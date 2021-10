Die besten Silber Aktien 2021

Wie sieht die Silberpreis Prognose für 2021 aus und welche Silberminen Aktien bieten das größte Potenzial?

Nachdem Edelmetalle in den Jahren 2019 und 2020 stark gefragt waren, brachten die ersten drei Quartale des Jahres 2021 eine Konsolidierung. Auch Silberaktien und Goldaktien legten nach zwei sehr positiven Jahren mit Kursanstiegen eine Pause ein und fielen wie die Basiswerte in eine Korrektur.

Zuvor war es vor allem nach dem Corona-Crash zu einer spektakulären Aufwärtsbewegung gekommen, die den Silberpreis sogar bis auf ein Sieben-Jahres-Hoch bei ca. 30 USD führte. Diesen Anstieg gab es wohl vor allem deshalb, weil Anleger einen starken globalen Wachstumseinbruch durch das Coronavirus erwarteten und in Edelmetallen einen sicheren Hafen sahen. Als im Herbst die ersten Covid-19-Impfstoffe kurz vor der Zulassung standen setzte eine Konsolidierung ein, die bis heute anhält. Wir sehen uns in diesem Artikel für Sie an, ob der Silberpreis möglicherweise vor einer neuen inflationsgetriebenen Anstiegswelle stehen könnte und mit welchen Silber Aktien Sie am besten davon profitieren könnten.

Silberminen Aktien mit Gewinnhebel

Dass gerade die Aktien von Silberproduzenten sehr stark auf den Silberpreis reagieren, liegt in der Natur der Sache. Hat eine Mine beispielsweise Produktionskosten von 20 USD pro Unze und der Preis des Edelmetalls steigt von 22 auf 24 USD, so verdoppelt sich der Gewinn. Viele Silberminen-Aktien verhalten sich daher fast wie Hebelprodukte auf Silber. Zuletzt verhielten sich viele Silber Aktien relativ schwach, so dass sich Anlegern eine spekulative Einstiegsgelegenheit bieten könnte.

Was Sie über Silber wissen müssen!

Das Wort „Silber“ leitet sich vom germanischen Begriff silubra ab, genau wie die englische Bezeichnung Silver, die lateinische Bezeichnung lautet Argentum. Silber wird von Menschen bereits seit etwa 7.000 abgebaut und verarbeitet. In der Antike war Silber, das meistens aus griechischen Minen stammte, zeitweise wertvoller als Gold und galt lange Zeit als verbreitetes Zahlungsmittel. Als die Spanier große Mengen Silber aus Lateinamerika in die Alte Welt brachten, nahm der Wert des Silbers erheblich ab. Schließlich setzte sich Gold als Währungsmetall durch und das Verhältnis des Goldpreises zum Silberpreis sank von 1:14 auf weniger als 1:100. Aktuell liegt das Wertverhältnis bei etwa 66. Silber kam in betuchten Häusern zunächst bei Besteck, Leuchtern und Servierplatten zum Einsatz, später wurden die Fotografien mit Silbersalzen entwickelt. Parallel dazu fand Silber immer neue Anwendungsgebiete im Bereich der Elektro- und Medizintechnik, bei Katalysatoren sowie in der Kosmetik. In der Sportwelt wird die Silbermedaille an den oder die Zweitplatzierten vergeben.

Fakten zum Rohstoff Silber

Das Edelmetall Silber (chemisches Symbol Ag) ist ein metallisches Element und zählt wie beispielsweise Titan, Eisen, Kupfer, Nickel, Palladium, Platin und Kobalt zu den sogenannten Übergangsmetallen. Diese zeichnen sich beispielsweise durch hohe Zugfestigkeiten, Dichten, Schmelzpunkte und Siedepunkte aus. Daher gibt es für viele Übergangsmetalle sehr viele Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie. Silber ist außerdem ein Schwermetall, das relativ weich und gut verformbar ist. Es weist im unmodifizierten Zustand die höchste elektrische Leitfähigkeit aller Elemente auf. Lediglich flüssige Supraleiter und kristalline Formen von Kohlenstoff wie Diamant oder Grafit, sowie Bornitrid leiten elektrischen Strom noch besser. Silber ist in der Erdkruste etwa 20 mal häufiger als Gold.

