Long bzw. DAX ETF 2x Short heißen. Da verdienen oder verlieren Sie somit doppelt so viel als bei „normalen“ ETFs. Das aber geht dann schon in den Bereich der Spekulation, das sollte man bedenken! Es gibt auch Dax ETFs mit einem Hebel von 4 oder mehr, auf die wir in diesem Artikel aber nicht eingehen, zumal sie nach demselben Prinzip wie Long-ETFs und Short-ETFs mit niedrigeren Hebeln funktionieren, nur reden wir dann nicht mehr von einem Investment oder der Absicherung eines Depots, sondern von hochspekulativen Instrumenten.

Entscheidend für die Auswahl unserer DAX ETFs waren die Performance, die durchaus ein wenig besser oder schlechter sein kann, die Größe des ETF und die jährlichen Kosten. Beachten Sie aber bitte, dass diese Ranglisten nicht in Stein gemeißelt, sondern eine Momentaufnahme im November 2021 sind. Performance, Größe, Handelbarkeit und Kosten könnten sich mit der Zeit selbstverständlich ändern. Aber wir werden diesen Betrag auch in regelmäßigen Abständen für Sie aktualisieren. Vorher noch zu einem anderen Aspekt:

Sie haben die Wahl: Ausschüttender oder thesaurierender ETF?

Bei der Auswahl eines ETF haben Sie die Wahl. Sie können ETFs wählen, die die Dividenden, welche die im Index enthaltenen Unternehmen ausschütten, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich wie eine Dividende an Sie weitergeben, sprich auszahlen. Oder Sie entscheiden sich für ETFs, die diese Dividenden einbehalten, um sie umgehend wieder in weitere Aktien des Index anzulegen. Letztere Variante nennt man „thesaurierend“. Welche Vorteile hätte das?

Langfristig bedeutet das einen großen Unterschied, denn auch, wenn diese Dividenden im Schnitt nur ein, zwei Prozent pro Jahr ausmachen, es ab und an auch mal in Richtung drei Prozent geht, so bedeutet das umgehende Reinvestieren dieser Gelder doch, dass dieses Geld ebenfalls „wachsen“ kann, weil es in den Index investiert wird, der tendenziell ja langfristig zulegt. Und über die Jahre steigert sich dieser Vorteil noch, weil der Zinseszins-Effekt greift (Lesen Sie dazu unser Beitrag „Der Zinseszins – die magische Geldvermehrung“).

Sie sollten also vor dem Investment entscheiden, ob Sie regelmäßig eine kleine Ausschüttung haben wollen, mit der Sie sich dann etwas gönnen, oder ob es Ihnen gezielt darum geht, das über zehn, zwanzig oder mehr Jahre anzusparen, um es erst dann zu nutzen. Wäre Letzteres Ihr Ziel, wären thesaurierende ETFs die bessere Wahl.

Unsere 5 Besten Long DAX-ETFs 2022

DAX ETF - Long ISIN Fondsvolumen Ausschüttung? Performance 1 Jahr

inkl. Ausschüttung Performance 3 Jahre

inkl. Ausschüttung jährl. Kosten Währung Replikations-

methode iShares Core DAX UCITS ETF DE0005933931 6,82 Mrd. thesaurierend* 19.19% 39.93% 0.16% Euro physisch Xtrackers DAX UCITS ETF LU0274211480 4,33 Mrd. thesaurierend* 19.27% 40.29% 0.09% Euro physisch Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF DE000ETFL060 0,98 Mrd. ja/quartalsweise 19.14% 39.63% 0.15% Euro physisch Lyxor DAX (DR) UCITS ETF EUR LU0252633754 0,69 Mrd. thesaurierend* 19.18% 40.00% 0.15% Euro physisch L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF (Hebel 2) IE00B4QNHH68 24 Mio. thesaurierend* 39.58% 68.15% 0.41% Euro synthetisch * "thesaurierend" bedeutet, dass Dividendenerträge der im DAX enthaltenen Aktien wieder investiert und nicht ausgeschüttet werden

Bei den Long-ETFs hat man die Wahl, einen ETF ohne Hebel zu nutzen, um den DAX 1:1 abzubilden oder einen ETF mit einem Hebel einzusetzen. Aber wie vorstehend schon dargelegt, begibt man sich mit höheren Hebeln in den Bereich der Spekulation. Uns geht es hier um das Investieren, um eine solide Basis für ein Anleger-Depot, daher konzentriert sich unsere Auswahl auf DAX-ETFs ohne Hebel.

Nur der unterste ETF in unserer Auswahl hat einen Hebel von 2, ansonsten sind diese ETFs ohne Hebel, bilden den DAX also 1:1 ab. Hier lag unser Auswahlschwerpunkt darauf, ETFs mit niedrigen jährlichen Kosten und einem großen Fondsvolumen zu wählen. Differenzen bei der Performance spielten eine untergeordnete Rolle, denn da unterscheiden sich die gängigen DAX-ETFs nur hinter dem Komma. Die meisten unserer Beispiel-DAX ETFs sind nicht ausschüttend, sondern reinvestieren die Dividenden der im DAX enthaltenen Aktien.

Der folgende Chart zeigt, wie diese fünf ETFs sich im Vergleich zum DAX über die letzten zwölf Monate geschlagen haben. Beachten Sie dabei bitte, dass der ausschüttende ETF deswegen eine niedrigere Performance im Chart zeigt, weil die Dividenden hier an Sie ausgeschüttet werden. Rechnet man diesen Ertrag aber wieder dazu, ist die Performance auf kurzfristiger Ebene mit der der thesaurierenden ETFs der vorstehenden Tabelle vergleichbar.

