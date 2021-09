Norma am Scheideweg. Geht der Abverkauf weiter?:

Wenn Bilanz und Jahresausblick keine Käufe auslösen, obwohl der Aktienkurs im Begriff ist, ein Topp zu vollenden, reiben sich die Bären die Hände. Ist das eine Chance für einen schnellen Short-Trade?

Wenngleich die Ergebnisse für das Jahr 2020 fatal waren, so hatte man sie doch genau so erwarten können. Der Umsatz des Spezialisten für Verbindungslösungen fiel 2020 um gut 13 Prozent, der Nettogewinn hingegen brach massiv um über 90 Prozent ein, fiel von 58,4 Millionen im Jahr 2019 auf 5,5 Millionen Euro im Jahr 2020. Was vor allem auf eine sehr deutlich zusammengeschmolzene operative Marge zurückzuführen war, die von 13,2 auf 5,7 Prozent fiel. Aber wie gesagt, damit konnte man rechnen. Daher war es vor allem der Ausblick, auf den die Akteure gestern achteten.

Der war deswegen nicht imstande, die Aktie wieder in Wallung zu versetzen, weil er vage formuliert war. Man erwartet 2021 wieder Wachstum und eine deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wie sich das in den Zahlen niederschlagen könnte, blieb da offen. Dass die NORMA Group für 2020 wieder 70 Cent Dividende zahlen will, nach 1,10 Euro für 2018 und 4 Cent für 2019 als Reaktion auf die Corona-Situation, deutet zwar an, dass das Unternehmen von einer soliden Verbesserung der Lage ausgeht, sonst würde man sich mit der Ausschüttung nicht so weit vorwagen. Aber das aktuelle Kursniveau ist eben eines, in dem schon eine Menge Zuversicht eingepreist ist.

Expertenmeinung: Im Zuge der vor einem Jahr begonnenen Rallye hatte sich der Kurs zeitweise mehr als verdreifacht. Damit hat er aber nicht nur den Kurseinbruch im Zuge der Corona-Panik aufgeholt, sondern sich in die Region vorgeschoben, die die Aktie im ersten Halbjahr 2019 gesehen hatte. Das ist deswegen ein Problem, weil die NORMA Group bereits 2018 und 2019 nachgebende Gewinne hinnehmen musste. Damit der jetzt erreichte Kurslevel solide unterfüttert wäre, müsste die NORMA Group entweder schon in diesem Jahr wieder in den Bereich des Gewinns des Jahres 2019 vordringen oder aber zumindest klar avisieren, dass man damit 2022 rechnen könnte. Und der Ausblick auf 2021 konnte das eben nicht vermitteln.

Damit ist die Chance vertan, mit dem Rückenwind optimistischer Aussagen die drohende Vollendung eines dreifachen Topps abzuwenden, sofern es nicht umgehend zu bullischen Kommentaren der Analysten käme, die das Ruder dann noch einmal herumreißen könnten. Sollte die Aktie die Nackenlinie dieser bärischen Formation mit Schlusskursen unter 38 Euro signifikant unterbieten, wäre das Topp vollendet … und der Weg für einen Test der beiden mittelfristigen Aufwärtstrendlinien und der von ihnen eingeschlossenen 200-Tage-Linie im Bereich 31,80 zu 33,40 Euro aus charttechnischer Sicht frei.