Die Silberspekulation der Brüder Hunt

Mitte der 1970er Jahre bis zum Jahr 1980 gab es eine große Silberspekulation, die durch die Brüder Nelson Bunker Hunt und William Herbert Hunt ausgelöst wurde. Die Brüder kauften mit reichen arabischen Geschäftsleuten zusammen riesige Mengen an Silber bzw. Silberkontrakten an den Warenterminbörsen und versuchten so den Silbermarkt zu kontrollieren. Weitere Anleger sprangen aufgrund der steigenden Preise auf den Zug auf und vergrößerten so den Preisanstieg. Berichten zufolge sollen die Brüder Hunt rund 150 Mio. Unzen Silber und Kontrakte über 200 Mio. weitere Silber-Unzen erworben haben. Insgesamt entsprach dies fast 11.000 Tonnen Silber. Silber stieg von 2 USD im Jahr 1973 bis auf 50 USD im Januar 1980. Anschließen brach der Preis wieder zusammen und verharrte über 20 Jahre lang unter 5 USD.

Was bewegt den Silberpreis?

Der Preis aller Edelmetalle ist vor allem von zwei Faktoren abhängig, dem Realzins sowie Angebot und Nachfrage. Beide Punkte sind etwas komplexer als auf den ersten Blick ersichtlich.

Grundsätzlich geht man davon aus, dass die Aussichten für Edelmetalle vor allem dann gut sind, wenn die Realzinsen fallen oder negativ sind. Doch was ist der Realzins und warum sind Edelmetalle dann gefragt?

Der Realzins berechnet sich, indem man vom für Bankeinlagen oder Staatsanleihen die Inflation subtrahiert. Die nutzt hierzu den Zinssatz der zehnjährigen Bundesanleihen und die erwartete Inflation. Liegt die dieser Anleihen wie aktuell bei -0,34 % und die Inflation beispielsweise bei 1,3 %, ergibt sich daraus ein negativer Realzins von -1,64%.

Warum ist der Realzins ausschlaggebend?

Können Investoren mit Anleihen und auf dem Sparbuch inflationsbereinigt keine Gewinne mehr erzielen, oder verbuchen damit sogar Verluste wie aktuell, werden Gold, Silber & Co. attraktiver. Denn hier, so zumindest die Theorie, sollte die Kaufkraft erhalten werden.

Diese Rechnung hat aber gleich mehrere Haken. Die letzten Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, dass Edelmetalle auch trotz niedriger oder negativer Realzinsen nicht unbedingt steigen müssen. Ein weiteres Problem ist, dass Anleger durchaus auch noch Alternativen zu Bundesanleihen haben, die einen positiven Realzins erzielen. Zum Beispiel Aktien mit einer Dividendenrendite über der Inflationsrate oder Unternehmensanleihen.

Gleiches gilt für die Richtung, in welche sich der Realzins bewegt. Ist der Realzins zwar negativ aber steigend, dann ist dies für Edelmetalle wie Silber eher nachteilig. Genauso kann ein positiver, aber fallender Realzins zu steigenden Silbernotierungen führen. In der folgenden Grafik sehen Sie die von der Bundesbank veröffentlichten Realzinsen in Deutschland auf Basis der zehnjährigen Bundesanleihen. Stellt man dieser Entwicklung den Goldpreis gegenüber ergibt sich keineswegs die erwartete spiegelbildliche Entwicklung.

Gegensatz zu Gold: Hohe Silber-Nachfrage aus der Industrie

Das Thema Angebot und Nachfrage ist nicht weniger komplex. Neben der Produktionsmenge ist vor allem die Industrie-Nachfrage ein wichtiger Faktor. Im Gegensatz zu Gold entfällt beim Silber der größte Teil der Nachfrage auf die Industrie. Rund 35 % der jährlichen Silberproduktion wird für elektrische und elektronische Anwendungen genutzt. Weitere 25 % entfallen auf die Herstellung von Münzen.

Darüber hinaus beeinflussen natürlich auch Investoren den Silberpreis. Gerade bei Anlegern steigt die Nachfrage in Krisenzeiten spürbar und führt zu steigenden Kursen bei Edelmetallen. In der Finanzkrise war das mehr als eindrucksvoll zu beobachten, genauso nach dem Corona-Crash.

Eines der wichtigsten Argumente der Silberbullen ist die seit 2014 rückläufige Fördermenge des Edelmetalls, seitdem schwankt die Produktion knapp unter dem damaligen Höchstwert. Dieser Umstand sollte aber nicht mit fehlenden Vorkommen gleichgesetzt werden und ist eher auf schwache Investitionen zurückzuführen. Bei einem niedrigen Silberpreis wird auch in laufenden Minen nicht so viel produziert, wie man könnte. Andernorts ist die Ausbeutung schlichtweg nicht profitabel, denn es besteht weiterhin ein Angebotsüberhang.

