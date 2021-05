Markt der Zukunft

Die Branche ist ein klarer Wachstumsmarkt, das dürfte jedem bekannt sein. Das mögen Anleger natürlich, denn die Möglichkeiten erscheinen grandios. Das ist auch der Fall, bringt aber auch mehrere Probleme mit sich. Investoren und Banken stellen diesen Sektoren gerne zur Verfügung und dadurch ist der Wettkampf enorm. Ständig tauchen neue Konkurrenten auf, die sich Marktanteile sichern möchten. Das drückt gewaltig auf die Margen. Oft kommt es zu einem Verdrängungswettkampf. Die Konkurrenten bluten sich gegenseitig aus, bis einige wenige Sieger übrig bleiben. Unternehmen in diesen Sektoren wachsen also in den meisten Fällen schnell, doch leider wird kein Geld verdient. Das führt dazu, dass Schulden angehäuft und immer wieder Kapitalerhöhungen durchgeführt werden. Hier liegt die Ursache, warum die Aktien der Branchengrößen wie JinkoSolar, Canadian Solar oder First Solar heute noch auf demselben Niveau wie vor etlichen Jahren notieren. Viele andere hat es noch härter getroffen, sie sind insolvent.

Welche Aktie ist die beste?

Das hat aber auch dazu geführt, dass der Markt mit der Zeit bereinigt wurde. Inzwischen wird die Branche von einer Handvoll Anbieter dominiert. Im Endeffekt ist bei allen Solar-Herstellern genau das passiert, was ich zuvor beschrieben habe: Es wurden immer wieder Kapitalerhöhungen durchgeführt und bei einigen Unternehmen ist der Schuldenberg erdrückend. Gibt es dennoch eine Aktie, bei der die Chancen überwiegen? Fist Solar hat seit 2012 mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen. Die Margen haben sich sehr schlecht entwickelt. Operativ wird kaum noch etwas erwirtschaftet und dementsprechend sind die Schulden in den letzten Jahren konstant gestiegen. Bei Sunpower ist der Umsatz immerhin seit 2014 rückläufig. In diesem Zeitraum hat er sich nahezu halbiert. Derzeit hat das Unternehmen 922 Mio. USD an langfristigen Schulden. Bei fehlender Profitabilität und einem Umsatz von nur 1,73 Mrd. USD ist das ein echtes Problem. Canadian Solar hat sich in diesem Umfeld noch mit am besten entwickelt. Der Umsatz erreichte 2018 ein neues Rekordniveau. Mit Kapitalerhöhungen hat man sich in den letzten Jahren zurückgehalten. Gleichzeitig wurden Schulden getilgt. Es wäre so schön, doch leider ist der Umsatz in den letzten beiden Quartalen massiv eingebrochen Der Gewinn ist entsprechend gesunken, zeitweise hat man sogar Verluste erzielt. Bleibt noch JinkoSolar. Das Unternehmen hat definitiv das höchste Wachstum verzeichnet. Seit 2010 hat sich der Umsatz mehr als verfünffacht. Um das zu bewerkstelligen waren aber auch zahlreiche Kapitalerhöhungen notwendig. Die Zahl der ausstehenden Aktien hat sich verdoppelt. Die Schulden sind ebenfalls konstant gestiegen, auch in den letzten Quartalen.

Der ganze Sektor startet

All diese Probleme scheinen derzeit keine Rolle zu spielen, denn die Charts der zuvor genannten Aktien sind allesamt bullisch. Der ganze Sektor scheint zu starten. Anleger rechnen sich nach schwierigen Jahren wohl wieder Chancen aus. Für einen Trade sollte es allemal reichen. Bei Jinko Solar sieht es aber auch fundamental nicht schlecht aus. Das Geschäft läuft aktuell sehr gut. Im ersten Halbjahr legte der Umsatz um 35% auf 1,83 Mrd. USD zu. Dadurch war man wieder nachhaltig profitabel. Der Gewinn lag bei 0,60 USD je Aktie. Für das Gesamtjahr werden sogar mehr als 2,00 USD je Aktie erwartet. Auf dieser Basis käme JinkoSolar auf eine forward P/E von 10. Als Bulle muss man dennoch ein Auge zukneifen, mindestens. Denn der Cashflow sieht weiterhin mittelprächtig aus und in der stehen Verbindlichkeiten, die dem dreifachen entsprechen.

Charttechnik

Charttechnik

Jinko Solar bewegt sich in einem stabilen Aufwärtstrend und ist an der Unterseite des Trendkanals angekommnen. Kann die Aktie über 21 USD ausbrechen, kommt es zu einem Kaufsignal mit Kurszielen bei 23 und 24,80 USD. Darüber hellt sich das Chartbild weiter auf.