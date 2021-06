Goldman Sachs: Endlich eine Korrektur. Jetzt zuschlagen?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Totgesagte leben länger. So könnte man die Kursentwicklung der Finanzwerte im letzten halben Jahr und somit auch der Goldman Sach-Aktie zusammenfassen. Auch in Europa waren vor allem Bankenaktien bis zum Beginn der Impfstoff-Rallye im November teils massiv angeschlagen. Doch was sich hier zum Jahresende und vor allem im bisherigen Januar abspielte, ist schon wirklich beeindruckend. Was für ein Comeback der Finanzaktien. Der technische Breakout gelang der Aktie am 09. November, als der Widerstandsbereich bei 217 USD gebrochen werden konnte. Danach war die Aktie kaum noch zu halten und legte seither mehr als 43 Prozent an Wert zu. Wie von der Tarantel gestochen geht es seit Wochen nach oben und das ohne jegliche Pullbacks. Es wirkt fast so, als hätten wir es hier mit einem typischen Wachstumskonzern zu tun. Die Bullen kaufen, als ob es schon bald keine Aktien mehr gäbe.

Expertenmeinung: Dennoch warnen wir derzeit vor allzu großer Euphorie, denn Bäume wachsen bekanntlich nicht in den Himmel und so ist es auch an den Börsen. Was steil nach oben geht, wird über kurz oder lang wieder von der natürlichen Erdanziehungskraft auf den Boden der Realität zurückgeholt. Der Trend ist zwar auf der bullischen Seite, doch die Kurse haben sich aktuell einfach zu weit von der 50-Tage-Linie entfernt. Somit wird der Titel anfällig für scharfe Korrekturen, welche jederzeit eintreten können. Käufe auf aktuellem Niveau wären demnach weniger empfehlenswert. Vielleicht bietet sich nach einer Korrektur eine bessere Einstiegsgelegenheit an. Vorläufig bleiben wir mit unserer Einstufung also eher auf der neutralen Ebene.

Aussicht: NEUTRAL