Die charttechnischen Aussichten für Silber haben sich stark verbessert

Zusammenfassend verbesserte sich die Gesamtsituation für Edelmetall- und Silberbullen seit Mitte 2019 kontinuierlich. Vor allem die steigende Anlegernachfrage sorgte dafür, dass der zuvor bestehende Angebotsüberhang mittlerweile weitestgehend abgebaut sein dürfte. Die Realzinsen schwanken weiterhin im negativen Bereich und durch die Geldmengenausweitungen der Zentralbanken und die Billionen Euro schweren Konjunkturpakete im Zuge der Covid-19 Pandemie sind Inflationsängste ein heißes Thema. Auch das Chartbild für den Silberpreis sieht nach dem Überschreiten einiger Widerstandslinien sehr positiv aus, so dass sich ein neuer mittelfristiger Aufwärtstrend etablieren konnte.

Silberpreis Prognose 2021

Silber-ETFs im Visier von Börsenzockern

Betrachten wir zunächst die Großwetterlage. Silber ist seit einem von 50 USD im Jahr 2011 wieder abgestürzt und bewegte sich anschließend jahrelang in einer Bandbreite zwischen 14 USD und 21 USD. Nach dem Corona-Crash, der den Silberpreis im März 2020 kurzzeitig auf unter 12 USD abstürzen ließ, ging es jedoch steil aufwärts. Die kletterte bereits im Sommer letzten Jahres auf knapp 30 USD, ehe eine Korrekturbewegung einsetzte. Anfang Februar machte das silberne Metall von sich reden, als private Börsenzocker nach dem Hype um die von Gamestop im Reddit-Börsenforum Wallstreetbets dazu aufriefen, auch den Silberpreis durch gemeinschaftliche Käufe von Silber-ETFs nach oben zu bewegen. Dieses Vorhaben gelang zunächst auch, an der 30 USD-Marke war die Kursbewegung jedoch abrupt beendet und der Silberpreis fiel wieder deutlich zurück. Seither bewegt sich der Silberkurs mit leicht abwärts gerichteter Tendenz, hält jedoch bislang die 20 USD Marke.

Nun gilt es die charttechnischen Widerstände im Bereich 25 USD und anschließend bei 30 USD zu überwinden, um im neuen Jahr 2022 an den mittelfristigen Aufwärtstrend anzuknüpfen. Dann könnten mittel- bis langfristig Kurse von 35 USD oder höher angesteuert werden. Das Allzeithoch von 50 USD liegt allerdings in weiter Ferne und dürfte so rasch nicht wieder erreicht werden.

Silberpreis Prognose 2021 Für die Edelmetalle war 2020 ein starkes Jahr, Gold erreichte zeitweise ein neues Rekordhoch, Silber wird das Jahr 2020 mit der stärksten Performance seit zehn Jahren beenden. Und wie geht es im Jahr 2021 weiter?

Die besten Silber Aktien 2021

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Aktien-Liste von zehn Silber-Aktien für 2021. Drei dieser Silber-Werte mit außergewöhnlichem Potenzial stellen wir Ihnen im Anschluss vor. Mit diesen Werten können Sie vom Aufwärtstrend des Rohstoffs Silber profitieren.

Silber-Aktien-Liste:

Name ISIN Symbol Währung First Majestic Silver CA32076V1031 AG CAD Fortuna Silver Mines CA3499151080 FSM CAD Fresnillo GB00B2QPKJ12 FRES GBP Hecla Mining US4227041062 HL USD KGHM PLKGHM00001 KGH PLN MAG Silver CA55903Q1046 MAG CAD Pan American Silver CA6979001089 PAAS CAD Silvercorp Metals CA82835P1036 SVM CAD SSR Mining CA7847301032 SSRM CAD Wheaton Precious Metals CA9628791027 WPM CAD

