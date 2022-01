BASF: Aktienrückkauf – das passt natürlich jetzt perfekt ins Bild:

Um den Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie Abonnent unseres Newsletters LYNX Börsenblick sein. Noch kein Abonnent? Melden Sie sich jetzt kostenfrei mit Ihrer E-Mail-Adresse an. Sie erhalten den Freischaltungslink sofort per E-Mail! Wenn Sie schon Abonnent sind, geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein.

Aktienrückkäufe, das mögen die Anleger. Zwar ließe sich immer die Frage in den Raum stellen, ob das Unternehmen nichts Besseres mit seinem Geld anzufangen weiß, indem es z.B. rationalisiert, modernisiert oder expandiert. Aber in solchen Dingen ist den Investoren das Hemd halt näher als die Hose. Sie sehen bei Aktienrückkäufen vor allem eines: Der erzielte Unternehmensgewinn muss sich dadurch auf weniger Aktien verteilen, die einzelne wird dadurch also wertvoller. Dass die Akteure auf solche Nachrichten hin erst einmal kaufen, ist daher die Regel – so auch diesmal.

Außerdem dürften viele die „Loser 2021“ genau im Blickfeld haben, denn nicht selten ist es so, dass gerade diese Aktien im nächsten Jahr dann gute Chancen haben. Denn auch für große Adressen ist eine Jahreswende ein Moment der Neuorientierung. Wer Verlierer wie BASF, die 2021 ein Minus einfuhren, im Zuge des „ “ zum Jahresultimo eher verkaufte, könnte sie jetzt wieder einsammeln. Wer hier als Short war, könnte die Leerverkäufe eindecken. Und pflegen zu Beginn eines neuen Jahres ihre Strategien zu überprüfen, ggf. zu ändern … und dann könnte BASF das Etikett „Nachholbedarf“ bekommen und zulegen. Da kommt diese Nachricht über einen Aktienrückkauf natürlich gerade recht.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur BASF Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Ein echter „Game Changer“ ist diese Nachricht zwar nicht, denn da geht es um etwa fünf Prozent der Aktien auf Basis der derzeitigen , zudem soll sich das Ganze bis Ende 2023 erstrecken und nicht einfach sofort en bloc umgesetzt werden. Aber manchmal warten die Trader eben nur auf einen Grund, um zuzugreifen. Und die Basis, um den Kauf der Aktie verlockend scheinen zu lassen, war ja da, denn:

Sie sehen im , dass die BASF-Aktie seit Ende November eine tadellose Bodenbildung hingelegt hatte. Das kleine Zwischentief vom 20. Dezember lag klar über dem von Ende November. Und das zwischen den beiden Tiefs liegende Zwischenhoch hatte die Aktie im Vorfeld bereits erreicht, die Bullen mussten also nur noch zugreifen. Und dafür war diese Meldung natürlich ein perfekter Aufhänger. Aber Sie sehen auch, dass der dadurch an, aber noch nicht signifikant über die mittelfristig entscheidende Hürde gelaufen ist. Da kommt es also erst ab heute zum Schwur.

Diese Hürde liegt bei 65,45/65,65 Euro und setzt sich aus der mittelfristigen, im Mai etablierten Abwärtstrendlinie sowie der fast auf gleicher Höhe laufenden 200-Tage-Linie zusammen. Gelingt es, BASF mindestens einen Prozentpunkt über dieser Zone schließen zu lassen und die dann zum Support gewordene Zone einige Tage lang zu halten, stünde die Chance gut, dass die Aktie erst einmal in die Region 69/69,50 Euro weiterläuft. Denn von der Bewertung her „teuer“ wäre sie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 11 für die derzeit im Schnitt geschätzten 2022er-Gewinne derzeit noch nicht.