Unsere 5 Besten Short DAX-ETFs 2022

Short-ETFs finden sich etwas seltener, die Auswahl ist aber völlig ausreichend, auch da ist für jeden etwas dabei. Dabei haben drei der hier abgebildeten fünf Short-ETFs einen Hebel von 2. Das ist dann schon kein reines Verfolgen des Index bei Abwärtstrends mehr. Sobald ein Hebel ins Spiel kommt, wird es spekulativ, denn dieser Hebel wirkt natürlich in beide Richtungen. Liegen Sie mit einem solchen ETF falsch und der DAX zieht nach oben davon, so würden Sie somit prozentual doppelt so viel verlieren, als hätten Sie einen Short-ETF ohne Hebel gewählt, wie Sie auch anhand der Performances in unserer Tabelle sehen können. Das gilt es unbedingt vorher zu bedenken! Aber:

Wer diese Short ETFs geschickt und gezielt einsetzt, hat damit ein perfektes Werkzeug in der Hand, um sich nicht nur bei Abwärtstrends unkompliziert abzusichern, sondern von ihnen auch zu profitieren. Entscheidend sind dabei aber Konsequenz und ein wenig Erfahrung, um solche Short ETFs nicht zu früh ins Depot zu nehmen und vor allem bei der Aufwärtswende des DAX nicht den Schwenk hin zu Long-ETFs zu verpassen!

DAX ETF - Short ISIN Fondsvolumen Ausschüttung? Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre jährl. Kosten Währung Replikations-

methode Xtrackers ShortDAX Daily ETF LU0292106241 348 Mio. thesaurierend* -19.00% -41.55% 0.40% Euro synthetisch Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF LU0603940916 76 Mio. ja/jährlich -19.16% -41.83% 0.30% Euro synthetisch Xtrackers ShortDAX x2 Daily ETF (Hebel 2) LU0411075020 129 Mio. thesaurierend* -35.10% -69.73% 0.60% Euro synthetisch Lyxor Daily ShortDAX X2 UCITS ETF (Hebel 2) FR0010869495 57 Mio. thesaurierend* -35.35% -70.49% 0.60% Euro synthetisch L&G DAX® Daily 2x Short ETF (Hebel 2) IE00B4QNHZ41 42 Mio. thesaurierend* -35.60% -70.62% 0.60% Euro synthetisch * "thesaurierend" bedeutet, dass Dividendenerträge der im DAX enthaltenen Aktien wieder investiert und nicht ausgeschüttet werden

Der folgende Chart zeigt die Entwicklung von vier der in der Tabelle gezeigten Short-ETFs im Vergleich zum DAX seit Anfang 2020 (der Short ETF von L&G wurde erst im April 2020 aufgelegt). Sie sehen: Der Unterschied zwischen den ETF ohne Hebel und denen mit Hebel 2 ist deutlich, untereinander ist die Entwicklung aber, wie es bei einem ETF auch sein soll, kaum zu unterscheiden.

Hinweis zur Replikationsmethode bei ETFs:

Bei ETFs unterscheidet man hinsichtlich der Art und Weise, wie die zugrunde liegenden Indizes nachgebildet werden, zwischen der physischen und der synthetischen Replikation.

Während die physische Nachbildung bedeutet, dass der ETF z.B. bei einem Index die dort enthaltenen Aktien tatsächlich kauft, bedeutet die synthetische Nachbildung, dass der ETF ein sogenanntes „Trägerportfolio“ bildet, das die im Index enthaltenen Aktien enthalten kann, aber nicht muss. Hier wird dann, um eine der Basis des ETF, also z.B. einem Index, entsprechende Performance sicherzustellen, ein sogenannter Index-Swap vorgenommen. Hierbei wird vereinbart, dass der Partner des Index-Swap gegenüber dem ETF-Betreiber nötigenfalls einen Ausgleich vornimmt, um gegenüber dem Anleger die korrekte Performance-Entwicklung der ETF-Basis sicherzustellen.

Grundsätzlich ist die physische Replikation die für den Anleger sicherere Vorgehensweise. Im Fall von Short-ETFs ist das aber nicht möglich, da hier ja nicht die im Basis-Index enthaltenen Aktien gekauft werden, sondern erreicht werden soll, dass der Anleger profitiert, wenn diese Aktien fallen. Daher ist bei Short-ETFs immer eine synthetische Replikation die Basis des ETFs.

Dasselbe gilt für Long-ETFs, wenn sie, wie der unterste ETF in unserer Tabelle der DAX Long ETFs, einen Hebel aufweisen, denn auch da kann der ETF nicht nur einfach die Index-Aktien kaufen, sondern muss diese Hebel durch zusätzliche Elemente im ETF generieren, so dass es da immer zu einer synthetischen Replikation kommt.

Fazit: DAX ETFs sind eine tadellose Lösung

Ob Sie einen DAX-ETF als Basis ihres Depots wählen oder vornehmlich oder sogar ausschließlich in einen ETF investieren: So haben Sie den deutschen Aktienmarkt sehr präzise abgebildet, denn mit einem DAX-ETF haben Sie die 40 wichtigsten deutschen Aktien in Ihrem Depot, ohne sich diese einzeln zusammenkaufen oder immer wieder umschichten zu müssen. Achten Sie aber darauf: Sobald Ihr ETF einen Hebel hat, wird aus einem Fundament fürs Depot eine Spekulation!