SSR Mining: Potenzial durch geplante Fusion mit Alacer Gold

SSR Mining ( : CA7847301032 – Symbol: SSRM – Währung: USD), ehemals Silver Standard Resources arbeitet in Peru, Mexiko, Chile, Argentinien und in den USA an Exploration und Produktion von Silber und Gold. Ende 2020 fusionierte SSR mit Alacer Gold in Form eines Zusammenschlusses von gleichberechtigten Partnern. Das neue Unternehmen kommt aktuell auf eine von rund 3,2 Mrd. USD. CEO der neuen SSR Mining wurde der bisherige Alacer Gold-CEO Rodney Antal. Durch die Fusion sollen Kosten eingespart und Synergieeffekte genutzt werden. Analysten zufolge ergänzen sich die beiden Unternehmen nahezu perfekt. SSR Mining hat nach dem Zusammenschluss weiterhin rund 870 Mio. USD Cash auf dem Bankkonto (3,96 USD je Aktie), so dass die Finanzkraft des Unternehmens im Vergleich zu vorher deutlich gestiegen ist. Damit können weitere Bergbauaktivitäten finanziert werden, beispielsweise zwei Projekte, bei denen gerade die Machbarkeitsstudie erstellt wird.

Gewinnsprung im Jahr 2021 erwartet

Zuletzt beschleunigte sich bei SSR Mining vor allem das Gewinnwachstum. So konnten die Gewinne in den vergangenen drei Jahren im Schnitt um +106 % gesteigert werden, die Umsätze stiegen gleichzeitig um +42 %. Da wegen Corona-bedingter Lockdowns die Output-Menge an gefördertem Gold und Silber im Geschäftsjahr 2020 geringer ausfiel als erwartet, blieben auch die Geschäftsergebnisse hinter den Erwartungen zurück. Während der Umsatz dank der Fusion um +41 % auf 853 Mio. USD zulegte, stieg der Gewinn von 0,47 USD je Aktie um +87 % auf 0,88 USD je Aktie. Analysten hatten zuletzt rund 1,05 USD je Aktie erwartet. Das Unternehmen kündigte an, ab sofort eine in Höhe von 0,05 USD je Aktie auszuschütten. Außerdem hat das Unternehmen zuletzt im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms für rund 70 Mio. USD eigene Aktien zurückgekauft.

Für 2021 rechnen Analysten mit einem Anstieg der Umsätze um +68 % auf 1,43 Mrd. USD und mit einen Ergebnissprung um +88 % auf 1,66 USD je Aktie. Dies liegt allerdings unterhalb der Schätzungen zu Jahresbeginn, als der Silberpreis noch deutlich höher notierte. Im kommenden Geschäftsjahr 2022 wird mit einem Umsatz von 1,33 Mrd. USD und einem stabilen Ergebnis von 1,67 USD je Aktie gerechnet.

Kleines aber feines Gold- und Silberunternehmen für spekulative Langfristanleger

SSR Mining ist ein kleines aber feines Minenunternehmen, das durch die Fusion mit Alacer von der dritten in die zweite Liga der Gold- und Silberproduzenten aufgestiegen ist. Auch die Profitabilität dürfte zunehmen. Anleger sollten jedoch trotzdem nur eine kleine Position wagen, denn die Aktie ist äußerst schwankungsfreudig und gab zuletzt aufgrund der deutlich verfehlten Analystenschätzungen stark nach. Aktuell notiert die Aktie mit 14,80 USD rund -38 % unterhalb der Höchststände des letzten Sommers. Der Kurseinbruch könnte eine spekulative Einstiegsgelegenheit sein: Da die Aktie aktuell nicht teuer bewertet ist, trauen wir SSR Mining mittelfristige auch wieder Kurse von mehr als 20 USD zu.

Wheaton Precious Metals: Spannendes Silverstreaming-Unternehmen

Das kanadische Unternehmen Wheaton Precious Metals (ISIN: CA9628791027 – Symbol: WPM – Währung: USD) ist nach eigenen Angaben das weltweit größte Silver Streaming-Unternehmen. Im Gegenzug für frühzeitige Investments in neue Silber- und Goldprojekte erhält das Unternehmen langfristig eine bestimmte Menge der Produktionsmenge zu besonders günstigen Preisen. Die Firma, die 2004 aus einer Abspaltung des Goldcorp-Konzerns entstanden ist, generiert knapp zwei Drittel seiner Einnahmen mit Silber und etwas mehr als ein Drittel durch Erträge aus Goldprojekten. Wheaton hat derzeit Streaming-Vereinbarungen für 24 produzierende Minen und 8 Projekte in der Entwicklungsphase. Ein weiteres Projekt ist derzeit stillgelegt wird aber instandgehalten.

