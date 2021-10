Die besten Gold ETFs 2021

Viele dachten in den letzten Jahren, Gold wäre dauerhaft uninteressant geworden. Doch sie waren im Irrtum: Gold ist wieder da. Und dieses Comeback fällt beeindruckend aus: Gold hatte im Jahr 2019 mit +18 Prozent sogar manchen hinter sich gelassen. Und das war nur der Anfang einer beeindruckenden . Die des Goldpreises für das Jahr 2020 war sogar noch besser: +24,6 Prozent.

2021 hat der Goldpreis zwar bislang ein moderates Minus zu verzeichnen. Aber man sollte sich hüten, Gold deswegen vorschnell abzuschreiben. Denn dass Aktien immer deutlich besser laufen als das Edelmetall, ist so nicht richtig. Wie eng der Goldpreis dem DAX im Vergleich der vergangenen fünf Jahre auf den Fersen ist, zeigt der folgende :

Und diese beeindruckende Entwicklung kann mehr sein als eine kurze Episode, die nur auf den Irritationen basiert, welche die Corona-Pandemie an den Börsen ausgelöst hat. Denn der Goldpreis stieg nicht parallel zu einem einbrechenden . Gold fiel im Februar und März 2020 ebenso wie die großen Aktienindizes und stieg dann mit dem des Aktienmarkts statt gegen ihn.

Aber das bedeutet nicht, dass Gold auch mit den Aktien fallen müsste, wenn deren Hausse endet. Am Aktienmarkt steigen im Verlauf des Jahres 2021 die Risiken, dass die Hausse den Bogen überspannt, die in die Aktien eingepreisten Hoffnungen enttäuscht werden. Der Aktienmarkt ist dadurch in einem weiterhin schwierigen Umfeld mit sehr unsicheren Perspektiven gefährlich teuer geworden. Was bleibt?

Gold! Wie Sie am besten von diesem beeindruckenden Comeback des Goldes profitieren, ist Thema dieses Beitrags.

Partizipieren Sie von den großen Trends – So folgen Sie dem Goldpreis

Der folgende Chart zeigt den Goldpreis über die letzten 30 Jahre in logarithmischer Skalierung. Sie sehen, dass Gold nach der 2011 beendeten, zehn Jahre andauernden Hausse eine perfekte Bodenbildung vollzogen und diese im Sommer 2019 mit großer Dynamik vollendet hat. Damit hat Gold klar gezeigt, was noch in ihm steckt (siehe dazu auch den Artikel „Goldpreis-Prognose“).

Das bisherige Rekordhoch von knapp über 1.900 US-Dollar wurde zur Jahresmitte 2020 mit Schwung überboten und mit 2.075 US-Dollar eine neue Bestmarke gesetzt. Und wie eingangs geschrieben, muss das noch keineswegs das Ende der neuen Karriere des Edelmetalls sein. Da lohnt es sich, genau hinzusehen, bei günstigen Gelegenheiten einzusteigen. Nur … wie will man das als „normaler“ Anleger bewerkstelligen?

Goldbarren zu kaufen oder, um die Sache erschwinglicher und „handlicher“ zu gestalten, Goldmünzen wie die Krügerrand-Münzen, das wäre durchaus eine Option. Aber dann gilt es, dieses Gold sicher zu verwahren. Zudem ist es aufwändiger, physisches Gold zu kaufen und zu verkaufen, als dieses in anderer Form zu handeln.

Doch wie handelt man Gold als normaler Anleger am einfachsten? Bieten sich nur Derivate an, also Optionen, Optionsscheine, Zertifikate auf Gold, die einen Hebel aufweisen, somit also spekulativ und darüber hinaus auch noch oft in ihrer begrenzt sind? Eine Zeitlang war das tatsächlich so. Aber dann kamen die ETFs auf den Markt, die „ “. Und das ist gerade für Investments im Rohstoffbereich eine perfekte Lösung! Diese ETFs gibt es zwar auch mit Hebel, aber eben auch ohne, womit man dem Goldpreis fast 1:1 folgen kann.

ETFs sind eine ideale Basis, um beim Gold dabei zu sein

Im Bereich der Rohstoffe heißen die ETFs eigentlich „ETC“, „Exchange Traded Commodities“. Sie sind teilweise geringfügig anders aufgebaut, haben aber dieselben, entscheidenden Eigenschaften: Es handelt sich bei den ETCs um zeitlich unbefristete Schuldverschreibungen des Emittenten, die hinterlegt sind, indem die Emittenten das Anlagevolumen mit physischem Gold besichern.

