Chipotle Mexican Grill: Kaufsignale – Aktie wieder im Rallye-Modus:

Gestern nach Börsenschluss veröffentlichte die US-amerikanische Schnellrestaurantkette Chipotle Mexican Grill ihre Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal. Zuletzt hatten wir die Aktie kurz vor dem Breakout an der Marke von 1.300 USD als möglichen Kaufkandidaten beschrieben. Bislang entwickelte sich der Kurs nach Plan und die Aktie konnte sich den Weg nach oben bahnen. Doch sind die präsentierten Zahlen gut genug, um die Rallye am Laufen zu halten? Schauen wir daher mal genauer hin. Der Umsatz lag im dritten Quartal mit 1.6 Milliarden USD exakt im Rahmen der Erwartungen. Der Gewinn konnte mit 3.76 USD je Aktie, die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 3.44 USD je Aktie deutlich übertreffen. Dennoch müssen wir festhalten, dass die Flüsterschätzungen bei 3.73 USD je Aktie lagen und somit war auch der Gewinn eigentlich exakt im Rahmen. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr trotz der Corona-Krise um beachtliche 14 Prozent gesteigert werden. Gleichzeitig müssen wir aber auch festhalten, dass der Kurs der Aktie gegenüber dem Vorjahr um über 60 Prozent gestiegen ist.

Expertenmeinung: Bedeutet also, dass bereits sehr viel, von den wirklich positiven Zahlen in den Kursen eingepreist ist. Ob also die veröffentlichten Ergebnisse reichen werden, um die Rallye weiter am Laufen halten zu können, bleibt noch offen. Ähnlich sahen dies einige Anleger im gestrigen nachbörslichen Handel und so verlor die Aktie leicht an Wert. Die Kurse wurden zuletzt bei 1.315 USD gehandelt, was ein Abschlag gegenüber dem Schlusskurs von rund vier Prozent bedeutet. Entscheidend für die restliche Woche ist, ob die Aktie das eroberte Terrain bei 1.300 USD nachhaltig verteidigen kann. Alles oberhalb dieser Ebene bleibt vorläufig weiter bullisch.

Aussicht: BULLISCH