Wheaton Precious Metals verfügt über ein Portfolio kostengünstiger, langlebiger Projekte, darunter ein Gold-Stream aus der Salobo-Mine von Vale sowie Silber-Stream aus der Antamina-Mine von Glencore und der Peñasquito-Mine von Newmont Goldcorp.

Große Vorteile des Streaming Geschäftsmodells

Ein Streaming Unternehmen beteiligt sich in der Regel frühzeitig finanziell an etlichen Bergbauprojekten und minimiert so das Gesamtrisiko. „Normale“ Bergbau-Unternehmen hingegen, investieren in einzelne Minen von der Erschließung bis zur Produktion oft etliche hundert Mio. USD und tragen dabei enorme finanzielle Risiken. Nicht selten entstehen dabei hohe ungeplante Kosten, so dass allein deswegen viele Projekte auf halbem Weg zur Produktion scheitern. All das spielt für Wheaton Precious Metals keine Rolle und auch die tatsächlichen Produktionskosten interessieren kaum, denn man ist am Umsatz beteiligt und nicht an den Erträgen. Ein weiterer Vorteil des Geschäftsmodells: Da keine eigenen Minen betrieben werden, sind die eigenen Personalkosten äußerst gering. Die Zahl der Mitarbeiter beschränkt sich auf ein kleines eingespieltes Team von insgesamt nur ca. 40 Bergbauexperten, Verwaltungskräften und Managern.

Beschleunigung des Gewinnwachstums

In den vergangenen drei Jahren stiegen die Umsätze im Schnitt um +15 %, während der Gewinn gleichzeitig um +41 % zulegte. Fürs Gesamtjahr 2021 wird analystenseitig mit einer Gewinnsteigerung um +32 % von 1,12 USD auf 1,48 USD je Aktie gerechnet. Gleichzeitig soll der Umsatz um +20 % von 1,1 Mrd. USD auf ca. 1,3 Mrd. USD zulegen. Für das nächste Geschäftsjahr 2022 liegen die Markterwartungen bei 1,41 Mrd. USD Umsatz (+7 %) und 1,58 USD (+7 %). Aktuell zahlt das Unternehmen, das an der Börse bei einem Aktienkurs von 37 USD mit rund 16,8 Mrd. USD bewertet wird, eine Quartalsdividende von 0,15 USD, was einer Jahresdividende von 0,60 USD entspricht.

Smartes Geschäftsmodell: Spannende Alternative zu reinen Produzenten

Der Streaming Konzern kann durch das skalierbare Geschäftsmodell aus dem heraus in immer neue aussichtsreiche Silber- und Gold-Projekte in der Frühphase investieren und an späteren Erfolgen partizipieren. Geht hin und wieder eines von vielen Investments schief, so ist dies einkalkuliert und die Verluste halten sich in engen Grenzen. Unterm Strich geht die Rechnung stets auf und das Unternehmen wächst stetig. Ein Gewinnhebel bietet sich dann, wenn sich Silber- und Goldpreis – so wie seit Mitte 2019 – im Aufwind befinden. Doch auch fallende Edelmetallpreise bieten Vorteile: In Zeiten, in denen Minenbetreiber knapp bei Kasse sind, kann das Unternehmen ganz besonders günstig Beteiligungen ergattern. Erholen sich die Notierungen, so profitiert Wheaton Precious Metals besonders stark. Nachdem die Aktie im vergangenen Sommer ein neues Allzeithoch von 57,89 USD erzielte, ist der Wert wieder im Rückwärtsgang. Die Aktie, die aktuell bei ca. 37 USD notiert, ist aus unserer Sicht für Silber-Investoren erste Wahl. Bei einem erneuten Anstieg der Edelmetallpreise sollte Wheaton Precious Metals zu den Outperformern gehören.

Pan American Silver: Einer der größten Silberproduzenten

Pan American Silver (ISIN: CA6979001089 – Symbol: PAAS – Währung: CAD) ist ein Bergbauunternehmen mit Sitz in Kanada und Bergbauaktivitäten in Lateinamerika. Das im Jahr 1994 gegründete Unternehmen betreibt beispielweise in Mexiko, Peru, Bolivien, Argentinien und Kanada Silberminen. Pan American Silver ist nach der Übernahme von Tahoe Resources mit einer jährlichen Produktionsmenge von ca. 20 Mio. Unzen der größte Silberproduzent der Welt. Als Nebenprodukte fördert das Unternehmen Gold, Zink, Blei und Kupfer. Rund drei Viertel seiner Umsätze erzielt Pan American Silver in Mexiko und Peru. La Colorada in Mexiko ist die größte Mine des Unternehmens. Neben Silber wird dort auch Zink, Blei und Gold abgebaut. Pan American Silver kommt bei einem Aktienkurs von 23 USD auf eine Marktkapitalisierung von ca. 4,9 Mrd. USD.