ETCs sind an den Börsen jederzeit handelbar. Die hier vorgestellten ETCs haben dabei ein Anlagevolumen, das sicherstellt, dass Sie immer mit ausreichendem rechnen können, wenn Sie ein- oder aussteigen möchten. Dabei liegen die jährlichen Gebühren, die hier wie z.B. bei anfallen, immer in einer Dimension des Bruchteils eines Prozents.

Da ein Gold-ETC unmittelbar an der Entwicklung des Goldpreises teilhat, könnte man meinen, dass es egal wäre, für welchen Gold-ETC man sich entscheidet. Aber so ganz egal ist das nicht, denn man sollte einen immens bedeutsamen Aspekt bedenken und ihn in seine Entscheidung mit einbeziehen:

Gold-ETFs und der Währungsaspekt

Gold wird, wie alle Rohstoffe, in US-Dollar fakturiert. Für uns als Anleger in der Eurozone sind damit zwei Dinge wichtig, wenn es um die Wertentwicklung unserer Gold-ETFs geht (wir nennen die ETCs ab hier wieder ETFs, weil das einfach der gängigere Begriff ist). Zum einen ist natürlich der Goldpreis selbst ausschlaggebend. Aber auch die Veränderung im Wert des US-Dollars zum Euro spielt eine ganz wesentliche Rolle. Dass die keineswegs zu unterschätzen ist, zeigt uns der folgende Chart, der den Goldpreis über zehn Jahre einmal in Euro (grün) und zum anderen in US-Dollar (blau) zeigt:

In Euro gerechnet lag der Gewinn bei einem Gold-Investment deutlich höher. Der Grund ist einfach: Der Euro hat in diesen zehn Jahren unter dem Strich an Wert zum US-Dollar verloren. Der US-Dollar hat also an Wert zugelegt und dem europäischen Gold-Investor einen zusätzlichen Gewinn eingebracht. Ein konkretes Beispiel dazu:

Anfang Januar 2015 kostete eine Feinunze Gold 1.200 US-Dollar. Anfang Februar 2016 lag Gold erneut bei 1.200 US-Dollar. Für einen US-Anleger, für den ein US-Dollar immer ein US-Dollar bleibt, lag der Gewinn im Saldo dieser 13 Monate also bei null. Anders aber, wenn die eigene Währung der Euro war. Denn der Euro/US-Dollar-Kurs lag im Januar 2015 bei 1,1840 US-Dollar pro Euro, im Februar 2016 aber nur noch bei 1,1260 US-Dollar pro Euro. Der US-Dollar wurde somit teurer und führte dazu, dass ein Investor im Euro-Raum in dieser Zeit gut fünf Prozent Gewinn mit Gold machte, während ein US-Anleger leer ausging.

Diese durch die Kursveränderung der Euro/US-Dollar-Relation ausgelösten Unterschiede wirken natürlich auch anders herum. Das heißt: Steigt der Euro/US-Dollar-Kurs, verliert der US-Dollar im Verhältnis zum Euro an Wert. Dann kann selbst ein steigender Goldpreis für Anleger im Euroraum zum Verlustgeschäft werden, wenn der Dollar stärker fällt, als Gold zulegt. Der folgende Chart zeigt, dass das aktuell nicht der Fall ist. Seit Anfang 2021 wird der US-Dollar stärker, so dass der Verlust, den Gold im bisherigen Jahres-Saldo eingefahren hat, in Euro gerechnet sehr deutlich kleiner ist. Aber was, wenn US-Dollar wieder schwächer wird – kann man sich dagegen schützen?

Währungsgesicherte Gold ETFs eliminieren den Währungseffekt

Das kann man, indem man einen währungsgesicherten Gold-ETF wählt. Der im folgenden Chart in rot gehaltene, währungsgesicherte ETF, den wir an fünfter Position auf unserer folgenden ETF-Übersicht zeigen, hat sich in dem hier abgebildeten Zeitraum (seit Anfang 2020) zwar zeitweise besser gehalten als die nicht währungsgesicherten ETFs. Aber sein Vorsprung schmolz sukzessiv zusammen, als der US-Dollar zum Euro im Verlauf des Jahres 2021 wieder an Wert gewann.

