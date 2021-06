PayPal in den Startlöchern für eine neue Rallye?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits Anfang März hatte ich den Zahlungsanbieter als möglichen Kaufkandidaten analysiert. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die PayPal-Aktie noch im freien Fall. Doch was machte den Titel so interessant? Die Kurse näherten sich äußerst steil der Supportebene bei rund 225 USD. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier ein scharfer Bounce nach oben ergeben würde, war hoch. Kurz danach kam es exakt so, wie vermutet. Die Bullen übernahmen unverzüglich das Ruder und katapultierten die Aktie eine Etage höher. Ziel waren die fallenden gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50, welche nach Regieplan erreicht werden konnten. Das war der leichte Teil. Nun musste ein höheres Tief her, um die Aufwärtsbewegung vorantreiben zu können. Dieses wurde wenig Später Ende März kreiert.

Expertenmeinung: In den letzten Tagen war es vor allem die kleine Zwischenkonsolidierung vor dem zuletzt gebildeten Pivot-Hoch, was die Aktie neuerlich interessant machte. Bei 255 USD baute sich ein kleiner Widerstand auf, welcher noch gebrochen werden musste. Der erste Versuch fand am Mittwoch statt, doch erst gestern konnte dieser Bereich mit Schwung gebrochen werden. Somit geht die Aktie wieder in den Rallye-Modus über und weitere Kursanstiege sind wahrscheinlich. Wichtig ist, dass das Niveau bei 250 USD nicht mehr nach unten verletzt wird.

Aussicht: BULLISCH