S&P 500: Eine „Fed“ die bellt, beißt nicht … oder?:

Man hätte von der gestern Abend getroffenen „Fed“-Entscheidung nicht mehr Zugeständnisse an den erwarten können. Aber die Kurse reagierten trotzdem zunächst massiv negativ, was zeigt: Hier waren zu viele leichtsinnig. Können die Bullen den halten?

Die US-Verbraucherpreise lagen per Ende Mai 5,0 Prozent über dem Level des Vorjahresmonats. Die Erzeugerpreise sogar 6,6 Prozent, was eine Bugwelle an höheren Kosten andeutet, welche die Unternehmen an die Verbraucher abwälzen werden, wenn sie es durchsetzen können. Und die Export- und Importpreise im Mai, die ebenso einen Blick auf den Kostendruck bei den Unternehmen erlauben, sind noch extremer gestiegen: die Exportpreise um 17,4 Prozent, die Importpreise um 11,3 Prozent im Jahresvergleich. Hätte es da wirklich überraschen können, wenn die „Fed“, die US-Notenbank, in ihrer gestrigen Entscheidung zumindest das der Käufe am zurückgenommen hätte, um ein Zeichen zu setzen, dass man der Inflation entgegentreten wird?

Nein, aber nicht einmal das tat sie. Das Volumen der Anleihekäufe bleibt unverändert. Und die neuen Konjunkturprognosen der US-Notenbank für das laufende Jahr wirken, als wären sie ein Kniefall vor dem Aktienmarkt, der, das weiß man bei der „Fed“ natürlich, zum einen fragil ist, zum anderen aber das Rückgrat weiteren Konsumwachstums darstellt. So hob die „Fed“ die Wachstumsprognose für 2021 von 6,5 auf 7,0 Prozent an. Zwar wurde auch die Erwartung in Sachen Inflation nach oben genommen, die 2021er-Prognose für die Verbraucherpreise stieg von 2,4 auf 3,4 Prozent, für die Kernrate (ohne Energie und Nahrungsmittel) von 2,2 auf 3,0 Prozent, alles bezogen auf das Jahresende. Aber unmittelbar getan wurde nichts.

Den aktuellen Kurs und Chart des S&P 500 sowie Kursinformationen und alle Aktien des Index finden Sie hier.

Warum also die negative Reaktion der US-Aktienindizes? Hätte man nicht mit einer Super-Rallye rechnen müssen, weil die „Fed“ die Zinsen in Ruhe lässt und so den Weg für noch mehr Leichtsinn freigibt? Eigentlich schon. Es ist bemerkenswert, dass alleine zwei Aspekte die Kurse durchsacken ließen:

Zum einen lag die Zahl der Mitglieder im , dem „Federal Committee“, das die Entscheidungen trifft, jetzt bei sieben (zwölf Mitglieder sind im FOMC), die erwarten, dass bereits 2022 eine erste Anhebung der Leitzinsen erfolgen wird. Bei der letzten Sitzung Ende März waren es noch vier gewesen.

Zum anderen betonte die US-Notenbank trotz ihrer erneuten Untätigkeit, dass sie, wie es ihrer vor einiger Zeit aufgeweichten Inflations-Zielzone entspricht, dann handeln werde, wenn Inflation eine Zeitlang moderat über zwei Prozent verbleibt. Bei einer derzeitigen Preissteigerung von fünf Prozent könnte man das als Ankündigung von Maßnahmen verstehen. Aber die „Fed“ hat nie definiert, was „moderat“ und was „eine Zeitlang“ bedeutet. Drei Monate und ein Prozent über der Zwei-Prozent-Schwelle? Dann hätte sie jetzt schon aktiv werden müssen. Sechs Monate? Zwölf? Wer sich so ausdrückt und zugleich nichts tut, will doch eigentlich nur eines klar machen: Wir werden die Preisstabilität zu Gunsten des Wachstums opfern, weil jeder Schritt hin zu einer rigideren Geldpolitik den Konsum ebenso abwürgen würde wie die Aktienmarkt-Hausse.

Dass der marktbreite S&P 500 trotzdem zunächst ein Prozent durchsackte, macht deutlich, wie instabil und anfällig diese geworden ist. Und es kann sehr gut sein, dass der Umstand, dass viele große Akteure am Terminmarkt alles gebrauchen können, nur keinen „nach unten wegsackenden Markt“ unmittelbar vor der morgen anstehenden Abrechnung der Optionen und Futures an der , die Kurse von ihren Tagestiefs weggeholt hat. Und nicht die Erkenntnis, dass eine Fed, die bellt, damit signalisiert, dass sie, wenn nur irgend möglich, nicht vorhat, zu beißen.

Am Ende stand ein Minus von einem halben Prozent, das einen Handelstag beendete, der durchaus weniger volatil war, als man das vom Anlass dieser so wichtigen Fed-Entscheidung her hätte erwarten können. Und der Tag hinterlässt einen S&P 500, der zwar dadurch leicht unter das vorherige Rekordhoch vom Mai bei 4.238 Punkten zurückfiel, aber nicht so weit, um den vorherigen, fußlahmen Ausbruchsversuch jetzt bereits als ansehen zu können.

Sollte das gestrige Tagestief (4.202 Punkte) in den kommenden Tagen doch noch fallen und damit zugleich die 20-Tage-Linie, auf welcher diese Aufholjagd einsetzte, hätten die Bullen das Spiel verloren, das Kursziel wäre dann die breite Auffangzone zwischen 3.950 und 4.055 Punkten.

Es muss den Bullen daher gelingen, den marktbreiten S&P 500 über den bisherigen Verlaufsrekord von 4.257 Zählern hinauszubekommen. Dann würden diejenigen, die nach dieser wachsweichen Aussage der US-Notenbank verunsichert sind, den Eindruck gewinnen, dass die „Fed“ wirklich nicht beißen wird und zugreifen. Würde das gelingen, wäre eine größere Korrektur wohl zumindest vertagt; der Weg wäre geebnet, die obere Begrenzung der im Tageschart abgebildeten, nach rechts offenen Keilformation bei 4.400 Zählern anzulaufen. Gelingt das? Nach diesem ergebnisoffenen Tag bleibt da nur zu sagen: „to be continued“!

