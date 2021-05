Commerzbank: Was für eine Rallye, doch nun ist Vorsicht angesagt:

Im Januar hatte sich die Commerzbank-Aktie bis knapp sechs Euro nach oben gekämpft. Aber nachdem das Geldhaus am 11. Februar seine 2020er-Bilanz nebst Ausblick auf 2021 vorgelegt hatte, landete der bei fünf Euro – dem bisherigen Jahrestief. Trotzdem wären vom aktuellen Kursniveau aus noch 20 Prozent nach oben möglich.

Allerdings müsste das vor allem die richten. Denn dass die Aktie auf die steigenden Renditen am weniger stark reagierte als andere Bankaktien, ist bezeichnend. Während die Anleger bei Aktien wie der BNP Paribas oder der Deutschen Bank zugreifen, weil sie steigende Anleiherenditen mit der Chance auf bessere Gewinnmargen für die Geldinstitute verbinden, denkt man bei der Commerzbank offenbar vor allem an eine dann geringere Kreditnachfrage und das Kreditausfallrisiko.

Dabei will die Commerzbank 2021 wieder einen operativen Gewinn erreichen, nachdem dieser 2020 bei -0,23 Milliarden Euro gelegen hatte (2019: +1,25 Milliarden Euro). Aber der jahrelange Prozess der Schrumpfung, der Personalabbau und die Filialschließungen, all das erweckt den Eindruck, dass man hier ein Unternehmen vor sich hat, das sich gerade in die Irrelevanz restrukturiert.

Expertenmeinung: Kämen mal wieder ernstzunehmende Übernahmegerüchte auf, wäre die Aufmerksamkeit der Investoren natürlich sofort zurück. Aber nachdem mehrere Gespräche erfolglos blieben, vor allem die eigentlich spannend wirkende Idee im Sand verlief, mit der Deutschen Bank zusammen zu gehen, müsste man eher auf den Trading-Faktor setzen, wenn es um mögliches Aufwärtspotenzial für die Aktie ginge.

Sieht man sich den Chart an, springt einem als erstes der mittelfristige Aufwärtstrendkanal ins Auge. Dessen obere Begrenzung verläuft derzeit bei 6,59 Euro, steigt aber relativ zügig an. An diese obere Begrenzung heranzulaufen wäre alleine aus Trading-Gesichtspunkten möglich – ein lukratives Aufwärtspotenzial. Aber davor stünde noch eine Widerstandszone, die bis in den Sommer 2019 zurückgeht und die es in sich hat.

Denn bis auf ein einziges, kurzlebiges Mal kurz vor dem „Corona “ kam die Aktie an dieser zwischen 5,93 und 6,08 gelegenen Zone nicht vorbei, obgleich die Bullen das mehrfach versuchten. Zuletzt lief der Kurs im Januar an diese Zone heran und drehte ab. Zum Wochenstart sah es so aus, als würde der nächste Anlauf starten. Aber am Dienstag kam es schon wieder zu Gewinnmitnahmen, die Aktie landete ohne neue Nachrichten an der Spitze der MDAX-Verlierer. Das macht sehr deutlich: Ja, da könnte noch Luft nach oben sein, aber bevor diese Widerstandszone 5,93/6,08 Euro nicht genommen wurde, ist dieser Weg an die obere Begrenzung des Trendkanals steinig.

Und es dürfte ebenso lohnend sein, die Unterseite nicht aus den Augen zu lassen. Denn sollte die Bullen der Mut verlassen und/oder negative Nachrichten auf den Kurs drücken, würde im Fall eines Bruchs der unteren Begrenzung des Trendkanals bei aktuell 4,73 Euro, der dann zugleich den Bruch der derzeit bei 4,82 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie bedeuten würde, eine interessante Trading-Chance auf der Short-Seite entstehen.