Geschäftsergebnisse im Jahr 2020 durch die Corona-Krise belastet

In den letzten drei Jahren konnte der Umsatz im Schnitt um +25 % gesteigert werden, während die Gewinne um +61 % zulegten. Auch bei Pan American Silver kam es durch vorübergehende Schließungen der wichtigsten Minen aufgrund der Coronavirus-Krise zu Belastungen. Der Umsatz blieb im Vergleich zum Vorjahr mit 1,34 Mrd. USD nahezu unverändert, während das von 0,78 USD um +49 % auf 1,16 USD zulegte. Trotzdem konnten alle noch ausstehenden Kredite im von 275 Mio. USD getilgt werden, so dass das Unternehmen aktuell kaum Bankschulden mehr hat und mit 240 Mio. USD ausreichend Bargeld auf dem Konto.

Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet

Die Produktion ist mittlerweile wieder voll angelaufen und so wird auch die Quartalsdividende, die zuletzt um +43 % auf 0,10 USD erhöht wurde weiterhin ausgeschüttet. Für 2021 erwarten Analysten bei Umsätzen in Höhe von 1,73 Mrd. USD (+29 %) ein Ergebnis in Höhe von 1,21 USD je Aktie. Das Unternehmen selbst hat es sich zum Ziel gesetzt die Silberproduktion im Jahr 2021 um mindestens +35 % zu steigern und bei der Goldproduktion ein Rekordniveau zu erreichen. Im kommenden Jahr 2022 sollen laut Marktexperten bei 2,12 Mrd. USD Umsatz (+22%) rund 2,21 USD Gewinn (+83%) je Aktie erzielt werden.

Silberaktie für spekulative Anleger

Die Pan American Silver Aktie befindet sich seit einem Tief im Jahr 2016 bei 5,40 USD in einem Aufwärtstrend und erreichte im Sommer 2020 ein Mehrjahreshoch von 40 USD, bevor eine volatile Korrekturbewegung einsetzte. Aktuell notiert der Silberwert bei rund 23 USD. Sollte der Silberpreis wieder in Richtung 30 USD steigen, so dürften auch wieder Kursziele von 30 USD und mehr in den Fokus der Anleger rücken. Aber auch sonst ist Pan American Silver eine spannende Aktie für spekulative Investoren. Rechnen Sie bei dem Wert, der während des Corona-Crashs kurzzeitig auf 10,60 USD abrutschte, wie auch bei den anderen beiden Silberaktien mit hohen Kursschwankungen.

Fazit: Korrekturbewegung der Silberaktien für spekulative Einstiege interessant

Die drei vorgestellten Silber Aktien haben eines gemeinsam: Von den Hochpunkten des letzten Sommers sind die Aktien mittlerweile weit entfernt. Parallel zur Konsolidierungsbewegung des Silberpreises zeigen auch Silberaktien eine entsprechende Schwäche. Mutige Anleger können diese Schwächephase jedoch zum Aufbau von langfristigen Positionen nutzen. Weiter steigende Rohstoffpreise und eine anziehende Inflation könnten die besten Voraussetzungen für eine neue Edelmetall-Preis-Rallye schaffen. Setzt Silber dann tatsächlich zu einem neuen Sprung nach oben an, so dürfte auch wieder Leben in die Silberminen Aktien kommen. Die Chance-Risiko-Relation ist im Vergleich zu anderen Aktien günstig.

Silber ETFs bieten viele Möglichkeiten

Wer nicht auf Einzelaktien, sondern auf eine positive Entwicklung der gesamten Branche oder des Edelmetalls setzen will, dem stehen zahlreiche ETFs und andere Produkte zur Verfügung.

Als kostengünstige Alternative zum physischen Kauf, bieten sich folgende Produkte an:

Coba ETC 1x Silber Daily Long ETC – : ETC019 – ISIN: DE000ETC0191 – Symbol: X005

db Physical Silver Euro Hedged ETC – WKN: A1EK0J – ISIN: DE000A1EK0J7 – Symbol: XAD2

ETFS Physical Silver ETC – WKN: A0N62F – ISIN: DE000A0N62F2 – Symbol: VZLC

