Jetzt könnte die Apple Aktie ihre Rallye beginnen – neue Kursziele:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Zuletzt hatte der Technologieriese, erstmals seit einem Jahr, wieder bärisches Terrain betreten. Die Apple-Aktie brach das Pivot-Tief von Ende Februar und bildete somit eine Folge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Dies war auch der Grund, warum wir dem Wertpapier seit Anfang März bärische Aussichten mit auf den Weg gegeben haben. Nun steht der Trend erneut an einem Scheidepunkt. Zum ersten Mal seit Wochen zeigen die Bullen etwas Stärke, was am höheren Zwischentief, welches sich dieser Tage gebildet hat, zu erkennen ist. Der Kaufdruck wird also etwas größer, aber kann der Titel die Trendwende tatsächlich schaffen? Worauf Sie hier achten müssen, schauen wir uns nun genauer an.

Expertenmeinung: Solange der kleinere Support bei 119.68 USD gehalten werden kann, lebt die Chance auf die Rückkehr nach oben. Sollte diese Ebene unterschritten werden, geht die Ampel sofort wieder auf Rot. Noch schlimmer würde sich die Lage beim Bruch des Tiefs von Anfang März entwickeln. So nun aber zu den guten Nachrichten. Die Aktie hätte tatsächlich die Möglichkeit auf einen Trendwechsel. Hierzu müsste die abwärts gerichtete Widerstandslinie und somit auch das Zwischenhoch bei 127.22 USD gebrochen werden. Dies würde gleichzeitig auch das Ende des Abwärtstrends einleiten und die Kurse würden in eine neutrale Kaufphase übergehen. Aktuell gibt es noch keinen Grund zum Jubilieren, aber unsere Bewertung heben wir zumindest schon mal auf neutral an.

Aussicht: BULLISCH