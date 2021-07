Die goldenen Zeiten von „Big Blue“, wie man IBM in den USA gerne nennt, sind lange vorbei. Und sie zurückzuholen, misslingt seit Jahren ein ums andere Mal. Der Konzern gehört zu den komplexen, verschachtelten Dinosauriern, die einfach zu groß wurden, um noch flexibel zu sein. Daher beißt man sich an der eigenen Restrukturierung regelmäßig die Zähne aus. Die Umsätze gehen langsam, aber seit Jahren zurück. Und was besonders auffällt: Statt mit aller Macht zu versuchen, diesen „Fluch“ zu brechen und neue Dynamik zu erzielen, indem man an Ressourcen und Geld mobilisiert, was irgend geht, erhöht IBM die Dividende. Und gerade das dürfte so manchem Investor sehr missfallen, denn: Eine Dividendenrendite von aktuell gut 4,5 Prozent ist für eine im Dow Jones notierte Aktie zwar eine ganze Menge. Aber damit schüttet IBM etwa zwei Drittel des Nachsteuer-Gewinns an die Anleger aus, obwohl das Wachstum in der Krise steckt. Das wirkt hilflos, einfallslos und damit für die Investoren äußerst unerfreulich. Eine starke Dividende allein mag einen Kurs zwar stabilisieren. Aber was die Anleger wollen, sind in erster Linie Kursgewinne. Und die basieren auf sich dynamisch entwickelnden Umsätzen und Unternehmensgewinnen, auf die man hier kaum noch zu hoffen wagt. Und das bedeutet: Expertenmeinung: Mit jeder neuen Quartalsbilanz geht das große Zittern los. Die nächste, die das dritte Quartal auf den Tisch bringt, steht am 16. Oktober an. Bis dahin ist nicht mehr allzu viel Zeit. Und die Marktteilnehmer dürften nicht übersehen, dass da nichts schiefgehen darf, denn wenn der Kurs jetzt noch etwas mehr an Boden verliert, wird eine große Schulter-Kopf-Schulter-Trendwendeformation immer greifbarer. Was eine starke Bilanz zwar verhindern könnte. Aber die müsste wirklich voll überzeugen. Denn die am Abend des 17. Juli vorgelegten Ergebnisse zum zweiten Quartal sorgten zwar für kräftige Käufe. Doch das will man wohl dennoch so nicht erneut sehen, denn diesen kurzen Käufen folgten keine Anschlusskäufe, sondern Abgaben. Sie sehen im Chart, dass die Aktie zwar am 18. Juli, dem Tag nach dieser Quartalsbilanz, stark zulegte, dann aber sofort seitwärts einschwenkte und dann beim Versuch, sich nach oben abzusetzen, scheiterte. Die Folge waren kräftige Abgaben, die die kurze, positive Reaktion auf die Bilanz rasant aufzehrten. Nach oben ist der Weg also steinig, also hätten jetzt die Short-Seller ihre Chance. Drücken sie IBM durch die gleitenden Durchschnitte der letzten 20 und 200 Tage, an die der Kurs derzeit heran gerutscht ist, wäre sofort die wichtige Auffangzone 124,70/126,60 US-Dollar greifbar. Der Bereich also, dessen Bruch die Vollendung einer Schulter-Kopf-Schulter-Trendwendeformation bedeuten würde. Und es wäre fraglich, ob diese so großzügige Dividende dann allein imstande wäre, die Aktie zu stabilisieren, denn klar ist ja: Wenn IBM nicht bald die Kurve zurück zu einstiger Dynamik bekommen würde, ließen sich solche Ausschüttungen ohnehin nicht mehr lange durchhalten.