Damit wird auch deutlich: Währungsgesicherte ETFs können in Phasen, in denen der US-Dollar schwach ist, äußerst vorteilhaft sein, aber:

Währungsgesicherte Gold ETFs: Nicht immer die bessere Wahl!

In den letzten Monaten hätte man mit einem Gold-ETF, der gegen die Schwankungen des US-Dollars zum Euro schützt, keine Vorteile gehabt. Ein solcher währungsgesicherter ETF, wie ihn der vorstehende Chart zeigt und den wir an 5. Position in unserer Top Gold ETF-Liste haben, kann zudem nie ganz mit dem Goldpreis selbst mithalten, denn um diese Währungsabsicherung sicherzustellen, muss ein permanentes „Hedging“ gegen Währungsschwankungen über den Terminmarkt erfolgen. Das kostet Geld und damit , ob die Absicherung nun sinnvoll gewesen wäre oder nicht. Das sehen Sie auch in unserer folgenden ETF-Tabelle: Der währungsgesicherte ETF kostet deutlich höhere Gebühren als die anderen.

Solche ETFs sollte man im Hinterkopf behalten, sie werden aber nur dann zu Favoriten, wenn Euro/US-Dollar in einem Aufwärtstrend läuft, wie das aktuell eben nicht der Fall ist. Zu welcher Variante man greift, sollte daher immer von einem Seitenblick auf die Trendrichtung von Euro/US-Dollar abhängig gemacht werden.

Unsere 5 besten Gold-ETFs 2021

Wir haben Ihnen hier eine Liste mit fünf Gold-ETFs (eigentlich wie gesagt „ETCs“) abgebildet. Die Gold ETFs sind alle in Deutschland handelbar. Sie sehen, dass sich die Performances auf Sicht eines Jahres ebenso wie über drei Jahre relativ wenig unterscheiden. Letzten Endes kein Wunder, denn die einzige Orientierung ist ja der Goldpreis, der nur einen hat. Die einzige Ausnahme ist die Position 5, der „hedged“ ETC, der gegen Währungsschwankungen gesichert ist, was zuletzt aber keinen Vorteil brachte. Aber wie vorstehend erwähnt muss das keineswegs immer so bleiben.

Sinnvoll wäre, dass man sich vorzugsweise auf die etablierten Gold ETFs stützt. Unsere hier gezeigten ETFs sind alle schon mehrere Jahre am Markt und haben ein sehr hohes Fondsvolumen. Achten Sie zudem darauf, dass ein solcher Gold-ETF moderate jährliche Gebühren aufweist, bis zu 0,4 Prozent sind in Ordnung, mehr sollte man nicht bezahlen (auch hier ist der währungsgesicherte ETF eine Ausnahme, die Absicherung kostet eben zusätzlich Geld).

Unsere Top 5 Gold ETC Liste

Gold ETF ISIN Fondsvolumen währungsgesichert? Performance 1 Jahr

in Euro Performance 3 Jahre

in Euro jährl. Kosten Basiswährung iShares Physical Gold ETC IE00B4ND3602 10,85 Mrd. nein -4.72% 46.32% 0.15% USD Xetra-Gold DE000A0S9GB0 11,72 Mrd. nein -4.56% 46.95% 0.00% EUR WisdomTree Physical Gold DE000A0N62G0 5,11 Mrd. nein -4.90% 45.23% 0.39% USD Gold Bullion Securities DE000A0LP781 3,14 Mrd. nein -4.91% 45.12% 0.40% USD Xtrackers Physical Gold Euro Hedged DE000A1EK0G3 1,87Mrd. ja -7.55% 35.72% 0.59% EUR

Fazit Gold ETF Investment: Eine gute Wahl für private Investoren!

Ein ETF (ETC) auf Gold ist für einen privaten Investor die beste Möglichkeit, unmittelbar an einem Trend bei Gold teilzuhaben, ohne gleich mit einem Hebel und damit zusätzlich spekulativ zu agieren. Die ETFs bilden die Entwicklung des Goldpreises sehr präzise ab, die Gebühren sind günstig, die Handelbarkeit jederzeit gewährleistet. Ein guter Weg, bei der nächsten Gold-Hausse mit dabei zu sein.

* Kurse vom 15.10.2021, Charts von marketmaker pp4

