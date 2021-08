Fresenius am Scheideweg: Ist das endlich die Wende?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Kurse der Aktie des deutschen Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmens Fresenius wurden in den letzten Monaten ordentlich durchgeschüttelt. Die Bären meldeten sich erstmals Ende Juli zu Wort, als wichtige Unterstützungen nach unten gebrochen wurden. Ein weiteres klares Statement setzten sie, als Mitte Oktober erneut eine Zwischenkonsolidierung Richtung Süden verlassen wurde. Die Talfahrt der Fresenius Aktie setzte sich weiter fort, bis es dann doch etwas zu viel des Guten wurde. Die Aktie präsentierte sich stark überverkauft, was vor allem am immens hohen Abstand zur 50-Tage-Linie erkennbar war. Ein technischer Bounce musste her, welcher auch wie nach Plan eintraf. Womit die Bären aber wohl nicht gerechnet haben, war die darauffolgende starke Rallye nach oben. Die Aktie kämpfte sich eindrucksvoll ihren Weg zurück.

Expertenmeinung: Die bärischen Tendenzen scheinen erstmal vom Tisch zu sein und wir sehen aktuell eine überaus konstruktive Konsolidierung knapp über den gleitenden Durchschnitten der Perioden 20 und 50. Die Trendwende könnte sich von hier aus weiter fortsetzen. Ideal wären nun Schlusskurse oberhalb der gebildeten Seitwärtsbewegung. Sollte Fresenius den Sprung über die Marke von 39 EUR schaffen, könnte dies die Fortsetzung der Erholungsrallye sein. Alles in allem sieht das Papier erstmals seit einem halben Jahr wieder attraktiv aus.

Aussicht: NEUTRAL