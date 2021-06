TUI: Buchungs-Boom. Ist das endlich die Wende?:

Für hunderttausende Kunden von Thomas Cook ist es ein Schock. Der älteste Touristikkonzern der Welt hat Insolvenz angemeldet und alle Geschäfte eingestellt. Was passiert mit bezahlten Buchungen? Was, wenn man aktuell im Urlaub ist? An einigen Flughäfen bilden sich bereits lange Schlangen. Umso schlimmer ist es für die 21.000 Angestellten des Touristik-Konzerns. Ihnen droht die Arbeitslosigkeit. Den Betrieb hält derzeit wohl nur Condor aufrecht, denn die Fluglinie hat sich einen Übergangskredit gesichert. Die Insolvenz hatte sich lange angebahnt, das zeigt auch der Chart der Thomas-Cook-Aktie.

Glanzstück der britischen Regierung

Den letzten Sargnagel lieferte am Wochenende die britische Regierung, in dem man eine Finanzierungsbitte über 150 Mio. Pfund ablehnte. In London verhält man sich also gewohnt verantwortungslos. Die Insolvenz ist unnötig und wenig erfreulich, schließlich erwirtschaftete der Konzern zuletzt einen Jahresumsatz von mehr als 10 Mrd. Euro. Darüber hinaus verfügt man über umfangreiche Vermögenswerte. Darunter zahlreiche Hotels, Flugzeuge usw. Eine Übergangsfinanzierung hätte großen Schaden abwenden können, doch Boris Johnson interessiert das nicht. „Es sei eine Menge Steuergeld…“. Dass die Einstellung des Geschäftsbetriebs aber wesentlich mehr an Steuergeldern kosten wird, scheint der gute Herr nicht zu verstehen. Selbst wenn der Konzern keinen Pence an Steuern zahlt, die Mitarbeiter tun es. Werden sie arbeitslos, werden aus Einzahlern plötzlich Hilfsbedürftige.

Für TUI der Befreiungsschlag?

Für TUI ist das aber natürlich eine positive Nachricht. Der Wegfall des größten Konkurrenten dürfte das Geschäft beleben. Ich bin eigentlich kein großer Freund des Unternehmens und der Aktie. Die Margen sind niedrig, der Kapitalbedarf hoch. Umsatz und Gewinn stagnieren seit mehr als 10 Jahren. Die Branche wächst, doch davon bleibt bei TUI nichts hängen. Dementsprechend notiert die TUI -Aktie heute unter dem Niveau der IPO im Jahr 1991. Das sagt eigentlich schon alles. Aktuell haben wir es aber mit einer Sondersituation zu tun. Kunden können ab sofort nicht mehr bei Neckermann, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook buchen. Ein Teil der Reisewilligen wird am Ende bei TUI landen. Das dürfte den Umsatz befeuern und vor allem die Auslastung und somit auch die Profitabilität verbessern. TUI dürften einige gute Quartale ins Haus stehen. Die bisherigen Erwartungen könnten übertroffen werden. Bei einem guten Newsflow hat die Aktie natürlich Aufwärtspotenzial. Es sei denn die britische Regierung sorgt auch noch für einen No-Deal-Brexit. Teuer ist die Aktie jedenfalls nicht. Ohne die Sondersituation wäre TUI dennoch nicht sonderlich attraktiv, trotz der hohen Dividendenrendite von 5,7%. Bisher wurde ein Rückgang des Gewinns von 1,25 auf 0,82 Euro je Aktie erwartet. Auf dieser Basis käme TUI auf ein KGVe von 12,4. Auf dem aktuellen Niveau überwiegen also die Chancen.

Charttechnik

TUI hat eine Kurhalbierung hinter sich, doch seit einigen Wochen zeichnet sich ein Boden ab. Der Abwärtstrend wurde überwunden. Gelingt jetzt ein nachhaltiger Ausbruch über 10 Euro, wäre das auch charttechnisch ein Befreiungsschlag. Ein mögliches Kursziel läge dann bei 12 Euro. Dass die erste Freude aktuell aber wieder verkauft wird, ist kein gutes Zeichen. Fällt TUI wieder unter 10 Euro zurück, haben die Bullen ihre Chance vertan.