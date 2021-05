Deutsche Bank: Milliardenklage in Malaysia:

Dass sich ein Hedgefonds verzockt hat, kostet einige Banken womöglich Milliarden. Auch die Deutsche Bank-Aktie geriet dadurch gestern unter Druck. Könnte man diesen „dip“ kaufen?

Was war passiert? Ein Hedgefonds hat sich verspekuliert. Statt, wie man es gerade bei solchen „Profis“ voraussetzen sollte, ein konsequentes Risikomanagement zu fahren, hat dieser Hedgefonds die Verluste nicht begrenzt. Dadurch unterschritten die Konten den Sicherheitspuffer (Margin), den die die Positionen verwaltenden Banken verlangen. Der daraufhin sofort erfolgende „Margin Call“ fordert den Kunden, also in diesem Fall den Hedgefonds, auf, sofort Geld nachzuschießen, bis diese als Sicherheit geforderte Summe voll wieder aufgefüllt ist. Der Hedgefonds tat das nicht, also wurden die Positionen sofort verkauft.

Der dabei realisierte Verlust ist eigentlich der des Hedgefonds, aber es ist natürlich möglich, dass bei dem nichts mehr zu holen ist, dann bleiben die Banken darauf sitzen. Vor allem hat es die Crédit Suisse und Nomura getroffen, aber auch die Deutsche Bank hatte Positionen dieses Hedgefonds.

Expertenmeinung: Ein großes Problem? Das weiß man noch nicht sicher, aber was die „Deutsche“ angeht, offenbar eher nicht. Die Deutsche Bank teilte gestern mit, dass man die Positionen dieses Hedgefonds namens „Archegos“ signifikant reduziert habe. Und von den üblichen „informierten Kreisen“ war zu hören, dass die Exposure der Deutschen Bank zu Archegos viel geringer sei als bei Crédit Suisse und Nomura und man bislang noch keine Verluste dadurch erlitten habe.

Damit könnte man zumindest einmal ein Auge auf die Aktie werfen, denn so könnte es sein, dass das Minus von 3,32 Prozent, das am Montag verbucht wurde, zeitnah wieder aufgeholt wird. Bereits zum Handelsende griffen erste Akteure zu, denn in der Spitze hatte die Aktie über sieben Prozent verloren. Aber auf Verdacht und direkt zuzugreifen, wäre aus einem anderen Grund gewagt:

Der Kurs hatte schon vorher große Mühe, die Vollendung einer Toppbildung zu verhindern, durch die die Aktie in den keilförmigen, mittelfristigen Aufwärtstrendkanal zurückgefallen wäre. Das gestrige Minus hat genau das bewirkt. Dass die Abschläge womöglich in Bezug auf ihren Anlass nicht gerechtfertigt sein könnten, mag sein. Aber rein charttechnische scheren sich meist wenig um die das Kursgeschehen begleitende Nachrichten, daher wäre es hier besser, nicht gar zu beherzt in diesen „dip“ hinein einzusteigen, sondern abzuwarten, ob dieser Rücksetzer denn tatsächlich zurückgenommen wird.

Sollte das gelingen, indem die Deutsche Bank-Aktie über 10,60 Euro schließt und damit nicht nur der Trendkanal wieder nach oben verlassen, sondern auch die 20-Tage-Linie zurückerobert wurde, wäre das Chance/Risiko-Verhältnis besser, das würde den dann auf höherem Niveau erfolgenden Einstieg mehr als aufwiegen.