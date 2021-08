Erst am vergangenen Freitag hatte die des französischen Luxusgüterkonzerns Kering (u.a. Gucci) mit 798 Euro ein neues Rekordhoch erreicht, seither aber fällt die Aktie mit hohen Umsätzen rapide. Am Wachstum des Unternehmens kann es nicht liegen – aber woran dann?

Luxus läuft auch in Krisen gut. Und erst recht, wenn die vorüber sind. Diese Regel hat sich schon oft bewahrheitet, daher setzten viele Investoren darauf, dass ein Unternehmen wie Kering mit Top-Labels wie Gucci, Saint Laurent oder Brioni in Phasen wie diesen starke Zuwächse verzeichnen würde. Vergleichbar gesucht waren seit Frühjahr 2020 auch ähnliche Konzerne wie LVMH oder Hermès. Und diese Erwartungen wurden in der Tat erfüllt, Kering legte am Abend des 27. Juli herausragende Ergebnisse für das erste Halbjahr 2021 vor:

Der Umsatz stieg immens von 5,38 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2020 auf jetzt 8,05 Milliarden. Das ist deutlich mehr als die im Schnitt 7,85 Milliarden Euro, mit denen die Analysten im Vorfeld gerechnet hatten. Und es ist eine Größenordnung, die die Chance auf einen neuen Umsatzrekord im laufenden Jahr bietet. Der Gewinn lag bei 2,24 Milliarden Euro und visiert damit den Gewinn des bislang besten Jahres 2019 an.

Die Aktie reagierte positiv. Der hatte im Vorfeld seit Mitte Juni leicht konsolidiert, zu Beginn des 28. Juli, an dem die Marktteilnehmer auf das Zahlenwerk reagieren konnten, startete die Aktie dann auch etwas leichter. Aber am Ende des Tages standen eine lange grüne Kerze im , ein solides Plus und der Beginn des Weges hin zu neuen Rekorden. Bis zum vergangenen Freitag. Seither geht es abwärts. Also, woran kann es liegen?

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Kering Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Die Analysten, die bislang auf diese Halbjahreszahlen reagierten, haben ihre Kursziele allesamt angehoben. Und das derzeit höchste Kursziel eines Experten liegt bei 950 Euro, da wäre also noch allerhand Luft nach oben gewesen. An den Analysten liegt es also nicht … oder? Doch, auch. Denn das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei 818 Euro. Und dieser Level war am vergangenen Freitag fast erreicht worden. Bei einer Aktie, die seit Jahresende 2020 in der Spitze 34 Prozent Gewinn auswies, kann das allemal dazu geführt haben, dass sich viele Akteure sagten: Die Zahlen sind auf dem Tisch, neue Fakten kommen erst einmal nicht und die Aktie ist nahe am Kursziel, also warum nicht mal aussteigen?

Dem durchschnittlichen Analysten-Kursziel nahe zu kommen alleine würde solch einen Abverkauf zwar nicht auslösen, aber das war auch nicht der einzige Aspekt. Sie sehen den zweiten Grund im Chart: Die Aktie ist genau an die obere Begrenzung ihres leicht in die Breite gehenden Aufwärtstrendkanals angestoßen. Das hätte zwar auch, wie im Juni der Fall, nur eine moderate Konsolidierung auslösen können. Aber jetzt, nach diesem immensen Anstieg und mit der berechtigten Vermutung, dass, wer auf diese jüngste hin hat einsteigen wollen, dies auch getan hat, ist die Verkäuferseite stärker und, wie sich jetzt zeigt, die Käuferseite dünn besetzt. Noch könnte sich die Korrektur in engen Grenzen halten. Aber nur, wenn die beiden Zwischentiefs vom Juli bei 701,50 und 704,10 Euro halten sollten.

Denn die, wäre aus charttechnischer Sicht viel Spielraum nach unten vorhanden. Und da die Bewertung der Aktie trotz des beeindruckenden Gewinnanstiegs relativ hoch ist, wäre ein Test der Zone zwischen der unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei derzeit knapp 600 Euro und der momentan bei 642 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie durchaus denkbar.

